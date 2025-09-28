Transnistreni, angajați ai structurilor paramilitare, reținuți pentru organizare de destabilizări
TVR Moldova, 28 septembrie 2025 20:40
Inspectoratul General al Poliției anunță despre reținerea a trei persoane originare din regiunea transnistreană pentru organizarea de destabilizări în timpul protestelor ce urmează să fie organizate de Blocul Electoral „Patriotic”. Două persoane dintre cei trei bărbați reținuți sunt frați și au fost monitorizați de poliție de aproape de aproape două luni.
Acum 30 minute
20:40
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis ca voturile pentru Partidul „Moldova Mare” să fie declarate nevalabile după ce formațiunea respectivă a fost scoasă din cursa electorală în urma deciziilor Curții Supreme de Justiție și a Curții de Apel Centru.
Acum o oră
20:20
Trei reținuți, inclusiv doi frați, implicați în coordonarea grupurilor din stânga Nistrului # TVR Moldova
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, la moment, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din Chișinău.
20:10
Sute de alegători au solicitat astăzi urna mobilă la domiciliu sau în spitale, pentru a vota # TVR Moldova
Sute de alegători au solicitat astăzi urna mobilă la domiciliu sau în spitale, pentru a-și exercita dreptul la vot. Majoritatea au invocat motive de sănătate. Reprezentanții birourilor electorale din Soroca s-au echipat cu buletine, ștampilă și urna mobilă și au mers direct la alegători aflați in dificultate.
20:00
Sute de incidente au fost raportate de către observatorii Promo- LEX de la deschiderea urnelor de vot până la ora 19:00. despre acest lucru a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil.
Acum 2 ore
19:50
Peste 200 de încălcări ale procesului de vot în secţiile din R. Moldova şi din diaspora # TVR Moldova
Conform informațiilor furnizate de IGP, se constată un nivel crescut al încălcărilor procesului aflat în desfășurare. Din informațiile operative prezentate până la această oră, au fost înregistrate 217 de cazuri de încălcări sau incidente.
19:30
La alegerile parlamentare, în diaspora, s-a înregistrat o participare remarcabilă, cu peste 233.000 de cetățeni care au votat în secțiile deschise în străinătate.
19:20
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: Prezență de 48 la sută la urne; Pericol de destabilizări (Poliția) # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
19:10
În Franța, la cele 26 de secții de vot, un număr record de altfel, se votează de la primele ore ale dimineţii. Aproape 80 la sută dintre alegătorii basarabeni din Franța locuiesc în regiunea pariziană iar cele mai multe secții sunt concentrate în această zonă. În legătură cu noi este corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antohi.
19:10
19:10
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, organizarea de dezordini și destabilizări în Chișinău, în cadrul unui protest anunțat pentru luni, 29 septembrie.
19:00
Alegerile din Moldova sunt prezentate de presa internaţională ca un moment crucial, nu doar pentru guvernul de la Chişinău, ci întreaga Europa. Majoritatea ziarelor titrează că scrutinul se desfăşoară într-un context de presiune geopolitică între Rusia și UE, iar Moldova se află într-un moment de cotitură. Nu sunt trecute cu vederea nici ingerinţele Rusiei în alegeri, însă este apreciat efortul Chişinăului de a păstra direcţia europeană.
19:00
La ora 18:00, în regiunea găgăuză, se înregistrează o prezență de 40,23 la sută, 51.546 de alegători. Majoritatea votanților (74.39 la sută) o alcătuiesc persoanele de 66-75 de ani (17.214 de alegători).
Acum 4 ore
18:40
Până la acestă oră, atât poliţia, cât şi observatorii PROMO-LEX au constatat zeci de încălcări ale procesului de vot în secţiile din R. Moldova şi din diaspora. Cele mai multe sunt fotografierea buletinului de vot şi transportarea organizată a alegătorilor. De asemenea, în această după-amiază, la câteva secţii de vot din străinătate au fost anunţate mai multe alerte cu bombă. Toate s-au dovedit a fi false.
18:20
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Chișinău, au votat 328.074 de alegători; în diaspora - 219.007 # TVR Moldova
18:20
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat tinerilor Republicii Moldova în care îi îndeamnă să iasă la vot pentru a apăra libertatea în fața tancurilor.
18:10
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj de îndemn adresat cetățenilor Republicii Moldova pentru a ieși la vot.
17:50
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Chișinău, au votat 303.025 de alegători; în diaspora - 199.531 # TVR Moldova
17:40
Cei mai activi alegători sunt în Chișinău, Dondușeni, Criuleni, unde rata de participare până la ora 17:00 era de peste 40 la sută. La polul opus se află locuitorii din raioanele Cantemir și Briceni, unde rata de participare a alegătorilor este de peste 31%.
17:30
Traficul este blocat, iar mașinile au fost evacuate. Poliția și pompierii au intervenit de urgență, după ce podul ar fi fost minat din nou.
17:30
Polițiștii secției tehnico-explozivă au intervenit în teren după ce, prin apeluri telefonice robotizate, au fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate.
17:00
Chiar și atunci când mii de kilometri îi despart de țară, cetățenii Republicii Moldova demonstrază că dorința de a-și exprima opinia și de a contribui la viața democratică a țării rămâne puternică. Distanțele lungi nu i-au oprit să-și exercite dreptul la vot.
Acum 6 ore
16:50
Toate secțiile din străinătate unde au fost alerte false cu bombă funcționează în regim normal # TVR Moldova
Toate secțiile din străinătate unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal, transmit autoritățile. Autoritățile de la Chișinău consideră „parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova”.
16:50
În oraşul Căuşeni, unde sunt deschise mai multe secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, observatorii Promo LEX au semnalat mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor. În preajma secţiilor au fost observate autocare, microbuze sau alte unități de transport.
16:50
/VIDEO/ Cum se votează la secțiile de votare din România pentru parlamentarele din R. Moldova # TVR Moldova
În România au fost deschise 23 de secții de vot pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu ce așteptări au venit astăzi la urne, cetățenii, dar și cum decurge procesul de vot, detaliază corespondentul TVR, alex Costache.
16:20
În Statele Unite, moldovenii și-au început ziua la urne. Primele secții de votare și-au deschis ușile pentru cetățenii noștri din New York și Washington D.C.
16:20
Agenția Servicii Publice informează că astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, în intervalul orelor 07:00 – 13:00, prin intermediul centrelor multifuncționale ale ASP, au fost eliberate 411 cărți de identitate provizorii și înmânate 2387 de acte de identitate confecționate.
16:20
16:10
16:10
Președinta Maia Sandu spune că există mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării contra bani. Ea a relatat despre alertele bombă false în mai multe țări. Șefa statului le-a mulțumit oamenilor care așteaptă răbdători până când poliția verifică spațiile.
16:00
Partidul „Moldova Mare” a fost scos din cursa electorală în urma deciziei Curții de Apel Centru # TVR Moldova
Curtea de Apel Chișinău a respins, pe 28 septembrie, contestația depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerând-o neîntemeiată. Astfel, partidul este exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:30
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. Autoritățile de la Chișinău au atenționat anterior asemenea practici, pe care le consideră „parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova”. Au fost înregistrate cazuri la Bruxelles (Belgia), la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).
15:30
Zelensky: Rusia vrea să influențeze alegerile din Moldova pentru a obține control politic și militar # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia urmărește să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova și să preia controlul politic al țării, ceea ce ar putea duce inclusiv la o prezență militară rusă pe teritoriul țării.
15:30
Peste 14.000 de buletine de vot au fost distribuite la secțiile de votare amenajate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
15:30
Trafic intens la Sculeni, la ieșire din Republica Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis, astăzi, că la Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din R. Moldova și recomandă călătorilor să opteze pentru punctele Costești, Cahul sau Leova.
15:30
15:10
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat femeilor Republicii Moldova în care menționează că „votul vostru – femeile puternice care au ținut vie Moldova – este un vot pentru tinerii care ne calcă pe urme, pentru toți copiii care se nasc în țara noastră".
15:00
Igor Luca, Noua Zeelandă: „Trebuie să mergem la vot, este esențial pentru sănătatea societății” # TVR Moldova
Igor Luca, cetățean al Republicii Moldova, stabilit în Noua Zeelandă, cel mai îndepărtat colț al lumii față de țara noastră, a votat prin corespondență și spune că experiența a fost una simplă și eficientă.
Acum 8 ore
14:50
Un primar din Ialoveni a cerut localnicilor să voteze un partid; Poliția l-a sancționat # TVR Moldova
Poliția a documentat un caz în care primarul unei localități din raionul Ialoveni a îndemnat cetățenii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală. Funcționarul a fost sancționat conform legislației în vigoare pentru implicare în agitație electorală.
14:50
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
14:40
Alegerile parlamentare din R. Moldova pot fi validate. Prezența la vot a depășit pragul de validare # TVR Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi validate. Astfel, numărul alegătorilor care s-au prezentat până acum la vot a depășit 33,33% din numărul total de cetățeni cu drept de vot.
14:30
Alertă cu bombă la o secţie de votare din Roma. Poliția a evacuat oamenii.
14:20
Chitaristul Bi-2, Maksim Andriușcenko, și-a făcut datoria de cetățean al Republicii Moldova # TVR Moldova
Chitaristul trupei Bi-2 Maksim Andriușcenko, care a devenit cetățean al Republicii Moldova, a anunțat că și-a exercitat dreptul de vot, în Madrid, Spania.
14:10
Președintele României îndeamnă basarabenii din România să iasă la vot: „E o zi istorică pentru RM” # TVR Moldova
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat astăzi, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că este o zi istorică, în care votul cetăţenilor este foarte important. El a indemnat cetatenii R Moldova aflați in România să meargă la vot.
14:00
„Prezență masivă” la urne în străinătate. Pe moment, au votat în diaspora 113.220 de alegători # TVR Moldova
Astăzi, mii de cetățeni ai Republicii Moldova își exercită dreptul de vot peste hotare. La București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona și Tel-Aviv, imaginile de la secțiile de votare arată cozi impresionante și o participare remarcabilă, informează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
13:00
/ VIDEO/ Maia Sandu invită diaspora la vot: „Moldova nu există fără moldovenii din diaspora” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat duminică un mesaj către cetățenii moldoveni care trăiesc în străinătate, subliniind rolul esențial al diasporei în consolidarea viitorului țării.
13:00
Igor Dodon se declară convins că opoziția va învinge la alegeri, dar cheamă simpatizanții la protest # TVR Moldova
Igor Dodon, co-președinte al Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a spus că a votat pentru „revenirea la normalitate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova”.
Acum 12 ore
12:50
Atacuri masive asupra infrastructurii electorale din Republic Moldova: 4.000 de site - nefuncționale # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean a anunțat că infrastructura procesului electoral din Republica Moldova a fost supusă, sâmbătă și duminică, mai multor tentative de atac cibernetic. În special, au fost vizate site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara Republicii Moldova.
12:40
Inspectoratul General al Poliției informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Potrivit poliției, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral.
12:40
Alertă cibernetică: Infrastructura electorală din R. Moldova, vizată de atacuri masive # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean, a anunțat că infrastructura aferentă procesului electoral din Republica Moldova a fost supusă, ieri și azi, mai multor tentative de atac cibernetic. În special, au fost vizate site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării.
