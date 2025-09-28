Video fals cu buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat - răspândit pe rețele. Guvern: „Fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării” - VIDEO
ProTV.md, 28 septembrie 2025 19:00
Video fals cu buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat - răspândit pe rețele. Guvern: „Fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării” - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
19:20
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electoraă Centrală susține briefingul de presă de la ora 19:00 - VIDEO # ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electoraă Centrală susține briefingul de presă de la ora 19:00 - VIDEO
19:20
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego # ProTV.md
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego
Acum 15 minute
19:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 230 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 230 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
19:10
Din nord până-n sud, moldovenii din țară s-au mobilizat și au ieșit la vot. Ce vor alegătorii - VIDEO # ProTV.md
Din nord până-n sud, moldovenii din țară s-au mobilizat și au ieșit la vot. Ce vor alegătorii - VIDEO
19:10
Poliția atenționează: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări după miezul nopții. Apel către cetățeni # ProTV.md
Poliția atenționează: Grupuri de persoane pregătesc dezordini și destabilizări după miezul nopții. Apel către cetățeni
19:10
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electoraă Centrală susține briefingul de presă de la ora 19:00 # ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025: Comisia Electoraă Centrală susține briefingul de presă de la ora 19:00
Acum 30 minute
19:00
Video fals cu buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat - răspândit pe rețele. Guvern: „Fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării” - VIDEO # ProTV.md
Video fals cu buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat - răspândit pe rețele. Guvern: „Fiți atenți și nu cădeți în capcana dezinformării” - VIDEO
19:00
Poliția anunță că deține informații precum că unele grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ # ProTV.md
Poliția anunță că deține informații precum că unele grupuri de persoane ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ
19:00
Maia Sandu s-a adresat tinerilor: „Fii eroul generației tale. Ieși la vot și apără-ți viața și libertatea” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu s-a adresat tinerilor: „Fii eroul generației tale. Ieși la vot și apără-ți viața și libertatea” - VIDEO
Acum o oră
18:50
Un cetățean rus, revoltat că nu i s-a permis să filmeze la o secție de votare din Italia. Ce spune Promo-LEX # ProTV.md
Un cetățean rus, revoltat că nu i s-a permis să filmeze la o secție de votare din Italia. Ce spune Promo-LEX
18:40
Incident la o secție de votare din capitală: O femeie a votat pentru fiica ei
18:40
Un nou mesaj din partea președintelui român, Nicușor Dan: „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism” # ProTV.md
Un nou mesaj din partea președintelui român, Nicușor Dan: „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism”
18:30
Controversatul o de afaceri, Veaceslav Platon, surprins cum stă în coadă pentru a vota, în Londra - FOTO # ProTV.md
Controversatul o de afaceri, Veaceslav Platon, surprins cum stă în coadă pentru a vota, în Londra - FOTO
18:30
Cum prezintă presa rusă alegerile din Republica Moldova
Acum 2 ore
18:00
Zeci de moldoveni stau în rând la o secție de votare din Londa pentru a-și exercita dreptul la vot. Imagini surprinse de cetățeni - VIDEO # ProTV.md
Zeci de moldoveni stau în rând la o secție de votare din Londa pentru a-și exercita dreptul la vot. Imagini surprinse de cetățeni - VIDEO
18:00
Moldovenii din Barcelona s-au prins într-o horă, chiar în secția de votare. Vezi momentul - VIDEO # ProTV.md
Moldovenii din Barcelona s-au prins într-o horă, chiar în secția de votare. Vezi momentul - VIDEO
17:50
Care sunt țările din diasporă unde au votat cei mai mulți moldoveni. Datele CEC
17:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 200 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 200 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
17:30
După diasporă, poliția informată despre minări în țară. Alertă falsă cu bombă la secția din Rezina: Procedura de vot - restabilită după verificări # ProTV.md
După diasporă, poliția informată despre minări în țară. Alertă falsă cu bombă la secția din Rezina: Procedura de vot - restabilită după verificări
17:30
Ultima oră. Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor” # ProTV.md
Ultima oră. Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor”
17:30
Alertă cu bombă la o secție de votare din Căușeni - VIDEO
17:30
Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Îndemn subtil în rețeaua rusească de dezinformare „InfoLider” - ZdG.md # ProTV.md
Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Îndemn subtil în rețeaua rusească de dezinformare „InfoLider” - ZdG.md
17:30
În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO # ProTV.md
În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO
Acum 4 ore
17:20
Grav accident în stângă Nistrului. Un șofer a murit, iar cinci pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un stâlp, apoi de un gard și de doi copaci - FOTO # ProTV.md
Grav accident în stângă Nistrului. Un șofer a murit, iar cinci pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un stâlp, apoi de un gard și de doi copaci - FOTO
17:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 190 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 17 # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 190 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 17
17:10
Matinali, deciși și prezenți. Unii oameni au mers dis-de-dimineață să-și facă datoria de cetățean responsabil - VIDEO # ProTV.md
Matinali, deciși și prezenți. Unii oameni au mers dis-de-dimineață să-și facă datoria de cetățean responsabil - VIDEO
17:00
Platforma CEC - ținta unui atac cibernetic masiv: Au fost vizate și alte site-uri guvernamentale - VIDEO # ProTV.md
Platforma CEC - ținta unui atac cibernetic masiv: Au fost vizate și alte site-uri guvernamentale - VIDEO
17:00
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce explicații face - VIDEO # ProTV.md
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce explicații face - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
16:50
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce declarații face acesta - VIDEO # ProTV.md
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce declarații face acesta - VIDEO
16:50
Câți locuitori ai capitalei au votat până la această oră. Datele Comisiei Electorale Centrale # ProTV.md
Câți locuitori ai capitalei au votat până la această oră. Datele Comisiei Electorale Centrale
16:40
Vot la 17 mii de kilometri distanță! Experiența lui Igor Luca, moldoveanul care a votat prin corespondență din Noua Zeelandă - VIDEO # ProTV.md
Vot la 17 mii de kilometri distanță! Experiența lui Igor Luca, moldoveanul care a votat prin corespondență din Noua Zeelandă - VIDEO
16:40
Guvernul: Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal # ProTV.md
Guvernul: Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal
16:40
Ultima oră. Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina. Toate persoanele au fost evacuate # ProTV.md
Ultima oră. Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina. Toate persoanele au fost evacuate
16:30
Și-a îndeplinit datoria de cetățean al Republicii Moldova! Chitaristul Bi-2, Maxim Andriușcenko, a votat la o secție din Madrid - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Și-a îndeplinit datoria de cetățean al Republicii Moldova! Chitaristul Bi-2, Maxim Andriușcenko, a votat la o secție din Madrid - FOTO/VIDEO
16:20
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 170 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 16 # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 170 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 16
16:10
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO # ProTV.md
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO
16:10
Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună: Formațiunea rămâne în afara cursei electorale # ProTV.md
Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună: Formațiunea rămâne în afara cursei electorale
16:00
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
16:00
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO # ProTV.md
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO
16:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
16:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 16:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
16:00
Maia Sandu: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO
16:00
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # ProTV.md
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută
16:00
Al doilea incident în două zile: drone detectate deasupra bazelor militare din Danemarca
16:00
Au adus o bucată de Moldova în Franța. Diaspora, în imagini la o secție de votare din Nisa - GALERIE FOTO # ProTV.md
Au adus o bucată de Moldova în Franța. Diaspora, în imagini la o secție de votare din Nisa - GALERIE FOTO
15:50
Maia Sandu, mesaj către cetățeni în ziua alegerilor: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu, mesaj către cetățeni în ziua alegerilor: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO
15:40
După cununie, direct la secția de votare. Anastasia și Daniel din Chișinău au fost la vot în ziua nunții - FOTO/VIDEO # ProTV.md
După cununie, direct la secția de votare. Anastasia și Daniel din Chișinău au fost la vot în ziua nunții - FOTO/VIDEO
15:30
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO # ProTV.md
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO
15:30
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare le aflăm într-o ediție specială a emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza # ProTV.md
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare le aflăm într-o ediție specială a emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.