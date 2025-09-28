Observator neautorizat la Atena. Supraveghea procesul de vot și își făcea notițe
Cotidianul, 28 septembrie 2025 19:00
Ambasadorul Republicii Moldova la Atena, Andrei Popov, a surprins un tânăr, aflat în preajma biroului electoral de la prima oră și care s-ar fi dat drept observator. În umra conversației dintre cei doi, tânărul a recunoscut că a fost plătit pentru această activitate, însă nu știe de către cine. Într-un filmuleț video, postat pe rețelele …
• • •
Acum 30 minute
19:00
Ambasadorul Republicii Moldova la Atena, Andrei Popov, a surprins un tânăr, aflat în preajma biroului electoral de la prima oră și care s-ar fi dat drept observator. În umra conversației dintre cei doi, tânărul a recunoscut că a fost plătit pentru această activitate, însă nu știe de către cine. Într-un filmuleț video, postat pe rețelele …
Acum 2 ore
18:20
Cu doar trei ore înainte de închiderea secțiilor de votare, președintele României, Nicușor Dan, a lansat un nou apel către cetățenii din R. Moldova, îndemnându-i să se mobilizeze în ultimele ore și să iasă la vot activ. Nicușor Dan a reiterat că aceste alegeri sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova în următorii patru ani, iar …
18:10
Maia Sandu: „Voturile cinstite pot salva Moldova. Haideți să demonstrăm că suntem mai puternici decât banii murdari ai rețelei Șor” # Cotidianul
Președinta țării, Maia Sandu, a venit cu un nou apel către cetățeni să iasă la vot pentru a-și exercita dreptul constituțional. Mesajul vine în contextul în care, la mai multe secții de votare din diasporă, au fost semnalate alerte cu bombă, fapt care a tergiversat procesul electoral. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a …
Acum 4 ore
17:10
Ministerul Afacerilor Externe a informat despre un incident produs duminică dimineață la secția de votare 38/237 din Iași, unde o persoană a pulverizat spray lacrimogen în interiorul localului. „O persoană a pătruns și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3. Forțele de ordine au reacționat prompt. Persoana urmează să fie escortată …
17:10
Mireasă, mire și… urna de vot: un cuplu din Fălești și-a început nunta la secția de votare # Cotidianul
Un cuplu din raionul Fălești a decis să îmbine emoțiile unei zile unice cu responsabilitatea civică. Înainte de a merge la petrecerea de nuntă, tinerii căsătoriți au făcut o oprire la secția de votare din Făleștii Noi pentru a-și exprima opțiunea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Au spus «DA» nu doar unul altuia, ci …
16:50
Partidul Politic „Moldova Mare” nu va putea participa la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de formațiune împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerând argumentele aduse drept nefondate. Decizia CEC a avut la bază mai multe sesizări formulate de instituții de stat și alte entități, printre care …
15:40
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, cetățean al Republicii Moldova din 2024, a votat la o secție din Spania: „Dacă nu votăm, lăsăm o portiță pentru paraziți” # Cotidianul
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a obținut cetățenia Republicii Moldova în 2024, și-a exercitat duminică dreptul de vot la o secție din Spania. Artistul a transmis un mesaj de încurajare către cetățeni, subliniind importanța participării la scrutin. „În pofida comentariilor precum că alegerile nu pot fi cinstite sau că nu poți să-ți faci alegerea, …
15:30
VIDEO Președintele Maia Sandu a adresat un mesaj femeilor din Republica Moldova în ziua alegerilor parlamentare: „Ajutați-ne să apărăm viitorul copiilor” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj emoționant adresat femeilor din Republica Moldova, în contextul scrutinului parlamentar de astăzi. Șefa statului le-a mulțumit pentru sacrificiile făcute de-a lungul generațiilor și le-a îndemnat să voteze pentru viitorul copiilor. „Majoritatea femeilor Moldovei, născute în anii ’40, ’50, ’60, au dus toată viața în spate cea mai …
Acum 6 ore
15:10
Diaspora activă: moldovenii din străinătate stau la cozi pentru a vota. Peste 145 de mii de cetățeni din diaspora au votat # Cotidianul
Peste 145 de mii de cetățeni moldoveni din diaspora au votat, până în prezent, la alegerile parlamentare din 2025. Cele mai active au fost femeile, care reprezintă aproape 53% din totalul voturilor exprimate în secțiile deschise peste hotare. O treime dintre alegători au mers la secțiile de votare din Italia, unde au fost înregistrate 45 …
15:00
Alerte cu bombă în diaspora în ziua alegerilor. Ministerul Afacerilor Externe: Votul continuă în siguranță # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe anunță că au început alertele cu bombă în diapsoră. Cazurile confirmate sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). La secția 38/115 din Roma, poliția a evacuat toți oamenii din secție și cercetează zona. ”Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și …
14:40
Alegeri cruciale în Republica Moldova. Oleg Chiseliov: Este un test al direcției geopolitice # Cotidianul
Republica Moldova se află în fața unui moment istoric care va decide direcția sa geopolitică pentru următorii ani. Aproximativ 3,3 milioane de alegători din țară și diaspora sunt așteptați la urne. Totodată, forțele pro-ruse mizează pe o răsturnare de situația la Chișinău, a declarat vicepreședintele Asociației Tinerilor Diplomați din Republica Moldova, Oleg Chiseliov, într-un interviu …
13:50
VIDEO Maia Sandu îndeamnă diaspora să iasă la vot: „Protejați Moldova prin vot cinstit” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a lansat un apel către cetățenii moldoveni din diaspora, în ziua alegerilor parlamentare. Șefa statului a subliniat că moldovenii din străinătate sunt parte integrantă a țării și că dorul de acasă și legătura culturală îi unește pe toți. „Locuiești in afara țării? Ți-ai făcut o viață în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Irlanda, …
13:40
Alegeri parlamentare. Peste 800 000 de alegători au votat până la ora 13:00. S-a depășit prezența de la scrutinul din 2021 # Cotidianul
Astăzi, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova, atât din țară, cât și din diaspora, sunt chemați la urne pentru a-și exercita dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar peste 3,2 milioane de alegători sunt așteptați să participe la scrutin. Pentru ca alegerile să fie validate, …
13:30
Nicușor Dan, despre alegerile din Republica Moldova: „De data asta chiar este foarte important” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru Republica Moldova și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului roman a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că de obicei …
Acum 8 ore
12:50
Unul dintre liderii Blocului Electoral „Patriotic”, Igor Dodon, și-a exercitat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Liderul socialiștilor a fost însoțit de soție. „Este o zi importantă pentru R. Moldova. Am votat pentru revenirea la normalitate și pentru oprirea fricii. Cetățenii trebuie să fie protejați, iar guvernarea să răspundă în …
12:40
Partidul „Moldova Mare” atârnă de un fir subțire: formațiunea rămâne, deocamdată, în cursa electorală, dar CEC așteaptă decizia instanței după ce a anulat înregistrarea formațiunii pentru fraude financiare și coruperea alegătorilor # Cotidianul
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, este, în continuare, înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Despre aceasta a anunțat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, în cadrul unui briefing susținut în această dimineață. Potrivit șefului CEC, organul electoral așteaptă pronunțarea deciziei instanței de judecată pentru a exclude formațiunea din cursă. De menționat că …
12:20
VIDEO Primele cazuri de transportare ilegală a alegătorilor: Poliția investighează o schemă din Rusia spre Belarus # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată cu privire la primele cazuri de transportare organizată a alegătorilor din Federația Rusă către Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale și este considerată tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. Autoritățile reamintesc că transportarea organizată a alegătorilor este strict interzisă prin lege și potențial afectează corectitudinea scrutinului. În …
11:50
Președintele României, Nicușor Dan apel către cetățenii din Republica Moldova: „Este o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot” # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot, scrie HotNews. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E …
11:40
VIDEO Dorin Recean și-a exercitat dreptul la vot: „Vot cu vot, protejăm pacea și suveranitatea Moldovei” # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exercitat dreptul de vot, prezentându-se la secția de vot împreună cu soția. Recean este numărul doi pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate. Pe 28 septembrie, Dorin Recean, alături de soție, s-a prezentat la secția de vot pentru a participa la scrutinul parlamentar. După ce a pus …
Acum 12 ore
11:10
Cozi „uriașe” la Moscova, dar cifre modeste: doar 1.500 de moldoveni au votat în cele două secții din Federația Rusă # Cotidianul
De la primele ore ale dimineții, agențiile rusești de presă și rețelele de socializare pro-ruse au prezentat imagini cu „cozi interminabile” la Ambasada Republicii Moldova din Moscova, unde cetățenii și-ar fi exercitat dreptul de vot. În realitate, bilanțul arată mult mai modest: puțin peste 1.500 de alegători și-au exprimat opțiunea la cele două secții de …
11:10
Primele incidente semnalate în ziua alegerilor parlamentare: afișe electorale, persoane neautorizate și încălcarea secretului votului # Cotidianul
Observatorii Promo-LEX au raportat, în dimineața zilei scrutinului parlamentar, mai multe incidente în secțiile de votare din țară și din diaspora. Printre neregulile constatate se numără afișe electorale amplasate în apropierea secțiilor, prezența persoanelor neautorizate în incinta secțiilor, dar și încălcări ale secretului votului. Materiale de publicitate electorală, în apropierea secțiilor În trei cazuri, afișele …
10:50
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, și-a exercitat duminică dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, subliniind importanța crucială a scrutinului pentru viitorul Republicii Moldova. „Am un sentiment și de bucurie, și de mare responsabilitate. Cred că cu toții trăim acest sentiment, pentru că nu sunt alegeri simple, care vor marca nu doar următorii …
10:10
Distanțele nu opresc dorința de a decide viitorul țării: moldovenii din diaspora străbat mii de kilometri pentru a-și exercita dreptul la vot # Cotidianul
Distanța nu a fost un obstacol pentru mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți în China, care au demonstrat că dragostea de țară și responsabilitatea civică depășesc orice hotar. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, moldovenii din Asia au oferit exemple impresionante de implicare. Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză a relatat mai multe …
10:00
Partidul „Moldova Mare” atârnă de un fir subțire: formațiunea rămâne, deocamdată, în cursa electorală, CEC așteaptă decizia instanței după ce a anulat înregistrarea formațiunii pentru fraude financiare și coruperea alegătorilor # Cotidianul
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, este, în continuare, înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare. Despre aceasta a anunțat președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman în cadrul unui briefing susținut în această dimineață. Potrivit șefului CEC, organul electoral așteaptă pronunțarea deciziei instanței de judecată pentru a exclude formațiunea din cursă. De menționat că …
09:30
Șefa statului, Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot:Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit le secția de vot pentru a-și exercita dreptul constituțional. Șefa statului a spus că a votat pentru un parlament cu care „să construim în continuare o Moldova europeană”. „Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva astăzi …
09:00
VIDEO Prima moldoveancă care a votat la parlamentare este studentă în Japonia: „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” # Cotidianul
Primul cetățean al Republicii Moldova care și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Scrutinul a început odată cu deschiderea, la ora 07:00 (01:00 ora Chișinăului), a secției de votare din incinta Ambasadei Republicii Moldova în Japonia. După ce și-a exprimat …
Ieri
19:00
VIDEO Propaganda rusă prin clerici nu tace nici în „ziua tăcerii”. Emisari ai Kremlinului mobilizează preoți moldoveni pentru Dodon și Vlah # Cotidianul
Cu doar o zi înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, când legea interzice orice agitație electorală, propaganda rusă nu se oprește. Consultantul politic rus Anton Usov, coordonator al rețelelor bisericești de Telegram și TikTok din protopopiatele Episcopiei de Soroca și Drochia – parte a Mitropoliei Moldovei subordonate Patriarhiei Ruse – a trimis preoților un …
18:30
Poliția lovește din nou în organizația criminală „Șor”: percheziții la Chișinău și în raioane, Porsche, arme și bani din criptomonedă ridicate de polițiști # Cotidianul
Un bărbat de 29 de ani din raionul Ialoveni și o femeie de 34 de ani au ajuns în vizorul polițiștilor, fiind suspectați de implicare în schema financiară a organizației criminale „Șor”. În baza autorizației judecătorești, oamenii legii au desfășurat opt percheziții în municipiul Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, inclusiv asupra a trei automobile – două …
17:30
Rușii ar putea fi nevoiți să strângă cureaua. Guvernul lui Putin vrea să majoreze TVA-ul pentru a finanța războiul din Ucraina # Cotidianul
Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa războiul din Ucraina, după ce Guvernul lui Vladimir Putin a propus, în urma unei reuniuni, miercuri, ale cărei concluzii au fost publicate online, o creştere a TVA-ului – cu două puncte, de la 20 la 22%. în cadrul pregătirii proiectului bugetului …
17:20
Alegeri parlamentare 2025. Experți electorali din 15 țări monitorizează pregătirile finale în Republica Moldova # Cotidianul
Experți electorali din 15 țări se află în Republica Moldova pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. Membrii Comisiei Electorale Centrale au avut o întrevedere oficială cu aceștia, în cadrul căreia au fost discutate ultimele pregătiri pentru scrutin, cadrul legal și organizarea procesului electoral. Experții au sosit din 15 țări: India, România, Albania, Statele …
17:20
Tentativă de dezinformare. Articol cu narațiuni pro-Kremlin, propus spre publicare anonim, prin WhatsApp # Cotidianul
Un mesaj anonim trimis pe WhatsApp redacției ZUGO scoate la iveală o tentativă de plasare contra cost a unui articol de propagandă pro-Kremlin, fără mențiunea „publicitate”. Textul, formulat și tradus stângaci și promovat cu plată prin criptomonede, conține manipulări flagrante și dezinformări despre situația politică din Republica Moldova, folosind ca sursă un site polonez cunoscut …
16:50
Semnături digitale la scrutinul din 28 Septembrie. 30 de secții vor folosi tablete cu lista alegătorilor # Cotidianul
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții de votare din țară și din cele constituite în străinătate vor fi utilizate atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electorale electronice. „Evidența electronică se face prin intermediul tabletelor digitale. Alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorilor din cadrul …
16:30
VIDEO| Diaspora se mobilizează. Moldovenii din Cehia îndeamnă la participare masivă la scrutinul de mâine # Cotidianul
O reprezentantă a diasporei moldovenești din Cehia a lansat, printr-un mesaj video, un apel și un îndemn către toți cetățenii de peste hotare să se mobilizeze și să iasă la vot în număr mare. „Știu cât de greu este să fim departe de casă. Trăim aici, în Cehia, dar cu inima mereu la Moldova noastră. …
15:20
VIDEO | Agheazmă și pliante propagandistice. Un preot din Hîncești, filmat cum distribuia ziare cu mesaje denigratoare și instigatoare în timpul slujbei # Cotidianul
Inspectoratul de Poliție Hâncești a fost sesizat astăzi despre un incident petrecut în timpul unei slujbe religioase, desfășurate într-o biserică din localitate, unde un preot ar fi distribuit enoriașilor un ziar intitulat „Sare și Lumină”, tipărit ilegal. Publicația, despre care autoritățile au anunțat anterior că este produsă într-o tipografie clandestină, conținea mesaje denigratoare la adresa …
12:30
Submarin rusesc, transportator de rachete balistice intercontinentale, zărit în proximitatea Japoniei. Cum a reacționat Tokio # Cotidianul
Un submarin nuclear strategic din clasa Borei, însoțit de două nave, a fost zărit în apropierea arhipelagului japonez. Forța de Apărare Maritimă a Japoniei a raportat că miercuri dimineața, 24 august, un submarin nuclear strategic rus din clasa Borei, însoțit de alte două nave, a fost zărit în apropierea Japoniei. Este pentru prima dată când …
11:30
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinulu # Cotidianul
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg. Obiectivul final al Kremlinului este de a paraliza capacitatea guvernelor europene de a reacţiona rapid şi de a perturba stabilitatea socială, potrivit unui oficial european …
11:10
„Ziua tăcerii” în Republica Moldova: interzisă orice formă de agitație electorală. Ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # Cotidianul
Campania electorală s-a încheiat, iar astăzi, 27 septembrie, în Republica Moldova este „ziua tăcerii”. În ajunul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, legea interzice orice formă de agitație electorală — fie prin afișe, spoturi TV sau radio, ori mesaje pe rețelele sociale. Potrivit Codului electoral, candidații nu au voie să apară la emisiuni, iar administrațiile …
26 septembrie 2025
23:10
Operațiunea Matrioshka din Moldova. Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că încurajează pedofilia # Cotidianul
Turismul sexual cu minori din Republica Moldova a crescut de 10 ori, este citatul atribuit ministrului român de Externe, Oana Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care, în mod clar, este un fals. “Numărul imigranților care vând droguri care provin din Moldova a crescut la 40%”, spune alt clip înșelător. Câteva zeci de astfel …
21:20
Ultima Oră: Partidul pro-rus „Moldova Mare”, în frunte cu Victoria Furtună, a fost exclus din alegerile parlamentare # Cotidianul
CEC a eliminat partidul Moldova Mare din cursa electorală. Autoritățile invocă mai multe abateri grave: finanțarea campaniei cu resurse nedeclarate și provenite din afara țării, tentative de corupere a alegătorilor, crearea unui bloc electoral mascat prin sprijinul și mesajele venite din partea lui Ilan Șor și a Blocului „Victorie”, formațiuni deja scoase din competiție și …
20:30
VIDEO Rețineri și percheziții în Găgăuzia și Ceadîr-Lunga // Bani rusești, carduri „MIR” și corupere electorală în favoarea grupării „Șor” # Cotidianul
Oamenii legii au reținut un bărbat din Găgăuzia pentru 72 de ore, fiind suspectată de corupere electorală. Potrivit Poliției, dacă vinovăția individului va fi demonstrată, acesta riscă de la 4 până la 8 ani de închisoare și amendă de la 67 500 la 92 500 de lei. Conform datelor prezentate, în perioada 31 august – …
20:10
Percheziții la Soroca într-un dosar de corupere a alegătorilor // Au fost ridicate bani, liste și materiale electorale legate de gruparea „Șor” # Cotidianul
Polițiștii și procurorii din Soroca au efectuat, vineri, percheziții într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor, vizând structuri și persoane asociate grupării criminale „Șor”. În urma descinderilor au fost ridicate bani, liste cu alegători și materiale electorale care ar fi fost utilizate pentru cumpărarea voturilor. Potrivit informațiilor oficiale, acțiunile s-au desfășurat la mai multe adrese: La …
20:00
Mitropolitul Basarabiei îi îndeamnă pe credincioși să meargă la vot pe 28 septembrie: Un drum duce spre pace și libertate, celălalt spre corupție și manipulare # Cotidianul
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Petru, a transmis un mesaj către credincioși, chemându-i să participe la vot cu responsabilitate și dragoste față de neam. Ierarhul subliniază că țara se află la o răspântie de drumuri și le cere cetățenilor să nu se lase înșelați de bani sau promisiuni trecătoare. …
19:50
Republica Moldova, la răscruce: Angela Grămadă avertizează că alegerile parlamentare sunt decisive pentru parcursul european și securitatea regională # Cotidianul
Republica Moldova se află într-o bătălie decisivă, care va stabili dacă țara își va continua drumul european sau va reveni sub influența Kremlinului. Expertul în securitate Angela Grămadă avertizează că alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 reprezintă un moment crucial pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova și pentru stabilitatea regională. În cadrul unui interviu pentru …
19:30
Analistul Mihai Isac: „Am ajuns să confundăm sfatul duhovnicesc cu îndemnul de vot, icoana cu afișul electoral, troița cu panoul LED” / Mitropolia Moldovei, criticată: „A respecta libertatea de conștiință înseamnă, printre altele, a apăra biserica de la a deveni partid prin interpuși” # Cotidianul
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, linia dintre credință și politică a fost încălcată flagrant. Analistul politic Mihai Isac atrage atenția că o rețea de pagini și conturi online se folosește de simboluri religioase pentru a mobiliza alegătorii, transformând Biserica într-un vector de influență politică, în pofida dezicerii oficiale a Mitropoliei …
19:30
Primarul unei localități din Dubăsari ar fi lansat un apel către sătenii să iasă la un protest electoral # Cotidianul
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat despre faptul că primarul unei localități din raion ar fi lansat, pe un grup din aplicația mobilă Telegram, un apel către localnici și susținători de a participa la un protest planificat pentru mâine, ora 12:00, în preajma bisericii din localitate. Potrivit mesajului distribuit, participanții ar fi îndemnați să …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Analistul Mihai Isac: „Am ajuns să confundăm sfatul duhovnicesc cu îndemnul de vot, icoana cu afișul electoral, troița cu panoul LED” / Mitropolia Moldovei, luată la țintă: „A respecta libertatea de conștiință înseamnă, printre altele, a apăra biserica de la a deveni partid prin interpuși” # Cotidianul
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, linia dintre credință și politică a fost încălcată flagrant. Analistul politic Mihai Isac atrage atenția că o rețea de pagini și conturi online se folosește de simboluri religioase pentru a mobiliza alegătorii, transformând Biserica într-un vector de influență politică, în pofida dezicerii oficiale a Mitropoliei …
19:20
Partidul Popular European: Rusia încearcă să submineze democrația din Moldova prin mită, intimidări și campanii de dezinformare. Locul Moldovei este în familia europeană # Cotidianul
Partidul Popular European (PPE) își reafirmă sprijinul deplin pentru Republica Moldova, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea avertizează asupra ingerinței masive a Rusiei în procesul electoral și subliniază că doar un guvern democratic și pro-european poate asigura stabilitatea țării și a întregii regiuni. Într-un comunicat plasat pe pagina partidului, PPE subliniază că aceste …
17:20
Analistul Mihai Isac: „Am ajuns să confundăm sfatul duhovnicesc cu îndemnul de vot, icoana cu afișul electoral, troița cu panoul LED”” # Cotidianul
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, linia dintre credință și politică a fost încălcată flagrant. Analistul politic Mihai Isac atrage atenția că o rețea de pagini și conturi online se folosește de simboluri religioase pentru a mobiliza alegătorii, transformând Biserica într-un vector de influență politică, în pofida dezicerii oficiale a Mitropoliei …
17:10
Fabrica de „pro-europeni” de la Moscova. Metamorfoza lui Mark Tkaciuk și conexiunile sale cu serviciile secrete de la Kremlin # Cotidianul
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în ”pro-european” în cadrul Blocului ”Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct …
17:00
VIDEO | Maia Sandu, către cetățenii R. Moldova: Unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot. Să știți că pe asta contează Kremlinul și corupții. Moldova este casa noastră # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis o adresare către cetățenii Republicii Moldova, în care a vorbit despre lupta de zece ani împotriva regimurilor oligarhice și corupte, despre provocările prin care a trecut țara și despre parcursul european al Republicii Moldova. Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la vot, subliniind că „Moldova este casa noastră …
