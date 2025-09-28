Alertă cu bombă la podul Rîbnița–Rezina
TVR Moldova, 28 septembrie 2025 17:30
Traficul este blocat, iar mașinile au fost evacuate. Poliția și pompierii au intervenit de urgență, după ce podul ar fi fost minat din nou.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
17:50
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Chișinău, au votat 303.025 de alegători; în diaspora - 199.531 # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
Acum 10 minute
17:40
Cei mai activi alegători sunt în Chișinău, Dondușeni, Criuleni, unde rata de participare până la ora 17:00 era de peste 40 la sută. La polul opus se află locuitorii din raioanele Cantemir și Briceni, unde rata de participare a alegătorilor este de peste 31%.
Acum 30 minute
17:30
Traficul este blocat, iar mașinile au fost evacuate. Poliția și pompierii au intervenit de urgență, după ce podul ar fi fost minat din nou.
17:30
Polițiștii secției tehnico-explozivă au intervenit în teren după ce, prin apeluri telefonice robotizate, au fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate.
Acum o oră
17:00
Chiar și atunci când mii de kilometri îi despart de țară, cetățenii Republicii Moldova demonstrază că dorința de a-și exprima opinia și de a contribui la viața democratică a țării rămâne puternică. Distanțele lungi nu i-au oprit să-și exercite dreptul la vot.
Acum 2 ore
16:50
Toate secțiile din străinătate unde au fost alerte false cu bombă funcționează în regim normal # TVR Moldova
Toate secțiile din străinătate unde au fost raportate alerte false cu bombă funcționează în regim normal, transmit autoritățile. Autoritățile de la Chișinău consideră „parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova”.
16:50
În oraşul Căuşeni, unde sunt deschise mai multe secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, observatorii Promo LEX au semnalat mai multe cazuri de transportare organizată a alegătorilor. În preajma secţiilor au fost observate autocare, microbuze sau alte unități de transport.
16:50
/VIDEO/ Cum se votează la secțiile de votare din România pentru parlamentarele din R. Moldova # TVR Moldova
În România au fost deschise 23 de secții de vot pentru cetățenii Republicii Moldova. Cu ce așteptări au venit astăzi la urne, cetățenii, dar și cum decurge procesul de vot, detaliază corespondentul TVR, alex Costache.
16:20
În Statele Unite, moldovenii și-au început ziua la urne. Primele secții de votare și-au deschis ușile pentru cetățenii noștri din New York și Washington D.C.
16:20
Agenția Servicii Publice informează că astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, în intervalul orelor 07:00 – 13:00, prin intermediul centrelor multifuncționale ale ASP, au fost eliberate 411 cărți de identitate provizorii și înmânate 2387 de acte de identitate confecționate.
16:20
Chiar și atunci când mii de kilometri îi despart de țară, cetățenii Republicii Moldova demonstrază că dorința de a-și exprima opinia și de a contribui la viața democratică a țării rămâne puternică. Distanțele lungi nu i-au oprit să-și exercite dreptul la vot.
16:10
În Statele Unite, moldovenii și-au început ziua la urne. Primele secții de votare și-au deschis ușile pentru cetățenii noștri din New York și Washington D.C.
16:10
Președinta Maia Sandu spune că există mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secții de vot din afara țării contra bani. Ea a relatat despre alertele bombă false în mai multe țări. Șefa statului le-a mulțumit oamenilor care așteaptă răbdători până când poliția verifică spațiile.
16:00
Partidul „Moldova Mare” a fost scos din cursa electorală în urma deciziei Curții de Apel Centru # TVR Moldova
Curtea de Apel Chișinău a respins, pe 28 septembrie, contestația depusă de Partidul „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerând-o neîntemeiată. Astfel, partidul este exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 4 ore
15:30
Alerte cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. Autoritățile de la Chișinău au atenționat anterior asemenea practici, pe care le consideră „parte a asaltului Rusiei asupra procesului electoral din Republica Moldova”. Au fost înregistrate cazuri la Bruxelles (Belgia), la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).
15:30
Zelensky: Rusia vrea să influențeze alegerile din Moldova pentru a obține control politic și militar # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia urmărește să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova și să preia controlul politic al țării, ceea ce ar putea duce inclusiv la o prezență militară rusă pe teritoriul țării.
15:30
Peste 14.000 de buletine de vot au fost distribuite la secțiile de votare amenajate la Iași pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
15:30
Trafic intens la Sculeni, la ieșire din Republica Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a transmis, astăzi, că la Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, pe direcția de ieșire din R. Moldova și recomandă călătorilor să opteze pentru punctele Costești, Cahul sau Leova.
15:30
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul Politic „Moldova Mare” împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), considerând-o neîntemeiată. Astfel, partidul este exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:10
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat femeilor Republicii Moldova în care menționează că „votul vostru – femeile puternice care au ținut vie Moldova – este un vot pentru tinerii care ne calcă pe urme, pentru toți copiii care se nasc în țara noastră".
15:00
Igor Luca, Noua Zeelandă: „Trebuie să mergem la vot, este esențial pentru sănătatea societății” # TVR Moldova
Igor Luca, cetățean al Republicii Moldova, stabilit în Noua Zeelandă, cel mai îndepărtat colț al lumii față de țara noastră, a votat prin corespondență și spune că experiența a fost una simplă și eficientă.
14:50
Un primar din Ialoveni a cerut localnicilor să voteze un partid; Poliția l-a sancționat # TVR Moldova
Poliția a documentat un caz în care primarul unei localități din raionul Ialoveni a îndemnat cetățenii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală. Funcționarul a fost sancționat conform legislației în vigoare pentru implicare în agitație electorală.
14:50
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
14:40
Alegerile parlamentare din R. Moldova pot fi validate. Prezența la vot a depășit pragul de validare # TVR Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi validate. Astfel, numărul alegătorilor care s-au prezentat până acum la vot a depășit 33,33% din numărul total de cetățeni cu drept de vot.
14:30
Alertă cu bombă la o secţie de votare din Roma. Poliția a evacuat oamenii.
14:20
Chitaristul Bi-2, Maksim Andriușcenko, și-a făcut datoria de cetățean al Republicii Moldova # TVR Moldova
Chitaristul trupei Bi-2 Maksim Andriușcenko, care a devenit cetățean al Republicii Moldova, a anunțat că și-a exercitat dreptul de vot, în Madrid, Spania.
14:10
Președintele României îndeamnă basarabenii din România să iasă la vot: „E o zi istorică pentru RM” # TVR Moldova
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat astăzi, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că este o zi istorică, în care votul cetăţenilor este foarte important. El a indemnat cetatenii R Moldova aflați in România să meargă la vot.
14:00
„Prezență masivă” la urne în străinătate. Pe moment, au votat în diaspora 113.220 de alegători # TVR Moldova
Astăzi, mii de cetățeni ai Republicii Moldova își exercită dreptul de vot peste hotare. La București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona și Tel-Aviv, imaginile de la secțiile de votare arată cozi impresionante și o participare remarcabilă, informează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Acum 6 ore
13:00
/ VIDEO/ Maia Sandu invită diaspora la vot: „Moldova nu există fără moldovenii din diaspora” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat duminică un mesaj către cetățenii moldoveni care trăiesc în străinătate, subliniind rolul esențial al diasporei în consolidarea viitorului țării.
13:00
Igor Dodon se declară convins că opoziția va învinge la alegeri, dar cheamă simpatizanții la protest # TVR Moldova
Igor Dodon, co-președinte al Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a spus că a votat pentru „revenirea la normalitate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova”.
12:50
Atacuri masive asupra infrastructurii electorale din Republic Moldova: 4.000 de site - nefuncționale # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean a anunțat că infrastructura procesului electoral din Republica Moldova a fost supusă, sâmbătă și duminică, mai multor tentative de atac cibernetic. În special, au fost vizate site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara Republicii Moldova.
12:40
Inspectoratul General al Poliției informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Potrivit poliției, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral.
12:40
Alertă cibernetică: Infrastructura electorală din R. Moldova, vizată de atacuri masive # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean, a anunțat că infrastructura aferentă procesului electoral din Republica Moldova a fost supusă, ieri și azi, mai multor tentative de atac cibernetic. În special, au fost vizate site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării.
12:30
Inspectoratul General al Poliției informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Potrivit poliției, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral.
12:10
„Ingerințe ale Kremlinului”. AUR își retragere reprezentanții din secțiile de votare din străinătate # TVR Moldova
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunță că, în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral, partidul a decis să își retragă toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate.
12:10
Poliția R. Moldova informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.
Acum 8 ore
11:40
Dorin Recean: Au fost tentative de organizare a cetățenilor din Transnistria să meargă în România # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat după ce și-a exprimat sufragiul că „puterea este în votrul nostru cinstit, în puterea Moldovei”.
10:30
Promo-LEX a semnalat fotografierea buletinelor de vot și poziționare incorectă a cabinelor de vot # TVR Moldova
La deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, observatorii Asociației Promo-LEX au semnalat mai multe incidente și nereguli.
10:30
Președintele Partidului Nostru a exercitat astăzi dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În discursul său el a subliniat că a votat pentru o Moldova stabilă și unită.
10:20
Secretul votului afectat în opt cazuri la startul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # TVR Moldova
La deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, observatorii Asociației Promo-LEX au semnalat mai multe incidente și nereguli.
10:20
Igor Grosu: Aceste alegeri vor marca viitorul societății, și nu sunt doar pentru patru ani # TVR Moldova
De la primele ore ale zilei, îşi exercită dreptul la vot şi Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, candidat la alegerile parlamentare. El a declarat că a votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare, o Moldovă europeană.
Acum 12 ore
09:50
Ce spune Chișinăul despre aglomerația pe podurile de pe Nistru: „Lucrările nu influențează votul” # TVR Moldova
Biroul politici de reintegrare informează că, la acest moment, situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Autoritățile precizează că fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de instituțiile competente.
09:50
Traian Băsescu: „O ţară mică precum R. Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin” # TVR Moldova
Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin.
09:20
Ion Ceban: „Am votat pentru o agendă a intereselor cetățenilor, și nu pentru una geopolitică” # TVR Moldova
Ion Ceban, co-președintele Blocului Alternativa, și-a exprimat opțiunea de vot. Primarul Chișinăului a menționat că a votat pentru o agendă a intereselor cetățenilor, și nu pentru una geopolitică.
09:20
Maia Sandu a votat: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a declarat că a votat „pentru un parlament cu care să putem continua pacea, pentru un parlament care respectă Republica Moldova”.
09:10
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: La ora 9:00, și-au exercitat dreptul la vot peste 4% din alegători # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
09:00
Partidul „Moldova Mare” şi candidaţii acestuia la funcția de deputat rămân în cursa electorală până la pronunțarea unei decizii judecătorești, potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman. Curtea de Apel urmează să examineze de la ora 10:00 contestația partidului și să decidă dacă formațiunea politică rămâne în cursa electorală.
09:00
S-au format cozi mari la secțiile de vot din Federația Rusă încă de la primele ore ale dimineții. Din imaginile distribuite pe reţelele sociale se observă că zeci de cetățeni ai Republicii Moldova s-au adunat în fața Ambasadei Republicii Moldova din Mosocva, chiar înainte de deschiderea oficială.
08:50
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Italia, cele mai multe secții de vot deschise în străinătate # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
08:40
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban
