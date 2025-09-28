VIDEO // Trei persoane reținute pentru pregătirea destabilizărilor post-electorale
Moldpres, 28 septembrie 2025 20:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în cooperare cu Serviciul de Informații și Securitate și procurorii PCCOCS, au reținut trei persoane în cadrul unei cauze p...
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:20
Toate voturile acumulate până în prezent de Partidul Politic „Moldova Mare” au fost declarate nevalabile, inclusiv cele introduse în sistemul automatizat în urma închiderii unor secții de votare. O decizie în acest sens a fost ado...
20:20
Premierul Dorin Recean îndeamnă cetățenii să iasă la vot: „Este nevoie de fiecare vot cinstit ca să împiedicăm încercările de deturnare a alegerilor” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un apel către cetățeni în ultima oră de desfășurare a scrutinului parlamentar, subliniind importanța participării la vot, transmite MOLDPRES.„Dragi cetățeni, instituțiile statului au situați...
20:00
Numărul incidentelor raportate de IGP la CEC, în creștere. Până la ora 19:00 au fos înregistrate 217 de încălcări # Moldpres
Inspectoratul General de Poliție a înregistrat 217 cazuri de încălcări sau incidente în procesul de vot. Cele mai multe se referă la fotografierea buletinului de vot (86) și lipsa alegătorului în lista electorală de bază (64), transmite MOLDP...
Acum 2 ore
19:40
CEC: Până la ora 19:00 au votat circa 1,5 milioane de cetățeni sau 49 la sută dintre alegători # Moldpres
Până la ora 19:00, prezența la vot a constituit peste 48 la sută dintre alegători, la urne prezentându-se circa 1,5 milioane de cetățeni cu drept de vot, transmite MOLDPRES.Pentru comparație, la scrutinul parlamentar anticipat din 11 iulie 2021 până ...
19:20
Poliția avertizează: anumite grupuri ar putea provoca dezordini și destabilizări la Chișinău # Moldpres
Poliția Națională anunță că deține informații despre unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și acțiuni de destabilizare în Chișinău, în contextul...
19:20
CEC: Secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost amplasate în locații de rezervă # Moldpres
Secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost reamplasate în regim de urgență în locații de rezervă pentru a asigura securitatea. Conform protocoalelor stabilite, în cazul în care în termen de cel mult două ore localu...
19:10
Președintele Nicușor Dan, apel către moldoveni: „Vă rog, ieşiţi la vot! Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică un mesaj către cetățenii Republicii Moldova, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor la alegerile parlamentare. Șeful statului i-a îndemnat pe moldoveni să iasă la vot, sublini...
Acum 4 ore
18:40
Viorel Cernăuțeanu: „Podurile peste Nistru nu sunt blocate. Este o formă provocare, o încercare de acuza autoritățile de la Chișinău” # Moldpres
Circulația pe podurile peste Nistru nu sunt blocate de poliție, iar mesajele privind alertele cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate sunt o formă de provocare și de destabilizare a situației. Declarația a fost făcută de către șeful Inspectoratului ...
18:20
Mai multe locații din Zona de Securitate, verificate de geniști, după mai multe apeluri robotizate privind alerte cu bombă # Moldpres
Polițiștii Secției tehnico-explozive au intervenit, duminică, în teren, după ce, prin apeluri telefonice robotizate, au fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate, transmite MOLDPRES. Potrivit poliției, serviciil...
17:40
Peste 200 de mii de cetățeni au votat în diaspora. Țările în care au venit la urne cei mai mulți alegători # Moldpres
Peste 200 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotarele țării au votat până la ora 17.15 la secțiile de votare deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor privind prezența la vot publicate &...
17:40
Curtea de Apel Centru a respins contestația formațiunii politice conduse de Victoria Furtună. Partidul Moldova Mare, exclus din cursa electorală # Moldpres
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat pe rețelele de socializare că duminică după amiază, Curtea de Apel Centru a respins contestația formațiunii politice. Astfel, rămâne în vigoare decizia Comisie Electorale Centrale, prin care Pa...
Acum 6 ore
16:50
CEC: Scrutinul parlamentar este valabil. Angelica Caraman oferă detalii despre secțiile unde au avut loc alerte cu bombă # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, dreptul de vot a fost exercitat de peste 1 milion 151 de mii de alegători. Conform prevederilor legale, odată ce rata de participare a depășit o treime din numărul alegătorilor înscriși &icir...
16:50
Secțiile de votare din Japonia și China și-au încheiat activitatea. Peste 170 de mii de cetățeni au votat în diaspora până la ora 16.00 # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea. În restul secțiilor deschise în diaspora cetățenii continuă să-și exercite dreptul la vot, transmite MOLDPRES.„Conform...
16:20
VIDEO // Președinta Maia Sandu: „Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari” # Moldpres
Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu, într-o adresare video către cetățeni, informează MOLDPRES.Potrivit șefei ...
16:10
Peste 250 de incidente privind desfășurarea alegerilor, raportate și confirmate de Misiunea Promo-LEX # Moldpres
Observatorii Promo-LEX au raportat, până la ora 14.30, un număr de 344 de situații cu statut de incident în cadrul alegerilor parlamentare. 254 dintre acestea au fost confirmate, iar restul cazurilor urmează a fi analizate. Datele au fost prezentate de șeful Misi...
15:40
VIDEO // Primarul unei localități din raionul Ialoveni a fost sancționat pentru agitație electorală # Moldpres
Primarul unei localități din raionul Ialoveni a fost sancționat astăzi pentru agitație electorală, după ce a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic la alegerile parlamentare, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP...
15:10
Moldovenii își aleg noua componență a Parlamentului pentru următorii patru ani. La scrutin se înregistrează o prezență activă, care depășește nivelul de participare de la alegerile prezidențiale din 2024. În pofida unor viziuni diametral opuse, toți...
15:10
Alerte cu bombă în mai multe secții de votare din străinătate. MAE: „Sunt parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) semnalează înregistrarea alertelor cu bombă la secțiile de votare de la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania), informează MOLDPRES.MAE a precizat că instituți...
15:00
Alegerile parlamentare pot fi considerate valide. Peste un milion de cetățeni s-au prezentat la urnele de vot # Moldpres
Alegerile parlamentare pot fi considerate valide. La urnele de vot s-au prezentat peste un milion de cetățeni, ceea ce reprezintă o treime din alegătorii înscriși în listele electorale, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în Regi...
Acum 8 ore
14:50
Vot de la 17.000 km distanță. Moldoveanul stabilit în Noua Zeelandă, care a votat la alegerile parlamentare # Moldpres
Un cetățean al Republicii Moldova și-a exprimat votul la alegerile parlamentare aflându-se în cel mai îndepărtat colț al lumii față de Republica Moldova. Igor Luca este stabilit în Noua Zeelandă, țară care se află la o distanță de 17 mii de ki...
14:50
Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni # Moldpres
Poliția de Frontieră anunță că, în această după-amiază, la punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Potrivit autorităților, aglomerația este semnalată în special pe direcția de ...
14:00
Peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotarele țării au votat până la ora 13.30 la secțiile de votare deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES, cu referire la datele privind prezența la vot publicate...
13:40
VIDEO // Șefa statului Maia Sandu, mesaj pentru diasporă: „Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică pentru că riscăm să o pierdem” # Moldpres
Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Vă rog să ținem țara noastră dreaptă și pașnică pentru că riscăm să o pierdem. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, care a îndemnat cetățenii din diasporă să participe la vot, informea...
13:20
Liderii Blocului patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au votat # Moldpres
Liderii Blocului patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au mers astăzi la urne pentru a-și exprima opțiunea electorală în cadrul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.Igor Dodon, copreședintele blocului și liderul socialiști...
13:20
FOTO // Prezență masivă la vot a moldovenilor din diaspora. La unele secții de votare s-au format cozi # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării demonstrează o mobilizare remarcabilă la alegerile parlamentare. Unii alegători au parcurs mii de kilometri pentru a-și exercita votul, iar în unele secții de votare s-au format cozi, transmite MOLDPRES....
13:10
STISC a raportat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Premierul Dorin Recean: „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate” # Moldpres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a raportat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale în zilele de 27–28 septembrie 2025. Premierul Dorin Recean a anunțat că toate atacurile au fost detectate ș...
Acum 12 ore
12:50
Peste 590 000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00. Președinta CEC, Angelica Caraman: „La unele secții de votare de peste hotarele țării s-au format cozi” # Moldpres
Peste 590 000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore, iar la unele secții de votare de peste hotarele țării s-au format cozi. Informațiile au fost prezentate astăzi de ...
12:50
Ministerul de Externe: Toate secțiile din diaspora funcționează. Peste 60.000 de votanți până la ora 12:00 # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că procesul de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 decurge fără incidente. Până la această oră, peste 60.000 de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și-au exercitat dreptul la vo...
12:30
VIDEO // Transportare organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus. IGP întreprinde măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor # Moldpres
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale, informează MOLDPRES.În acest context, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a precizat că trans...
12:20
Prim-ministrul Dorin Recean: „Autoritățile au documentat incidente. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile pentru ca votul să fie protejat” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a declarat astăzi că autoritățile au documentat mai multe incidente în contextul alegerilor parlamentare. El a dat asigurări că instituțiile statului veghează asupra procesului electoral și își îndeplinesc obligațiunile pentru c...
11:50
Premierul a votat la parlamentare. „Votul cinstit este puterea Moldovei. Om cu om protejăm pacea și suveranitatea” # Moldpres
Premierul Dorin Recean, alături de soția sa, și-a exprimat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Oficialul a declarat la ieșirea din secția de votare că „votul cinstit este puterea Moldovei” și a îndemnat toți cetățenii să pa...
11:50
Peste 500.000 de moldoveni au votat până la ora 11:30, ceea ce reprezintă 18% din totalul alegătorilor. Cei mai activi votanți sunt femeile cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, comunică MOLDPRES.În Chișinău, până la această oră, a...
11:30
Cetățenii din diasporă pot vota în baza mai multor acte de identitate. Președinta Maia Sandu: „Mergeți la vot și faceți-vă vocea auzită oriunde v-ați afla” # Moldpres
Cetățenii din diasporă pot vota în baza mai multor acte de identitate în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Șefa statului Maia Sandu a menționat că înregistrarea prealabilă nu este obligatorie pentru această ca...
11:10
Precizările BPR, în contextul desfășurării alegerilor parlamentare: „Situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă, fără schimbări esențiale” # Moldpres
Situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Precizările au fost făcute astăzi de Biroul Politici de Reintegrare (BPR), în contextul desfășurării alegerilor parlamentare în Republica Moldova, comunică MO...
10:50
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare. El a declarat că a votat pentru „o Moldovă puternică” și a îndemnat toți cetățenii să se mobilizeze și să participe l...
10:50
Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat în primele ore ale dimineții dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău au votat la...
10:40
Peste 291.000 de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot până la ora 10:20, ceea ce reprezintă 10% din totalul alegătorilor. În comparație, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, prezența la aceeași oră era de peste 7%, comunică MOLDPRES.&I...
10:40
Președinta Maia Sandu, mesaj pentru Europa: „Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre. Astăzi, democrația este în mâinile moldovenilor” # Moldpres
Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre. Democrația Republicii Moldova este tânără și fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democrații mai îndelungate nu sunt în pericol. Astăzi, la noi în țară, democrația este &icir...
10:40
Copreședinții Blocului electoral Alternativa, Alexandru Stoianoglo și Ion Ceban, și-au exercitat astăzi dreptul la vot alături de soții, comunică MOLDPRES.„Am votat, în primul rând, pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, unde vor fi resp...
10:30
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de voatre. Informațiile au fost prezentate de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil,...
10:20
Igor Grosu și-a exercitat dreptul la vot: „Aceste alegeri marchează viitorul Moldovei pentru următorii ani. Ne batem pentru o majoritate care să continue parcursul pro-european al Moldovei” # Moldpres
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, și-a exercitat astăzi dreptul la vot alături de soția sa, la una dintre secțiile din Chișinău, declarând că scrutinul reprezintă un moment de mare responsabilitate pentru cetățeni și pentru viitorul Republicii Moldova, comuni...
09:50
Președinta Maia Sandu: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să mergem cu toții la vot, mâine ar putea fi prea târziu” # Moldpres
Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să mergem cu toții la vot, mâine ar putea fi prea târziu. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, după exercitarea dreptului la vot în cadrul alegerilor parlamentare...
09:40
Peste 180.000 de moldoveni au votat în primele ore ale scrutinului, CEC: „Totul decurge normal” # Moldpres
Peste 180.000 de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul la vot până la ora 09:30, potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Procesul electoral se desfășoară fără incidente, atât în țară, cât și în ...
09:30
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, rămâne în cursa electorală, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată # Moldpres
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, rămâne în cursa electorală, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată. Anunțul a fost făcut în această dimineață de președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), ...
09:30
Chiar la primele ore ale zilei, doi dintre candidații independenți înscriși în cursa electorală și-au exercitat dreptul la vot, îndemnând cetățenii să participe activ la scrutin, comunică MOLDPRES.După vot, candidata independentă Olesea Stam...
09:20
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporojie, re...
09:10
Președinta CEC, Angelica Caraman: „R. Moldova își reafirmă astăzi angajamentul democratic prin organizarea alegerilor parlamentare - un moment esențial pentru viitorul țării” # Moldpres
Republica Moldova își reafirmă astăzi angajamentul democratic prin organizarea alegerilor parlamentare - un moment esențial pentru viitorul țării. Mesajul a fost transmis de președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, care a anunțat că procesul...
08:30
Procesul electoral pentru cetățenii Republicii Moldova din diaspora din China a fost inaugurat la Ambasada Republicii Moldova din Beijing. Primul alegător a fost Marin, student IT, care s-a trezit la ora 6 dimineața și s-a prezentat la urne la prima oră, comunică MOLDPRES....
