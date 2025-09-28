Partidul „Moldova Mare” rămâne în afara alegerilor. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii

Agora.md, 28 septembrie 2025 16:10

Partidul „Moldova Mare” rămâne în afara alegerilor. Curtea de Apel a respins contestația formațiunii

Acum 10 minute
16:10
„Avem înregistrate cazuri carusel”. Șefa statului semnalează că alegerile s-ar desfășura cu încălcări Agora.md
16:10
Acum 30 minute
16:00
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, la vot în Madrid (FOTO) Agora.md
16:00
37,07% dintre cetățeni au votat. Prezența la vot către 15:30 Agora.md
15:50
Chitaristul trupei Bi-2, Maxim Andriușcenko, la vot în Madrid Agora.md
Acum o oră
15:40
PeScurt // Peste 340 de incidente, înregistrate de misiune misiunea Promo-LEX, până la ora 14:30. Dintre acestea, 254 au fost confirmate. Din 1290 de secții monitorizate, 431 nu sunt accesibile persoanelor cu deficiențe locomotorii, iar 94 nu au echipamente pentru alegătorii cu dizabilități de vedere. Agora.md
15:40
Alerta cu bombă a suspendat, pentru două ore, procesul de votare de la Bruxelles Agora.md
15:30
PeScurt // Spray lacrimogen în interiorul secției de votare. O persoană a pătruns într-o secție de votare din Iași și a dispersat spray lacrimogen. Forțele de ordine au intervenit prompt, iar persoana urmează să fie escortată la Inspectoratul de Poliție, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Agora.md
15:20
Prezență scăzută la vot în stânga Nistrului. Participare de peste două ori mai mică față de 2024 Agora.md
Acum 2 ore
15:10
PeScurt // La vot, înainte de nuntă. Un cuplu din Drochia și-a unit destinele în ziua alegerilor. După ce și‐au oficializat căsătoria, înainte de petrecere, cei doi și-au exercitat dreptul la vot. Agora.md
15:10
PeScurt // Îndemn la vot. Președinta Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a publicat un mesaj video prin care îi îndeamnă pe cetățeni să își facă alegerea. Agora.md
15:10
PeScurt // Încă un cuplu a mers la vot înainte de nuntă. Doi tineri din Făleștii Noi și-au unit destinele în ziua alegerilor, dar, în același timp, nu au uitat de responsabilitatea civică. Agora.md
15:00
3,2 sau 2,7 milioane? Diferența dintre Registrul de stat al alegătorilor și listele electorale Agora.md
15:00
PeScurt // A fost atins milionul. Până aproape de ora 15:00, la urnele de vot s-au prezentat deja 1.000.000 de alegători, comunică Comisia Electorală Centrală. Agora.md
14:50
Primar din raionul Ialoveni, sancționat pentru agitație electorală în ziua alegerilor (VIDEO) Agora.md
14:50
PeScurt // „Am votat pentru o generație tânără de politicieni”. Asta a declarat președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. „Am votat pentru ca ura și frica să nu mai fie folosite niciodată ca instrumente politice pentru a dezbina societatea. Agora.md
14:50
Alertă cu bombă la mai multe secții de votare din străinătate. MAE: Avem scenariul sub control Agora.md
14:40
PeScurt // Schimb de replici între Grosu și un jurnalist. Imediat după ce a votat, liderul PAS, Igor Grosu, a avut un schimb de replici cu un jurnalist vorbitor de limbă rusă, care ar fi de la un post TV afiliat lui Ilan Șor. Agora.md
14:40
Parlamentare: Pragul de validare, depășit Agora.md
14:30
PeScurt // Costiuc, alături de familie la votare. Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a votat alături de soție și copil. În fața secției de votare, acesta a declarat că își dorește o țară „în care să vrei să rămâi acasă”. Agora.md
Acum 4 ore
13:50
„Să facem totul ca să nu ajungem într-un scenariu prost”: Șefa statului, după ce și-a exercitat dreptul la vot (VIDEO) Agora.md
13:50
„Votul cinstit este puterea moldovenilor”. Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot (VIDEO) Agora.md
13:30
Peste 85 de mii de cetățeni din diaspora au mers la urne. Cei mai mulți au votat din Italia, România și Germania Agora.md
13:30
Mesaj dublu de la Dodon: Vot „pentru normalitate” și apel la proteste, deși alegerile nu s-au încheiat (VIDEO) Agora.md
13:00
PeScurt // 31 de încălcări au fost raportate până la această oră Comisiei Electorale Centrale în cadrul procesului de votare din afara țării. Potrivit CEC, în 16 cazuri alegătorii au fotografiat buletinul de vot, în două situații a fost semnalată agitație electorală, iar în alte două – suspiciuni de corupere a alegătorilor și transportare organizată la secțiile de vot. Agora.md
12:50
Recean anunță atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale: „Toate au fost neutralizate în timp real” Agora.md
12:50
Peste 675 de mii de moldoveni au votat: Prezența la urne, ora 12:30 Agora.md
Acum 6 ore
12:10
Transportați organizat, pe ritmuri muzicale? Alegătorii din Federația Rusă ar fi duși în Belarus (VIDEO) Agora.md
11:50
„Votul cinstit este puterea moldovenilor”. Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot Agora.md
11:40
Două partide participante la alegeri își retrag reprezentanții din secțiile de votare din străinătate. „Suspiciuni de infiltrare externă” Agora.md
11:40
„Votul cinstit este puterea moldovenilor”: Dorin Recean a votat și a îndemnat cetățenii să iasă la vot Agora.md
11:30
PeScurt // Votat. „Am votat pentru ca în 2029 să fie mai mulți cetățeni. Pentru viitorul țării noastre, pentru viitorul poporului nostru”. Este declarația copreședintelui blocului Alternativa, Mark Tkaciuk, după ce și-a exprimat votul la alegerile parlamentare. Agora.md
11:10
Agitație electorală de alegeri? Usatîi, cu promisiuni, imediat după ce a făcut cruce buletinului de vot (VIDEO) Agora.md
11:00
PeScurt // Ion Chicu, copreședintele blocului Alternativa, s-a prezentat la secția de votare însoțit de soția sa. El a declarat că a votat pentru o Republică Moldova în care oamenii să se înțeleagă, să caute împreună soluții și să respecte reciproc.. Agora.md
10:40
Activistă din Rusia: „Atmosfera de frică din Rusia este totală” Agora.md
10:30
10:30
PeScurt // Observatori. Au fost semnalate cazuri în care accesul în unele secții de votare pentru unii observatori ar fi fost obstrucționat. În acest context, CEC menționează că în secțiile de votare au acces, pentru a-și desfășura misiunea de monitorizare, doar observatorii acreditați de autoritatea electorală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor legale. Agora.md
10:30
PeScurt // Au încercat să voteze cu acte de identitate neconforme. Este vorba despre două cazuri sesizate de observatorii Promo-LEX. Este vorba despre buletine de identitate expirate sau acte de identitate în format digital. Agora.md
10:30
„Un sentiment de bucurie și de mare responsabilitate”. Igor Grosu și-a exercitat dreptul la vot Agora.md
10:20
Vot în grup, transportare organizată și instrucțiuni pe Telegram: Promo-LEX sesizează mai multe nereguli Agora.md
Acum 8 ore
10:10
10:10
Mii de kilometri parcurși pentru a vota la singura secție deschisă în Beijing. Mai mulți moldoveni din China și-au exercitat dreptul la vot (FOTO) Agora.md
10:00
Mai puțini decât în 2021, dar mai mulți decât în 2019: Prezența la vot până la ora 09:30 Agora.md
09:50
PeScurt // Alexandr Stoianoglo, lider al Blocului „Alternativa” și fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat la secția de votare la ora 09:30, alături de soție și cele două fiice. Agora.md
09:40
09:40
„Să facem totul ca să nu ajungem într-un scenariu prost”: Șefa statului, după ce și-a exercitat dreptul la vot Agora.md
09:30
PeScurt // Situația în Zona de Securitate este „calmă, stabilă și fără schimbări esențiale”, comunică Biroul politici de reintegrare. Fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, potrivit autorităților competente. Agora.md
09:20
În Ucraina se votează sub riscul alertei aeriene. Ambasador: „Am avut o noapte zgomotoasă” Agora.md
09:10
Cozi la secțiile de votare din Federația Rusă (VIDEO) Agora.md
09:10
„Am votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării”. Liderul blocului Alternativa, după ce și-a exercitat dreptul la vot (VIDEO) Agora.md
