CEC: Prezența la urne a cetățenilor este mai mare decât cea de la alegerile parlamentare din 2021
Radio Chisinau, 28 septembrie 2025 20:50
Cu două ore înainte de închiderea secțiilor de votare, peste un milion 548 de mii de cetățeni au votat. Prezența la urne a depășit 48%, fiind mai mare decât la parlamentarele din 2021, anunță Comisia Electorală Centrală. Cea mai activă categorie de votanți a fost cea între 36 și 45 de ani. Datele demografice arată că femeile continuă să fie mai active, constituind 54% din totalul votanților.
• • •
Acum 10 minute
20:50
Acum 30 minute
20:40
Trei persoane au fost reținute de polițiști. Oamenii legii aveau informații că acestea pegăteau acțiuni de destabilizare după închiderea urnelor (VIDEO) # Radio Chisinau
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din capitală.
Acum o oră
20:15
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a anunțat că toate voturile acumulate până la această oră de partidul „Moldova Mare” vor fi declarate nevalabile, inclusiv cele introduse în sistemul automatizat în urma închiderii unor secții de votare.
20:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 50% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urne până la ora 20:00 # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
Acum 2 ore
19:50
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, a votat la alegerile parlamentare: „Este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi” # Radio Chisinau
Astăzi, 28 septembrie 2025, după săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul scrutinului parlamentar, la o secție de votare din municipiul Chișinău.
19:35
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Radio Chisinau
Urmăriți live conferința de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului.
19:30
VOX Radio Chișinău | „Calea noastră este numai spre Europa”. Pentru ce au votat cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare (VIDEO) # Radio Chisinau
Alegătorii cu care a discutat Radio Chișinău spun că au votat pentru democrație și pentru continuarea drumului european al Republicii Moldova. Ei cred că, astăzi, votul fiecărui cetățean poate schimba viitorul țării.
19:15
Poliția anunță cǎ deține informații potrivit cărora vor fi organizate dezordini și destabilizări în Chișinău, după anunțarea rezultatelor de la alegeri # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine.
19:10
LIVE TEXT | Aproape 1.468.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 19:00. Prezența la urne în diaspora # Radio Chisinau
19:05
Urmăriți live briefingul Comisiei Electorale Centrale de la 19:00.
Acum 4 ore
19:00
„Am tras un semnal de alarmă ferm privind situația din Republica Moldova”. Mesajul transmis de Oana Țoiu de la tribuna ONU # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
18:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea.
18:20
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis tinerilor din Republica Moldova un apel de mobilizare la vot # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:15
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis un apel de mobilizare la vot către tineri # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 18:00 au votat circa 1.347.000 de persoane, dintre care aproape 215 mii sunt din diaspora # Radio Chisinau
18:00
Pe rețelele de socializare este răspândit un video fals în care o voce anonimă prezintă cum ar fi aruncate buletine de vot # Radio Chisinau
Autoritățile atenționează cetățenii că un video fals este răspândit pe rețelele de socializare în care o voce anonimă prezintă cum ar fi aruncate buletine de vot și ar fi vavorizate altele.
17:25
Alertă cu bombă la o secție de votare deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina, deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană.
17:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Circa 42,55% din numărul total al alegătorilor au votat până la ora 17:00. Prezența în diaspora # Radio Chisinau
Acum 6 ore
17:00
Profesorul Ion Iovcev: Astăzi alegem fie Europa, fie întoarcerea în imperiul din care ne-am rupt # Radio Chisinau
La secția de votare din incinta Liceului „Gheorghe Asachi” din centrul Chișinăului, circumscripția pentru locuitorii din stânga Nistrului, l-am întâlnit pe profesorul Ion Iovcev, împreună cu o fostă profesoară de matematică a acestei instituții, Ecaterina Gumaniuc, dar și o fostă elevă, Mariana Andriuță-Brăilean.
16:50
Alegătorii din raioanele de nord sunt cei mai activi la scrutinul parlamentar. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 15:30, raionul Dondușeni a înregistrat cea mai mare prezență la urne, cu 11 031 de alegători, ceea ce reprezintă 36,39% din totalul celor înscriși pe liste.
16:45
VIDEO | Maia Sandu atenționează: Sunt mai multe forme de încercare de a frauda votul la acest scrutin # Radio Chisinau
Instituțiile statului mai reclamat mai multe cazuri privind transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din străinătate, alerte false cu bombă în mai multe țări, cazuri de fraudare a alegerilor prin metoda carusel, adică scoaterea buletinului de vot curat, ca mai apoi să fie înlocuit cu unul ștampilat. În context, Maia Sandu a venit cu o nouă adresare în care a îndemnat cetățenii să iasă în continuare la vot, „ca să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari”.
16:40
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. UPDATE: Toate secțiile funcționează în regim normal # Radio Chisinau
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului.
16:25
Curtea de Apel a respins contestația depusă de „Moldova Mare”. Partidul Victoriei Furtună, exclus din alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Politic „Moldova Mare” a fost exclus din cursă electorală. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația partidului depusă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, considerând-o nefondată, transmite IPN.
16:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00
16:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 16:00 au votat aproape 1.150.000 de persoane # Radio Chisinau
15:55
În atenția călătorilor: Trafic majorat la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
15:50
Promo-LEX atrage atenția asupra unei situații neobișnuite la alegeri. S-au înregistrat 85 de cazuri de încălcare a secretului votului # Radio Chisinau
Până la ora 14:30, Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat 254 de incidente confirmate la alegerile parlamentare.
15:20
VIDEO | Primarul unei localități din Ialoveni, sancționat pentru agitație electorală în ziua alegerilor # Radio Chisinau
Poliția a documentat un caz de agitație electorală comisă în ziua alegerilor de către primarul unei localități din raionul Ialoveni. Potrivit autorităților, edilul a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic aflat în cursa electorală.
15:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 35% dintre cetățenii R. Moldova cu drept de vot s-au prezentat la urne până la ora 15:00 # Radio Chisinau
Acum 8 ore
15:00
„Parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate # Radio Chisinau
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului.
14:40
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului.
14:40
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Alegerile parlamentare pot fi considerate valabile # Radio Chisinau
14:35
Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat în primele ore ale dimineții dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.
14:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 892 000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au prezentat la urne la ora 14:00. Prezență mare în diaspora # Radio Chisinau
13:50
VIDEO | Maia Sandu, mesaj către diaspora: „Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul. Să păziți Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor Republicii Moldova din diasporă, îndemnându-i să iasă la vot și să contribuie la păstrarea parcursului democratic și european al țării. „Republica Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Să păzim țara prin vot cinstit”, a declarat Maia Sandu într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.
13:25
GALERIE FOTO | Cozi la secțiile de votare din străinătate. MAE: Diaspora demonstrează încă o dată puterea și unitatea # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova au făcut cozi la unele secții de votare din străinătate pentru a-și exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare. Zeci de mii de cetățeni și-au exprimat deja votul.
13:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. 26,25% dintre cetățenii Republicii Moldova au votat până la această oră # Radio Chisinau
Acum 12 ore
12:55
„De data asta chiar este foarte important”. Nicușor Dan a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot.
12:45
Autoritățile anunță despre tentative de atacuri cibernetice asupra instituțiilor electorale # Radio Chisinau
În ultimele 48 de ore, infrastructura tehnologică a procesului electoral din Republica Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic, au anunțat autoritățile. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de votare din afara țării.
12:25
Poliția Națională informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.
12:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00
12:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Aproape 580 000 de alegători au votat până la ora 12:00. Peste 10% dintre aceștia s-au prezentat la urnele deschise în diaspora # Radio Chisinau
12:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon.
11:50
Dorin Recean: În pofida ingerințelor din partea Rusiei, instituțiile statului își îndeplinesc obligațiile pentru ca votul să fie protejat # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean și-a exercitat dreptul la vot, împreună cu soția sa, la secția de votare constituită la sediul Gimnaziului nr.42 din orășelul Codru.
11:35
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu precizări în urma semnalărilor privind presupuse cazuri de obstrucționare a accesului unor observatori în anumite secții de votare. Potrivit instituției, accesul în incinta secțiilor este permis doar observatorilor acreditați oficial, precum și reprezentanților concurenților electorali înregistrați conform prevederilor legale.
11:15
Renato Usatîi: Am votat pentru o Moldovă în care standardele europene, standardele mondiale devin realitate # Radio Chisinau
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare de la ASEM, fiind însoțit de candidații formațiunii sale.
11:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
11:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 400 000 de alegători s-au prezentat la urne la ora 11:00 # Radio Chisinau
10:55
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat primele cazuri de transportare organizată a alegătorilor # Radio Chisinau
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat o serie de incidente în prima parte a zilei la alegerile parlamentare.
10:35
„Alte scenarii nu există. Ori avem un proces de integrare europeană rapid, ori nu-l avem”. Igor Grosu și-a exercitat dreptul la vot # Radio Chisinau
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot alături de soția sa, la școala-primară grădiniță „Antonin Ursu” din Calea Ieșilor.
