Tinerii la primul vot: „Vrem să construim un viitor aici, acasă”

12:40

În nordul și centrul Republicii Moldova, a început recoltarea unei culturi încă noi pentru țara noastră - sorgul. Este încă puțin cunoscută la noi, dar apreciată pentru rezistența sa la secetă. Fermierii din Grigorăuca, Sîngerei, care au cultivat sorg în cadrul unui proiect susținut de Guvernul Japoniei, mizează mult pe această plantă promițătoare.