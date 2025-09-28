Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă
Ziua, 28 septembrie 2025 17:30
Mai multe incidente sunt înregistrate în această după-amiază în Zona de Securitate. O secție din orașul Rezina, deschisă pentru alegătorii din stânga Nistrului în sediul Liceului „Alexandru cel Bun”, și-a suspendat activitatea în urma unei alerte cu bombă. Tot membrii secției și alegătorii care se aflau în incintă au fost evacuați pentru verificări, transmite portalul […] Articolul Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 5 minute
17:50
VIDEO | Tragedie în India. Cel puțin 40 de persoane, inclusiv nouă copii, au murit într-o busculadă la un miting electoral # Ziua
Bilanțul tragediei de la un miting politic din sudul Indiei a urcat la 40 de morți, a anunțat duminică ministrul sănătății din statul Tamil Nadu, Ma Subramanian. Cel puțin 124 de persoane rănite primesc îngrijiri medicale, majoritatea fiind în stare stabilă. Potrivit autorităților, 36 de victime erau deja decedate la sosirea la spital sâmbătă seara, […] Articolul VIDEO | Tragedie în India. Cel puțin 40 de persoane, inclusiv nouă copii, au murit într-o busculadă la un miting electoral apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
17:30
Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă # Ziua
Mai multe incidente sunt înregistrate în această după-amiază în Zona de Securitate. O secție din orașul Rezina, deschisă pentru alegătorii din stânga Nistrului în sediul Liceului „Alexandru cel Bun”, și-a suspendat activitatea în urma unei alerte cu bombă. Tot membrii secției și alegătorii care se aflau în incintă au fost evacuați pentru verificări, transmite portalul […] Articolul Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
17:10
Poliția a raportat 141 de abateri în procesul electoral. Cele mai multe sesizări sunt legate de fotografierea buletinelor # Ziua
Inspectoratul General al Poliției a raportat, până acum, 141 de încălcări ale legislației electorale în ziua scrutinului. Printre acestea, cele mai frecvente abateri includ fotografierea buletinelor de vot, deteriorarea acestora și tentative de corupere a alegătorilor. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, au fost sesizate 58 de cazuri de fotografiere a buletinelor de vot și câte opt […] Articolul Poliția a raportat 141 de abateri în procesul electoral. Cele mai multe sesizări sunt legate de fotografierea buletinelor apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
NATO își consolidează prezența în Marea Baltică, pe fondul intensificării activității dronelor în regiune # Ziua
NATO a anunțat extinderea operațiunii „Baltic Sentry” (Santinela Baltică) ca răspuns la noi incursiuni ale unor drone neidentificate în spațiul aerian al Danemarcei, potrivit Reuters. Alianța a precizat într-un comunicat că va mobiliza resurse suplimentare de recunoaștere și supraveghere, precum și cel puțin un fregat pentru apărarea antiaeriană. Autoritățile daneze au raportat că, în noaptea […] Articolul NATO își consolidează prezența în Marea Baltică, pe fondul intensificării activității dronelor în regiune apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
16:30
VIDEO | Maia Sandu cheamă repetat diaspora la vot și afirmă că în mai multe secții de peste hotare ar exista tentative de fraudă # Ziua
Președintele Maia Sandu a venit cu un nou apel către cetățeni, prin care îi cheamă să se mobilizeze și să participe la scrutin, pe care îl numește extrem de important. Într-un mesaj filmat în biroul său, șefa statului a subliniat că ar exista mai multe tentative de corupere a alegătorilor, dar și tentative de fraudă […] Articolul VIDEO | Maia Sandu cheamă repetat diaspora la vot și afirmă că în mai multe secții de peste hotare ar exista tentative de fraudă apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Curtea de Apel menține în vigoare hotărârea CEC: „Moldova Mare”, exclusă din cursa electorală # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a menținut în vigoare decizia Comisiei Electorale Centrale de excludere din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Instanța de apel a respins drept nefondată contestația partidului depusă împotriva CEC. Formațiunea condusă de Victoria Furtună a contestat deja decizia la Curtea Supremă de Justiție. Duminică, în ziua alegerilor, Victoria Furtună a transmis […] Articolul Curtea de Apel menține în vigoare hotărârea CEC: „Moldova Mare”, exclusă din cursa electorală apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Prezența la vot continuă să fie mai mică decât la scrutinul precedent. Rata de participare este de 39% # Ziua
Prezența moldovenilor la alegerile parlamentare continuă să fie una mai redusă decât la cel de-al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din 3 noiembrie 2024. Rata de participare a ajuns la 39%. Numărul alegătorilor veniți la urne, până la ora 16.00, a fost de un milion 150 de mii. Prezența este cu 4 puncte procentuale […] Articolul Prezența la vot continuă să fie mai mică decât la scrutinul precedent. Rata de participare este de 39% apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Mai multe secții, însă mai puțini alegători. Moldovenii din diasporă, mai pasivi la acest scrutin # Ziua
Activismul alegătorilor moldoveni din diasporă este mai mic la parlamentare, decât în cel de-al doilea tur al prezidențialelor din toamna 2024. Până la ora 16.00, la secțiile de votare din străinătate au venit 171 de mii de alegători, cu 44 de mii mai puțini decât la precedentul scrutin. Precizăm că rata mai joasă este înregistrată […] Articolul Mai multe secții, însă mai puțini alegători. Moldovenii din diasporă, mai pasivi la acest scrutin apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
15:30
Poliția de Frontieră anunță că, în această după-amiază, la punctul de trecere a frontierei Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Potrivit autorităților, aglomerația este semnalată în special pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Pentru fluidizarea circulației, angajații de control lucrează la capacitate maximă, fiind întreprinse măsuri suplimentare pentru reducerea […] Articolul Trafic intens la ieșirea din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Sculeni apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Procesul de votare a fost întrerupt în mai multe secții de votare din România și străinătate din cauza unor alerte cu bombă # Ziua
Mai multe secții de votare din România și străinătate au fost închise temporar, în urma unor alerte cu bombă, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Cazurile au fost înregistrate la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania). „Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că […] Articolul Procesul de votare a fost întrerupt în mai multe secții de votare din România și străinătate din cauza unor alerte cu bombă apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Fondatorul Telegram acuză presiuni politice: Franța și R. Moldova au cerut cenzurarea unor canale de Telegram înaintea alegerilor # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a acuzat serviciile de informații franceze că au încercat să îl determine să sprijine cenzurarea unor canale de pe platformă, la solicitarea guvernului de la Chișinău, înaintea alegerilor prezidențiale din R. Moldova. „Acum aproximativ un an, pe când mă aflam blocat la Paris, serviciile de informații franceze au luat legătura cu […] Articolul Fondatorul Telegram acuză presiuni politice: Franța și R. Moldova au cerut cenzurarea unor canale de Telegram înaintea alegerilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | Tudor Ulianovschi, președintele PSDE: „Am votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” # Ziua
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale. La ieșirea de la urne, Tudor Ulianovschi a declarat că a votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale. „Am votat pentru a asigura pacea fără manipulare și fără propagandă. Pentru o […] Articolul VIDEO | Tudor Ulianovschi, președintele PSDE: „Am votat pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
România se pregătește pentru exercițiul NATO „Dacian Fall 2025”. 2.400 de militari francezi intră în țară # Ziua
Ministerul român al Apărării (MApN) a anunțat că, în perioada următoare, peste 2.400 de militari francezi vor intra în România pentru a participa la exercițiul multinațional „Dacian Fall 2025”. Aceștia vor trece prin punctele de frontieră Giurgiu și Vama Veche până la data de 30 septembrie, alăturându-se forțelor deja staționate în cadrul Grupului de Luptă […] Articolul România se pregătește pentru exercițiul NATO „Dacian Fall 2025”. 2.400 de militari francezi intră în țară apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Moldovenii, mai pasivi decât la precedentul scrutin. Rata de participare, cu patru puncte procentuale mai mică # Ziua
Alegătorii moldoveni sunt mai pasivi la scrutinul parlamentar, decât la turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Numărul alegătorilor veniți la urne a ajuns la 892 de mii. Până la ora 14.00, la secțiile de votare din R. Moldova și din străinătate rata de participare a fost de 30,9 la sută, în scădere cu […] Articolul Moldovenii, mai pasivi decât la precedentul scrutin. Rata de participare, cu patru puncte procentuale mai mică apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
13:50
Cinste primului rege al românilor. Acum 111 ani se stingea din viață Carol I, făuritorul României moderne # Ziua
Acum 111 ani, în noaptea dintre 27 spre 28 septembrie 1914, se stingea din viață, la Castelul Peleș din Sinaia, Regele Carol I, după 48 de ani de domnie, cea mai lungă din istoria românilor. Întemeietorul României moderne, Carol I, este și cel care a obținut independența țării după războiul din 1877-1878, iar trei ani mai târziu România fiind proclamată regat. […] Articolul Cinste primului rege al românilor. Acum 111 ani se stingea din viață Carol I, făuritorul României moderne apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Lavrov la ONU: Rusia nu intenționează să atace statele membre ale UE sau NATO, dar va răspunde decisiv la orice agresiune # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă, la Adunarea Generală a ONU de la New York, că Rusia „nu are intenția” de a ataca statele membre ale Uniunii Europene sau ale NATO, însă a avertizat că orice agresiune împotriva Moscovei va fi urmată de un „răspuns decisiv”. „Amenințările de forță împotriva Rusiei, acuzată […] Articolul Lavrov la ONU: Rusia nu intenționează să atace statele membre ale UE sau NATO, dar va răspunde decisiv la orice agresiune apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Aglomerație la punctele de control cu regiunea transnistreană. Trafic intens pe podul dintre Râbnița și Rezina # Ziua
Flux mare de mașini din stânga Nistrului este înregistrat în zona punctelor de control cu regiunea transnistreană. Trafic intens și cozi mari sunt pe podul dintre Râbnița și Rezina și pe drumul dintre Tighina și Varnița. Până la ora 13.00, la cele 12 secții de votare din dreapta Nistrului, destinate alegătorilor din regiunea transnistreană, votaseră […] Articolul Aglomerație la punctele de control cu regiunea transnistreană. Trafic intens pe podul dintre Râbnița și Rezina apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Recean anunță că infrastructura electorală a fost ținta unui atac. O platformă de hosting, blocată de STISC, iar mii de site-uri sunt nefuncționale # Ziua
Aproximativ patru mii de site-uri din R. Moldova nu mai sunt funcționale, după ce Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Anunțul a fost făcut pe Facebook de premierul Dorin Recean. „Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de […] Articolul Recean anunță că infrastructura electorală a fost ținta unui atac. O platformă de hosting, blocată de STISC, iar mii de site-uri sunt nefuncționale apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
FOTO | Cozi mari la unele secții de votare din Chișinău. Zeci de oameni așteaptă minute în șir să le vină rândul la urne # Ziua
Prezența la urne se anunță destul de mare în zone ale Capitalei. La o secție de votare din sectorul Buiucani s-au format cozi de zeci de metri, iar oamenii așteaptă răbdători să-și exercite dreptul la vot. Imaginile au fost surprinse de un alegător în jurul orei 12:30 și transmise Redacției ZIUA. Articolul FOTO | Cozi mari la unele secții de votare din Chișinău. Zeci de oameni așteaptă minute în șir să le vină rândul la urne apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de votare. Informațiile au fost prezentate de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil. Potrivit observatorilor, din totalul de 627 de secții monitorizate la deschidere, 93 au fost deschise […] Articolul Misiunea Promo-LEX a raportat mai multe incidente de la deschiderea secțiilor de votare apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Poliția verifică o sesizare despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Ziua
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, „acțiune care contravine legislației naționale”, potrivit unui comunicat al IGP. „Amintim cǎ, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și […] Articolul Poliția verifică o sesizare despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Premierul Dorin Recean a votat „cu gândul la pace”: „Turul doi nu va fi, de asta este important să ieșim la vot” # Ziua
Prim-ministrul Dorin Recean, candidat la funcția de deputat pe listele PAS, susține că votul cinstit este puterea cetățenilor. La ieșirea din secția de votare, premierul a lansat un apel către cetățeni să participe masiv la alegeri și să-și apere, prin vot, pacea și suveranitatea țării, transmite IPN. „Votul cinstit este puterea cetățenilor, este puterea moldovenilor […] Articolul VIDEO | Premierul Dorin Recean a votat „cu gândul la pace”: „Turul doi nu va fi, de asta este important să ieșim la vot” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Fiecare al cincilea alegător s-a prezentat la urne. Până la ora 12.00 au votat 580 de mii de moldoveni # Ziua
Prezența la vot la ora 12.00 a fost de 20,5%, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja 580 de mii de cetățeni moldoveni. În secțiile de votare din străinătate s-au prezentat 59 de mii de votanți. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi votanți sunt cei din raionul Dondușeni, cu o rată […] Articolul Fiecare al cincilea alegător s-a prezentat la urne. Până la ora 12.00 au votat 580 de mii de moldoveni apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
11:10
VIDEO | Liderul PAS, Igor Grosu, a mers la alegeri: Am votat pentru stabilitate și dezvoltare # Ziua
Președintele PAS, Igor Grosu, a mers și el la votare. Politicianul, însoțit de soția sa, a votat în Capitală. Șeful legislativului a declarat că are azi un sentiment de responsabilitate și a menționat că scrutinul de azi marchează viitorul țării pentru următorii patru ani. Articolul VIDEO | Liderul PAS, Igor Grosu, a mers la alegeri: Am votat pentru stabilitate și dezvoltare apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Renato Usatîi și-a exercitat dreptul la vot: „Pentru noi este important ca să păstrăm stabilitatea și să unim societatea” # Ziua
Și liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare de la ASEM, însoțit de membrii sale din Chișinău. Întrebat de jurnaliști ce așteptări are de la aceste alegeri el a răspuns că își dorește ca Republica Moldova să lase în urmă tot ce a fost rău […] Articolul VIDEO | Renato Usatîi și-a exercitat dreptul la vot: „Pentru noi este important ca să păstrăm stabilitatea și să unim societatea” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Zelenski denunță atacul Rusiei cu 500 de drone și peste 40 de rachete asupra Ucrainei: „Atacuri brutale și teroare deliberată” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat cu fermitate atacul masiv declanșat în noaptea precedentă împotriva țării sale și a solicitat o reacție hotărâtă din partea comunității internaționale pentru a slăbi resursele financiare și militare ale Rusiei. „Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei a durat mai bine de 12 ore. A fost un val de lovituri […] Articolul Zelenski denunță atacul Rusiei cu 500 de drone și peste 40 de rachete asupra Ucrainei: „Atacuri brutale și teroare deliberată” apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Prezența la vot la ora 10.00, după trei ore de la deschiderea secțiilor, a fost de 8,7%, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja 245 de mii de cetățeni moldoveni. În secțiile de votare din străinătate s-au prezentat peste 20 de mii de votanți. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi votanți […] Articolul La ora 10.00, prezența la urne a fost de 8,7%. La vot au venit 245 de mii de alegători apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Doi oameni și-au pierdut viața în flăcări, la sfârșitul acestei săptămâni, după ce locuințele le-au luat foc # Ziua
O femeie de 77 de ani și un bărbat de 52 de ani și-au pierdut viețile în două incendii devastatoare care au izbucnit în locuințele lor. Primul caz a avut loc în orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău, iar celălalt în satul Ciutulești, raionul Florești. Potrivit PulsMedia, vineri, 26 septembrie, în jurul orei 9:00 dimineața, […] Articolul Doi oameni și-au pierdut viața în flăcări, la sfârșitul acestei săptămâni, după ce locuințele le-au luat foc apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Bombardamente rusești devastatoare la Kiev. Cel puțin patru morți și zeci de clădiri avariate # Ziua
Un nou atac aerian rusesc a lovit capitala Ucrainei în dimineața zilei de 27 septembrie, provocând cel puțin patru decese, zeci de răniți și distrugeri semnificative. Atacul a început în jurul orei 6:00, ora locală, și a fost descris de observatori independenți ca unul dintre cele mai intense asupra Kievului de la începutul invaziei ruse […] Articolul VIDEO | Bombardamente rusești devastatoare la Kiev. Cel puțin patru morți și zeci de clădiri avariate apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:40
VIDEO | Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot: Este ziua în care trebuie să ne protejăm țara # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot. Președintele R. Moldova i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să aleagă valorile europene și un parlament independent, care să nu fie controlat de interese străine. Articolul VIDEO | Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot: Este ziua în care trebuie să ne protejăm țara apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | Ion Ceban, declarații la ieșirea din secția de votare: „Am votat împotriva fricii, a dezinformării și a împărţirii oamenilor” # Ziua
Primarul degrevat al municipiului Chișinău, Ion Ceban, candidat din partea Blocului „Alternativa” a votat, în această dimineață, împreună cu soția sa, la una dintre secțiile de votare din Chișinău. Ceban a spus că a votat „împotriva fricii, a dezinformării și a împărţirii oamenilor”. Articolul VIDEO | Ion Ceban, declarații la ieșirea din secția de votare: „Am votat împotriva fricii, a dezinformării și a împărţirii oamenilor” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Candidații independenți Olesea Stamate și Andrei Năstase au mers la vot. Pretendenții cheamă alegătorii să iasă masiv la alegeri # Ziua
Printre cei mai matinali candidați care și-au exercitat dreptul la vot au fost și pretendenții independenți la funcția de deputat, Andrei Năstase și Olesea Stamate. Fosta șefă a Comisiei juridice a Parlamentului a declarat la ieșirea din secție că a votat pentru o Moldovă europeană și demnă. „Cred că un vot independent e votul care arată […] Articolul Candidații independenți Olesea Stamate și Andrei Năstase au mers la vot. Pretendenții cheamă alegătorii să iasă masiv la alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Confuzie în buletinul de vot! „Moldova Mare” se regăsește în buletine, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată # Ziua
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, a anunțat, în această dimineață, că partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus vineri de CEC, rămâne totuși în cursa electorală, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată. Astfel, partidul suspectat de finanțare ilegală, se regăsește în buletine. Oficial, în cursă sunt 23 de concurenți electorali. Amintim că partidul […] Articolul Confuzie în buletinul de vot! „Moldova Mare” se regăsește în buletine, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Toate centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor avea program special în ziua alegerilor parlamentare. Centrele vor fi deschise între 07:00 și 21:00. Potrivit ASP, la solicitarea cetățenilor care nu dețin actele necesare pentru exercitarea acestui drept, vor fi eliberate gratuit cărți de identitate provizorii. Totodată, vor fi înmânate actele de identitate deja tipărite. […] Articolul Cetățeni R. Moldova pot obține acte de identitate provizorii pentru a putea vota apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Pentru alegerile parlamentare de azi, în secțiile de votare din Republica Moldova și din străinătate au fost distribuite peste 3.636.000 de buletine de vot. În cele peste 1970 de birouri din țară au ajuns peste 2.772.000, dintre care 76% vor fi în limba română, iar 24% în limba rusă. Pentru cele 12 secții de votare […] Articolul Peste 3,6 milioane de buletine de vot au fost distribuite secțiilor pentru scrutinul de azi apare prima dată în ZIUA.md.
07:30
Pentru scrutinul parlamentar au fost deschise peste 2270 de secții de votare. Aproape 30% sunt în Chișinău și în străinătate # Ziua
Moldovenii sunt așteptați azi să voteze în 2274 de secții de votare, cu 53 mai multe decât la prezidențialele din toamna 2024. Pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 1973 de birouri, dintre care cele mai multe, 313, sunt în municipiul Chișinău, urmat de raioanele Orhei și Soroca. Pentru cetățenii moldoveni cu reședința în regiunea […] Articolul Pentru scrutinul parlamentar au fost deschise peste 2270 de secții de votare. Aproape 30% sunt în Chișinău și în străinătate apare prima dată în ZIUA.md.
07:10
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică la urne pentru a decide cine îi va reprezenta, în următorii patru ani, în Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, iar votarea va fi posibilă până la ora 21:00. La alegerile din acest an participă 14 partide, trei blocuri și patru candidați independenți. În total, în listele […] Articolul Cetățenii R. Moldova sunt chemați duminică la urne să-și aleagă noul Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia trebuie să fie conștientă de consecințele acțiunilor sale, subliniind că orice amenințare cu un blackout asupra Kievului ar putea duce la un scenariu similar în capitala rusă. „Rusia trebuie să înțeleagă clar că țările civilizate se deosebesc de cele sălbatice prin faptul că nu încep primele conflicte […] Articolul Zelenski avertizează Kremlinul: Un blackout la Kiev ar putea însemna un blackout la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
FBI a concediat mai mulți agenți care au fost fotografiați în timpul protestelor Black Lives Matter din 2020, în timp ce stăteau în genunchi. Informația a fost relatată de Reuters, citând surse apropiate instituției. Numărul exact al celor demiși nu este clar, însă sursele agenției susțin că între 15 și 22 de agenți au fost […] Articolul FBI a concediat agenți care au îngenuncheat la protestele Black Lives Matter din 2020 apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Primăria Bălți acuză regia „Apă-Canal” din municipiu de „diversiune”, după ce cel mai mare cartier rezidențial din oraș a rămas fără apă # Ziua
Primăria Bălți acuză administratorii întreprinderii „Apă-Canal Bălți” de sabotaj, după ce cel mai mare cartier rezidențial din oraș a rămas, timp de două zile, fără apă potabilă. Potrivit unui comunicat al Primăriei, administratorii întreprinderii, care, în prezent, se află în insolvență, „au demonstrat „lipsa de competență și nepăsare”. „În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți […] Articolul Primăria Bălți acuză regia „Apă-Canal” din municipiu de „diversiune”, după ce cel mai mare cartier rezidențial din oraș a rămas fără apă apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
The Guardian: Un scenariu similar cu Fukushima este posibil la Zaporojie. Centrala nucleară, fără alimentare externă de trei zile # Ziua
Alimentarea externă a centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, este întreruptă de mai bine de trei zile, ceea ce a generat îngrijorări serioase privind siguranța celei mai mari centrale nucleare din Europa. Este cea mai lungă perioadă fără curent extern de la începutul războiului, iar funcționarea sistemelor de răcire depinde în prezent […] Articolul The Guardian: Un scenariu similar cu Fukushima este posibil la Zaporojie. Centrala nucleară, fără alimentare externă de trei zile apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Tânăra dată dispărută acum două zile de poliția din Cahul a fost găsită fără suflare într-o pădure de lângă oraș # Ziua
Tânăra de 20 de ani, dată dispărută în 25 septembrie, a fost găsită fără moartă într-o pădure din municipiul Cahul, anunță Inspectoratul General al Poliției. „Preliminar, în urma examinării efectuate de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării. Totodată, asupra acesteia a fost găsită geanta cu lucrurile personale. Cazul […] Articolul Tânăra dată dispărută acum două zile de poliția din Cahul a fost găsită fără suflare într-o pădure de lângă oraș apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Primăria Chișinăului anunță curse speciale de autobuz între 28 septembrie și 5 octombrie până la Chișinău Arena, care va găzdui Campionatul European de Futsal „UEFA U19 EURO 2025”. Parcul Urban de Autobuze va asigura transport de la Circ până la Arena Chișinău și înapoi. Traseul tur va începe de la intersecția bd. Grigore Vieru și […] Articolul Curse speciale de autobuz la Arena Chișinău, în perioada Campionatului European de Futsal apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | Netanyahu la ONU, printre huiduieli și proteste: Crearea unui stat palestinian ar fi o „sinucidere națională” pentru Israel # Ziua
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN. Zeci de diplomaţi şi-au părăsit locurile la sosirea lui Benjamin Netanyahu la tribună, în timp ce alţii au […] Articolul VIDEO | Netanyahu la ONU, printre huiduieli și proteste: Crearea unui stat palestinian ar fi o „sinucidere națională” pentru Israel apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Desfășurare de forțe fără precedent, de ziua alegerilor. IGP va mobiliza „toate efectivele disponibile pentru securitatea procesului electoral” # Ziua
Inspectoratul General al Poliției (IGP) va mobiliza duminică, 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare, toate efectivele disponibile pentru a garanta securitatea procesului electoral și protejarea cetățenilor. Declarația a fost făcut de șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu. Duminică, toți angajații poliției vor fi echipați cu stații de comunicații și vor avea sarcini precise, inclusiv la secțiile […] Articolul Desfășurare de forțe fără precedent, de ziua alegerilor. IGP va mobiliza „toate efectivele disponibile pentru securitatea procesului electoral” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Poliția și Ministerul Sănătății din România investighează cazul celor șase copii decedați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași # Ziua
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat în cazul celor şase copii care au murit la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria”, după ce au fost infectaţi cu bacteria Serratia marcescens. În lipsa unor sesizări oficiale, ancheta a fost deschisă din oficiu, iar cercetările se desfăşoară sub coordonarea unităţii de parchet competente. „Ca urmare a […] Articolul Poliția și Ministerul Sănătății din România investighează cazul celor șase copii decedați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Mitropolitul Petru al Basarabiei, apel înainte de alegeri: Votați cu frică de Dumnezeu, cu respect față de aproapele și cu dragoste de neam # Ziua
Înaltpreasfințitul Mitropolit Petru al Basarabiei a adresat un apel cetățenilor R. Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 pe care i-a îndemnat să-și exercite dreptul și datoria civică cu frică de Dumnezeu, cu respect față de aproapele și cu dragoste de neam. „Ziua de duminică, 28 septembrie 2025, este un moment de mare […] Articolul Mitropolitul Petru al Basarabiei, apel înainte de alegeri: Votați cu frică de Dumnezeu, cu respect față de aproapele și cu dragoste de neam apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că este foarte aproape să se ajungă la o înțelegere privind Gaza. Anunțul a fost făcut după ce le-a prezentat un nou plan de pace săptămâna aceasta mai multor lideri musulmani și premierului israelian Benjamin Netanyahu. „Va fi o înțelegere care îi va aduce înapoi pe ostatici. Va […] Articolul „Cred că avem un acord” privind Gaza, spune președintele SUA, Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga țară” # Ziua
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină”, întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE, citat de Agerpres. „Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, […] Articolul Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga țară” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Mitropolia Basarabiei, apel la unitate și discernământ! Denunță din nou sancțiunile necanonice invocate de structura bisericească moscovită # Ziua
Mitropolia Basarabiei își exprimă din nou „indignarea și mâhnirea” față de recentele sancțiuni abuzive impuse de către mitropolitul Vladimir, capul bisericii ruse în R. Moldova, asupra preoților care au ales să revină în sânul Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit unui comunicat al Mitropoliei, aceste sancțiuni, „lipsite de orice validitate și de orice fundament statutar”, sunt prezentate […] Articolul Mitropolia Basarabiei, apel la unitate și discernământ! Denunță din nou sancțiunile necanonice invocate de structura bisericească moscovită apare prima dată în ZIUA.md.
