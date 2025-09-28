Promo-LEX: De la deschiderea secțiilor de votare au fost înregistrate 624 de incidente

Agora.md, 28 septembrie 2025 20:40

Promo-LEX: De la deschiderea secțiilor de votare au fost înregistrate 624 de incidente

Acum 30 minute
20:40
20:30
Trei persoane, reținute pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă (VIDEO) Agora.md
Acum o oră
20:20
Alegătorii de la Botanica, cei mai activi după prezența la vot Agora.md
20:00
CEC sesizat despre posibila reamplasare a secțiilor de votare. Verificările constată: Activitatea continuă fără schimbări Agora.md
20:00
Top zece țări unde diaspora a votat cel mai activ Agora.md
20:00
Între rugăciune și vot. Alegeri în liniștea mănăstirii de la Cușelăuca (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
19:50
CEC în ședință. Voturile exprimate în favoarea Partidului Moldova Mare vor fi anulate (LIVE) Agora.md
19:50
PeScurt // Autoritățile, atente la procesul de votare. Comisia Electorală Centrală (CEC) urmărește „cu atenție” informațiile privind transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare. Agora.md
19:40
CEC în ședință. Se examinează decizia Curții de Apel în cauza Partidului Moldova Mare (LIVE) Agora.md
19:30
CEC: Se constată un nivel crescut al încălcărilor Agora.md
19:30
Record prezență: Este atins numărul votanților care au participat la alegerile anticipate din 2021 Agora.md
19:20
Mesaje politice în timpul slujbei? Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cu îndemnuri electorale în ziua scrutinului (AUDIO) Agora.md
19:20
Poliția anunță că deține informații privind posibilele tentative de destabilizare în capitală Agora.md
19:20
CEC: Secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost reamplasate Agora.md
19:10
PeScurt // Democrația nu are vârstă. O femeie de 93 de ani a demonstrat cât de importantă este participarea la alegeri. Aceasta a fost surprinsă în timp ce votează de nepoata sa, care i-a dedicat o postare pe rețele: „Babusea mea are 93 de ani și nu a lipsit niciodată de la vot. Agora.md
Acum 4 ore
18:50
Peste 47% dintre alegători au participat la vot. Prezența la vot, la 18:30 Agora.md
18:50
Cozi de zeci de mașini pe drumul Orhei-Chișinău (VIDEO) Agora.md
18:20
Aproape 160 de mii de moldoveni au votat în diaspora, până la 15:30. Prezența, mai mică decât în turul doi al prezidențialelor Agora.md
18:10
Buletine ștampilate și deteriorate intenționat? Guvernul: „Videoul este fals și reprezintă o provocare” Agora.md
18:00
Alertă cu bombă: Podul de la Rezina închis, iar circulația oprită (VIDEO) Agora.md
17:40
Nu știu pentru cine lucrez”. Ambasadorul R. Moldova la Atena, în dialog cu un pretins „observator” nelegitimat (VIDEO) Agora.md
17:40
Puțin peste 10 mii de alegători sau în jumătate comparativ cu alegerile 2024. Prezența la secțiile de vot în stânga Nistrului Agora.md
17:20
Alerte cu bombă la secțiile de vot din Rezina și Căușeni. Cetățenii au fost evacuați (UPDATE) Agora.md
17:20
PeScurt // Alerte cu bombă. În jurul orei 17:00, 14 locații din Zona de Securitate sunt vizate de alerte cu bombă. „Echipele de intervenție activează conform protocoalelor”, a declarat pentru AGORA ofițera de presă a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Agora.md
17:10
Japonia: Primele secții de votare din diasporă s-au închis. Ultimele vor fi deschise la 17:00 Agora.md
17:10
Alerte cu bombă la secțiile de vot din Rezina și Căușeni. Cetățenii au fost evacuați (FOTO) Agora.md
17:00
Diaspora moldovenească votează: Cozi și emoții în secțiile din Germania, Danemarca, Elveția, Italia și Spania (FOTO/VIDEO) Agora.md
Acum 6 ore
16:50
CEC: Peste 140 de cazuri de pretinse încălcări în procesul electoral. Cele mai multe reprezintă fotografierea buletinului Agora.md
16:40
PeScurt // Alerte false. Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal, anunță autoritățile. Agora.md
16:30
Alerta cu bombă a suspendat, pentru două ore, procesul de votare de la Bruxelles (VIDEO) Agora.md
16:30
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, la vot în Madrid (VIDEO/FOTO) Agora.md
16:20
Aproape 160 de moldoveni au votat în diaspora, până la 15:30. Prezența, mai mică decât în turul doi al prezidențialelor Agora.md
16:10
„Avem înregistrate cazuri carusel”. Șefa statului semnalează că alegerile s-ar desfășura cu încălcări Agora.md
16:10
Partidul „Moldova Mare” rămâne în afara alegerilor. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii Agora.md
16:00
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, la vot în Madrid (FOTO) Agora.md
16:00
37,07% dintre cetățeni au votat. Prezența la vot către 15:30 Agora.md
15:50
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, la vot în Madrid Agora.md
15:40
PeScurt // Peste 340 de incidente, înregistrate de misiune misiunea Promo-LEX, până la ora 14:30. Dintre acestea, 254 au fost confirmate. Din 1290 de secții monitorizate, 431 nu sunt accesibile persoanelor cu deficiențe locomotorii, iar 94 nu au echipamente pentru alegătorii cu dizabilități de vedere. Agora.md
15:40
Alerta cu bombă a suspendat, pentru două ore, procesul de votare de la Bruxelles Agora.md
15:30
PeScurt // Spray lacrimogen în interiorul secției de votare. O persoană a pătruns într-o secție de votare din Iași și a dispersat spray lacrimogen. Forțele de ordine au intervenit prompt, iar persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Agora.md
15:20
Prezență scăzută la vot în stânga Nistrului. Participare de peste două ori mai mică față de 2024 Agora.md
15:10
PeScurt // La vot, înainte de nuntă. Un cuplu din Drochia și-a unit destinele în ziua alegerilor. După ce și‐au oficializat căsătoria, înainte de petrecere, cei doi și-au exercitat dreptul la vot. Agora.md
15:10
PeScurt // Îndemn la vot. Președinta Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a publicat un mesaj video prin care îi îndeamnă pe cetățeni să își facă alegerea. Agora.md
15:10
PeScurt // Încă un cuplu a mers la vot înainte de nuntă. Doi tineri din Făleștii Noi și-au unit destinele în ziua alegerilor, dar, în același timp, nu au uitat de responsabilitatea civică. Agora.md
15:00
3,2 sau 2,7 milioane? Diferența dintre Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale Agora.md
15:00
PeScurt // A fost atins milionul. Până aproape de ora 15:00, la urnele de vot s-au prezentat deja 1.000.000 de alegători, comunică Comisia Electorală Centrală. Agora.md
Acum 8 ore
14:50
Primar din raionul Ialoveni, sancționat pentru agitație electorală în ziua alegerilor (VIDEO) Agora.md
14:50
PeScurt // „Am votat pentru o generație tânără de politicieni”. Asta a declarat președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. „Am votat pentru ca ura și frica să nu mai fie folosite niciodată ca instrumente politice pentru a dezbina societatea. Agora.md
14:50
Alertă cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. MAE: Avem scenariul sub control Agora.md
14:40
PeScurt // Schimb de replici între Grosu și un jurnalist. Imediat după ce a votat, liderul PAS, Igor Grosu, a avut un schimb de replici cu un jurnalist vorbitor de limbă rusă, care ar fi de la un post TV afiliat lui Ilan Șor. Agora.md
