Alegeri parlamentare 2025: Stop vot peste 20 minute în Moldova
SafeNews, 28 septembrie 2025 20:40
Până la ora 20:30, 1.575.906 cetățeni și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova, reprezentând 51,52% din totalul alegătorilor înscriși pe liste. Scrutinul a atins astfel pragul de validare, iar secțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00. Participare mai mare din partea femeilor Potrivit datelor oficiale, femeile au fost mai
• • •
Acum 10 minute
20:50
Alegeri Moldova 2025: Cel puțin 7 persoane decedate, identificate pe listele electorale. Promo-LEX semnalează sute de incidente # SafeNews
Până la ora 18:40, Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat 858 de cazuri cu statut de incident, dintre care 314 au fost confirmate și incluse în comunicatul oficial. Printre cele mai grave nereguli se numără apariția cel puțin a șapte persoane decedate pe listele electorale, în mai multe localități din țară și din diaspora. Cazuri
Acum 30 minute
20:40
20:40
Președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, a comentat dur ideea că avioanele și dronele rusești aflate deasupra teritoriului Alianței Nord‑Atlantice ar putea fi doborâte, afirmând că în astfel de cazuri „răspunsul va veni instantaneu". Declarațiile au fost făcute într‑un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, preluat de rbc.ru. Lukașenko a spus că se pot face multe speculații
20:30
VIDEO // Trei persoane, inclusiv doi frați din structurile de forță din stânga Nistrului, reținute pentru că ar fi pregătit dezordini în masă după alegeri și la protestul de mâine # SafeNews
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate că pregăteau acțiuni de destabilizare și dezordine în masă imediat după încheierea alegerilor și în cadrul protestului anunțat pentru mâine, în capitală. Printre cei reținuți se numără doi frați, monitorizați de aproape două luni, despre care se presupune că activează în structuri de forță din
20:30
Elon Musk a distribuit pe platforma X (fostul Twitter) postarea fondatorului Telegram, Pavel Durov, referitoare la alegerile din Republica Moldova, însoțind-o cu un scurt comentariu: „Wow". Reacția lui Musk vine în contextul unei declarații publice făcute anterior de Durov, în care acesta dezvăluie că serviciile secrete franceze au cerut echipei Telegram să șteargă mai multe
Acum o oră
20:20
CEC: Partidul „Moldova Mare” exclus definitiv din alegeri. Voturile pentru formațiune vor fi anulate # SafeNews
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, a fost exclus definitiv din cursa electorală, în urma unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție. Instanța a respins recursul împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău, care la rândul ei a validat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a elimina formațiunea din competiție. În consecință, toate buletinele
20:20
Toate secțiile din Zona de securitate s-au redeschis. Poliția: Alertele cu bombă au fost false # SafeNews
După mai multe ori de pauză, toate secțiile de votare din Zona de securitate, care au fost ținta unor alerte cu bombă, și-au reluat activitatea. Anunțul a fost făcut de președintele Comisei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Între timp, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au anunțat că alertele cu bombă au fost, de fapt, false. Mai
Acum 2 ore
19:50
Peste 48% din alegători au votat până la această oră. CEC raportează incidente și 1.100 de apeluri privind secțiile de votare, listele și procedura de vot # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la această oră, peste 1.475.000 de alegători, adică mai mult de 48% din totalul celor înscriși în listele electorale, s-au prezentat la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 2025. Datele CEC arată că 54% dintre votanți sunt femei, iar cea mai activă categorie de vârstă este cea între
19:40
Condamnare la moarte pentru un fost ministru chinez, acuzat că a luat mită de zeci de milioane de euro # SafeNews
Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte pentru corupție, cu o suspendare de doi ani a execuției, decizie luată de un tribunal din nord-estul Chinei, informează AFP. Tang a primit șpăgi în bani și bunuri care ajung la mai bine de 268 milioane de yuani (32 de milioane de euro)
19:20
Poliția avertizează: Unele grupuri de persoane ar pregăti posibile provocări la protestul de mâine, încă din cursul nopții # SafeNews
Poliția Națională a transmis un avertisment public privind riscul apariției unor acțiuni destabilizatoare în capitală, odată cu protestul programat pentru ziua de mâine. Informațiile obținute de autorități indică faptul că anumite grupuri ar intenționa să provoace tulburări începând din noaptea aceasta. În acest context, forțele de ordine anunță că vor acționa ferm pentru a preveni
19:10
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego # SafeNews
Propagandiștii ruși au difuzat imagini cu seturi Lego false care înfățișează armata moldovenească ajutând Ucraina. Acest lucru, potrivit experților, face parte din campania mai amplă de dezinformare a Moscovei înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Moldova de astăzi. Deși nu există nicio confirmare oficială că soldații moldoveni luptă în Ucraina, seturile Lego sunt considerate o încercare
19:10
Articolul LIVE // Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00 apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
18:50
Un bărbat a ajuns la spital, după ce în umra unui conflict a fost înjunghiat în curtea unor blocuri de locuințe. Cazul a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:15, pe strada Suceava din municipiul Bălți, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 56 de
18:40
Cutremur de suprafaţă în nord-vestul Turciei. Oamenii panicați s-au adunat în parcuri sau parcări # SafeNews
Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,4 a avut loc duminică în nord-vestul Turciei, determinând persoane să fugă din locuinţe, anunţă serviciul de urgenţă AFAD, precizând că nu s-au semnalat imediat victime, relatează The Associated Press, scrie News.ro. Epicentrul cutremurului a fost localizat în localitatea Simav, în provincia Kutahya, la o adâncime de opt kilometri. Cutremurul
17:40
NATO vrea să învețe de la ucraineni o nouă strategie a Kievului. „Am fi proști dacă nu am folosi aceste cunoștințe”, spune un general german # SafeNews
Ucraina şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ abilitatea de a lovi ţinte militare în adâncimea teritoriului rus, a declarat duminică generalul-maior german Maik Keller pentru DPA, evidenţiind progresele Kievului în materie de personal, echipamente şi instruire. „Ucrainenii devin din ce în ce mai buni în atingerea ţintelor relevante din punct de vedere militar în adâncimea Rusiei.
17:30
Mai multe locații din Zona de Securitate au fost vizate astăzi de alerte false cu bombă, transmise prin apeluri telefonice automate. În urma sesizărilor, echipele tehnico-explozive ale Poliției au intervenit prompt pe teren pentru a verifica situația și a asigura siguranța publică. Potrivit autorităților, acțiunile s-au desfășurat în conformitate cu protocoalele de securitate, fără a
17:00
Diaspora la urne: Peste 170.000 de moldoveni au votat deja. Secțiile din Japonia și China s-au închis, cele din America de Nord s-au deschis # SafeNews
Până la ora 16:00, peste 170.000 de moldoveni din afara țării au votat, marcând o mobilizare remarcabilă în diaspora. Procesul de vot s-a încheiat deja în Asia, odată cu închiderea secțiilor din Japonia (Tokyo) și China, în timp ce în alte regiuni ale lumii votul continuă. Pe continentul nord-american, secțiile de votare de pe coasta
Acum 6 ore
16:50
Peste 1,15 milioane de alegători și-au exercitat dreptul de vot. Află care sunt raioanele cu cea mai activă participare # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, peste 1 milion 151 de mii de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Rata de participare depășește astfel o treime din numărul total de alegători înscriși pe liste, ceea ce confirmă validitatea scrutinului. În topul participării la vot
16:30
VIDEO // Maia Sandu cere mobilizare masivă la vot în ciuda unor tentative de fraudare electorală # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat duminică un apel ferm către cetățeni, îndemnându-i să participe activ la alegerile parlamentare, în contextul unor incidente grave care afectează desfășurarea scrutinului, mai ales în secțiile de votare din străinătate. Șefa statului a atras atenția asupra mai multor practici suspecte semnalate pe parcursul zilei de vot: transportarea organizată
16:10
Promo-LEX a raportat 247 de incidente electorale, inclusiv cazuri de transportare organizată a alegătorilor # SafeNews
Până în prima parte a zilei, observatorii Promo-LEX au înregistrat 344 de cazuri suspecte în procesul electoral, dintre care 247 au fost confirmate ca incidente reale. Datele au fost făcute publice în cadrul unei conferințe de presă organizate de misiunea de observare. Cele mai frecvente încălcări semnalate vizează nerespectarea confidențialității votului, prezența materialelor electorale în
16:10
VIDEO // Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer în Melitopol # SafeNews
Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării ucrainean a raportat distrugerea unui vehicul UAZ care transporta ocupanți ruși în Melitopol, regiunea Zaporizhzhia, temporar ocupată. Potrivit Ukrinform, HUR a anunțat acest lucru pe Facebook, informează Ukrinform. „Pe 27 septembrie, a avut loc o explozie la o bază militară rusă închisă și păzită, situată în orașul
16:00
Articolul LIVE // Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 16.00 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un submarin rusesc din Flota de la Marea Neagră, Novorossiisk, cu probleme tehnice grave în largul Gibraltarului, către Oceanul Atlantic # SafeNews
Un submarin rus de clasa Kilo potrivit nomenclaturii NATO, Novorossiisk, care face parte din Flota rusă la Marea Neagră, dat în folosinţă în 2014, se confruntă cu "probleme tehnice grave" în largul Gibraltarului, un teritoriu britanic situat în sudul Spaniei, în drum către Oceanul Atlantic, iar "echipajul este incapabil să rezolve problema", potrivit unui canal
15:30
Incident la o secție de votare din Iași: Un bărbat a fost reținut după ce a folosit spray lacrimogen # SafeNews
Un incident grav a avut loc astăzi la o secție de votare din Iași, unde o persoană a pătruns neautorizat și a dispersat spray lacrimogen în interiorul clădirii. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, forțele de ordine au intervenit rapid și au reținut agresorul, care urmează să fie escortat la Inspectoratul de Poliție pentru audieri. Din fericire,
15:20
Moldovenii ies la vot în număr mare: Peste 1 milion de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 15:00 # SafeNews
Până la ora 15:00, peste 35% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale s-au prezentat la urne, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Mai exact, 1 025 341 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional la vot. Această cifră depășește prezența înregistrată la scrutinul parlamentar precedent din 2021, când, până la aceeași oră, votaseră puțin peste 935 de
15:10
Noi drone au fost observate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, deasupra unor obiective militare din Danemarca, potrivit Agerpres, care citează AFP. Un incident asemănător a avut loc și în noaptea de vineri spre duminică, dar și pe 22 septembrie, când mai multe aeroporturi din țară au fost închise. „Forţele armate confirmă că au fost
15:00
VIDEO // Agitație electorală: Un primar din Ialoveni sancționat pentru implicare ilegală în campania electorală # SafeNews
Poliția a documentat un caz în care primarul unei localități din raionul Ialoveni a fost surprins îndemnând localnicii să voteze pentru un partid politic participant la alegeri. În urma constatării încălcării legislației electorale, edilul a fost sancționat pentru agitație electorală, acțiune interzisă în perioada campaniei, mai ales din partea persoanelor cu funcții publice. Implicarea funcționarilor
15:00
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din diaspora: autoritățile acuză un atac coordonat asupra alegerilor din Moldova. Află detalii # SafeNews
Mai multe secții de votare din străinătate, deschise pentru alegerile din Republica Moldova, au fost vizate duminică de alerte cu bombă. Incidentele au fost raportate în orașe din Belgia, Italia, România, Statele Unite și Spania, iar autoritățile moldovene susțin că aceste acțiuni fac parte dintr-o tentativă de destabilizare coordonată de Federația Rusă, vizând procesul electoral.
Acum 8 ore
14:40
Trafic intens la ieșirea din țară prin PTF Sculeni. Autoritățile recomandă rute alternative # SafeNews
Autoritățile de frontieră informează că în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni se înregistrează, la această oră, un trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, situația este cauzată de un număr ridicat de persoane care tranzitează frontiera, ceea ce duce
14:40
Cel puțin 3 morți și 8 răniți după ce un bărbat a împușcat de pe o barcă oamenii care stăteau la un bar pe malul mării, în SUA # SafeNews
Trei persoane au fost ucise și cel puțin alte opt rănite sâmbătă seara, când un bărbat înarmat aflat pe o barcă a tras focuri de armă asupra unui bar de pe malul apei din Carolina de Nord, au anunțat autoritățile, potrivit CNN. Un suspect a fost reținut în cazul atacului armat de la American Fish
14:30
LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului apare prima dată în SafeNews.
14:20
Un tânăr a murit, iar alții patru au ajuns la spital, după ce o mașină s-a izbit violent într-un copac. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:15, în localitatea Gîsca, din raionul Căușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, accidentul s-a produs după ce un tânăr în vârstă de
14:20
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Am votat pentru o Moldovă respectată. Vino și tu la vot!” # SafeNews
Cu ocazia alegerilor parlamentare, vicepreședintele formațiunii, Eugeniu Nichiforciuc, și-a exercitat dreptul constituțional și a declarat că astăzi este o zi decisivă pentru viitorul Republicii Moldova și i-a
14:10
Un moment emoționant și inedit a avut loc astăzi în Ialoveni, unde un cuplu proaspăt căsătorit a ales să-și exprime opțiunea electorală chiar în ziua nunții. Îmbrăcați în hainele elegante de ceremonie, mirii au venit la secția de votare din incinta Liceului Teoretic „Andrei Vartic”, atrăgând atenția tuturor celor prezenți. Trecătorii și membrii comisiei i-au […] Articolul FOTO // Un cuplu din Ialoveni a mers la vot în ziua nunții lor apare prima dată în SafeNews.
14:00
„Un nou atac masiv”. Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete asupra Ucrainei: cel puţin 4 morți, între care și o fată de 12 ani # SafeNews
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, cu peste 600 de drone și rachete. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacul a durat 12 ore. Autoritățile de la Kiev au anunțat cel puțin patru morți, între care și o fată de 12 ani. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, […] Articolul „Un nou atac masiv”. Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete asupra Ucrainei: cel puţin 4 morți, între care și o fată de 12 ani apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO // Maia Sandu, apel către diaspora: „Mergeți la vot! Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul!” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel emoționant către cetățenii moldoveni din diaspora, îndemnându-i să își exercite dreptul la vot în mod cinstit și responsabil, în contextul alegerilor în desfășurare. „Dragă diasporă, prin vot cinstit ați ales cursul european, prin vot cinstit mi-ați oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, […] Articolul VIDEO // Maia Sandu, apel către diaspora: „Mergeți la vot! Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul!” apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Ministerul Afacerilor Externe salută mobilizarea diasporei la vot: prezență masivă în secțiile din străinătate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a transmis un mesaj de apreciere față de miile de cetățeni moldoveni care, în cursul acestei zile, s-au prezentat în număr mare la secțiile de votare din afara țării. Participarea activă a diasporei este descrisă drept un exemplu de responsabilitate civică și unitate națională. Imagini din marile orașe europene […] Articolul VIDEO // Ministerul Afacerilor Externe salută mobilizarea diasporei la vot: prezență masivă în secțiile din străinătate apare prima dată în SafeNews.
13:10
Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova: „E o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot” # SafeNews
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi […] Articolul Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova: „E o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Apariție neobișnuită pe cerul Poloniei în timpul marelui atac aerian rusesc: Un avion militar special al unei țări care nu e în NATO # SafeNews
În noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce Rusia ataca Ucraina cu peste 500 de drone și rachete, în Polonia vecină, care a ridicat preventiv mai multe aeronave de luptă, se afla pe cer și un avion special al forțelor aeriene australiene. Neobișnuita apariție deasupra estului Poloniei în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei a fost remarcată […] Articolul Apariție neobișnuită pe cerul Poloniei în timpul marelui atac aerian rusesc: Un avion militar special al unei țări care nu e în NATO apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
12:50
Mai mulți cetățeni moldoveni din orașul Sankt-Petersburg din Federația Rusă ar fi fost transportați organizat cu autocarul la Moscova, unde sunt deschise cele două secții de votare pentru alegerile Parlamentului de la Chișinău. O postare în acest sens a fost plasată în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Sankt-Petersburg de pe Whatsapp, însoțită de fotografii, […] Articolul Moldovenii din Rusia, transportați organizat la secțiile de votare deschise la Moscova apare prima dată în SafeNews.
12:40
Dorin Recean anunță atacuri cibernetice majore asupra infrastructurii electorale, vizând Comisia Electorală Centrală și secții de vot din diaspora # SafeNews
Infrastructura tehnologică utilizată în cadrul procesului electoral din Republica Moldova a fost ținta unor tentative repetate de atacuri cibernetice în ultimele două zile, potrivit unei informări făcute de prim-ministrul Dorin Recean. Conform acestuia, atacurile au vizat în mod special site-ul Comisiei Electorale Centrale – CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării. […] Articolul Dorin Recean anunță atacuri cibernetice majore asupra infrastructurii electorale, vizând Comisia Electorală Centrală și secții de vot din diaspora apare prima dată în SafeNews.
12:30
CEC: 31 de incidente semnalate și peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la prânz # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat, în cursul zilei de astăzi, date actualizate privind desfășurarea alegerilor parlamentare, anunțând că procesul electoral decurge în condiții normale, fără incidente majore raportate până la această oră. Potrivit informațiilor centralizate până la ora 12:00, peste 589.000 de alegători și-au exercitat deja dreptul de vot pe teritoriul Republicii Moldova. Circumscripția […] Articolul CEC: 31 de incidente semnalate și peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la prânz apare prima dată în SafeNews.
12:20
Premierul Dorin Recean îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot: „Puterea stă în votul nostru onest” # SafeNews
În ziua alegerilor parlamentare, prim-ministrul Dorin Recean, candidat pe listele PAS, a declarat că votul liber și cinstit reprezintă cea mai importantă forță a cetățenilor Republicii Moldova. La ieșirea din secția de vot, acesta a lansat un apel ferm către toți moldovenii, atât din țară, cât și din diaspora, să participe activ la scrutin. Recean […] Articolul Premierul Dorin Recean îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot: „Puterea stă în votul nostru onest” apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO // Poliția investighează un caz de transport organizat ilegal al alegătorilor din Federația Rusă spre Belarus # SafeNews
Poliția a demarat o anchetă după ce a primit informații privind organizarea unui transport de alegători din Federația Rusă către Republica Belarus, acțiune ce ar încălca prevederile legale în vigoare. Conform legislației naționale, facilitarea organizată a deplasării alegătorilor în ziua scrutinului este interzisă și este considerată o formă de influențare necorespunzătoare a procesului electoral. În […] Articolul VIDEO // Poliția investighează un caz de transport organizat ilegal al alegătorilor din Federația Rusă spre Belarus apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO // Tensiuni la un punct de trecere cu regiunea transnistreană: Alegătorii din stânga Nistrului ar fi împiedicați să ajungă la secțiile de votare # SafeNews
Situație tensionată la unul dintre punctele de trecere dintre Republica Moldova și regiunea transnistreană. Potrivit unor surse locale, persoane din stânga Nistrului ar fi fost împiedicate să ajungă la secțiile de votare din dreapta Nistrului pentru a-și exercita dreptul la vot. Incidentul a generat nemulțumiri și îngrijorări privind respectarea drepturilor electorale ale cetățenilor din regiune. […] Articolul VIDEO // Tensiuni la un punct de trecere cu regiunea transnistreană: Alegătorii din stânga Nistrului ar fi împiedicați să ajungă la secțiile de votare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Articolul LIVE // Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00 apare prima dată în SafeNews.
11:50
Site-urile guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare. Surse din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică au declarat pentru IPN că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente. Potrivit surselor citate, principalele ținte […] Articolul Atacuri cibernetice asupra platformelor guvernamentale înainte de alegeri apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // Tensiuni la punctul de trecere Camenca–Senatovca: Alegătorii blocați pe pod, invocată o defecțiune tehnică # SafeNews
O situație tensionată s-a creat dimineață la punctul de trecere dintre localitățile Camenca (regiunea transnistreană) și Senatovca (Republica Moldova), unde zeci de persoane au fost împiedicate să traverseze podul pentru a vota. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, autoritățile din zonă ar fi invocat o defecțiune a sistemului ca motiv pentru blocarea accesului. În imaginile […] Articolul VIDEO // Tensiuni la punctul de trecere Camenca–Senatovca: Alegătorii blocați pe pod, invocată o defecțiune tehnică apare prima dată în SafeNews.
11:30
Igor Grosu: „Am votat pentru pace, dezvoltare și o Moldovă europeană. Alegerile de azi vor influența viața noastră pentru mulți ani înainte” # SafeNews
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și actual președinte al Parlamentului, a votat astăzi, declarând că a făcut acest gest „pentru pace, dezvoltare și o Moldovă europeană”. Acesta s-a prezentat la secția de vot împreună cu soția sa și a transmis un mesaj ferm către cetățeni: să meargă la urne și să-și decidă viitorul. […] Articolul Igor Grosu: „Am votat pentru pace, dezvoltare și o Moldovă europeană. Alegerile de azi vor influența viața noastră pentru mulți ani înainte” apare prima dată în SafeNews.
11:20
FOTO // Moldovenii din diaspora la vot: ambasadele publică primele imagini de la secțiile de vot # SafeNews
De dimineață, cetățenii moldoveni aflați în străinătate au început să-și exercite dreptul la vot, iar ambasadele Republicii Moldova din mai multe țări, printre care România, China, Austira și Spania, au făcut publice primele fotografii cu alegătorii prezenți la secțiile de votare. Imaginile surprind momente încărcate de semnificație, cu persoane venite dis-de-dimineață, unele însoțite de familii, […] Articolul FOTO // Moldovenii din diaspora la vot: ambasadele publică primele imagini de la secțiile de vot apare prima dată în SafeNews.
