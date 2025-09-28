Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea”
Zugo.md, 28 septembrie 2025 19:00
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, a surprins un „observator" fără acreditare în proximitatea unei secții de votare din Atena. Bărbatul număra oamenii și veghea „ordinea" desfășurării scrutinului parlamentar, duminică, 28 septembrie. Ziarul de Gardă a analizat mai multe discuții interne ale reprezentanților partidelor
Acum 15 minute
19:10
Poliția Națională a anunțat că deține informații despre posibile tentative de dezordini și destabilizări în Chișinău, care ar urma să aibă loc începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, în contextul unui protest anunțat în capitală. Forțele de ordine au transmis că nu vor permite încălcări ale
Acum 30 minute
19:00
Ambasadorul R. Moldova la Atena a surprins un „observator” fără acreditare. Număra oamenii și veghea „ordinea” # Zugo.md
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. Moldova în Republica Elenă, Andrei Popov, a surprins un „observator" fără acreditare în proximitatea unei secții de votare din Atena. Bărbatul număra oamenii și veghea „ordinea" desfășurării scrutinului parlamentar, duminică, 28 septembrie. Ziarul de Gardă a analizat mai multe discuții interne ale reprezentanților partidelor
19:00
Un incident violent a avut loc la o secție de votare din Veneția, unde un membru al biroului electoral a fost agresat de către un alegător nemulțumit. Persoana respectivă a fost împiedicată să voteze pentru că se prezentase cu buletinul de identitate expirat. Potrivit raportului Promo-LEX, la fața locului au
Acum 2 ore
17:30
Mai multe alerte cu bombă au fost anunțate la o serie de secții de votare deschide pe malul drept al Nistrului pentru alegătorii din regiunea transnistreană, dar și în locații din Zona de Securitate. Printre acestea se numără podul de la Sănătăuca-Camenca (potrivit site-ului Zona de Securitate, alegătorii deocamdată nu
Acum 4 ore
16:10
Partidul „Moldova Mare”, exclus din cursa electorală. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii # Zugo.md
Partidul „Moldova Mare", exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de formațiune și a menținut decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC). Motivele invocate sunt utilizarea fondurilor nedeclarate și din străinătate, oferirea de bani, bunuri sau servicii alegătorilor și participarea într-un
15:50
Alerte cu bombă în mai multe secții de votare din Occident: „Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu” # Zugo.md
„Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova", a anunțat duminică după-amiază Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a R. Moldova. Cazurile sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România),
Acum 6 ore
14:00
De ce partidul Victoriei Furtună a rămas pe buletinul de vot fără mențiunea „retras”? Explicația CEC # Zugo.md
Partidul Moldova Mare se regăsește în continuare pe buletinele de vot, în ziua alegerilor parlamentare, fără a avea în dreptul său mențiunea „retras", asta deși Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat anterior înregistrarea formațiunii politice și a candidaților săi. Se întâmplă pentru că Curtea de Apel Centru examinează în aceste momente contestația partidului condus de Victoria Furtună.
13:40
Moldovenii din Ucraina votează sub alerta sirenelor. Ambasador: „Am avut o noapte zgomotoasă” # Zugo.md
Și la acest scrutin, în Ucraina se votează sub amenințarea războiului. Două secții de votare au fost deschise pentru moldovenii de acolo – una la Ambasada țării noastre la Kiev și alta la Consulatul de la Odesa. Start vot s-a dat chiar în timpul unei alerte aeriene, a declarat pentru TV8 ambasadorul Valeriu Chiveri.
13:30
Diaspora Republicii Moldova demonstrează mobilizare exemplară la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Mii de cetățeni aflați peste hotare s-au prezentat încă de la primele ore la secțiile de votare, formând cozi impresionante în mai multe orașe europene și din Orientul Mijlociu. Printre cele mai aglomerate secții se numără cele
Acum 8 ore
13:10
Președintele României, Nicușor Dan a declarat duminică că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv și istoric pentru țară și a lansat un apel către cetățenii moldoveni din România să participe la vot. „O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile,
12:50
CEC și secții de vot din străinătate, ținta unor atacuri cibernetice. Precizările autorităților # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a declarat că infrastructura electorală a Republicii Moldova a fost ținta unor tentative de atac cibernetic, atât în ziua scrutinului, cât și în ajun. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (cec.md) și mai multe secții de votare din străinătate. Șeful Executivului a precizat
12:20
Până la ora 12:00, prezența la vot a depășit 20% la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, până la această oră și-au exercitat dreptul de vot 580.833 de alegători, ceea ce reprezintă 20,58% din totalul persoanelor înscrise pe liste. Structura alegătorilor după gen: Femei: 52,38% (304.248
12:20
video | Poliția anunță despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Zugo.md
Poliția a anunțat că a fost sesizată despre un caz de transportare organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus. Potrivit oamenilor legii, astfel de practici sunt interzise prin lege și sunt calificate drept tentative de influențare ilegală a procesului electoral. În prezent, autoritățile verifică și investighează circumstanțele pentru
12:10
Două partide politice au anunțat că nu vor avea reprezentanți în secțiile de votare din străinătate. Partidul Național Moldovenesc (PNM) a comunicat că renunță să delege membri atât în secțiile de votare din țară, cât și în diaspora, invocând riscuri de infiltrare orchestrate de serviciile speciale ale Federației Ruse. Formațiunea
11:40
Primele incidente semnalate în ziua alegerilor parlamentare. Raportul observatorilor Promo-LEX # Zugo.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 a anunțat că până la ora 08:40 a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 au fost confirmate. Pentru ziua scrutinului, Promo-LEX a mobilizat un amplu dispozitiv de monitorizare: câte un observator pe termen scurt
11:30
foto | Între branduri de lux și viață opulentă în Rusia. Copiii fugarului Ilan Șor ar învăța la o școală privată din Moscova # Zugo.md
Familia fugarului Ilan Șor duce o viață opulentă în Rusia. Fiica minoră a acestuia, Margarita, postează cu regularitate pe rețelele de socializare. Așa s-a aflat că aceasta, împreună cu fratele său Miron, învață la o școală privată, unde studiile costă circa 20 de mii de euro pe an pentru o persoană. Totodată, din conținutul pe
Acum 12 ore
10:40
video, foto | RAMxBălți: Cristian Cebotari și Vlad Sliusarenco, despre R. Moldova de mâine și rolul părinților ca influenceri # Zugo.md
La RAMxBălți, în panelul intitulat „Tații copiilor", Cristian Cebotari și Vlad Sliusarenco, au discuta despre cum își imaginează Moldova de mâine, ce valori vor să transmită copiilor lor și care sunt provocările de a fi, în același timp, părinți și creatori de conținut. „Vrem să fim independenți în deciziile noastre"
10:20
În campaniile electorale din R. Moldova, Uniunea Europeană a devenit constant subiect al mașinăriei de propagandă. Pe lângă dezbaterile legitime despre direcția politică a țării, spațiul public a fost inundat de fiecare dată de falsuri, conspirații și narațiuni alarmiste, menite să semene frică și confuzie în rândul cetățenilor. De la
09:50
foto | Mirela Urușciuc și Elisoa Cynthia la RAMxBălți, despre curaj, autenticitate și gândire critică # Zugo.md
Pe 24 septembrie, Parcul Central „Mihai Volontir" din Bălți s-a transformat într-un spațiu al conversațiilor, ideilor și întâlnirilor în cadrul unui nou eveniment RAM Impact. Unul dintre primele paneluri a fost dedicat subiectului „Cum cultivăm încrederea?", unde creatoarele de conținut Mirela Urușciuc și Elisoa Cynthia au deschis o conversație despre
09:30
Cetățean moldovean de pe frontul ucrainean: „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, R. Moldova va fi cu siguranță atrasă în acest război” # Zugo.md
Acum câteva zile, când încercam să iau legătura cu Alexandru Cubov, comandantul unității de vehicule aeriene fără pilot a Forțelor Armate ale Ucrainei, acesta participa la operațiunile militare din regiunea Pokrovsk. Atmosfera și condițiile nu erau deloc potrivite pentru realizarea unui interviu. Alexandru însă a acceptat să răspundă la întrebările ZdG și astfel jurnaliștii au
08:50
foto | Doina Danielean la RAMxBălți: „Indiferent câți urmăritori aveți, opinia voastră este importantă” # Zugo.md
La evenimentul RAMxBălți, desfășurat pe 24 septembrie în Parcul Central „Mihai Volontir", jurnalista și creatoarea de conținut Doina Danielean a avut un panel dedicat importanței conexiunilor dintre oameni și rolul pe care îl joacă rețelele sociale, radioul și cărțile în construirea acestora. Doina a subliniat importanța curajului de a te exprima online, chiar și atunci
08:30
video | O studentă din diasporă a votat prima la alegerile parlamentare: „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” # Zugo.md
Prima secție de votare pentru diaspora moldovenească a fost deschisă la ora 07:00 (ora 01:00 Chișinău), în Japonia. Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început o dată cu deschiderea secției de votare la sediul ambasadei, iar primul votant, după intonarea imnului de stat a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea
Acum 24 ore
22:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi monitorizate, în total, de 3.423 de observatori. Din numărul total, 2.496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din republică. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova. Totodată,
22:10
Ademeniți cu sute de euro/zi. Operațiunea specială „diaspora”, cu bani și conexiuni la Chișinău, București și Moscova # Zugo.md
Ademeniți cu „salarii" a câte 300-500 de euro pe zi și cu „bonusuri" de până la 30 mii de euro, sute de reprezentanți ai unor concurenți electorali în diasporă au fost racolați din același „Centru de operațiuni". Ziarul de Gardă a documentat tot procesul din interior și prezintă detalii despre persoane care stau în spatele
Ieri
16:20
video | Hîncești: Preot, surprins distribuind enoriașilor ziare cu falsuri, îndemnuri la ură și manipulări # Zugo.md
Sâmbătă, 27 septembrie, Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul slujbei religioase, desfășurată într-o biserică din localitate, preotul ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină", tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat recent poliția. Mai mult, preotul împǎrțea respectivele publicații și
14:50
Dezinformarea joacă un rol important înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate la 28 septembrie. Mesajul anonim de pe WhatsApp: „Este important ca articolul să nu conțină mențiunea «Publicitate»" Pe aplicația WhatsApp de pe numărul de telefon afișat pe site-ul portalului de știri ZUGO.MD a venit un mesaj prin care
00:50
SIS ar fi interzis intrarea în R. Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori # Zugo.md
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini, scrie IPN, citând surse proprii, care susțin că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective, care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
00:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat vineri seara înregistrarea Partidului „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, și a candidaților săi la alegerile parlamentare din 28 septembrie. O decizie în acest sens a fost luată cu votul a 6 membri ai CEC (și 3 abțineri). Victoria Furtună a declarat că formațiunea
00:10
Președintele unui oficiu teritorial al ex-partidului ,,Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare # Zugo.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor", privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă
26 septembrie 2025
22:30
Serbia a reținut organizatori de tabere în care tineri erau pregătiți pentru a face destabilizări în R. Moldova # Zugo.md
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, laptopuri, ech
22:10
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european” în cadrul Blocului „Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct … The post „Pro-europeni” cu aprobarea FSB: Legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse first appeared on ZUGO. Articolul „Pro-europeni” cu aprobarea FSB: Legăturile lui Mark Tkaciuk cu serviciile secrete ruse apare prima dată în ZUGO.
22:00
doc | Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Șor. Cum a finanțat Rusia activitățile partidului „Moldova Mare” # Zugo.md
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 de mii de euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia”. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare. Urmărește-ne pe Telegram … The post doc | Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Șor. Cum a finanțat Rusia activitățile partidului „Moldova Mare” first appeared on ZUGO. Articolul doc | Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Șor. Cum a finanțat Rusia activitățile partidului „Moldova Mare” apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
„Inima Moldovei” a Irinei Vlah, exclusă din cursa electorală: Blocul „Patriotic” trebuie să modifice lista candidaților în alegeri # Zugo.md
Cu șase voturi pentru și trei voturi împotriva, Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus vineri, 26 septembrie, candidații partidului „Inima Moldovei” din lista electorală a blocului „Patriotic” pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. După excluderea celor 26 de candidați ai partidului de pe listă, blocului electoral are la dispoziție 24 … The post „Inima Moldovei” a Irinei Vlah, exclusă din cursa electorală: Blocul „Patriotic” trebuie să modifice lista candidaților în alegeri first appeared on ZUGO. Articolul „Inima Moldovei” a Irinei Vlah, exclusă din cursa electorală: Blocul „Patriotic” trebuie să modifice lista candidaților în alegeri apare prima dată în ZUGO.
15:10
O companie de mezeluri, una de construcții, un lanț de farmacii sau firma care gestionează „parcarea specială” sponsorizează o entitate cu afilieri politice, care va monitoriza alegerile parlamentare # Zugo.md
15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral, se arată într-o investigație a Ziarului de Gardă. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor … The post O companie de mezeluri, una de construcții, un lanț de farmacii sau firma care gestionează „parcarea specială” sponsorizează o entitate cu afilieri politice, care va monitoriza alegerile parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul O companie de mezeluri, una de construcții, un lanț de farmacii sau firma care gestionează „parcarea specială” sponsorizează o entitate cu afilieri politice, care va monitoriza alegerile parlamentare apare prima dată în ZUGO.
14:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei # Zugo.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere nejustificată de peste 10 milioane lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentanții Autorității menționează că au stabilit „mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale”. În urma controlului averii, … The post Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei first appeared on ZUGO. Articolul Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei apare prima dată în ZUGO.
13:40
audio | Nouă membri ai rețelei Șor, vizați în dosare noi de corupere a alegătorilor: „Nu știu cine, nu răspunde” # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de Partidul Șor, declarat neconstituțional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și … The post audio | Nouă membri ai rețelei Șor, vizați în dosare noi de corupere a alegătorilor: „Nu știu cine, nu răspunde” first appeared on ZUGO. Articolul audio | Nouă membri ai rețelei Șor, vizați în dosare noi de corupere a alegătorilor: „Nu știu cine, nu răspunde” apare prima dată în ZUGO.
13:30
audio | Gruparea Șor mobilizează activiștii să voteze pentru Blocul „Patriotic”: „Fetițo, nu e dorința mea, e comanda șefului” # Zugo.md
Redacția Deschide.MD a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună simpatizanților să voteze blocul format din PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vestea, … The post audio | Gruparea Șor mobilizează activiștii să voteze pentru Blocul „Patriotic”: „Fetițo, nu e dorința mea, e comanda șefului” first appeared on ZUGO. Articolul audio | Gruparea Șor mobilizează activiștii să voteze pentru Blocul „Patriotic”: „Fetițo, nu e dorința mea, e comanda șefului” apare prima dată în ZUGO.
13:10
Reuters: Rusia a plătit pelerinaje și carduri bancare pentru preoți din R. Moldova, ca să răspândească mesaje anti-UE # Zugo.md
Rusia a finanțat pelerinaje la Moscova pentru zeci de preoți ortodocși din Republica Moldova și le-a oferit carduri bancare cu sute de dolari. În schimb, clericii au fost îndrumați să deschidă canale pe Telegram, prin care să transmită mesaje anti-UE și să influențeze alegătorii înaintea alegerilor din Republica Moldova, arată o investigație Reuters, citat de Newsmaker.md. Urmărește-ne … The post Reuters: Rusia a plătit pelerinaje și carduri bancare pentru preoți din R. Moldova, ca să răspândească mesaje anti-UE first appeared on ZUGO. Articolul Reuters: Rusia a plătit pelerinaje și carduri bancare pentru preoți din R. Moldova, ca să răspândească mesaje anti-UE apare prima dată în ZUGO.
12:20
video, foto | R. Moldova se construiește prin educație, responsabilitate și implicare. Cristian Cebotari la RAMxEdineț. # Zugo.md
Cristian Cebotari, tată a patru băieți și creator de conținut, a fost unul dintre speakerii evenimentului RAMxEdineț, unde a vorbit despre felul în care vede viitorul țării. Pentru el, Moldova de mâine este locul unde copiii lui pot trăi liberi, unde nu sunt jigniți sau marginalizați, dar sprijiniți și încurajați să crească. Urmărește-ne pe Telegram … The post video, foto | R. Moldova se construiește prin educație, responsabilitate și implicare. Cristian Cebotari la RAMxEdineț. first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | R. Moldova se construiește prin educație, responsabilitate și implicare. Cristian Cebotari la RAMxEdineț. apare prima dată în ZUGO.
12:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește că vineri, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt permise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Codului electoral, agitația este interzisă în ziua scrutinului și în ajunul acestuia. În aceste două zile, candidații nu pot apărea la emisiuni … The post CEC: Astăzi este ultima zi de agitație electorală înainte de alegerile parlamentare first appeared on ZUGO. Articolul CEC: Astăzi este ultima zi de agitație electorală înainte de alegerile parlamentare apare prima dată în ZUGO.
11:40
Avertisment ISW: Rusia instruiește moldoveni pentru provocări violente post-electorale și înlăturarea Maiei Sandu de la putere # Zugo.md
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Moscova ar pregăti terenul pentru proteste violente în Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Scopul ar fi destabilizarea țării și înlăturarea președintei Maia Sandu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit analiștilor, Rusia folosește politicieni și actori locali afiliați Kremlinului pentru a crea premise de manifestații, … The post Avertisment ISW: Rusia instruiește moldoveni pentru provocări violente post-electorale și înlăturarea Maiei Sandu de la putere first appeared on ZUGO. Articolul Avertisment ISW: Rusia instruiește moldoveni pentru provocări violente post-electorale și înlăturarea Maiei Sandu de la putere apare prima dată în ZUGO.
11:20
Trebuie sau nu un artist să-și asume opinii publice? Despre asta, dar și despre curaj, libertate și rolul muzicii ca formă de exprimare, a vorbit Cătălin Josan la RAMxEdineț, organizat pe 23 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cătălin Josan crede că, curajul nu există fără frică. „Trebuie să lași frica să treacă prin tine, … The post video, foto | Cătălin Josan, despre arta ca formă de exprimare la RAMxEdineț first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | Cătălin Josan, despre arta ca formă de exprimare la RAMxEdineț apare prima dată în ZUGO.
10:40
Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia. Ar sprijini amestecul Rusiei în alegerile din R. Moldova # Zugo.md
Polonia, Estonia și Letonia au decis să îi refuze accesul pe teritoriul lor Irinei Vlah. Autoritățile din cele trei state susțin că fosta guvernatoare a Găgăuziei și lidera Partidului „Inima Moldovei” ar fi implicată în acțiuni prin care Rusia încearcă să influențeze situația politică din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În Polonia, interdicția … The post Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia. Ar sprijini amestecul Rusiei în alegerile din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia. Ar sprijini amestecul Rusiei în alegerile din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:10
O tânără de 20 de ani, studentă la Colegiul din Cahul, este căutată după ce a dispărut ieri la amiază. Fata a plecat de la instituția de învățământ unde își face studiile și nu a mai revenit acasă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului de Poliție Cahul, au fost mobilizate grupuri mixte formate din … The post Alertă la Cahul: O tânără a dispărut fără urmă first appeared on ZUGO. Articolul Alertă la Cahul: O tânără a dispărut fără urmă apare prima dată în ZUGO.
09:50
Maia Sandu vrea reglementări după model european împotriva dezinformării: Telegram, folosit pentru fraude și trafic de droguri # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că autoritățile nu au niciun fel de colaborare cu platforma Telegram, unde, potrivit ei, se desfășoară activități ilegale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Cu Telegram nu există nicio colaborare. Pe Telegram se organizează cumpărare de voturi, pe Telegram se fac toate aceste mașinații financiare, pe Telegram, evident, sunt … The post Maia Sandu vrea reglementări după model european împotriva dezinformării: Telegram, folosit pentru fraude și trafic de droguri first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu vrea reglementări după model european împotriva dezinformării: Telegram, folosit pentru fraude și trafic de droguri apare prima dată în ZUGO.
09:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a informat că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru siguranța alegătorilor și a personalului electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare destinate cetățenilor din localitățile din stânga Nistrului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată ca urmare a sesizării Inspectoratului General … The post CEC anunță relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului first appeared on ZUGO. Articolul CEC anunță relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în ZUGO.
08:50
Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie de către Curtea de Apel Centru, care a menținut în mare parte sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Urmărește-ne pe … The post Iurie Roșca, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare first appeared on ZUGO. Articolul Iurie Roșca, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare apare prima dată în ZUGO.
08:30
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, limitată pe un termen de 12 luni. Reacția Irinei Vlah # Zugo.md
Curtea de Apel Centru a decis, la cererea Ministerului Justiției, să limiteze activitatea Partidului Inima Moldovei pentru perioada de un an. Decizia a fost pronunțată joi, 25 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile. Președinta Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, a calificat drept … The post Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, limitată pe un termen de 12 luni. Reacția Irinei Vlah first appeared on ZUGO. Articolul Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, limitată pe un termen de 12 luni. Reacția Irinei Vlah apare prima dată în ZUGO.
25 septembrie 2025
13:50
„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”. Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei # Zugo.md
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul ucrainean a … The post „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”. Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei first appeared on ZUGO. Articolul „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”. Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei apare prima dată în ZUGO.
13:30
De la blocarea la reactivarea site-urilor: Cum reapare și operează propaganda pro-Kremlin în R. Moldova # Zugo.md
Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false și propagandă pro-Kremlin au fost blocate în Republica Moldova de la începutul războiului în Ucraina. Doar în acest an, Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul la peste 35 de pagini online care publicau conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje menite să … The post De la blocarea la reactivarea site-urilor: Cum reapare și operează propaganda pro-Kremlin în R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul De la blocarea la reactivarea site-urilor: Cum reapare și operează propaganda pro-Kremlin în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
