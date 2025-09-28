LIVE TEXT | Aproape 1.468.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 19:00. Prezența la urne în diaspora
Radio Chisinau, 28 septembrie 2025 19:10
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
• • •
19:15
Poliția anunță cǎ deține informații potrivit cărora vor fi organizate dezordini și destabilizări în Chișinău, după anunțarea rezultatelor de la alegeri # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să organizeze dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine.
Acum 30 minute
19:10
LIVE TEXT | Aproape 1.468.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au votat până la ora 19:00. Prezența la urne în diaspora # Radio Chisinau
19:05
Urmăriți live briefingul Comisiei Electorale Centrale de la 19:00.
19:00
„Am tras un semnal de alarmă ferm privind situația din Republica Moldova”. Mesajul transmis de Oana Țoiu de la tribuna ONU # Radio Chisinau
Republica Moldova și Ucraina au fost în centrul mesajului transmis de România la Adunarea Generală a ONU. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a denunțat campaniile de dezinformare și ingerințele rusești în alegerile de la Chișinău și a reafirmat sprijinul neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Acum o oră
18:45
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că secțiile de votare din Japonia și din China și-au încheiat activitatea.
Acum 2 ore
18:20
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis tinerilor din Republica Moldova un apel de mobilizare la vot # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:15
VIDEO | „Fii eroul generației tale!”. Maia Sandu a transmis un apel de mobilizare la vot către tineri # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu transmite un nou mesaj în ziua alegerilor parlamentare. De această dată, șefa statului s-a adresat tinerilor cu un apel de mobilizare la vot.
18:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 18:00 au votat circa 1.347.000 de persoane, dintre care aproape 215 mii sunt din diaspora # Radio Chisinau
18:00
Pe rețelele de socializare este răspândit un video fals în care o voce anonimă prezintă cum ar fi aruncate buletine de vot # Radio Chisinau
Autoritățile atenționează cetățenii că un video fals este răspândit pe rețelele de socializare în care o voce anonimă prezintă cum ar fi aruncate buletine de vot și ar fi vavorizate altele.
Acum 4 ore
17:25
Alertă cu bombă la o secție de votare deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina, deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană.
17:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Circa 42,55% din numărul total al alegătorilor au votat până la ora 17:00. Prezența în diaspora # Radio Chisinau
17:00
Profesorul Ion Iovcev: Astăzi alegem fie Europa, fie întoarcerea în imperiul din care ne-am rupt # Radio Chisinau
La secția de votare din incinta Liceului „Gheorghe Asachi” din centrul Chișinăului, circumscripția pentru locuitorii din stânga Nistrului, l-am întâlnit pe profesorul Ion Iovcev, împreună cu o fostă profesoară de matematică a acestei instituții, Ecaterina Gumaniuc, dar și o fostă elevă, Mariana Andriuță-Brăilean.
16:50
Alegătorii din raioanele de nord sunt cei mai activi la scrutinul parlamentar. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 15:30, raionul Dondușeni a înregistrat cea mai mare prezență la urne, cu 11 031 de alegători, ceea ce reprezintă 36,39% din totalul celor înscriși pe liste.
16:45
VIDEO | Maia Sandu atenționează: Sunt mai multe forme de încercare de a frauda votul la acest scrutin # Radio Chisinau
Instituțiile statului mai reclamat mai multe cazuri privind transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din străinătate, alerte false cu bombă în mai multe țări, cazuri de fraudare a alegerilor prin metoda carusel, adică scoaterea buletinului de vot curat, ca mai apoi să fie înlocuit cu unul ștampilat. În context, Maia Sandu a venit cu o nouă adresare în care a îndemnat cetățenii să iasă în continuare la vot, „ca să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii lor murdari”.
16:40
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. UPDATE: Toate secțiile funcționează în regim normal # Radio Chisinau
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului.
16:25
Curtea de Apel a respins contestația depusă de „Moldova Mare”. Partidul Victoriei Furtună, exclus din alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Partidul Politic „Moldova Mare” a fost exclus din cursă electorală. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația partidului depusă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale, considerând-o nefondată, transmite IPN.
16:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00
16:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 16:00 au votat aproape 1.150.000 de persoane # Radio Chisinau
15:55
În atenția călătorilor: Trafic majorat la vama Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
15:50
Promo-LEX atrage atenția asupra unei situații neobișnuite la alegeri. S-au înregistrat 85 de cazuri de încălcare a secretului votului # Radio Chisinau
Până la ora 14:30, Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat 254 de incidente confirmate la alegerile parlamentare.
Acum 6 ore
15:20
VIDEO | Primarul unei localități din Ialoveni, sancționat pentru agitație electorală în ziua alegerilor # Radio Chisinau
Poliția a documentat un caz de agitație electorală comisă în ziua alegerilor de către primarul unei localități din raionul Ialoveni. Potrivit autorităților, edilul a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic aflat în cursa electorală.
15:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 35% dintre cetățenii R. Moldova cu drept de vot s-au prezentat la urne până la ora 15:00 # Radio Chisinau
15:00
„Parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”. Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate # Radio Chisinau
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului.
14:40
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului.
14:40
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Alegerile parlamentare pot fi considerate valabile # Radio Chisinau
14:35
Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat în primele ore ale dimineții dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.
14:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 892 000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au prezentat la urne la ora 14:00. Prezență mare în diaspora # Radio Chisinau
13:50
VIDEO | Maia Sandu, mesaj către diaspora: „Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul. Să păziți Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor Republicii Moldova din diasporă, îndemnându-i să iasă la vot și să contribuie la păstrarea parcursului democratic și european al țării. „Republica Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Să păzim țara prin vot cinstit”, a declarat Maia Sandu într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.
Acum 8 ore
13:25
GALERIE FOTO | Cozi la secțiile de votare din străinătate. MAE: Diaspora demonstrează încă o dată puterea și unitatea # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova au făcut cozi la unele secții de votare din străinătate pentru a-și exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare. Zeci de mii de cetățeni și-au exprimat deja votul.
13:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. 26,25% dintre cetățenii Republicii Moldova au votat până la această oră # Radio Chisinau
12:55
„De data asta chiar este foarte important”. Nicușor Dan a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot.
12:45
Autoritățile anunță despre tentative de atacuri cibernetice asupra instituțiilor electorale # Radio Chisinau
În ultimele 48 de ore, infrastructura tehnologică a procesului electoral din Republica Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic, au anunțat autoritățile. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de votare din afara țării.
12:25
Poliția Națională informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.
12:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00
12:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Aproape 580 000 de alegători au votat până la ora 12:00. Peste 10% dintre aceștia s-au prezentat la urnele deschise în diaspora # Radio Chisinau
12:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon.
11:50
Dorin Recean: În pofida ingerințelor din partea Rusiei, instituțiile statului își îndeplinesc obligațiile pentru ca votul să fie protejat # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean și-a exercitat dreptul la vot, împreună cu soția sa, la secția de votare constituită la sediul Gimnaziului nr.42 din orășelul Codru.
11:35
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu precizări în urma semnalărilor privind presupuse cazuri de obstrucționare a accesului unor observatori în anumite secții de votare. Potrivit instituției, accesul în incinta secțiilor este permis doar observatorilor acreditați oficial, precum și reprezentanților concurenților electorali înregistrați conform prevederilor legale.
Acum 12 ore
11:15
Renato Usatîi: Am votat pentru o Moldovă în care standardele europene, standardele mondiale devin realitate # Radio Chisinau
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare de la ASEM, fiind însoțit de candidații formațiunii sale.
11:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
11:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 400 000 de alegători s-au prezentat la urne la ora 11:00 # Radio Chisinau
10:55
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat primele cazuri de transportare organizată a alegătorilor # Radio Chisinau
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat o serie de incidente în prima parte a zilei la alegerile parlamentare.
10:35
„Alte scenarii nu există. Ori avem un proces de integrare europeană rapid, ori nu-l avem”. Igor Grosu și-a exercitat dreptul la vot # Radio Chisinau
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot alături de soția sa, la școala-primară grădiniță „Antonin Ursu” din Calea Ieșilor.
10:30
Aglomerație pe podul Râbnița–Rezina. Biroul Politici Reintegrare: Situația este calmă și stabilă (FOTO) # Radio Chisinau
Pe podul ce leagă Rîbnița de Rezina s-au format cozi semnificative în dimineața zilei alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit autorităților, fluxul de persoane și mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația din teren este monitorizată și gestionată eficient de instituțiile responsabile.
10:30
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Aglomerație pe podul Râbnița–Rezina. Biroul Politici Reintegrare: Situația este calmă și stabilă (FOTO) # Radio Chisinau
10:15
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Prezență la urne mai ridicată la ora 10:00 față de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 # Radio Chisinau
10:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Prezență la urne mai ridicată la ora 10:00 față de turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2024 # Radio Chisinau
10:00
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi
09:55
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
09:50
Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul secției de votare din incinta Liceului Petru Rareș din strada Nicolae Costin. Șefa statului a declarat că a votat pentru un Parlament care respectă cetățenii săi și cu care să fie construită Moldova Europeană.
