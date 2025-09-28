ULTIMA ORĂ/ Poliția avertizează: planuri de dezordini și destabilizări în Chișinău
28 septembrie 2025
Poliția Națională anunță cǎ deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine, 29 septembrie. Precizăm cǎ forțele de ordine nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii...
• • •
VIDEO/ „Lucrez în Moscova, dar mi-e frică să votez acolo. Am venit aici să votez pentru integrarea europeană” # Ziarul de Garda
Declară că a votat pentru pace, pentru locuri de muncă și apoi ne întreabă dacă poate să spună că a votat și pentru integrarea europeană a țării. Svetlana este originară din Rîbnița, muncește în Moscova, dar a venit în R. Moldova pentru a-și exprima votul „în liniște”, căci îi este frică să voteze în Federația...
LIVE TEXT/ Planuri de dezordini și destabilizări în capitală. Avertizarea Poliției # Ziarul de Garda
UPDATE 19:09 Poliția Națională anunță că deține informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine, 29 septembrie. Poliția a amintit organizatorilor că poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate...
Secțiile de votare „pustii” de pe canalele de Telegram vs. filmări făcute de cititorii ZdG # Ziarul de Garda
Mai multe canale de Telegram au publicat imagini de la unele secții de votare de peste hotarele R. Moldova, care ar fi pustii, sugerând că numărul real al alegătorilor din străinătate ar fi mai mic decât cel prezentat oficial de Comisia Electorală Centrală. Pe de altă parte, secvențe video trimise de un cititor al Ziarului...
VIDEO/ Buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat? „Video este fals și reprezintă o provocare” # Ziarul de Garda
Un video fals cum o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot ștampilate și deteriorate intenționat este răspândit pe rețelele sociale. Un video fals este răspândit pe rețele – o voce anonimă prezintă aruncarea unor buletine de vot și favorizarea altora. Buletinele sunt false, video este fals și reprezintă o provocare. Dragi cetățeni, fiți...
Cum se votează în Rusia? Cifra este mai mică de aproape două ori față de alegerile parlamentare din 2021 # Ziarul de Garda
Mai puțin de 4 mii de alegători au votat la alegerile parlamentare în Federația Rusă, până la ora 18.30, ora R. Moldova. Conform informațiilor publicate de Comisia Electorală Centrală, la ora 18.30, 3717 de persoane și-au exprimat votul în Federația Rusă. În Rusia au fost deschise 2 secții de votare, ambele în orașul Moscova. În...
Record în diaspora. Cea mai mare prezență la un scrutin parlamentar desfășurat vreodată în R. Moldova # Ziarul de Garda
Până la ora 18:00 (ora Moldovei), la secțiile de votare deschise în străinătate au votat 216 mii de alegători, mai mult decât au votat în total în diaspora la alegerile parlamentare din 2021. Se înregistrează, astfel, cea mai mare prezență la urne în diaspora în cadrul unor alegeri parlamentare desfășurate vreodată în R. Moldova. La...
18:10
UPDATE 18:02 Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până la ora 18:00 au votat în total 1 377 482 de cetățeni, fiind înregistrată o prezență la urne de 45.81%. UPDATE 17:47 47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total...
Un protagonist al investigației ZdG despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, live-uri de la mai multe secții de votare din Germania. Susține că NU ar fi lume # Ziarul de Garda
Gheorghe Zablodschi, un apropiat al fostei jurnaliste Natalia Morari și unul dintre protagoniștii investigației ZdG despre oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”, a făcut turul mai multor secții de votare din Germania duminică, 28 septembrie, susținând că prezența ar fi scăzută. La Nürnberg, Zablodschi a transmis live, pe pagina sa de Facebook, „situația de la...
47 de mii de alegători au votat în Găgăuzia până la ora 17.30, arată datele de la Comisia Electorală Centrală (CEC), adică 36,7% din numărul total de votanți. Cifra este mai mică decât prezența la nivel național, acolo unde, la ora 17.30 s-a înregistrat o prezență la vot de 44,3%, puțin peste 1,32 de milioane...
AUDIO/ Chicu comentează interceptările unei discuții atribuite lui și lui Plahotniuc: „Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc” # Ziarul de Garda
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa ar fi obișnuit Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, să-i răspunsă lui Vladimir Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului democrat din Moldova. „Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc”, a comentat interceptările pentru portalul Fără Filtre Ion Chicu, cel care...
Podul Rezina-Rîbnița ar fi minat. Poliția a primit mai multe apeluri ce semnalează alerte cu bombă # Ziarul de Garda
Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița. Informația este confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit jurnalistei TV8, Viorica Tătaru, aflată la fața locului, traficul a fost blocat și mașinile sunt evacuate pentru verificări. La fața...
VIDEO/ Antiteza de la Rîbnița: „Nu vrem lesbiene și homosexuali” și „Vreau un viitor european, nu un trecut întunecat” # Ziarul de Garda
Deși spun că își doresc pace, unii locuitorii din orașul Rîbnița recunosc că au votat și împotriva aderării R. Moldova la Uniunea Europeană din cauza „legilor LGBT”. Mulți dintre cetățenii întâlniți pe podul care leagă Rîbnița de Rezina au pledat pentru unirea malului stâng al Nistrului cu malul drept. Totuși, am întâlnit și alegători din...
UPDATE 17:16 Mai multe apeluri au fost făcute la poliție pentru a semnala că mai multe locații ar fi minate, în preajma Zonei de Securitate, inclusiv Podul Rezina-Rîbnița. Informația este confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit jurnalistei TV8, Viorica Tătaru, aflată la fața locului, traficul a fost blocat și mașinile sunt evacuate pentru verificări.
LIVE TEXT/ VOTUL ÎN DIASPORA. A fost depășit pragul de 200 de mii de alegători prezenți la urne # Ziarul de Garda
UPDATE 17:17 Prezența în diasporă a depășit 200 de mii. UPDATE 16:50 Top 5 țări în care au votat cei mai mulți alegători din diaspora în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova
Cele două secții de votare deschise în China și Japonia pentru alegerile Parlamentare s-au închis. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe în actualizarea de la ora 16:00. Conform datelor, în Japonia au votat 91 de cetățeni ai R. Moldova. Totodată, în China au votat 42 de cetățeni ai R. Moldova. MAE a anunțat...
Top 5 țări în care au votat cei mai mulți alegători din diaspora în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
La ora 16:30, în Italia s-au înregistrat cei mai mulți participanți dintre țările în care locuiesc cetățeni ai R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din R. Moldova. Aproape 56 de mii de cetățeni ai R. Moldova stabiliți în Italia și-au exprimat dreptul de vot. Italia este urmată de Germania, o altă țară cu o numeroasă...
LIVE TEXT/ Rețeaua Șor îi susține pe Dodon, Tarlev și Voronin? Mesaj transmis membrilor # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Cele două secții de votare deschise în China și Japonia pentru alegerile Parlamentare s-au închis. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe în actualizarea de la ora 16:00. Conform datelor, în Japonia au votat 91 de cetățeni ai R. Moldova. Totodată, în China au votat 42 de cetățeni ai R. Moldova.
LIVE TEXT/ Un „observator” fără acreditare pretinde că „veghează ordinea” la o secție de votare din Atena # Ziarul de Garda
UPDATE 16:30 Un „observator" fără acreditare pretinde că „veghează ordinea" la o secție de votare din Atena Într-un video publicat pe Facebook, ambasadorul Andrei Popov
LIVE TEXT/ Rețeau Șor îi susține pe Dodon, Tarlev și Voronin? Mesaj transmis membrilor # Ziarul de Garda
UPDATE 16:30 „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!" – acesta este îndemnul trimis în ziua alegerilor către membrii rețelei rusești de dezinformare „InfoLider", documentată din interior de Ziarul de Gardă. Scris cu majuscule, cuvântul „PATRIOȚII" face trimitere la denumirea unui concurent electoral – Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei". Am contactat-o pe Tamara Chișca Doneva, reprezentanta la...
VIDEO/ Un „observator” fără acreditare pretinde că „veghează ordinea” la o secție de votare din Atena. Scopul acestuia # Ziarul de Garda
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, a surprins un „observator” fără acreditare în proximitatea unei secții de votare din Atena. Bărbatul număra oamenii și veghea „ordinea” desfășurării scrutinului parlamentar, duminică, 28 septembrie. Ziarul de Gardă a analizat mai multe discuții interne ale reprezentanților partidelor implicate în „operațiunea specială diaspora”. Din...
CEC: Scrutinul poate fi considerat valabil. Alerte cu bombă la secțiile din străinătate # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală anunță că scrutinul poate fi considerat valabili, deoarece rata prezenței a depășit o treime din numărul alegătorilor. În total, până la această oră au votat peste 1 mln 581 . Cea mai înaltă rată de participare se înregistrează în raionale Dondușeni și Soroca, o prezență de 38% și, respectiv, de 34% din...
LIVE TEXT/ Cifre comparative pentru ora 16.00: Prezență mai mare la vot decât în 2021 și în primul tur al prezidențialelor la Chișinău # Ziarul de Garda
UPDATE 16:15 Date comparative cu prezența la vot publicate de sociologul Vasile Cantarji arată că, până la ora 16.00, în Chișinău, la parlamentare au votat 271 de mii de oameni. Cifra este mai mică decât cea pentru turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024, dar mai mare decât cea de la parlamentarele din 2021.
FOTO/ „Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Îndemn subtil în rețeaua rusească de dezinformare „InfoLider” # Ziarul de Garda
„Toți PATRIOȚII, uniți-vă!” – acesta este îndemnul trimis în ziua alegerilor către membrii rețelei rusești de dezinformare „InfoLider”, documentată din interior de Ziarul de Gardă. Scris cu majuscule, cuvântul „PATRIOȚII” face trimitere la denumirea unui concurent electoral – Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Am contactat-o pe Tamara Chișca Doneva, reprezentanta...
LIVE TEXT/ Peste 100 de obiective civile, avariate în urma atacurilor rusești nocturne. Patru persoane au decedat la Kiev. Război în Ucraina, ziua 1313 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:12 Echipele de salvare din Kiev continuă să elimine urmările bombardamentelor rusești în cartierele Solomian și Obolon. Până în prezent, se știe că, în urma bombardamentelor masive asupra capitalei, au murit patru persoane, dintre care 1 copil. Rusia a atacat Ucraina timp de peste 12 ore. Peste 1500 de salvatori și polițiști au fost
Maia Sandu: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale «Șor». Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor și alerte false cu bombă # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu a declarat, în cadrul unui mesaj live pe pagina sa de Facebook, că sunt mai multe incidente la secțiile de votare din țară și diaspora. „Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident, contra bani. Avem situații de alerte false cu...
ULTIMA ORĂ/ Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare. Formațiunea politică rămâne în afara alegerilor parlamentare: „Moldova Mare este gata să fie martirul acestor alegeri” # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a respins duminică, 28 septembrie, contestația partidului Moldova Mare, condus de către Victoria Furtună. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoare de cuvânt a instanței, Adelina Roșca. „Este o sfidare în adresa voinței poporului R. Moldova. Comisia Electorală Centrală, în conjurație cu cei de la guvernare, în mod artificial...
LIVE TEXT/ Alegeri decisive în R. Moldova. Chitaristul trupei Bi-2, care a devenit în 2024 cetățean al R. Moldova, și-a exercitat dreptul la vot. Trei cupluri au votat în ziua când își unesc destinele # Ziarul de Garda
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării". Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: O persoană a pătruns cu spray lacrimogen într-o secție de votare din România # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia.
Dragoste și responsabilitate civică: trei cupluri au participat la vot în ziua nunții # Ziarul de Garda
Trei cupluri și-au exercitat dreptul la vot în ziua când își unesc destinele. Aceștia au mers la secțiile de votare fiind mire și mireasă în ziua alegerilor parlamentare. „În ziua alegerilor parlamentare, un cuplu de tineri au mers și la secția de votare nr. 14/2 din or. Drochia pentru a vota. Gestul lor transmite un...
ULTIMA ORĂ/ Spray lacrimogen într-o secție de votare din Iași. O persoană urmează să fie reținută de oamenii legii # Ziarul de Garda
O persoană a pătruns și a dispersat spray lacrimogen în secția de votare 38/237, Iași 3, în timpul procedurii de vot la alegerile parlamentare din R. Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău (MAE) anunță într-un comunicat faptul că forțele de ordine au reacționat prompt, iar persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție....
În Chișinău au votat peste 250 de mii de cetățeni. Datele din suburbiile și sectoarele capitalei # Ziarul de Garda
Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) în municipiul Chișinău au votat peste 250 de mii de cetățeni sau circa 37% din numărul total de cetățeni cu drept de vot din capitală. Sectorul capitalei cu cei mai mulți cetățeni care au votat este – Botanica, unde au votat peste 50 de mii de cetățeni, fiind urmat...
138 de mii de voturi în diaspora până la prânz. Cifră mai mare decât la alegerile parlamentare din 2021 și 2019 # Ziarul de Garda
Până la ora 14:30, la secțiile de votare din diaspora au participat peste 138 de mii de alegători. Spre comparație, la scrutinul parlamentar din 2021, la aceeași oră votaseră puțin peste 117 mii de cetățeni moldoveni, iar în 2019, numărul acestora era cu circa 40 de mii mai mic decât în 2021, adică aproximativ 77...
Chitaristul trupei Bi-2 și-a exercitat dreptul al vot: „Pentru ca oamenii răi să învingă este destul ca oamenii buni să nu facă nimic” # Ziarul de Garda
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, care a devenit în 2024 cetățean al Republicii Moldova, și-a exercitat dreptul de vot. Acesta a votat la o secție de votare din Spania. Artistul a subliniat că „este foarte important” ca oamenii să voteze și a recomandat oamenilor să participe la scrutin. „În pofida comentariilor precum că alegerile nu...
VIDEO/ „Statistică nemaiîntâlnită”. Aproape 90 de cazuri de încălcare a secretului votului. Constatările Misiunii Promo-LEX de observare # Ziarul de Garda
Promo-LEX a documentat 85 de cazuri de încălcare a secretului votului, atrăgând atenția că „această statistică este nemaiîntâlnită”. În plus, au fost documentate șapte cazuri de transportarea organizată a alegătorilor, majoritatea la Căușeni. Un caz a fost înregistrat în Belarus, când persoane venite din Kursk s-au prezentat organizat la secția de vot, iar altul în...
ULTIMA ORĂ/ Alerte cu bombă în diasporă, în ziua alegerilor. Procedura de vot, stopată la Genova # Ziarul de Garda
Mai multe alerte cu bombă au fost declanșate în timpul procedurii de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) anunță că alarmele au început „exact cum au atenționat autoritățile că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din R. Moldova”. Incidentele au fost...
LIVE/ Șapte cazuri de transportarea organizată a alegătorilor. Constatările Misiunii Promo-LEX de observare # Ziarul de Garda
Promo-LEX a documentat 7 cazuri de transportarea organizată a alegătorilor, majoritatea la Căușeni. Un caz a fost înregistrat în Belarus, când persoane venite din Kursk s-au prezentat organizat la secția de vot, iar altul în Germania. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea...
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Până la 14:40, la secțiile de vot din străinătate s-au prezentat peste 138 de mii de cetățeni, cu 21 de mii mai mulți decât la scrutinul din 2021 # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia.
Peste 1 milion de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot. Care sunt cele mai active categorii de vârstă # Ziarul de Garda
Peste un milion de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat până la ora 14:45 la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Din totalul celor care au votat, cei mai mulți se încadrează în categoria de vârstă...
LIVE TEXT/ Alegeri decisive în R. Moldova. Scrutinul poate fi declarat VALABIL: se atestă o prezență la vot de peste 33% # Ziarul de Garda
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării". Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.
Un primar din raionul Ialoveni, sancționat de oamenii legii pentru agitație electorală # Ziarul de Garda
Un primar din raionul Ialoveni ar fi îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) în după-masa zilei de duminică, 28 septembrie. Primarul a fost sancționat pentru agitație electorală. „Amintim că aceasta este o ilegalitate și se pedepsește”, notează IGP.
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Tinerii din diaspora care-și exercită pentru prima dată votul la aceste alegeri. „Primul vot rămâne istoric pentru fiecare alegător” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia.
VIDEO/ George Simion a îndemnat cetățenii să voteze pentru partidul lui Vasile Costiuc. „E acolo Democrația Acasă, DA. Pac!” # Ziarul de Garda
George Simion, șeful partidului AUR din România, a îndemnat cetățenii R. Moldova să voteze pentru partidul condus de Vasile Costiuc. Un video cu Simion a fost publicat pe TikTok de simpatizanții partidului Democrația Acasă în ziua alegerilor parlamentare, scrie G4Media. „Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați,...
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Până la ora 14, la secțiile de vot de peste hotare s-au prezentat peste 118 mii de cetățeni, cu 18 mii mai mult decât în 2021 # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia.
La ora 13:30, numărul cetățenilor care au votat în diasporă a depășit 100 de mii. Dintre aceștia, cel mai mare procent îl reprezintă categoria de vârstă 36 – 45 de ani. Conform Comisiei Electorale Centrale (CEC) situației până la ora 12:00, în străinătate, la acest moment sunt deschise toate secțiile de votare constituite în Europa...
Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, și-a dat votul „pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” # Ziarul de Garda
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Acesta spuen că a „votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” și pentru o „Moldovă modernă, cu o economie funcțională și un viitor european”. „Am votat pentru a asigura pacea...
Prezența la vot în regiunea transnistreană, mai mică de două ori decât în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024, conform datelor de la ora 13 # Ziarul de Garda
În cele 12 secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, au votat, până la ora 12:00, circa 5 000 de alegători. Așa arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Astfel, până acum la scrutinul din 2025 s-a prezentat aproximativ același număr de alegători care votaseră în regiunea...
De ce partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, este pe buletinul de vot fără vreo mențiune, deși CEC i-a anulat înregistrarea? Cum explică Comisia faptul că formațiunea poate fi în continuare votată # Ziarul de Garda
Partidul Moldova Mare se regăsește în continuare pe buletinele de vot, în ziua alegerilor parlamentare, fără a avea în dreptul său mențiunea „retras”, asta deși Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat anterior înregistrarea formațiunii politice și a candidaților săi. Se întâmplă pentru că Curtea de Apel Centru examinează în aceste momente contestația partidului condus de...
Peste 800 de mii de cetățeni s-au prezentat la secțiile de votare din țară și diaspora # Ziarul de Garda
Peste 800 de mii de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat până la ora 13:20 la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Raportat la categoria de sex, la vot au ieșit mai multe femei, 53,17% sau...
