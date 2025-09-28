Mire și mireasă, împreună la secția de votare la nord
NordNews, 28 septembrie 2025 19:00
Un cuplu de tineri din Drochia și-a sărbătorit nunta într-un mod aparte. După ceremonia de căsătorie, mirii, însoțiți de prieteni și rude, au mers direct la secția de votare, pentru a-și exercita dreptul de cetățean în cadrul alegerilor parlamentare. Gestul lor a devenit un exemplu pentru comunitate. Tinerii au transmis ideea că dragostea și responsabilitatea
• • •
Acum 5 minute
19:20
Poliția avertizează: Grupuri de persoane ar pregăti dezordini la protestul de mâine din capitală # NordNews
Poliția Națională anunță că deține informații despre unele grupuri, care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în Chișinău, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, în timpul unui protest programat în capitală. Oamenii legii precizează că nu vor admite perturbarea ordinii publice și punerea în pericol a cetățenilor sau a securității
Acum 15 minute
19:10
VIDEO Aproape jumătate dintre locuitorii municipiului Bălți și-au exercitat deja dreptul la vot # NordNews
La ora 19:00, prezența la vot în municipiul Bălți a ajuns la 46.318 alegători, ceea ce reprezintă 46,51% din totalul înscrișilor pe liste. Până la această oră, au fost înregistrați 46.318 alegători, ceea ce constituie 46,51% din totalul celor înscriși pe liste. Cei mai activi s-au dovedit a fi alegătorii cu vârste cuprinse între 36
Acum 30 minute
19:00
La Briceni, procesul de vot de pe 28 septembrie s-a desfășurat într-o atmosferă aparte – oamenii au fost întâmpinați de ritmul muzicii autohtone. La Liceul Teoretic „Grigore Vieru", una dintre cele trei secții de vot din oraș, alegătorii au venit cu speranța unui viitor european, dar și cu dorința de pace și stabilitate pentru copii
19:00
Un cuplu de tineri din Drochia și-a sărbătorit nunta într-un mod aparte. După ceremonia de căsătorie, mirii, însoțiți de prieteni și rude, au mers direct la secția de votare, pentru a-și exercita dreptul de cetățean în cadrul alegerilor parlamentare. Gestul lor a devenit un exemplu pentru comunitate. Tinerii au transmis ideea că dragostea și responsabilitatea
Acum o oră
18:40
Moldovenii, stabiliți la Iași, au ieșit duminică, 28 septembrie, la urne pentru a-și alege reprezentanții în viitorul legislativ al Republicii Moldova. Cei mai mulți dintre alegători au declarat că au votat pentru un drum european, pentru libertate și pentru un viitor mai bun. „Pentru libertate, pentru prosperitate, pentru Europa. Consider că este un pas foarte
Acum 2 ore
18:20
Îndemn pro-„Patriotic” în rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider”, chiar în ziua alegerilor parlamentare # NordNews
În ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în Republica Moldova, rețeaua rusă de dezinformare „InfoLider" a transmis membrilor săi un mesaj dublu – în română și rusă – cu un apel la participare la vot. Mesajul documentat din interior de Ziarul de Gardă, conținea și un îndemn subtil: „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!", scris cu majuscule.
18:10
Diaspora se mobilizează la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Până la ora 18:00, peste 213 mii de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și-au exercitat dreptul de vot la cele 301 secții deschise în străinătate, inclusiv patru destinate votului prin corespondență. În acest context, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj și îndemn la vot.
Acum 4 ore
17:00
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în raionul Rezina, până la ora 13:00 au votat peste 11 mii de alegători. În total, până la ora 15:00, în Republica Moldova peste un milion de cetățeni și-au exercitat dreptul de vot. Anul acesta, oamenii din Rezina spun că votează pentru un viitor mai bun al Republicii
16:30
Maia Sandu, despre alertele false cu bombă și așa-zisul „carusel”: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Mergeți la vot! # NordNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un apel către cetățeni ca să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional, potrivit Deschide.md. Mesajul vine în contextul în care la mai multe secții de votare din Diaspora au existat alerte cu bombă, fapt care a tergiversate procesul electoral. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea
16:20
Circa 39% dintre alegătorii înscriși pe liste au votat până la ora 16:00. Mai exact, 1 149 622 de cetățeni și-au exercitat dreptul constituțional până la această oră, potrivit Deschide.md. Cifra depășește prezența de la parlamentarele precedente. În 2021, până la ora 16:00, au votat peste 1,02 de milioane de alegători. În municipiul Chișinău avem
15:50
Partidul „Moldova Mare”, exclus din alegeri parlamentare: Curtea de Apel a respins contestația # NordNews
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul „Moldova Mare" împotriva hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC), menținând decizia de excludere a formațiunii din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CEC a fost luată pe 26 septembrie, cu șase voturi pentru și trei abțineri, după sesizările Serviciului de Informații și Securitate,
15:40
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral # NordNews
Seria de alerte cu bombă înregistrate la secții de votare din străinătate fac parte dintr-un presupus plan al Federației Ruse de a perturba procesul electoral moldovenesc, a anunțat Minsterul Afacarilor Externe, potrivit Veridica.md. Potrivit unui comunicat oficial, incidentele au fost raportate în orașele Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). Autoritățile
15:40
Poliția a documentat un caz de agitație electorală în raionul Ialoveni, unde primarul unei localități ar fi îndemnat cetățenii să voteze pentru un partid politic aflat în cursa pentru scrutinul parlamentar. Potrivit oamenilor legii, edilul a fost sancționat contravențional. Autoritățile reamintesc că implicarea funcționarilor publici în campanie electorală în ziua scrutinului este o ilegalitate și
15:30
Un cuplu din raionul Fălești a transformat ziua nunții într-una cu dublă semnificație. Înainte să meargă la petrecere, cei doi tineri au făcut un popas la secția de votare din Făleștii Noi, unde și-au exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Au spus «DA» nu doar unul altuia, ci și viitorului lor
Acum 6 ore
15:10
VIDEO Doi rivali electorali, aceeași secție de vot: Reprezentanții PAS și Blocului „Patriotic” și-au exercitat votul la Bălți # NordNews
Doi reprezentanți ai formațiunilor care, potrivit sondajelor, ar putea accede în noul Parlament și-au exercitat dreptul de vot la aceeași secție, la Colegiul Politehnic din Bălți. Politicienii au venit cu mesaje diferite pentru electorat. „Am venit împreună cu familia să votăm binele țării noastre, să votăm acea parte, pe care am ales-o mulți ani înainte,
14:40
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Liderul social-democrat a venit la secția de votare alături de soția și cele trei fiice ale sale. După vot, Ulianovschi a declarat că a ales „pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale. Pentru o Moldovă
14:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat astăzi, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că este o zi istorică, în care votul cetăţenilor este foarte important. El a îndemnat basarabenii, aflați în România, să meargă la vot, potrivit tvrmoldova.md. „Știți că, de obicei, politicienii zic că votul vostru contează. Sunt alegeri importante, dar, de data
14:20
VIDEO De la Moscova „în acte”, dar acasă la vot: confuzii în listele alegătorilor din Ocnița # NordNews
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în raionul Ocnița, până la ora 13:00 peste 9 mii de alegători au votat. Potrivit Elenei Curtean, președinta secției de votare, procesul electoral decurge, în general, într-o atmosferă calmă. Totuși, au apărut unele neconcordanțe în listele electorale. „La moment, incidentele nu sunt, doar este un lucru nu prea
14:10
Prezență ridicată la vot în nordul Republicii Moldova. Raionul Dondușeni, în fruntea clasamentului # NordNews
Alegătorii din nordul Republicii Moldova se numără printre cei mai activi la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), în raionul Dondușeni s-a înregistrat cea mai mare prezență la urne până la această oră. La ora 13:10, în Dondușeni au votat 8.540 de alegători, adică 28,29% din totalul înscrișilor pe
13:50
Alegeri parlamentare 2025: Peste 800.000 de alegători au votat până la ora 13:00. Prezență record față de 2021 # NordNews
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova, atât din țară cât și din diaspora, sunt chemați la urne pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar peste 3,2 milioane de alegători sunt așteptați să participe la scrutin. Pentru ca alegerile să fie validate,
13:50
VIDEO Alegeri cu tablete la Bălți: Prima semnătură electronică într-o secție de vot din municipiu # NordNews
Alegerile parlamentare sunt în toi. La ora 12:50, și-au exercitat dreptul la vot 22 de mii de bălțeni, echivalentul a 22,41% din totalul alegătorilor din municipiu. Oamenii au venit cu speranța unor schimbări, dar sunt nemulțumiți de cei care-și vând votul. „Într-un cuvânt trădători. Ei nu-și iubesc țara, nu-și iubesc părinții, nu-și iubesc strămoșii. Au
Acum 8 ore
13:10
FOTO Moldovenii din Rusia, transportați organizat la secțiile de votare deschise la Moscova # NordNews
Mai mulți cetățeni moldoveni din orașul Sankt-Petersburg din Federația Rusă ar fi fost transportați organizat cu autocarul la Moscova, unde sunt deschise cele două secții de votare pentru alegerile Parlamentului de la Chișinău. O postare în acest sens a fost plasată în grupul Centrului Cultural Educativ din orașul Sankt-Petersburg de pe Whatsapp, însoțită de fotografii,
13:00
Unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie și a transmis că a ales pentru viitorul demografic al Republicii Moldova. „Am votat pentru ca în 2029 să fim mai mulți. Dacă vom reuși asta, înseamnă că va scădea mortalitatea infantilă, oamenii vor trăi mai mult,
12:50
Până la ora 11:30, în raionul Dondușeni, la alegerile parlamentare, și-au exercitat datoria civică peste 5 mii de alegători. Oamenii tind să-și exprime preferințele și să voteze pentru un da demn, în opinia lor. „Am votat în primul rând pentru pace, am votat pentru a urma parcursul European și pentru a continua ceea ce s-a
12:40
Prezența la urnele de vot rămâne a fi în continuare una scăzută. Până la ora 12:30 au votat peste 590 de mii de alegători. În municipiul Bălți avem o participare de peste 20 mii alegători – sau 20, 51%. În ceea ce privește diaspora, până la această oră au votat peste 71 de mii de
12:30
Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament care să păstreze pacea și să construiască Moldova Europeană” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarând că a ales „pentru un Parlament cu care să putem păstra pacea și să construim Moldova Europeană". Într-un mesaj adresat cetățenilor, șefa statului a îndemnat oamenii să participe la scrutin, menționând că viitorul țării depinde de mobilizarea fiecăruia. „Dragi moldoveni,
12:30
Irina Vlah, exclusă din cursa electorală, și-a exprimat votul: „Pentru libertate, democrație și armonia interetnică” # NordNews
Irina Vlah, lidera Partidului Republican Inima Moldovei, a mers la urne duminică, 28 septembrie, chiar dacă formațiunea sa a fost exclusă din cursa electorală cu doar două zile înainte de scrutin. Ea a votat alături de fiica sa, Anna, și de colegii de partid, transmite realitatea.md. „Galbenii au pus democrația în genunchi, au călcat în
12:10
VIDEO Andrei Năstase: „Am votat pentru o Moldovă europeană, demnă și liberă, nu pentru oligarhi” # NordNews
Candidatul independent, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, declarând că a ales „o Moldovă europeană, demnă și liberă – o țară a dreptății și a oamenilor cinstiți, nu a partidelor și oligarhilor". Năstase a menționat că sprijină o reformă profundă în justiție, cu un procuror general ales direct
12:00
Maia Sandu îndeamnă cetățenii să participe la alegeri: „Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel cetățenilor, atât din țară, cât și din diasporă, să iasă la vot pe 28
12:00
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Victoria Sanduța, a anunțat că și-a exercitat votul în ziua scrutinului din 28 septembrie. Ea a declarat că a ales „liber și independent”, în favoarea dezvoltării țării și a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. „Am votat pentru diversitate politică, pentru competență și pentru unitatea societății în jurul valorilor sănătoase. [...] Articolul VIDEO Victoria Sanduța: „Am votat liber și independent, pentru o Moldovă europeană” apare prima dată în NordNews.
11:50
Promo-LEX a raportat primele incidente în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Până la ora 8:40, pe opt secții de votare nu a fost respectată secretul votului, fiind înregistrate cazuri de fotografiere a buletinelor sau situații în care opțiunea de vot era vizibilă. În plus, aproximativ 70 de persoane au fost aduse organizat la o [...] Articolul VIDEO Primele incidente raportate de Promo-LEX în ziua alegerilor parlamentare 2025 apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
11:10
În Republica Moldova au fost deschise, pentru alegerile din 28 septembrie 2025, 2 274 de secții de votare, dintre care 48 în raionul Drochia. Primii alegători au venit la urne dis-de-dimineață, hotărâți să-și exercite dreptul constituțional. Până la ora 9:30, în raionul Drochia și-au exercitat datoria civică aproape 4 mii de alegători. – Pentru binele [...] Articolul VIDEO Cum se votează la Drochia: „ Orice vot are puterea lui” apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
22:30
INVESTIGAȚIE Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova # NordNews
Ademeniți cu „salarii” a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri” de până la 30 mii de euro, sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați din același „Centru de operațiuni”. ZdG a documentat tot procesul din interior și vă prezintă detalii despre persoane care stau în spatele operațiunii, [...] Articolul INVESTIGAȚIE Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova apare prima dată în NordNews.
Ieri
16:40
Alegerile de duminică vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în total, de 3 423 de observatori. Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. [...] Articolul Alegerile de duminică vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali apare prima dată în NordNews.
16:10
Ucraina ar putea opri importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # NordNews
Marii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își fac planurile de aprovizionare pentru octombrie fără a include portul Constanța, unde activează Oil Terminal, companie de stat din România. Motivul este că se așteaptă ca această rută să fie vizată de sancțiuni, scrie presa de la Kiev, potrivit profit.ro, scrie libertatea. În ciuda importanței portului [...] Articolul Ucraina ar putea opri importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc apare prima dată în NordNews.
16:00
VIDEO Foto-raport Moscovei: Arhiepiscopul Marchel n-ar respecta tăcerea nici de Ziua Sfintei Cruci # NordNews
De „ziua tăcerii”, pe 27 septembrie, arhiepiscopul de Bălți și Fălești, Marchel, și-ar fi îndeplinit misiunea conform indicațiilor coordonatorilor de la Moscova. Este vorba despre un foto-raport, pe care fețele bisericești trebuie să le îndeplinească, pentru a demonstra loialitatea Kremlinului. Despre acest mesaj redacția NordNews a relatat în materialul publicat sâmbătă, în care coordonatorul politic [...] Articolul VIDEO Foto-raport Moscovei: Arhiepiscopul Marchel n-ar respecta tăcerea nici de Ziua Sfintei Cruci apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Ziare propagandistice cu mesaje anti-guvernamentale, produse de gruparea „ȘOR”, împărțite de un preot enoriașilor din Hîncești # NordNews
Inspectoratul de Poliție Hâncești a fost sesizat, sâmbătă, 27 septembrie, despre un caz petrecut într-o biserică din localitate, unde un preot ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”. Potrivit IGP, publicațiile au fost tipărite într-o tipografie clandestină, despre care autoritățile au comunicat recent, transmite Deschide.md. Mai mult, preotul a împărțit ziarele și [...] Articolul VIDEO Ziare propagandistice cu mesaje anti-guvernamentale, produse de gruparea „ȘOR”, împărțite de un preot enoriașilor din Hîncești apare prima dată în NordNews.
15:20
VIDEO Program de sterilizare la Centrul de Adăpost pentru Animale fără Stăpân din Bălți: peste 100 de câini au beneficiat de intervenții # NordNews
Peste o sută de câini maidanezi au fost sterilizați în ultimele trei zile la Centrul de Adăpost pentru Animale Fără Stăpân din Bălți. Programul, care presupune un cost de 400 de lei pentru fiecare animal, reprezintă răspunsul autorităților la numărul tot mai mare de petiții și sesizări privind problema câinilor fără stăpân din oraș. „Acum [...] Articolul VIDEO Program de sterilizare la Centrul de Adăpost pentru Animale fără Stăpân din Bălți: peste 100 de câini au beneficiat de intervenții apare prima dată în NordNews.
14:40
În Republica Moldova, agitația electorală este permisă doar până vineri, în ajunul zilei alegerilor. Sâmbătă este Ziua Tăcerii, în care orice formă de agitație electorală este interzisă și sancționată contravențional, transmite IPN. Potrivit Codului electoral, agitația electorală este definită ca fiind „apelurile, declarațiile, precum și acțiunile de pregătire și difuzare a informației care au scopul [...] Articolul Agitația electorală, sancționată cu amenzi de până la 7500 lei în Ziua Tăcerii apare prima dată în NordNews.
14:30
Poliția a anunțat astăzi despre descoperirea corpului neînsuflețit al unei tinere în vârstă de 20 de ani, într-o pădure din raionul Cahul. Potrivit oamenilor legii, victima prezenta semne vizibile de strangulare, transmite MOLDPRES. „Cu regret, cu puțin timp în urmă, tânăra a fost depistată decedată într-o zonă împădurită de la marginea orașului. Preliminar, în urma [...] Articolul O tânără de 20 de ani, găsită fără viață într-o pădure la Cahul apare prima dată în NordNews.
14:10
CEC introduce liste electorale electronice în 30 de secții de votare din țară și din străinătate # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pentru eficientizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate vor fi utilizate concomitent atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice, transmite MOLDPRES. Evidența electronică a alegătorilor va fi realizată prin intermediul [...] Articolul CEC introduce liste electorale electronice în 30 de secții de votare din țară și din străinătate apare prima dată în NordNews.
11:10
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează astăzi, 27 septembrie, Ziua Crucii sau Înălțarea Sfintei Cruci , una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Cu acest prilej, în majoritatea bisericilor din Republica Moldova se oficiază slujbe religioase, iar credincioșii țin post. Sărbătoarea comemorează două evenimente majore din istoria creștinismului, legate de crucea pe care [...] Articolul Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci. Zi de post aspru apare prima dată în NordNews.
11:10
VIDEO EXCLUSIV Biserica Moscovei, activă și în Ziua Tăcerii. Consultanții politici de la Kremlin îndeamnă enoriașii și preoții la „acte patriotice” # NordNews
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii”, consultantul politic rus Anton Usov care este coordonator al rețelei bisericești de Telegram și Tik-Tok din protopopiatele Episcopiei de Soroca și Drochia ale Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a trimis preoților un mesaj video prin care îndeamnă enoriașii și fețele bisericești cum și [...] Articolul VIDEO EXCLUSIV Biserica Moscovei, activă și în Ziua Tăcerii. Consultanții politici de la Kremlin îndeamnă enoriașii și preoții la „acte patriotice” apare prima dată în NordNews.
26 septembrie 2025
21:30
Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată pe 26 septembrie de Comisia Electorală Centrală, la sesizarea SIS, CNA și IGP. Demersul vine în urma investigației sub acoperire a redacției NordNews, care, timp de cinci luni, a documentat activitatea unei rețele operate prin intermediul [...] Articolul NordNews „a potolit furtuna” din Moldova Mare: Partidul a fost scos din alegeri apare prima dată în NordNews.
20:10
NordNews LIVE Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” # NordNews
Într-un an de mandat la Chișinău, ambasadoarea Franței, Dominique Waag, a reușit să pună bazele unor proiecte importante în educație, economie și cultură, de la primul program de dublă diplomă Sorbona–USM până la extinderea cooperării economice și lansarea unor inițiative de patrimoniu. Într-un interviu acordat NORD NEWS, Excelența Sa vorbește despre sprijinul Franței pentru integrarea [...] Articolul NordNews LIVE Ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag: „Esența Moldovei este ospitalitatea” apare prima dată în NordNews.
19:40
La Drochia, drumurile par să fie o loterie. Unele artere au fost renovate și oferă confort, altele însă pun zilnic la încercare răbdarea și siguranța localnicilor. Greu se circulă chiar și pe drumul de lângă stația de pompieri. Oamenii se tem că, în caz de urgență, răspunsul echipelor de intervenție este încetinit de gropile din [...] Articolul VIDEO Drumuri la noroc: modernizare pe jumătate la Drochia apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Reacția Blocului Patriotic la excluderea „Inima Moldovei” din cursa electorală: „Atac direct asupra democrației” # NordNews
Blocul electoral Patriotic a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude candidații Partidului „Inima Moldovei” din cursa electorală. Într-un comunicat, reprezentanții blocului au calificat hotărârea drept „o lovitură fără precedent adusă democrației”, acuzând autoritățile că privează „sute de mii de oameni de dreptul constituțional la un vot liber”. Reacția vine după ce CEC [...] Articolul Reacția Blocului Patriotic la excluderea „Inima Moldovei” din cursa electorală: „Atac direct asupra democrației” apare prima dată în NordNews.
19:00
Proiectul „Cutia preșcolarului și a școlarului” a ajuns astăzi, 26 septembrie, și în municipiul Bălți. Elevii Gimnaziului nr. 10, ai Gimnaziului „Alexandru Ioan Cuza” și copiii de la Grădinița nr. 2 au primit ghiozdane, seturi complete de rechizite și cărți. Fiecare cutie a fost pregătită cu atenție și include caiete, penar, mapă pentru desen, cărți [...] Articolul VIDEO Un început de an școlar cu daruri pentru copiii din Bălți apare prima dată în NordNews.
18:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pus punct campaniei electorale de vineri, 26 septembrie, printr-un marș organizat în centrul capitalei, sub sloganul „Tu ce faci duminică?”. Evenimentul a avut loc în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Simpatizanții formațiunii s-au adunat în fața centrului comercial UNIC și au pornit în coloană spre clădirea Parlamentului. Pe [...] Articolul VIDEO PAS a încheiat campania electorală cu un marș în centrul capitalei apare prima dată în NordNews.
18:30
„Pro-europeni” cu aprobarea FSB // legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse # NordNews
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european” în cadrul Blocului ”Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct [...] Articolul „Pro-europeni” cu aprobarea FSB // legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse apare prima dată în NordNews.
