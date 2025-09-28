Ediție specială. Știrile PRO TV de la 16:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
ProTV.md, 28 septembrie 2025 16:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 16:00 cu Diana Ambros - 28.09.2025
Acum 10 minute
16:10
Comisia Electorală Centrală: „Secțiile de votare din Japonia și China au fost închise." Câte persoane au votat - VIDEO # ProTV.md
16:10
Curtea de Apel Centru a respins contestația partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună: Formațiunea rămâne în afara cursei electorale # ProTV.md
Acum 30 minute
16:00
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
16:00
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO # ProTV.md
16:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
16:00
16:00
Maia Sandu: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO # ProTV.md
16:00
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută # ProTV.md
16:00
16:00
Au adus o bucată de Moldova în Franța. Diaspora, în imagini la o secție de votare din Nisa - GALERIE FOTO # ProTV.md
15:50
Maia Sandu, mesaj către cetățeni în ziua alegerilor: „Avem raportate cazuri de transportarea ilegală a oamenilor la secțiile de votare, alertă cu bombă și cazuri de scoatere a buletinului curat din secția de votare" - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
15:40
După cununie, direct la secția de votare. Anastasia și Daniel din Chișinău au fost la vot în ziua nunții - FOTO/VIDEO # ProTV.md
15:30
Președintele țării, Maia Sandu, și-a exprimat opțiunea de vot: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de votul fiecăruia dintre voi" - VIDEO # ProTV.md
15:30
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare le aflăm într-o ediție specială a emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza # ProTV.md
15:20
Atac masiv cu drone și rachete în Kiev și Zaporojie, sirenele de alarmă au sunat în toată Ucraina. Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane # ProTV.md
15:20
O persoană a intrat cu un spray lacrimogen într-o secție de votare din Iași. MAE vine cu detalii # ProTV.md
Acum 2 ore
15:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste un milion de moldoveni au votat până la această oră - FOTO # ProTV.md
15:10
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 145 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 15 # ProTV.md
15:10
15:10
Alegeri Parlamentare 2025: 247 de incidente, înregistrate de Promo-LEX. Încă 7 cazuri de transportare organizată a alegătorilor din stânga Nistrului - VIDEO # ProTV.md
15:10
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, este pe buletinul de vot, chiar dacă CEC la scos din cursa electorală. Explicațiile Comisie Electorale Centrale # ProTV.md
15:10
Atenție, călători: S-au format cozi de mașini la vama Sculeni. Recomandările Poliției de Frontieră # ProTV.md
15:10
15:10
15:00
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 110 de mii de moldoveni au votat în diasporă până la ora 14 # ProTV.md
15:00
Ultima oră. Alertă cu bombă la secțiile de votare din Roma, Genova, București, Ashville, Bruxelles și Alicante. MAE vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
14:50
Tinerii - cei mai puțin activi și la acest scrutin. Care categorie de vârstă este cea mai activă # ProTV.md
14:50
Ultima oră. Alertă cu bombă la secțiile de votare din Roma, Genova, București, Ashville, Bruxelles și Alicante # ProTV.md
14:40
14:40
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: 247 de incidente înregistrate de Promo-LEX. Misiunea vine cu informații actualizate privind desfășurarea scrutinului # ProTV.md
14:40
Primarul unei localități din Ialoveni - sancționat pe poliție, după ce ar fi îndemnat localnicii să voteze pentru un anumit partid politic - VIDEO # ProTV.md
14:30
Tudor Ulianovschi a venit la secția de votare însoțit de soție și cele trei fiice. A spus că își dorește „o familie europeană, dar cu valori tradiționale” - VIDEO # ProTV.md
14:30
După mesajul către diasporă, Maia Sandu s-a adresat femeilor: „Sacrificiul vostru a venit dintr-o forță imensă, grija față de copii. Iar acum viitorul lor este în pericol” - VIDEO # ProTV.md
14:30
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX vine cu informații actualizate privind desfășurarea scrutinului # ProTV.md
Acum 4 ore
14:00
14:00
De ziua alegerilor, Maia Sandu, mesaj către diasporă: „Vă rog să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul, să păziți Moldova” - VIDEO # ProTV.md
14:00
„Dragostea merge într-un pas cu responsabilitatea.” Momente emoționante la o secție de votare din Ialoveni: Doi miri au votat în ziua nunții - FOTO # ProTV.md
14:00
Mesaj politic din altar chiar în ziua alegerilor: Episcopul Marchel îndeamnă „să nu îngropăm suveranitatea țării” - VIDEO # ProTV.md
14:00
13:50
Procesul de vot se desfășoară și în penitenciarele din țară. Pentru ce au votat deținuții din penitenciarul din Bălți - VIDEO # ProTV.md
13:50
13:50
13:40
În ii și cu tricolorul țării în mână! Mai mulți moldoveni au încins o horă în fața unei secții de votare din Grecia - VIDEO # ProTV.md
13:40
13:30
LIVE TEXT. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Peste 100 de mii de moldoveni au votat în diasporă # ProTV.md
13:30
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin # ProTV.md
13:20
Platforma CEC - ținta unui atac cibernetic masiv: Au fost vizate și alte site-uri guvernamentale # ProTV.md
13:20
De ziua alegerilor, Maia Sandu, mesaj către diasporă: „Noi suntem un tot întreg. Trăim același dor” - VIDEO # ProTV.md
13:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votat mai mulți moldoveni decât acum patru ani - FOTO # ProTV.md
13:10
Igor Dodon nu așteaptă rezultatul votului și cheamă la protest. Ce declarații a făcut - VIDEO # ProTV.md
