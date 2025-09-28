S-au prezentat la urnele de vot peste 1,5 milioane de alegători înscriși în listele electorale
Oficial.md, 28 septembrie 2025 22:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de vot în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate astăzi..
Au fost procesate peste 10% din procesele verbale de la secțiile de votare de pe..
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, după încheierea secțiilor de vot, a adresat mulțumiri..
Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj de mulțumire cetățenilor care au votat astăzi. „Mulțumesc..
Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile # Oficial.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și,..
Igor Dodon: Ziua de astăzi este una importantă pentru Republica Moldova și pentru toți cetățenii, indiferent unde se află # Oficial.md
Copreședintele Blocului electoral Patriotic și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat..
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor..
Ion Chicu: Am votat pentru o Republică Moldova pașnică, unde oamenii se respectă reciproc # Oficial.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare..
STISC a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale # Oficial.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice..
Președintele Maia Sandu vine cu un îndemn la vot pentru moldovenii din diasporă: „Dragă diasporă, prin..
Renato Usatîi: Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie ocrotit, auzit # Oficial.md
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic..
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna,..
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației..
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de..
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună..
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la..
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în..
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie..
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit..
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și..
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo...
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, și-a exercitat deja dreptul la vot în..
Astăzi, în Republica Moldova, au loc alegerile parlamentare. Prima secție de votare deschisă pentru aceste..
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, # Oficial.md
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274..
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală # Oficial.md
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții..
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru..
CEC a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la funcția de deputat din partea acestuia # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la..
CEC a acreditat peste 3 400 observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în..
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare # Oficial.md
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de..
Grigore Novac: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară # Oficial.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință..
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința publică că, urmare a deciziei de realocate a..
Andrei Năstase: Am reușit! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii..
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
Update: incendiul a fost localizat la ora 16:51. Datorită intervenției operative a pompierilor arderea nu..
Un fost viceprimar al mun. Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice # Oficial.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate șapte persoane pentru comiterea infracțiunilor..
Maia Sandu, către europarlamentarii veniți să observe alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului..
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că îndepărtează secțiile de votare pentru a limita accesul cetățenilor din stânga Nistrului. # Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că îndepărtează secțiile de votare pentru a limita accesul cetățenilor din..
Liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”: Să punem punct manipulărilor și să începem, cu adevărat, să construim o Moldovă Puternică, Respectată și Demnă # Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că, pe tabla de șah geopolitică,..
Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură..
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” # Oficial.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28..
Pe parcursul zilei de 26 septembrie 2025, în raionul Fălești au avut loc aplicații complexe..
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei..
Republica Moldova își recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Oficial.md
Agenția Proprietății Publice anunță despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24.09.2025, prin..
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Blocul Patriotic a organizat o acțiune de protest împotriva abuzurilor PAS față de opoziție # Oficial.md
Participanții la protestul organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic s-au adunat în fața sediului Comisiei..
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala,..
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi excluderea candidaților Partidului Republican „Inima Moldovei” din lista Blocului..
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere din cursa electorală # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere a formațiunii din cursa electorală. Potrivit..
