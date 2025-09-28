LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00
Democracy.md, 28 septembrie 2025 19:10
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 19.00
Un primar din raionul Ialoveni a fost amendat de poliție după ce ar fi făcut agitație electorală în ziua alegerilor. Potrivit autorităților, edilul a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid anume, încălcând astfel legislația electorală. Legea interzice clar funcționarilor publici să desfășoare campanie electorală, iar în ziua scrutinului, orice formă de promovare politică este […]
Promo‑LEX: 7 cazuri de transport organizat al alegătorilor, printre zeci de incidente electorale
Observatorii Promo‑LEX au raportat mai multe nereguli în desfășurarea alegerilor prezidențiale și a referendumului, printre care 7 cazuri de transport organizat al alegătorilor. Aceste situații au implicat autocare, microbuze sau vehicule care au adus grupuri de alegători la secțiile de vot, unele vehicule fiind observate de mai multe ori pe trasee către secții. Alte incidente semnalate […]
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de partidul „Moldova Mare", menținând hotărârea Comisiei Electorale Centrale de excludere a formațiunii din cursa electorală. Formațiunea este acuzată de finanțare ilegală, propagandă dirijată din afara țării și tentative de corupere a alegătorilor. Decizia vine cu doar două zile înainte de scrutinul parlamentar, provocând reacții din partea […]
„Fiecare vot contează" – Nicu Popescu îndeamnă cetățenii să participe activ la alegeri
Fostul viceprim-ministru și ex-ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, și-a exercitat duminică dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a făcut un apel către cetățeni să participe masiv la scrutin, subliniind importanța votului din prima rundă. „Am votat. Astăzi ne decidem direcția. În […]
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 16.00
Președintele Dan îndeamnă diaspora: „Mergeți la vot — este o zi istorică pentru Republica Moldova"
Președintele Nicușor Dan afirmă că ziua alegerilor parlamentare reprezintă un moment decisiv și istoric pentru Republica Moldova și face apel către cetățenii de origine moldovenească din România să-și exercite dreptul la vot. „Este o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova", a declarat el, în contextul unui eveniment la care a participat alături de fiica […]
Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant adresat femeilor din întreaga țară, subliniind rolul esențial pe care acestea l-au avut în dezvoltarea societății și în menținerea valorilor naționale. Ea a vorbit despre sacrificiile tăcute făcute de generații de femei, care au muncit neobosit pentru familie, comunitate și țară, fără a cere recunoaștere sau mulțumiri. În […]
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional.„Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte cetățean […]
Alexandr Stoianoglo: „Îndemn toți cetățenii să meargă la vot. Doar așa se va auzi vocea poporului"
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul Moldovei, o țară în care legile statului vor fi principii fundamentale, unde drepturile și interesele cetățenilor vor fi respectate. Am votat pentru o Moldovă unde […]
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și englezăPreședintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la ieșirea […]
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru profesionalism și pentru responsabilitatea celor aflați la conducere.„Am votat pentru oameni care să poată soluționa cu adevărat subiectele ce țin […]
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 12.00
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon
Traian Băsescu, a declarat, într-o postare pe Facebook, că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, vor reprezenta o înfrângere simbolică pentru Vladimir Putin și influența Kremlinului în regiune. „Este ora! Tricolorul la catarg! 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o […]
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk
Am votat împotriva fricii, a minciunilor și a dezbinării.Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor noștri, pentru profesionalism și responsabilitate în conducerea țării. Am votat pentru pensii și salarii decente, pentru locuri de muncă aici, acasă, pentru stoparea migrației și pentru susținerea agenților economici.Am votat pentru pace, liniște și siguranța zilei de mâine. Astăzi […]
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale – ora 08.00
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune. În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr […]
ALTERNATIVA, mesaj de final de campanie: „Pe 28 septembrie alegeți litera A în buletinul de vot"
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare și au îndemnat alegătorii ca pe 28 septembrie să voteze „litera A" din buletinul de vot, subliniind că Republica Moldova are o alternativă la actuala […]
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. Pentru aprobarea acesteia au votat șase membri.
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a adresat un apel către oamenii de cultură din Republica Moldova, subliniind responsabilitatea morală a acestora în procesul electoral. Prodan a subliniat că intelectualitatea și lucrătorii din domeniul culturii au un rol esențial în mobilizarea cetățenilor și în promovarea valorilor democratice. „Avem nevoie […] Articolul Ministrul Culturii face apel către intelectualitate să susțină votul democratic apare prima dată în DemocracyMD.
Alianța Infonet solicită deputaților măsuri concrete pentru accesibilizarea persoanelor cu dizabilități # Democracy.md
Persoanele cu dizabilități din Republica Moldova își intensifică apelurile către noul parlament pentru a adopta politici eficiente și sustenabile care să le asigure o incluziune reală în toate domeniile vieții sociale. În cadrul unei conferințe recente, Victor Koroli, directorul general al Alianței Infonet, a subliniat că integrarea persoanelor cu dizabilități trebuie să devină o prioritate […] Articolul Alianța Infonet solicită deputaților măsuri concrete pentru accesibilizarea persoanelor cu dizabilități apare prima dată în DemocracyMD.
Volodimir Zelenski a criticat reacția lentă și insuficientă a NATO și a Uniunii Europene la provocările Rusiei. El a subliniat că planurile de apărare ale Alianței trebuie să devină mai rapide și mai eficiente pentru a contracara amenințările actuale. Zelenski a avertizat că, dacă Rusia nu este oprită în Ucraina, ar putea încerca să testeze […] Articolul Zelenski critică reacția lentă a NATO față de provocările Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
„Nu vă plângeți dacă sunt doborâte” – avertisment ferm din partea NATO și Poloniei pentru Rusia # Democracy.md
NATO și aliații săi au emis avertismente clare că forțele aeriene ruse care încalcă spațiul aerian al statelor membre pot fi interceptate şi, dacă se impune – doborâte. Declaraţiile vin pe fondul unor incidente recente, în care avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian fără permisiune. Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a […] Articolul „Nu vă plângeți dacă sunt doborâte” – avertisment ferm din partea NATO și Poloniei pentru Rusia apare prima dată în DemocracyMD.
În ultima zi a campaniei electorale din 2025, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis un mesaj emoționant cetățenilor, îndemnându-i să participe activ la alegerile din 28 septembrie. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Sandu a subliniat că, în calitate de cetățean, a ales să lupte împotriva […] Articolul Maia Sandu în ultima zi de campanie: „Moldova merită salvată” apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici la adresa guvernării. „Din prima zi a mandatului meu și până astăzi am fost primarul tuturor locuitorilor, fără a face diferențe între cei care m-au […] Articolul Ion Ceban: „Chișinăul s-a dezvoltat datorită echipei noastre, nu datorită PAS” apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta avertizează: Rusia a încercat să trimită piese pentru drone în regiunea transnistreană # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că mai multe companii au încercat să introducă în regiunea transnistreană componente destinate fabricării de drone. Autoritățile moldovenești au intervenit pentru a opri aceste tentative, suspectând că materialele ar fi fost folosite în scopuri militare. Într‑un interviu, Sandu a subliniat că guvernarea are „ca prioritate majoră păstrarea păcii” […] Articolul Președinta avertizează: Rusia a încercat să trimită piese pentru drone în regiunea transnistreană apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a declarat recent că Republica Moldova este o parte integrantă a viitorului digital al Uniunii Europene. Afirmația a fost făcută în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău, unde a participat la conferința „New Technology for Old Markets”, dedicată transformării digitale în sectorul bancar. Villeroy de Galhau a subliniat […] Articolul François Villeroy de Galhau subliniază importanța integrării Moldovei în SEPA apare prima dată în DemocracyMD.
Andrei Năstase a declarat că, după alegerile parlamentare, se va analiza introducerea unor taxe noi aplicabile coletelor trimise din străinătate către cetățenii din Republica Moldova. Scopul, conform propunerilor sale, ar fi de a echilibra piața locală și de a asigura venituri bugetare în contextul creșterii volumului de colete poștale și comerciale importate. Propunerea prevede ca […] Articolul Năstase: Politica fiscală privind coletele din diasporă va fi revizuită apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban acuză atacuri cibernetice asupra paginilor sale: „Se șterg postări pentru a bloca mesajele ALTERNATIVA” # Democracy.md
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri […] Articolul Ion Ceban acuză atacuri cibernetice asupra paginilor sale: „Se șterg postări pentru a bloca mesajele ALTERNATIVA” apare prima dată în DemocracyMD.
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a adresat un mesaj cetățenilor Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european. Abrudean a subliniat că fiecare vot contează în construirea unui viitor bazat pe libertate, stabilitate și democrație. El a reafirmat angajamentul României de a […] Articolul Mircea Abrudean: „Moldova poate să-și aleagă un viitor european” apare prima dată în DemocracyMD.
La Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța unei colaborări strânse între instituțiile financiare și sectorul academic pentru a construi împreună viitorul european al Republicii Moldova. Ea a evidențiat rolul educației, cercetării și reformelor în sectorul monetar și financiar ca piloni esențiali în parcursul european, […] Articolul BNM și ASEM, parteneriat pentru Europa: Dragu anunță un viitor comun apare prima dată în DemocracyMD.
Maxim Moroșan, figură cunoscută în rândul socialiștilor și fost angajat în administrația prezidențială, este vizat într-un dosar penal legat de tentative de destabilizare a situației din Republica Moldova. Deși inițial a fost reținut, Moroșan a fost ulterior eliberat, iar în scurt timp a devenit de negăsit pentru autorități. Organele de anchetă au declarat că acesta […] Articolul Maxim Moroșan, acuzat în dosarul destabilizărilor, a dispărut după reținere apare prima dată în DemocracyMD.
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor într-o decizie de schimbare și responsabilitate pentru Republica Moldova. „În aceste luni am demonstrat împreună că se poate face politică altfel: cu respect, cu dialog, […] Articolul Mesaj mobilizator de la Chicu: „Să arătăm că Moldova are coloană vertebrală” apare prima dată în DemocracyMD.
Diaspora moldovenească din Italia anunță mobilizare masivă pentru alegerile din 28 septembrie: „Susținem Partidul Nostru și pe Renato Usatîi!” # Democracy.md
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […] Articolul Diaspora moldovenească din Italia anunță mobilizare masivă pentru alegerile din 28 septembrie: „Susținem Partidul Nostru și pe Renato Usatîi!” apare prima dată în DemocracyMD.
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR […] Articolul Boris Marcoci, acuzat de Renato Usatîi de scheme ilegale apare prima dată în DemocracyMD.
Mesajul lui Ion Ceban: „Organizăm cel mai frumos protest contra celor de la guvernare” # Democracy.md
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus cei […] Articolul Mesajul lui Ion Ceban: „Organizăm cel mai frumos protest contra celor de la guvernare” apare prima dată în DemocracyMD.
Riscul destabilizării: Rusia pregătește terenul pentru proteste post‑electorale în Republica Moldova # Democracy.md
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) atenționează că Rusia ar putea încerca să declanșeze proteste, inclusiv violente, după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Scopul ar fi contestarea rezultatelor electorale sau crearea de tensiuni politice, în special în cazul în care partidul pro‑occidental de guvernământ nu va obține majoritatea sau va pierde influență. Potrivit ISW, Kremlinul ar […] Articolul Riscul destabilizării: Rusia pregătește terenul pentru proteste post‑electorale în Republica Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # Democracy.md
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […] Articolul Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” apare prima dată în DemocracyMD.
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat la acuzațiile care o vizează în legătură cu presupusa purtare a unor haine de lux. Ea a calificat aceste afirmații drept „invenții” și a declarat că venitul său nu îi permite astfel de cheltuieli. Potrivit declarației sale, salariul lunar de aproximativ 20.000 de lei este suficient doar pentru […] Articolul Maia Sandu respinge acuzațiile: „Hainele de firmă sunt invenții” apare prima dată în DemocracyMD.
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul Împreună votăm ALTERNATIVA – pentru un viitor sigur și demn apare prima dată în DemocracyMD.
