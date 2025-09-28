Puțin peste 10 mii de alegători sau în jumătate comparativ cu alegerile 2024. Prezența la secțiile de vot în stânga Nistrului

Puțin peste 10 mii de alegători sau în jumătate comparativ cu alegerile 2024. Prezența la secțiile de vot în stânga Nistrului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md