Din nou aur pentru România, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj din China
Veridica.md, 28 septembrie 2025 16:00
În clasamentul pe medalii, sportivii români sunt pe locul 4 în lume.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
16:00
Din nou aur pentru România, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de canotaj din China # Veridica.md
În clasamentul pe medalii, sportivii români sunt pe locul 4 în lume.
Acum o oră
15:20
Ministerul de Externe: Alertele cu bombă din diaspora fac parte dintr-o tentativă a Rusiei de a submina procesul electoral # Veridica.md
Incidente au fost raportate în orașe precum Roma, Genova, București, Ashville în Statele Unite și Alicante în Spania.
Acum 2 ore
15:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, declarate valide după depășirea pragului de participare # Veridica.md
Scrutinul parlamentar din R. Moldova a fost declarat valabil la ora 14:28, după ce participarea alegătorilor a depășit pragul legal de o treime, potrivit datelor furnizate de autoritățile electorale.
Acum 4 ore
13:50
Președinta Maia Sandu face apel către diaspora: „Nu lăsați pe alții să ne fure viitorul” # Veridica.md
„Moldova nu există fără moldovenii din diaspora”, a transmis președinta Maia Sandu celor plecați peste hotare, încurajându-i să voteze și să-și apere, prin vot, viitorul european al țării.
13:20
Infrastructura electorală din R. Moldova viztă de mai multe atacuri cibernetice în ziua alegerilor # Veridica.md
Țintele principale au fost site-ul Comisiei Electorale Centrale și mai multe secții de vot din afara țării, a declarat premierul Dorin Recean.
Acum 6 ore
11:50
Poliția veghează asupra procesului electoral, a mai spus prim-ministrul.
10:40
Mai multe nereguli au fost semnalate de observatorii Promo-LEX în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, printre care încălcarea secretului votului, transportarea organizată a alegătorilor și prezența nejustificată a unor persoane neautorizate în apropierea secțiilor de votare.
Acum 8 ore
10:00
reședinta R. Moldova Maia Sandu a votat pentru un Parlament cu care să poată să fie păstrată pacea, care respectă R. Moldova și cetățenii săi.
Acum 12 ore
07:40
În R. Moldova se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025, alegeri parlamentare, la care urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul de legislatura a XII-a.
Ieri
15:00
Foști angajați ai instituțiilor de forță ale Republicii Moldova se află în solda rețelei criminale Șor, coordonată de la Kremlin. Mai exact, este vorba de lucrători ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat, foști ofițeri din Ministerul Afacerilor Interne și ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate. Toți aceștia asigură protecția fizică capilor rețelei Șor și au grijă de menținerea ordinii în timpul acțiunilor de protest plătite de la Moscova. În același timp, ei sunt suspectați de autorități că prestează servicii de filaj și interceptări pentru gruparea criminală Șor.
14:20
Bilanţul a urcat la o medalie de aur şi patru de argint.
13:30
Președintele polonez, naționalistul Karol Nawrocki, a promulgat o lege care prelungește protecția temporară acordată refugiaților ucraineni # Veridica.md
După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați, în principal femei și copii.
13:00
Două sunt în regiunea Donețk, unul în Dnipropetrovsk.
26 septembrie 2025
22:10
Partidul Moldova Mare a fost scos din cursa electorală din cauza folosirii fondurilor financiare nedeclarate, venite din străinătate, coruperea alegătorilor.
18:00
Maia Sandu: Moldova este casa noastră – merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova # Veridica.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj alegătorilor înaintea încheierii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de duminică.
17:30
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Toți cei 26 de candidați ai partidului Irinei Vlah, trebuie să se retragă de pe lista electorală a Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Blocul are la dispoziție 24 de ore pentru a face ajustările pe listele de candidați.
12:40
Una de aur, trei de argint.
12:10
Sancțiunile Statelor Unite împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, intră în vigoare pe 1 octombrie # Veridica.md
Firma administrează peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia și vreo 80 în Bosnia, Bulgaria și România.
11:10
Rusia a desfășurat cu succes o operațiune hibridă în Polonia. Analiștii europeni încep să repete narațiunile lui Lukașenko și Putin, în timp ce Serghei Lavrov cochetează demonstrativ cu Donald Trump și îi repetă cuvintele. Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea europeană? Care sunt planurile de viitor ale Kremlinului?
10:50
Regiunea găgăuză a ajuns într-un vid politic; jurnalistă de la GRT – candidată pe listele Partidului Moldova Mare; și UE acuzată de un deputat afiliat lui Ilan Șor că, pierzând lupta geopolitică în Ucraina, încearcă să se reabiliteze în Republica Moldova – sunt câteva din subiectele vehiculate în ultimele zile în presa de la Comrat.
10:50
Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc # Veridica.md
Mai devreme, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc o ședință, la care au fost prezentate mandatele de arest emise în privința lui Vlad Plahotniuc.
10:40
„Există o țară care reprezintă, în primul rând, o amenințare la adresa securității europene, și anume Rusia” - a remarcat prim-ministrul Mette Frederiksen.
10:00
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova și urmează să participe chiar astăzi la o ședință în dosarul „Furtului Miliardului”. Iurie Roșca a fost condamnat de Curtea de Apel Centru la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Partidul Irinei Vlah urmează să afle dacă rămâne în cursa electorală după ce Curtea de Apel Centru a admis cererea cu privire la limitarea activității formațiunii politice la solicitarea Ministerului Justiției.
10:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ Patru secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană vor fi reamplasate din motive de securitate # Veridica.md
Secția de votare din Varnița, destinată alegătorilor transnistreni, va fi transferată la Anenii Noi, cea din Hagimus – la Căușeni, iar secțiile din Dubăsari și Doroțcaia vor fi relocate în municipiul Chișinău.
09:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă că riscul extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei e extrem de mic # Veridica.md
El consideră că România are o situaţie bună din punct de vedere al securităţii cibernetice, dar se află cu un pas în spatele Rusiei în ceea ce priveşte combaterea dezinformării.
09:10
Bucureștiul denunță apariţia în social media a unui material fals care face referire la pretinse declaraţii legate de Republica Moldova ale șefei diplomației românești, Oana Țoiu # Veridica.md
Este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină, denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO.
09:00
Navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment din apele teritoriale ale Seulului # Veridica.md
Vasul a traversat frontiera de facto între cele două state, pe care Phenianul nu o recunoaște.
01:10
un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
25 septembrie 2025
20:40
ALEGERI PARLAMENTARE/ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost suspendată pentru 12 luni, prin decizie judecătorească # Veridica.md
Decizia instanței a fost luată după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale.
17:20
Chișinăul găzduiește a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT # Veridica.md
FILIT reunește scriitori, traducători și editori din 11 țări.
16:40
Curtea de Apel Chișinău a redus, dar a menținut condamnarea
15:40
TikTok, principalul instrument pentru răspândirea dezinformării pro-Kremlin înainte de alegerile parlamentare, relevă un raport CJI # Veridica.md
Conturi anonime și influenceri cu viziuni pro-ruse au amplificat narațiuni false despre război, integrarea în UE și criza energetică.
14:30
El ocupă funcţia de preşedinte al Ucrainei din 2019.
12:40
Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, îmi pun întrebarea: cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?
12:30
Procurorii urmează să îi aducă la cunoștință acuzațiile din patru dosare penale.
11:50
PAS conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova – Barometru de opinie # Veridica.md
Trei partide ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare.
09:50
Avionul cu Vladimir Plahotniuc la bord a aterizat la Chișinău; autoritățile anunță măsuri speciale de detenție # Veridica.md
Plahotniuc a fost îmbarcat sub escortă pe zborul din Atena, fiind așezat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de ofițeri mascați și agenți în civil.
09:00
Nicușor Dan, îndeamnă cetățenii moldoveni din România să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Veridica.md
„Alegerile parlamentare din R. Moldova, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”, a afirmat președintele României.
24 septembrie 2025
19:20
Un bărbat înarmat a ucis o persoană și a rănit grav alte două, înainte de a se sinucide.
12:40
ALEGERI PARLAMENTARE: Dorin Recean: Nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre # Veridica.md
Prim-ministrul a declarat că autoritățile R. Moldova se pregătesc de orice scenariu.
11:40
Ministerul Justiției a finalizat pregătirile pentru încarcerarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 # Veridica.md
Vladimir Plahotniuc va fi adus pe 25 septembrie în R. Moldova și va fi plasat în celulă separată la Penitenciarul 13.
11:30
Procurorii cer arestul pentru 30 de zile în privința a 12 persoane instruite în taberele militare din Serbia # Veridica.md
74 de persoane au fost reținute pentru că ar fi participat la instruiri în Serbia, în scopul provocării dezordinilor în masă în contextul alegerilor din R. Moldova.
11:10
Un consătean m-a întrebat pentru cine votez pe 28 septembrie. Iată ce i-am răspuns:
10:00
Alegerile parlamentare din 28 septembrie curent nu sunt despre votul nostru acordat programelor politice ale partidelor înscrise în competiție. Nu sunt despre o direcție liberală sau social-democrată, nu sunt despre competiția partidelor. Nici despre sentimentele susținătorilor unui partid sau al altui partid. Nu sunt despre stânga sau dreapta. Nici măcar nu sunt despre candidații la fotoliul de deputat în viitorul parlament al Republicii Moldova.
09:10
Frontiera a fost închisă ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus.
09:00
Trump consideră că Ucraina își poate recupera integral teritoriul ocupat de forțele Moscovei.
07:40
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
23 septembrie 2025
19:30
Procesul inițiat de Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului „Inima Moldovei” a fost suspendat de Curtea de Apel Centru, după ce avocații formațiunii au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
19:10
Competitivitate, agricultură, mediu sunt primele clustere pentru care Parlamentul a aprobat planurile de armonizare cu legislația UE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.