ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Rata totală de participare la parlamentarele din 2021, depășită cu două ore până la închiderea secțiilor, în 2025

Un număr de 41 de gospodării din satele Republicii Moldova vor fi renovate pentru a deveni mai eficiente energetic. Lucrările vor fi realizate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și Germania, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Proiectul le va aduce familiilor locuințe mai calde și facturi mai mici. În total, aproape 180 de case vor beneficia de lucrări de renovare.