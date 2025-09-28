Mai multe alerte cu bombe în Zona de Securitate. O secție din Rezina, destinată alegătorilor din stânga Nistrului, a fost închisă

09:40

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină", întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE, citat de Agerpres. „Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, […]