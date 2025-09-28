Partidul „Moldova Mare” rămâne în afara alegerilor. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii
Agora.md, 28 septembrie 2025 16:10
PeScurt // Peste 340 de incidente, înregistrate de misiune misiunea Promo-LEX, până la ora 14:30. Dintre acestea, 254 au fost confirmate. Din 1290 de secții monitorizate, 431 nu sunt accesibile persoanelor cu deficiențe locomotorii, iar 94 nu au echipamente pentru alegătorii cu dizabilități de vedere. # Agora.md
PeScurt // Spray lacrimogen în interiorul secției de votare. O persoană a pătruns într-o secție de votare din Iași și a dispersat spray lacrimogen. Forțele de ordine au intervenit prompt, iar persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). # Agora.md
PeScurt // 31 de încălcări au fost raportate până la această oră Comisiei Electorale Centrale în cadrul procesului de votare din afara țării. Potrivit CEC, în 16 cazuri alegătorii au fotografiat buletinul de vot, în două situații a fost semnalată agitație electorală, iar în alte două – suspiciuni de corupere a alegătorilor și transportare organizată la secțiile de vot. # Agora.md
PeScurt // Observatori. Au fost semnalate cazuri în care accesul în unele secții de votare pentru unii observatori ar fi fost obstrucționat. În acest context, CEC menționează că în secțiile de votare au acces, pentru a-și desfășura misiunea de monitorizare, doar observatorii acreditați de autoritatea electorală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor legale. # Agora.md
