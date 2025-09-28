CEC: buletinele pentru „Moldova Mare”, nevalabile. CSJ a respins recursul partidului privind excluderea din cursă
Europa Libera Moldova, 28 septembrie 2025 20:40
CEC: buletinele pentru „Moldova Mare”, nevalabile. CSJ a respins recursul partidului privind excluderea din cursă
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:20
Acum 6 ore
16:30
Acum 8 ore
13:20
13:10
Acum 12 ore
10:40
08:00
Acum 24 ore
Ieri
18:20
13:10
12:30
12:10
26 septembrie 2025
22:10
22:00
21:50
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
14:20
12:50
10:40
09:10
25 septembrie 2025
16:30
15:10
14:50
14:10
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău pe 25 septembrie, în condiții de securitate sporită și sub obiectivele presei, după ce s-a ascuns timp de 6 ani peste hotare de justiția din Moldova....
13:00
12:10
08:50
24 septembrie 2025
18:20
Un candidat al blocului „Alternativa” în fața tinerilor alegători despre UE, regiunea transnistreană și alianțe politice # Europa Libera Moldova
În a patra ediție electorală a podcastului „Pe Agendă”, cinci tineri alegători îi pun întrebări reprezentantului blocului „Alternativa”, Ion Bulgac. El vorbește despre relația cu Uniunea Europeană, problematica transnistreană, posibile alianțe post-electorale și activitatea membrilor blocului. În campania pentru alegerile din 28 septembrie 2025, Europa Liberă a invitat în podcast reprezentanții partidelor care, potrivit sondajelor, au cele mai mari șanse să acceadă în viitorul legislativ....
18:20
17:10
16:30
15:50
15:20
14:50
11:30
08:50
Filarmonica Națională, cinci ani în ruine: există proiect de reconstrucție, nu și bani # Europa Libera Moldova
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus, aproape în întregime, Filarmonica Națională, clădirea a devenit adăpost pentru boschetari și loc de depozitare a deșeurilor. Reconstrucția se tărăgănează și din cauza că proiectul câștigător, propus de arhitecți germani, este extrem de costisitor - 75 de milioane de euro, bani pe care autoritățile nu-i au....
23 septembrie 2025
19:00
17:30
Europa Liberă a mers la întâlnirile electorale ale candidaților partidelor cu cele mai mari șanse să intre în Parlament, potrivit sondajelor. La Blocul „Alternativa”, am participat la o întâlnire în Chișinău, primarul capitalei fiind unul dintre liderii blocului. Și l-am însoțit pe fostul premier Ion Chicu în raionul Basarabeasca, unde acesta a mers la piață și a discutat cu locuitorii. În reportaj îți arătăm exact cum a fost....
16:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.