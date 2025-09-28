Amenințări cu bombă în Zona de Securitate. Poliția a intervenit de urgență

10:10

La primele ore ale dimineții, la secțiile de vot din Rusia au început să se formeze cozi, semn că moldovenii din diaspora și-au dorit să-și exercite dreptul la vot încă de la începutul zilei. La Moscova, sunt deschise două secții de votare – una la ambasada Republicii Moldova și cealaltă la consulat. Presa rusă a […] Articolul Cozi la secțiile de vot din Rusia: Moldovenii au ieșit la urne încă de la primele ore apare prima dată în SafeNews.