În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO
ProTV.md, 28 septembrie 2025 17:30
În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
17:50
Care sunt țările din diasporă unde au votat cei mai mulți moldoveni. Datele CEC
Acum 30 minute
17:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 200 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT ÎN DIASPORĂ. Peste 200 de mii de moldoveni au votat în secțiile din străinătate
17:30
După diasporă, poliția informată despre minări în țară. Alertă falsă cu bombă la secția din Rezina: Procedura de vot - restabilită după verificări # ProTV.md
După diasporă, poliția informată despre minări în țară. Alertă falsă cu bombă la secția din Rezina: Procedura de vot - restabilită după verificări
17:30
Ultima oră. Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor” # ProTV.md
Ultima oră. Alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate. Poliția: „Serviciile specializate acționează conform protocoalelor”
17:30
Alertă cu bombă la o secție de votare din Căușeni - VIDEO
17:30
Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Îndemn subtil în rețeaua rusească de dezinformare „InfoLider” - ZdG.md # ProTV.md
Toți PATRIOȚII, uniți-vă!”. Îndemn subtil în rețeaua rusească de dezinformare „InfoLider” - ZdG.md
17:30
În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO # ProTV.md
În Grecia, moldovenii au încins o horă, în timp ce alții au stat răbdători la cozile formate în România, Italia, Turcia și Israel. Primii care au votat au fost cei din Japonia - VIDEO
17:20
Grav accident în stângă Nistrului. Un șofer a murit, iar cinci pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un stâlp, apoi de un gard și de doi copaci - FOTO # ProTV.md
Grav accident în stângă Nistrului. Un șofer a murit, iar cinci pasageri au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a lovit de un stâlp, apoi de un gard și de doi copaci - FOTO
Acum o oră
17:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 190 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 17 # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 190 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 17
17:10
Matinali, deciși și prezenți. Unii oameni au mers dis-de-dimineață să-și facă datoria de cetățean responsabil - VIDEO # ProTV.md
Matinali, deciși și prezenți. Unii oameni au mers dis-de-dimineață să-și facă datoria de cetățean responsabil - VIDEO
17:00
Platforma CEC - ținta unui atac cibernetic masiv: Au fost vizate și alte site-uri guvernamentale - VIDEO # ProTV.md
Platforma CEC - ținta unui atac cibernetic masiv: Au fost vizate și alte site-uri guvernamentale - VIDEO
17:00
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce explicații face - VIDEO # ProTV.md
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce explicații face - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
Acum 2 ore
16:50
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce declarații face acesta - VIDEO # ProTV.md
Supraveghează de dimineață secția de votare și își notează „încălcările”. Un „așa-zis observator neautorizat”, surprins de ambasadorul din Grecia. Ce declarații face acesta - VIDEO
16:50
Câți locuitori ai capitalei au votat până la această oră. Datele Comisiei Electorale Centrale # ProTV.md
Câți locuitori ai capitalei au votat până la această oră. Datele Comisiei Electorale Centrale
16:40
Vot la 17 mii de kilometri distanță! Experiența lui Igor Luca, moldoveanul care a votat prin corespondență din Noua Zeelandă - VIDEO # ProTV.md
Vot la 17 mii de kilometri distanță! Experiența lui Igor Luca, moldoveanul care a votat prin corespondență din Noua Zeelandă - VIDEO
16:40
Guvernul: Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal # ProTV.md
Guvernul: Toate secțiile din afara țării unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal
16:40
Ultima oră. Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina. Toate persoanele au fost evacuate # ProTV.md
Ultima oră. Alertă cu bombă la secția de votare din Rezina. Toate persoanele au fost evacuate
16:30
Și-a îndeplinit datoria de cetățean al Republicii Moldova! Chitaristul Bi-2, Maxim Andriușcenko, a votat la o secție din Madrid - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Și-a îndeplinit datoria de cetățean al Republicii Moldova! Chitaristul Bi-2, Maxim Andriușcenko, a votat la o secție din Madrid - FOTO/VIDEO
16:20
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 170 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 16 # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 170 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 16
16:10
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO # ProTV.md
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO
16:10
Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună: Formațiunea rămâne în afara cursei electorale # ProTV.md
Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună: Formațiunea rămâne în afara cursei electorale
16:00
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
16:00
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO # ProTV.md
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO
16:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
16:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 16:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
16:00
Maia Sandu: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO
16:00
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # ProTV.md
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută
16:00
Al doilea incident în două zile: drone detectate deasupra bazelor militare din Danemarca
16:00
Au adus o bucată de Moldova în Franța. Diaspora, în imagini la o secție de votare din Nisa - GALERIE FOTO # ProTV.md
Au adus o bucată de Moldova în Franța. Diaspora, în imagini la o secție de votare din Nisa - GALERIE FOTO
Acum 4 ore
15:50
Maia Sandu, mesaj către cetățeni în ziua alegerilor: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu, mesaj către cetățeni în ziua alegerilor: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO
15:40
După cununie, direct la secția de votare. Anastasia și Daniel din Chișinău au fost la vot în ziua nunții - FOTO/VIDEO # ProTV.md
După cununie, direct la secția de votare. Anastasia și Daniel din Chișinău au fost la vot în ziua nunții - FOTO/VIDEO
15:30
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO # ProTV.md
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO
15:30
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare le aflăm într-o ediție specială a emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza # ProTV.md
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare le aflăm într-o ediție specială a emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza
15:20
Atac masiv cu drone și rachete în Kiev și Zaporojie, sirenele de alarmă au sunat în toată Ucraina. Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane # ProTV.md
Atac masiv cu drone și rachete în Kiev și Zaporojie, sirenele de alarmă au sunat în toată Ucraina. Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane
15:20
O persoană a intrat cu un spray lacrimogen într-o secție de votare din Iași. MAE vine cu detalii # ProTV.md
O persoană a intrat cu un spray lacrimogen într-o secție de votare din Iași. MAE vine cu detalii
15:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste un milion de moldoveni au votat până la această oră - FOTO # ProTV.md
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste un milion de moldoveni au votat până la această oră - FOTO
15:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 145 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 15 # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 145 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 15
15:10
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 09:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
15:10
Alegeri Parlamentare 2025: 247 de incidente, înregistrate de Promo-LEX. Încă 7 cazuri de transportare organizată a alegătorilor din stânga Nistrului - VIDEO # ProTV.md
Alegeri Parlamentare 2025: 247 de incidente, înregistrate de Promo-LEX. Încă 7 cazuri de transportare organizată a alegătorilor din stânga Nistrului - VIDEO
15:10
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, este pe buletinul de vot, chiar dacă CEC la scos din cursa electorală. Explicațiile Comisie Electorale Centrale # ProTV.md
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, este pe buletinul de vot, chiar dacă CEC la scos din cursa electorală. Explicațiile Comisie Electorale Centrale
15:10
Atenție, călători: S-au format cozi de mașini la vama Sculeni. Recomandările Poliției de Frontieră # ProTV.md
Atenție, călători: S-au format cozi de mașini la vama Sculeni. Recomandările Poliției de Frontieră
15:10
Maria Băsescu a votat la alegerile din Republica Moldova. De ce a mers singură la vot
15:10
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 15:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
15:00
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 110 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 14 # ProTV.md
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 110 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 14
15:00
Ultima oră. Alertă cu bombă la secțiile de votare din Roma, Genova, București, Ashville, Bruxelles și Alicante. MAE vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Alertă cu bombă la secțiile de votare din Roma, Genova, București, Ashville, Bruxelles și Alicante. MAE vine cu detalii - VIDEO
14:50
Tinerii - cei mai puțin activi și la acest scrutin. Care categorie de vârstă este cea mai activă # ProTV.md
Tinerii - cei mai puțin activi și la acest scrutin. Care categorie de vârstă este cea mai activă
14:50
Ultima oră. Alertă cu bombă la secțiile de votare din Roma, Genova, București, Ashville, Bruxelles și Alicante # ProTV.md
Ultima oră. Alertă cu bombă la secțiile de votare din Roma, Genova, București, Ashville, Bruxelles și Alicante
14:40
Ultima oră. Alegerile parlamentare - valide. Prezența la vot a depășit pragul de 33,3%
14:40
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: 247 de incidente înregistrate de Promo-LEX. Misiunea vine cu informații actualizate privind desfășurarea scrutinului # ProTV.md
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: 247 de incidente înregistrate de Promo-LEX. Misiunea vine cu informații actualizate privind desfășurarea scrutinului
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.