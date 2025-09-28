Alegeri parlamentare 2025: Stop vot peste 20 minute în Moldova

12:00

Situație tensionată la unul dintre punctele de trecere dintre Republica Moldova și regiunea transnistreană. Potrivit unor surse locale, persoane din stânga Nistrului ar fi fost împiedicate să ajungă la secțiile de votare din dreapta Nistrului pentru a-și exercita dreptul la vot. Incidentul a generat nemulțumiri și îngrijorări privind respectarea drepturilor electorale ale cetățenilor din regiune. […] Articolul VIDEO // Tensiuni la un punct de trecere cu regiunea transnistreană: Alegătorii din stânga Nistrului ar fi împiedicați să ajungă la secțiile de votare apare prima dată în SafeNews.