ULTIMA ORĂ/ Poliția avertizează: planuri de dezordini și destabilizări în Chișinău

13:30

Peste 800 de mii de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat până la ora 13:20 la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Raportat la categoria de sex, la vot au ieșit mai multe femei, 53,17% sau...