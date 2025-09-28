Nu știu pentru cine lucrez”. Ambasadorul R. Moldova la Atena, în dialog cu un pretins „observator” nelegitimat (VIDEO)

Nu știu pentru cine lucrez”. Ambasadorul R. Moldova la Atena, în dialog cu un pretins „observator” nelegitimat (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md