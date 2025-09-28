CEC: buletinele pentru „Moldova Mare”, nevalabile. CSJ a respins recursul partidului privind excluderea din cursă

08:50

La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus, aproape în întregime, Filarmonica Națională, clădirea a devenit adăpost pentru boschetari și loc de depozitare a deșeurilor. Reconstrucția se tărăgănează și din cauza că proiectul câștigător, propus de arhitecți germani, este extrem de costisitor - 75 de milioane de euro, bani pe care autoritățile nu-i au....