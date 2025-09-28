LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Până la ora 16:00 au votat aproape 1.150.000 de persoane
Radio Chisinau, 28 septembrie 2025 16:05
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
• • •
16:05
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 16.00
16:05
15:55
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
15:50
Până la ora 14:30, Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat 254 de incidente confirmate la alegerile parlamentare.
15:20
Poliția a documentat un caz de agitație electorală comisă în ziua alegerilor de către primarul unei localități din raionul Ialoveni. Potrivit autorităților, edilul a îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic aflat în cursa electorală.
15:10
15:00
Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova, precizează un comunicat al Guvernului.
14:40
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind desfășurarea scrutinului.
14:40
14:35
Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat în primele ore ale dimineții dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.
14:05
13:50
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor Republicii Moldova din diasporă, îndemnându-i să iasă la vot și să contribuie la păstrarea parcursului democratic și european al țării. „Republica Moldova nu există fără moldovenii din diasporă. Să păzim țara prin vot cinstit”, a declarat Maia Sandu într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.
13:25
Cetățenii Republicii Moldova au făcut cozi la unele secții de votare din străinătate pentru a-și exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare. Zeci de mii de cetățeni și-au exprimat deja votul.
13:10
12:55
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot.
12:45
În ultimele 48 de ore, infrastructura tehnologică a procesului electoral din Republica Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic, au anunțat autoritățile. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de votare din afara țării.
12:25
Poliția Națională informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.
12:05
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00
12:05
12:05
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon.
11:50
Premierul Dorin Recean și-a exercitat dreptul la vot, împreună cu soția sa, la secția de votare constituită la sediul Gimnaziului nr.42 din orășelul Codru.
11:35
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu precizări în urma semnalărilor privind presupuse cazuri de obstrucționare a accesului unor observatori în anumite secții de votare. Potrivit instituției, accesul în incinta secțiilor este permis doar observatorilor acreditați oficial, precum și reprezentanților concurenților electorali înregistrați conform prevederilor legale.
11:15
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare de la ASEM, fiind însoțit de candidații formațiunii sale.
11:05
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
11:05
10:55
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat o serie de incidente în prima parte a zilei la alegerile parlamentare.
10:35
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot alături de soția sa, la școala-primară grădiniță „Antonin Ursu” din Calea Ieșilor.
10:30
Pe podul ce leagă Rîbnița de Rezina s-au format cozi semnificative în dimineața zilei alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit autorităților, fluxul de persoane și mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația din teren este monitorizată și gestionată eficient de instituțiile responsabile.
10:30
10:15
10:05
10:00
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi
09:55
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
09:50
Președinta Maia Sandu și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul secției de votare din incinta Liceului Petru Rareș din strada Nicolae Costin. Șefa statului a declarat că a votat pentru un Parlament care respectă cetățenii săi și cu care să fie construită Moldova Europeană.
09:35
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare.
09:30
Situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale, anunță Biroul Politici de Reintegrare, citat de IPN.
09:25
Live cu prezența la vot la alegerile parlamentare 2025.
09:20
09:10
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev.
09:05
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, unul din liderii blocului Alternativa și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a declarat că a votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru viitorul copiilor.
09:05
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
08:50
Procesul de votare la în străinătate a început în peste 30 de țări. Printre aceste se numără Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar și Israel, transmite IPN.
08:35
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban
08:30
08:20
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii Republicii Moldova că, în ziua alegerilor parlamentare, toate centrele sale multifuncționale vor activa în regim special, cu un program extins între orele 07:00 și 21:00.
08:05
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00
07:45
Procesul de votare pentru alegerile parlamentare a început de la miezul nopții în Japonia. Prima secție de votare din străinătate care și-a deschis ușile pentru alegători este cea din Tokyo. Ambasada Republicii Moldova în Japonia menționează că prima moldoveancă care a votat la scrutin este studentă la Universitatea din Tsukuba, Ana Teișanu, transmite IPN.
07:05
18:40
Membrii Comisiei Electorale Centrale au avut o întrevedere cu experți electorali din cadrul autorităților electorale străine, acreditați pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din această duminică. Discuțiile s-au axat pe pregătirile finale pentru scrutin, cadrul legal, organizarea procesului electoral, precum și alte aspecte relevante pentru buna desfășurare a alegerilor.
18:15
Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei.
