Cum se votează în regiunea găgăuză până la această oră?

18:40

Până la acestă oră, atât poliţia, cât şi observatorii PROMO-LEX au constatat zeci de încălcări ale procesului de vot în secţiile din R. Moldova şi din diaspora. Cele mai multe sunt fotografierea buletinului de vot şi transportarea organizată a alegătorilor. De asemenea, în această după-amiază, la câteva secţii de vot din străinătate au fost anunţate mai multe alerte cu bombă. Toate s-au dovedit a fi false.