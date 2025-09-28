LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00

13:40

În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus cei […] Articolul Mesajul lui Ion Ceban: „Organizăm cel mai frumos protest contra celor de la guvernare"