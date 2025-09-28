ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Rata totală de participare la parlamentarele din 2021, depășită cu două ore până la închiderea secțiilor, în 2025
Radio Moldova, 28 septembrie 2025 19:00
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
• • •
Acum 5 minute
19:20
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Rusia a refuzat să participe la negocierile de pace privind Ucraina și a confirmat că administrația americană discută posibilitatea de a livra Kievului rachete de croazieră „Tomahawk”, scrie The Moscow Times. Într-un comentariu pentru Fox News, Vance a spus că, în ultimele două săptămâni, partea rusă a refuzat atât întâlnirile bilaterale cu Ucraina, cât și negocierile trilaterale cu participarea SUA. „Washingtonul vrea să obțină pacea”, a subliniat vicepreședintele.
19:20
Expert: „Alertele cu bombă și propaganda rusească urmăresc scăderea prezenței la vot” # Radio Moldova
Alertele false cu bombă lansate duminică, 28 septembrie, atât în secții de votare din Republica Moldova, cât și în cele din străinătate, fac parte dintr-o tactică care urmărește tergiversarea procesului electoral și descurajarea participării la alegători, susține expertul în securitate de la Comunitatea Watchdog, Andrei Curăraru. El a subliniat, într-o ediție specială de la Moldova 1, „că fiecare vot contează și trebuie apărat”.
19:20
Site-urile posturilor publice de televiziune și radio - moldova1.md și radiomoldova.md - au fost ținta unui atac cibernetic de tip DDOS, duminică, 28 septembrie. În doar câteva minute, serverele au fost supuse la peste 60 de milioane de cereri false, potrivit sistemului de protecție Cloudflare.
Acum 30 minute
19:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Rata totală de participare la parlamentarele din 2021, depășită cu două ore până la închiderea secțiilor, în 2025 # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum o oră
18:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 47% din alegători au votat până la 18.30, mai mulți cu 5.2% decât în 2021 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova își aleg duminică, 28 septembrie, un nou parlament. Pragul de validare a alegerilor - o treime din alegătorii incluși în listele electorale - a fost atins în jurul orei 14.30. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
18:40
Au fost făcute publice numele a 13 ofițeri ruși suspectați de crime de război la Bucea # Radio Moldova
Ziarul The Sunday Times a publicat numele a 13 ofițeri ruși acuzați de crime de război la Bucea, în primăvara anului 2022. Sub comanda lor se aflau peste 80 de soldați, suspectați, de asemenea, de comiterea de atrocități, transmite DW.
Acum 2 ore
18:00
„Ucrainenii devin din ce în ce mai buni în a lovi cu precizie obiective militare chiar și în adâncul teritoriului Federației Ruse. Este o chestiune de capacități, iar capacitățile înseamnă personal, tehnică și instruire”, a declarat coordonatorul sprijinului pentru Ucraina din cadrul NATO, generalul-maior Maik Keller, într-un interviu acordat agenției dpa, relatează DW.
17:50
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 204 mii de cetățeni au votat peste hotare până la 17:30; scrutinul continuă în regim normal # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
17:40
Angajații Secției tehnico-explozive a Ministrului Afacerilor Interne au intervenit duminică, 28 septembrie, la mai multe adrese din Zona de Securitate, după ce autoritățile au fost sesizate, prin apeluri telefonice robotizate, despre posibile alerte cu bombă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), echipele specializate verifică informațiile și întreprind măsuri pentru a asigura securitatea cetățenilor.
Acum 4 ore
17:20
Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia: R. Moldova are șansa să-și aleagă viitorul european # Radio Moldova
R. Moldova se află în fața unei alegeri cruciale, în timp ce Belarus rămâne captivă sub dictatura lui Alexandr Lukașenko, aflat la putere de 31 de ani. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, forțată să plece din țară, conduce mișcarea democratică din exil și subliniază importanța votului și păstrării identității naționale. În contextul scrutinului parlamentar din R. Moldova, ea speră că nimeni nu va interveni și că moldovenii vor alege ceea ce merită cu adevărat: să facă parte din familia europeană.
17:20
Partidul „Moldova Mare” rămâne în afara cursei electorale: Curtea de Apel a menținut decizia CEC # Radio Moldova
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația Partidului „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 26 septembrie, prin care formațiunea a fost exclusă din cursa electorală. Anunțul a fost făcut public duminică, 28 septembrie, de lidera partidului, Victoria Furtună, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
17:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Bruxelles: două secții de votare rămân închise temporar după alerte cu bombă # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
17:00
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: IGP a fixat 141 de încălcări ale legislației, inclusiv cazuri de corupere electorală # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
16:50
Inspectoratul General al Poliției a înregistrat, până la ora 16:00, 141 de cazuri de încălcare a legislației electorale în țară, iar procesul de vot a fost perturbat la mai multe secții electorale din străinătate de alerte cu bombă. Totuși, procesul electoral continuă în condiții de siguranță, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.
16:40
Echipa națională de volei masculin a Italiei și-a apărat cu succes titlul mondial. În marea finală, discipolii lui Ferdinando De Giorgi au învins cu 3:1 selecționata Bulgariei, iar scorul pe seturi a fost 25:21, 25:17, 17:25 și 25:10. În aceste condiții, Italia a cucerit al cincilea titlu mondial, după cele din 1990, 1994, 1998 și 2022.
16:40
Comisia Electorală Centrală a înregistrat, până la ora 16:00, 141 de cazuri de încălcare a legislației electorale în țară și mai multe alerte cu bombă la secții de votare din străinătate. Totuși, procesul electoral continuă în condiții de siguranță, a declarat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.
16:20
Echipa națională a Republicii Moldova a suferit o înfrângere categorică la Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani” # Radio Moldova
Debut cu stângul pentru junii „tricolori”! Echipa națională a Republicii Moldova a suferit o înfrângere categorică la Campionatul European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani”, competiție ce se desfășoară în țara noastră în perioada 28 septembrie - 5 octombrie. Într-o partidă din grupa A, disputată la Arena Chișinău, discipolii lui Ruslan Petrov au pierdut cu 0:7 în fața selecționatei Ucrainei.
16:20
Maia Sandu, un nou mesaj în ziua alegerilor: „Voturile cinstite pot salva R. Moldova” # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu semnalează mai multe nereguli atestate la alegerile parlamentare, inclusiv cazuri de transportare organizată a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării și votarea după schema „carusel”. Într-un nou mesaj transmis în ziua alegerilor, șefa statului a îndemnat repetat cetățenii să meargă la vot oriunde s-ar afla.
16:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: participare mai mare decât în 2021 - aproape 1.1 milioane de alegători, la urne până la ora 15:30 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
16:00
Opozantul rus Dmitri Gudkov: Viitorul se decide la vot – odată pierdută libertatea de alegere, nu mai există cale de întoarcere # Radio Moldova
Scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie, este hotărâtor pentru Republica Moldova – între viață politică și moarte politică, avertizează politicianul rus de opoziție Dmitri Gudkov, fost deputat în Duma de Stat. Într-un interviu pentru Moldova 1, Gudkov a vorbit despre pierderea definitivă a democrației în Rusia, responsabilitatea colectivă a cetățenilor unei țări agresoare și despre efectele propagandei Kremlinului asupra R. Moldova.
15:50
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: participare mai mare decât în 2021 - aproape 1.1 milioane de alegători au votat până la ora 15:30 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
15:30
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Zeci de cazuri de încălcare a secretului votului și transportare organizată a alegătorilor, semnalează Promo-LEX # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
15:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: MAE confirmă alertele cu bombă la secții de votare din diasporă: Bruxelles, Roma, Genova, București, Ashville și Alicante # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 6 ore
15:00
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: MAE confirmă alerte cu bombă la secții de votare din diaspora: Bruxelles, Roma, Genova, București, Ashville și Alicante # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
14:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: pragul de validare a alegerilor a fost atins la ora 14.33 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
14:30
PARLAMENTARE 2025 | Cum sunt transformate voturile cetățenilor în mandate pentru deputați: Igor Boțan explică procedura # Radio Moldova
La alegerile parlamentare din Republica Moldova, pragul electoral stabilit este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți. Analistul politic Igor Boțan explică de ce acest mecanism este esențial pentru formarea guvernării și cum, printr-un calcul matematic precis, voturile sunt transformate în mandate pentru deputați. Potrivit analistului, chiar și un singur vot poate schimba configurația viitorului Parlament.
14:20
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: 31% din alegători au votat până la 14:00 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
14:20
Kasparov, despre Ucraina, NATO, UE și viitorul Moldovei: „Între liniștea cimitirului și incertitudinea mării” # Radio Moldova
Opozantul rus Garry Kasparov avertizează că regimul putinist de la Kremlin transformă războiul într-o stare firească, cotidiană, a societății ruse și vede Moldova drept „material consumabil” în ambițiile sale imperialiste. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Moldova1, Kasparov analizează pericolul pentru țările din vecinătatea Ucrainei, vulnerabilitatea NATO și UE, retorica lui Trump față de Putin și Zelenski și subliniază că alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldovei sunt între „liniștea unui cimitir și imprevizibilitatea mării”.
14:00
Alegătorii din R. Moldova susțin că își doresc un viitor mai bun și au votat pentru o țară prosperă, în care tinerii să-și poată construi un viitor, iar vârstnicii să trăiască demn, fără grija zilei de mâine. Unii alegători s-au prezentat duminică, 28 septembrie, la urne încă de la primele ore ale dimineții, imediat după deschiderea secțiilor de votare.
13:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: MAE - atmosferă de „responsabilitate civică și solidaritate” în diasporă # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 8 ore
13:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Până la ora 13:00, peste 88 de mii de cetățeni moldoveni au votat în diaspora # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
13:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: 26.3% din alegători au votat până la 13:00 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
13:10
STISC a respins peste 16 milioane de sesiuni malițioase lansate asupra infrastructurii electorale # Radio Moldova
Peste 16 milioane de sesiuni generate simultan din mai multe țări au vizat, în ultimele două zile, infrastructura electorală a Republicii Moldova. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că toate tentativele de atac au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.
12:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Autoritățile anunță că toate atacurile cibernetice au fost neutralizate # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
12:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 666.000 de alegători au votat până la 12:30 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
12:40
Sorgul prinde rădăcini în R. Moldova: o șansă pentru agricultori în fața schimbărilor climatice # Radio Moldova
În nordul și centrul Republicii Moldova, a început recoltarea unei culturi încă noi pentru țara noastră - sorgul. Este încă puțin cunoscută la noi, dar apreciată pentru rezistența sa la secetă. Fermierii din Grigorăuca, Sîngerei, care au cultivat sorg în cadrul unui proiect susținut de Guvernul Japoniei, mizează mult pe această plantă promițătoare.
12:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Aglomerații la secțiile de votare din Bruxelles, București și Moscova # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
12:30
Nicușor Dan îndeamnă cetățenii moldoveni din România să voteze: „Este o zi istorică pentru Republica Moldova” # Radio Moldova
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova aflați în România, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le-a calificat drept „decisive” și „istorice” pentru viitorul țării, notează HotNews.
12:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Ora 12:00 - Procesul electoral decurge fără incidente majore # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
12:20
Parlamentarele din Republica Moldova, în atenția marilor publicații: viitorul european - în joc # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 sunt reflectate pe larg de presa internațională, care accentuează caracterul decisiv al scrutinului pentru viitorul european al țării. Publicațiile notează că votul are loc pe fundalul războiului din Ucraina, al acuzațiilor de ingerință masivă din partea Rusiei și al unei societăți profund divizate între aspirațiile proeuropene și orientarea prorusă. Atât Uniunea Europeană, cât și Kremlinul sunt văzute ca jucători activi în această competiție geopolitică, iar rezultatul scrutinului ar putea reconfigura direcția politică a Republicii Moldova pentru următorii ani.
12:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Poliția investighează transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Au votat primii 500.000 de alegători # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Site-urile guvernamentale au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:40
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 46 de mii de alegători din diaspora au votat până la ora 11:30 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
11:40
Locuințe mai calde și facturi mai mici: proiect de renovare pentru aproape 180 de case din R. Moldova # Radio Moldova
Un număr de 41 de gospodării din satele Republicii Moldova vor fi renovate pentru a deveni mai eficiente energetic. Lucrările vor fi realizate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și Germania, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Proiectul le va aduce familiilor locuințe mai calde și facturi mai mici. În total, aproape 180 de case vor beneficia de lucrări de renovare.
11:30
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 400.000 de alegători au votat până la 11:00 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
Acum 12 ore
11:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Primele incidente la secțiile de votare # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:00
Primele incidente raportate de Promo-LEX: încălcarea secretului votului și transport organizat # Radio Moldova
În mai puțin de două ore de la deschiderea secțiilor de votare, observatorii Promo-LEX au raportat 73 de incidente, dintre care 40 au fost confirmate.
11:00
Germania vrea să interzică fumatul în mașină dacă sunt prezenți copii sau femei însărcinate # Radio Moldova
Bundesratul (camera superioară a parlamentului german) a susținut vineri, cu majoritate de voturi, inițiativa landurilor Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară de a modifica Legea federală privind protecția nefumătorilor. Ministrul Sănătății din Saxonia Inferioară, Andreas Philippi, a numit această modificare „o măsură demult necesară” pentru protejarea copiilor și a femeilor însărcinate de fumatul pasiv. Dacă amendamentul va fi adoptat, cei care vor încălca interdicția riscă amenzi între 500 și 3000 de euro, transmite DW.
10:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Flux sporit de alegători în Moscova, București și Veneția # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
