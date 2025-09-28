CEC: Prezența la urne a cetățenilor este mai mare decât cea de la alegerile parlamentare din 2021

11:05

Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.