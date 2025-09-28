CEC: Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și, în acest fel, este menținută hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE”.Astfel, în vederea executării hotărârii Comisiei, Consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare vor aplica ștampila cu mențiunea „Retras” în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, pe procesele-verbale pretipărite privind rezultatele numărării voturilor, care se întocmesc de către birourile electorale, precum și pe procesele-verbale pretipărite privind centralizarea rezultatelor votării, care se întocmesc de către consiliile electorale de circumscripție.De asemenea, buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile. În cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care au totalizat rezultatele numărării voturilor și și-au încetat activitatea, voturile exprimate pentru Partidul Politic „MOLDOVA MARE” se declară nevalabile la etapa centralizării rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripție.În blocul de funcții destinat afișării rezultatelor preliminare al Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, se va înscrie mențiunea „Retras”, iar eventualele rezultate introduse în sistem de către birourile electorale ale secțiilor de votare care au finalizat procedura de numărare și totalizare a rezultatelor urmează a fi calificate ca voturi nevalabile.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.