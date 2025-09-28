Podul Rezina-Rîbnița ar fi minat. Poliția a primit mai multe apeluri ce semnalează alerte cu bombă

14:50

Peste un milion de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat până la ora 14:45 la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Din totalul celor care au votat, cei mai mulți se încadrează în categoria de vârstă...