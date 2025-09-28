LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 250 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
ProTV.md, 28 septembrie 2025 20:40
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 250 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
Acum 10 minute
20:50
Guvernul: Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal - VIDEO
20:50
Liderii blocului Patriotic au mers la vot în prima parte a zilei: Unii au venit cu nemulțumiri și au amenințat cu proteste - VIDEO
20:50
Unii au vorbit în română, iar alții au ales să facă declarații în limba rusă. Cum au votat cei din blocul Alternatia - VIDEO
Acum 30 minute
20:40
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 250 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
20:30
Cu echipa, cu familia sau singuri – cum au votat candidații la alegerile parlamentare - VIDEO
20:30
Trei bărbați, reținuți pentru pregătirea destabilizărilor în masă, după scrutin: Doi ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului - VIDEO
Acum o oră
20:20
Creștere semnificativă a incidentelor în a doua parte a zilei: Peste 300 de cazuri raportate între orele 14:30 și 19:30, unele dintre ele grave - VIDEO
20:20
Trei persoane reținute - suspectate de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă: Două ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului - VIDEO
20:10
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, surprins cum stă în coadă pentru a vota, la Londra - FOTO
20:10
Trei persoane reținute - suspectate de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă: Două ar fi angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.09.2025
Acum 2 ore
19:50
După cununie, direct la secția de votare. Anastasia și Daniel din Chișinău au fost la vot în ziua nunții - VIDEO
19:50
Amenințări de securitate în ziua alegerilor: Secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost mutate din cauza intervenției echipelor anti-exploziv - VIDEO
19:40
Secții de votare relocate de urgență pentru alegătorii din stânga Nistrului: intervenție promptă pentru siguranța cetățenilor - VIDEO
19:40
Poliția împarte pizza oamenilor care așteaptă lângă podul ce leagă Rîbnița și Rezina, în timp ce acesta era verificat de geniști - VIDEO
19:40
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului
19:30
Primele secții de votare din diaspora și-au încheiat activitatea: secția din China a fost deja închisă, urmează India și Kazahstan - VIDEO
19:20
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electoraă Centrală susține briefingul de presă de la ora 19:00 - VIDEO
19:20
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego
19:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 230 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
19:10
Din nord până-n sud, moldovenii din țară s-au mobilizat și au ieșit la vot. Ce vor alegătorii - VIDEO
19:10
Poliția atenționează: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări după miezul nopții. Apel către cetățeni
19:10
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electoraă Centrală susține briefingul de presă de la ora 19:00
19:00
Video fals cu buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat - răspândit pe rețele. Guvern: „Fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării” - VIDEO
19:00
Poliția anunță că deține informații precum că unele grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ
19:00
Maia Sandu s-a adresat tinerilor: „Fii eroul generației tale. Ieși la vot și apără-ți viața și libertatea” - VIDEO
Acum 4 ore
18:50
Un cetățean rus, revoltat că nu i s-a permis să filmeze la o secție de votare din Italia. Ce spune Promo-LEX
18:40
Incident la o secție de votare din capitală: O femeie a votat pentru fiica ei
18:40
Un nou mesaj din partea președintelui român, Nicușor Dan: „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism”
18:30
Controversatul o de afaceri, Veaceslav Platon, surprins cum stă în coadă pentru a vota, în Londra - FOTO
18:30
Cum prezintă presa rusă alegerile din Republica Moldova
18:00
Zeci de moldoveni stau în rând la o secție de votare din Londa pentru a-și exercita dreptul la vot. Imagini surprinse de cetățeni - VIDEO
18:00
Moldovenii din Barcelona s-au prins într-o horă, chiar în secția de votare. Vezi momentul - VIDEO
17:50
Care sunt țările din diasporă unde au votat cei mai mulți moldoveni. Datele CEC
17:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 200 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
17:30
După diasporă, poliția informată despre minări în țară. Alertă falsă cu bombă la secția din Rezina: Procedura de vot - restabilită după verificări
17:30
Ultima oră. Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor”
17:30
Alertă cu bombă la o secție de votare din Căușeni - VIDEO
17:30
Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Îndemn subtil în rețeaua rusească de dezinformare „InfoLider” - ZdG.md
17:30
În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO
17:20
Grav accident în stângă Nistrului. Un șofer a murit, iar cinci pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un stâlp, apoi de un gard și de doi copaci - FOTO
17:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 190 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 17
17:10
Matinali, deciși și prezenți. Unii oameni au mers dis-de-dimineață să-și facă datoria de cetățean responsabil - VIDEO
17:00
Platforma CEC - ținta unui atac cibernetic masiv: Au fost vizate și alte site-uri guvernamentale - VIDEO
17:00
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce explicații face - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
Acum 6 ore
16:50
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce declarații face acesta - VIDEO
16:50
Câți locuitori ai capitalei au votat până la această oră. Datele Comisiei Electorale Centrale
16:40
Vot la 17 mii de kilometri distanță! Experiența lui Igor Luca, moldoveanul care a votat prin corespondență din Noua Zeelandă - VIDEO
16:40
Guvernul: Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal
