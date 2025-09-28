VIDEO Criticul rus de film Anton Dolin, de curând cetățean al Republicii Moldova, a votat la Stockholm
Realitatea.md, 28 septembrie 2025 16:00
La secția de votare din Stockholm, cetățenii moldoveni au avut ocazia să-l întâlnească pe criticul de film Anton Dolin, care recent a obținut cetățenia Republicii Moldova. El a venit să-și exercite pentru prima dată dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Prezența sa a fost remarcată de alegători și de membrii secției
• • •
Acum 10 minute
16:10
VIDEO Maia Sandu către cetățeni: Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari
Președinta Maia Sandu, în liveul său de astăzi, 28 septembrie, a abordat mai multe subiecte: transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării contra bani, alertele false cu bombă din mai multe țări europene și înregistrările cazurilor de tip „carusel", în care se încearcă scoaterea buletinelor de vot neștampilate din secție și
16:10
Italia: O persoană cu pașaport rusesc voia să filmeze. După refuz, făcea video și se plângea că o alungă din secție
O persoană cu pașaport rusesc voia să filmeze la o secție de votare din Italia. După ce a fost refuzat, cetățeanul a făcut video, declarând că este alungat din secție. Conform misiunii Promo-LEX, incidentul s-a produs la ora 8:45. Inițial, persoana a cerut permisiunea președintelui de a filma și a prezentat documentul emis de Federația
Acum 30 minute
16:00
Curtea de Apel Chișinău a respins contestația depusă de Partidul Politic „Moldova Mare" împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), calificând-o drept neîntemeiată. Astfel, formațiunea rămâne exclusă din alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CEC a fost luată în baza sesizărilor depuse de mai multe instituții, inclusiv Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliție Orhei,
16:00
Alegeri 2025: Peste 1,1 milioane de cetățeni au votat până la ora 15:30, prezența fiind de 35,7%
Până la ora 15:30, la urne s-au prezentat 1,1 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă 35,7% din totalul persoanelor înscrise în listele electorale, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Din totalul alegătorilor, femeile au reprezentat 53,8%, adică aproximativ 594 de mii, iar bărbații 46,1%, echivalentul a circa 510 mii de votanți. Prezența la vot variază în
16:00
VIDEO Criticul rus de film Anton Dolin, de curând cetățean al Republicii Moldova, a votat la Stockholm
La secția de votare din Stockholm, cetățenii moldoveni au avut ocazia să-l întâlnească pe criticul de film Anton Dolin, care recent a obținut cetățenia Republicii Moldova. El a venit să-și exercite pentru prima dată dreptul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Prezența sa a fost remarcată de alegători și de membrii secției
15:50
Promo-LEX: Un deputat, candidat la alegeri, a fost surprins discutând în preajma unei secții de votare cu populația
Un deputat, candidat la alegeri, a fost surprins la discuții cu populația în preajma unei secții de votare. Incidentul a avut loc în localitatea Unțești, raionul Ungheni. Cazul a fost raportat de observatorii Promo-LEX în jurul orei 11:00. Cetățeanul și alte două persoane neautorizate, împreună cu doi localnici, adunau oamenii la mai puțin de 100
15:50
La una dintre secțiile de votare pentru moldoveni din Bruxelles a fost anunțată astăzi o alertă cu bombă. Alegătorii au fost evacuați temporar, iar autoritățile belgiene au verificat clădirea pentru a se asigura că nu există pericol. Deși alarma s-a dovedit a fi falsă, momentul a creat agitație printre alegători. Mulți dintre ei au fost
15:50
Procesul de votare a fost suspendat temporar în două secții de votare, una din Chișinău și alta din Portugalia, din cauza unor defecțiuni tehnice. Despre aceasta au anunțat Observatorii Promo-LEX. La SV 01/222 Chișinău, sectorul Rîșcani, observatorii au semnalat la ora 8:20 o defecțiune a sistemului SIAS Alegeri, cauzată, potrivit membrilor biroului, de suprasolicitarea programului.
Acum o oră
15:40
FOTO Tineri de 18 ani au votat pentru prima dată la Dubai, unde a fost deschisă în premieră o secție de votare
Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite (EAU) a publicat imagini cu primii alegători din orașele Abu Dhabi și Dubai care și-au exercitat duminică, 28 septembrie 2025, dreptul de vot pentru alegerile parlamentare. Secția de votare de la Dubai este o premieră. Cu câteva zile înainte de scrutin, ambasadorul Anatol Vangheli a avut un mesaj
15:30
VIDEO Tehnologie la vot: Cetățenii au semnat pe tablete holografice într-o secție din Bălți
La Liceul Teoretic „Nicolae Gogol" din municipiul Bălți, cetățenii au venit să-și exercite dreptul la vot pe tablete holografice, folosind un stilou digital. „Ne aflăm într-un proiect pilot. În secția noastră, a șasea, sunt instalate tablete holografice pe care alegătorii, după ce sunt identificați în sistemul unic de registru, semnează într-o fereastră specială cu stilouri
15:30
O persoană a dispersat spray lacrimogen la o secție de votare din Iași, anunță Ministerul Afacerilor Externe. La fața locului au intervenit forțele de ordine. Cetățeanul urmează să fie escortat la Inspectoratul de Poliție. Urmare a incidentului nu a avut nimeni de suferit, precizează diplomații moldoveni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
15:30
„Primul vot rămâne istoric". Tineri de 18 ani care au mers la urne pentru prima dată
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au adus emoții speciale pentru sute de tineri aflați la prima experiență de vot. De la Dublin la Atena, de la Viena la Setúbal, moldovenii care au împlinit recent vârsta majoratului și-au exprimat pentru prima dată opțiunea electorală. Pentru mulți dintre ei, momentul are o dublă semnificație, atât personală, cât
15:20
Pragul electoral a fost depășit la alegerile parlamentare. Către ora 15:00, peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul de vot. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, circa 1.028.000 de cetățeni au votat deja. Cifra reprezintă peste 35% dintre numărul total de votanți înscriși în liste. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la
15:20
Misiunea de observare Promo-LEX a anunțat că, până la ora 14:30, a identificat 344 de situații cu statut de incident în procesul electoral, dintre care 247 au fost deja confirmate. Cele mai frecvente încălcări se referă la nerespectarea secretului votului, prezența materialelor de publicitate electorală, accesul nejustificat al unor persoane în secțiile de votare și
Acum 2 ore
14:50
Poliția a documentat un caz în raionul Ialoveni, unde primarul unei localități a fost surprins îndemnând locuitorii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală. Potrivit poliției, edilul a fost sancționat pentru agitație electorală, fapt interzis de legislație în ziua scrutinului. Autoritățile reamintesc că desfășurarea campaniei electorale sau a oricărei forme de agitație
14:40
Vladimir Voronin: „Am votat împotriva situației fără ieșire în care a fost împinsă Moldova"
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. La ieșirea din secția de votare, acesta a declarat că și-a exprimat opțiunea „împotriva unei situații fără ieșire în care se află Moldova", scrie ipn.md. „Am votat împotriva situației fără ieșire în care aceste autorități,
14:30
VIDEO Dans și voie bună la o secție de vot din Grecia. Moldovenii au încins o horă frumoasă
Cetățenii moldoveni au încins o horă frumoasă în fața secției de votare din Grecia, unde au venit să-și exercite dreptul la vot. Moldovenii au adus voie bună: au chiuit, au aplaudat și au cântat pe fundalul renumitului cântec „Hora din Moldova". În același timp, au creat o atmosferă plină de mândrie națională. Pentru cele mai
14:30
Militarii Armatei Naționale detașați în Misiunea de menținere a păcii din Kosovo (KFOR) și-au exercitat duminică, 28 septembrie curent, dreptul la vot pentru alegerile parlamentare la secția de votare din Sofia, Bulgaria, contribuind la viitorul Republicii Moldova. Kosovo se învecinează cu Albania la sud-vest, Muntenegru la vest, Serbia la nord și est, și Macedonia de
14:20
VIDEO Maia Sandu se adresează moldovencelor: Viitorul copiilor este în pericol; votul vostru este pentru ei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant către femeile moldovence, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent. Ea a vorbit despre generațiile născute în anii '40, '50 și '60, subliniind sacrificiile pe care acestea le-au făcut de-a lungul vieții pentru familiile lor și pentru societate. „Majoritatea femeilor Moldovei au dus toată
Acum 4 ore
13:30
VIDEO Partidul „Moldova Mare" ar putea fi exclus din alegeri: Apelul Victoriei Furtună către alegători
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, i-a îndemnat pe cetățeni să nu-și irosească votul, menționând că în a doua parte a zilei instanța de judecată urmează să retragă partidul din cursă. „Dragi alegători, v-am promis că nu vă vă minți niciodată, dar nici nu mă voi lăsa șantajată sau utilizată drept o marionetă în
13:00
VIDEO Alegeri parlamentare sub sirene de război: Moldovenii din Ucraina votează la Kiev și la Odesa
Și la acest scrutin, în Ucraina, se votează sub amenințarea războiului. Două secții de votare au fost deschise pentru moldovenii de acolo – una la Ambasada țării noastre la Kiev și alta la Consulatul de la Odesa. Start vot s-a dat chiar în timpul unei alerte aeriene, a declarat pentru TV8 ambasadorul Valeriu Chiveri. Atac
13:00
Moldovenii din străinătate s-au mobilizat și la alegerile parlamentare de astăzi. La secțiile de votare din București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona și Israel, chiar s-au format cozi. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, imaginile surprinse la urne arată efortul conaționalilor noștri de a-și exprima opțiunea, în pofida distanțelor și a timpului de așteptare. Ministerul Afacerilor Externe
12:50
VIDEO Încălcări în procesul electoral: 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot semnalate de CEC
De la începutul zilei de duminică, 28 septembrie, au fost înregistrate 16 cazuri de fotografiere a buletinului de vot, informează Comisia Electorală Centrală. În total, au fost semnalate 31 de încălcări legate de procesul electoral. Printre încăl
12:50
Candidata independentă Victoria Sanduța și-a exprimat votul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Realitatea.md
Victoria Sanduța, candidată independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a exercitat dreptul la vot. Aceasta a precizat că a ales parcursul european al țării și unitatea societății în jurul unor valori sănătoase. „Am mers astăzi la vot și am votat liber și independent – pentru dezvoltare și integrare în Uniunea Europeană. Pentru diversitate politică, […] Articolul Candidata independentă Victoria Sanduța și-a exprimat votul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Până la ora 12, peste 589 de mii de alegători au votat. Rezina, cea mai activă circumscripție # Realitatea.md
Până la ora 12:00, peste 589 de mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot, potrivit datelor prezentate de șefa Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Cea mai activă circumscripție din țară este Rezina, unde au votat peste 22% dintre alegători, iar cea mai scăzută se atestă […] Articolul Până la ora 12, peste 589 de mii de alegători au votat. Rezina, cea mai activă circumscripție apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, ieri și astăzi, 28 septembrie, mai multor tentative de atac cibernetic. Țintele vizate au fost în special site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale – cec.md – și unele secții de vot din afara țării. „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în […] Articolul Dorin Recean: „Infrastructura electorală a fost ținta unor atacuri cibernetice” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Igor Dodon susține că opoziția are victoria asigurată: Am votat pentru revenirea la normalitate # Realitatea.md
Liderul socialiștilor și copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, a votat duminică, 28 septembrie 2025, în cadrul alegerilor parlamentare și a făcut declarații jurnaliștilor despre situația politică și electorală din Republica Moldova. El a fost împreună cu soția sa, Galina Dodon. Igor Dodon a spus că această zi este una importantă pentru toți cetățenii țării, indiferent […] Articolul VIDEO Igor Dodon susține că opoziția are victoria asigurată: Am votat pentru revenirea la normalitate apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Primarul din Comrat, Serghei Anastasov, a votat și a îndemnat tinerii să participe la alegeri # Realitatea.md
La Comrat, primarul orașului, Serghei Anastasov, și-a exercitat dreptul la vot. După procedura de vot, edilul a făcut declarații pentru presă, subliniind importanța menținerii cursului actual de dezvoltare a țării. „Am trăit mult timp în țara noastră și ea niciodată nu s-a dezvoltat așa cum s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Eu cred că nu […] Articolul Primarul din Comrat, Serghei Anastasov, a votat și a îndemnat tinerii să participe la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Alegeri 2025: Peste 180 de alegători din stânga Nistrului au votat la Palatul Național „Nicolae Sulac” # Realitatea.md
În cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, locuitorii din stânga Nistrului își pot exercita dreptul la vot la secția deschisă la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. Președinta secției de votare a anunțat că au fost recepționate 2.000 de buletine de vot, iar până în prezent 187 de persoane au participat la scrutin. „Am avut […] Articolul Alegeri 2025: Peste 180 de alegători din stânga Nistrului au votat la Palatul Național „Nicolae Sulac” apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Moldoveni transportați din Rusia spre Belarus să voteze. În autocar – muzică și atmosferă de sărbătoare # Realitatea.md
Mai mulți cetățeni moldoveni au fost transportați organizat cu un autocar din Rusia spre Belarus. Potrivit Poliției, această acțiune contravine legislației naționale. „Amintim că, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, […] Articolul Moldoveni transportați din Rusia spre Belarus să voteze. În autocar – muzică și atmosferă de sărbătoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:00
Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de milioane de atacuri cibernetice înainte de alegeri # Realitatea.md
Site-urile guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, transmite IPN. Potrivit Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente. Potrivit sursei citate, principalele ținte ale atacurilor cibernetice au […] Articolul Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de milioane de atacuri cibernetice înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Irina Vlah, exclusă cu două zile înainte de scrutin, a votat: Pentru libertate, democrație și armonia interetnică # Realitatea.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care vineri a fost exclusă din cursa electorală a votat împreună cu fiica sa, Anna, și colegii de partid. „Galbenii au pus democrația în genunchi, au călcat în picioare Constituția și au transformat întreaga țară în ostatic. Dar astăzi nu decide puterea, ci poporul. Împreună îi vom trimite […] Articolul Irina Vlah, exclusă cu două zile înainte de scrutin, a votat: Pentru libertate, democrație și armonia interetnică apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Alegeri în secțiile de vot din stânga Nistrului: Pe podul Rîbnița–Rezina se creează ambuteiaje # Realitatea.md
De la primele ore ale dimineții, pe podul Rîbnița–Rezina se creează ambuteiaje. Imagini din trafic au fost publicate pe rețelele de socializare de presa din stânga Nistrului, dar și de redacția Zona de Securitate. ”La ora 10:00, coada pe podul dintre Râbnița și Rezina se menține. Poliția anunță: traficul este mai intens decât de obicei, dar […] Articolul VIDEO Alegeri în secțiile de vot din stânga Nistrului: Pe podul Rîbnița–Rezina se creează ambuteiaje apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de zeci de atacuri cibernetice înainte de alegeri # Realitatea.md
Site-urile guvernamentale ale Republicii Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, transmite IPN. Potrivit Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente. Potrivit sursei citate, principalele ținte ale atacurilor cibernetice au […] Articolul Site-urile guvernamentale din Moldova, vizate de zeci de atacuri cibernetice înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Recean: Autoritățile documentează tentative de organizare a alegătorilor și ingerințe externe la parlamentare # Realitatea.md
Autoritățile au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor. Dezvăluirea a fost făcută de premierul Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare, împreună cu soția sa, Stela Recean. „De exemplu, din stânga Nistrului, ca să meargă în România. Aceste incidente sunt documentate”. „La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar […] Articolul Recean: Autoritățile documentează tentative de organizare a alegătorilor și ingerințe externe la parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO „Puterea este în votul nostru onest” – Dorin Recean a votat împreună cu soția sa # Realitatea.md
„Puterea este în votul nostru onest”. Premierul Dorin Recean, după ce și-a exercitat dreptul la vot, a îndemnat moldovenii din țară și din diasporă să se mobilizeze și să voteze la alegerile parlamentare, pentru că „turul II nu va fi”. El a votat, împreună cu soția sa, Stela Recean, la secția de votare din incinta […] Articolul VIDEO „Puterea este în votul nostru onest” – Dorin Recean a votat împreună cu soția sa apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Mark Tkaciuc, candidat la funcția de deputat din partea partidului Alternativa și copreședinte al formațiunii, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Politicianul a venit la urne însoțit de fiul său. Acesta s-a prezentat la secția de votare în incinta Liceului Teoretic „Ginta Latină” din Chișinău. „Am votat pentru viitorul […] Articolul Mark Tkaciuc: „Am votat pentru viitorul Moldovei și al poporului nostru” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Șefa MAI: „Mi-am exercitat dreptul la vot cu gândul la pace și la drumul european al Republicii Moldova” # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a votat pentru drumul european al Moldovei și pentru siguranța fiecărui cetățean. „Astăzi mi-am exercitat dreptul la vot, cu gândul la pace, la drumul european al Republicii Moldova și la siguranța fiecărui cetățean. Instituțiile MAI sunt mobilizate pentru a asigura un proces electoral corect și sigur. Vă îndemn pe toți […] Articolul Șefa MAI: „Mi-am exercitat dreptul la vot cu gândul la pace și la drumul european al Republicii Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
FOTO „Votul este vocea fiecăruia dintre noi”. Militarii Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot # Realitatea.md
Mai mulți militari din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot, anunță Ministerul Apărării. „Votul este vocea fiecăruia dintre noi, iar fiecare voce contează. Mergi și tu la vot!”, se arată în mesajul instituției. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul FOTO „Votul este vocea fiecăruia dintre noi”. Militarii Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Fostul premier Vlad Filat: „Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și cel de a alege # Realitatea.md
Fostul premier Vlad Filat și-a exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie și a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța alegerii responsabile. „Facem această alegere o dată la patru ani. Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și dreptul de a […] Articolul Fostul premier Vlad Filat: „Data viitoare ne-ar putea fi luat nu doar dreptul de a fi aleși, ci și cel de a alege apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Ion Chicu, copreședintele blocului Alternativa, și-a exercitat dreptul la vot. Politicanul a fost însoțit de soția sa. „Am votat să avem țară, am votat ca să avem o țară cu care să ne mândrim. Am votat pentru Republica Moldova, un stat pașnic, un stat în care oamenii se înțeleg, caută împreună soluții că avem foarte […] Articolul Ion Chicu: „Am votat ca să avem o țară cu care să ne mândrim” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Alegeri „la vedere”: când votul secret devine vot la expoziție. Ce au depistat observatorii Promo-LEX # Realitatea.md
Observatorii Promo-LEX au descoperit la scrutinul parlamentar din 28 septembrie că „secretul votului” a fost tratat, în unele cazuri, mai degrabă ca o opțiune de design decât ca o regulă strictă. În total, au fost raportate 8 situații în care alegătorii au uitat că buletinul nu e pentru Instagram, iar cabinele de vot nu sunt […] Articolul Alegeri „la vedere”: când votul secret devine vot la expoziție. Ce au depistat observatorii Promo-LEX apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Conflict între Igor Grosu și un post TV afiliat lui Șor: Aeroportul nu este închis; este închis pentru bandiți # Realitatea.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a intrat duminică, 28 septembrie, într-un schimb de replici tensionat cu un jurnalist al unui post TV afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. Incidentul a avut loc la ieșirea din secție de votare din Chișinău, unde oficialul, împreună cu soția sa, Inga Grosu, și-a exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare. Întrebat […] Articolul VIDEO Conflict între Igor Grosu și un post TV afiliat lui Șor: Aeroportul nu este închis; este închis pentru bandiți apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a votat: Pentru ca fiecare cetățean în Moldova să fie auzit # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot la ora 10:00, însoțit de candidați ai partidului său. Politicianul a mers la secția de votare de la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM). „Am votat pentru o Moldovă puternică, pentru o Moldovă în care standartele europene devin realitate. Pentru ca fiecare cetățean în […] Articolul Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a votat: Pentru ca fiecare cetățean în Moldova să fie auzit apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Igor Grosu și soția sa au votat: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană” # Realitatea.md
„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldovă Europeană”. Declarația a fost făcută de liderul PAS, Igor Grosu, la ieșire din secția de votare din incinta școlii primare-grădinița nr.91 „Antonin Ursu”, acolo unde duminică, 28 septembrie curent, și-a exprimat dreptul la vot […] Articolul VIDEO Igor Grosu și soția sa au votat: „Ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vasile Costiuc a votat: „Politicienii să vină cu realizări, nu cu sperietori și nu cu terpitul” # Realitatea.md
Liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a exercitat dreptul la vot alături de familie. „Noi am venit alături de familie, cu bunul Dumnezeu în gând, să votăm pentru o Moldovă prosperă, o Moldovă în care cetățenii să decidă pentru ei. Ne dorim o Moldovă în care să vrei să […] Articolul Vasile Costiuc a votat: „Politicienii să vină cu realizări, nu cu sperietori și nu cu terpitul” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
UJM acuză obstrucționarea observatorilor, CEC respinge acuzațiile și invocă prevederile legale # Realitatea.md
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) a anunțat, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, că observatorii săi ar fi fost împiedicați să monitorizeze procesul de votare în anumite secții, în special în cele deschise peste hotare. Potrivit unui comunicat al organizației, „președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare blochează accesul observatorilor, invocând în mod greșit […] Articolul UJM acuză obstrucționarea observatorilor, CEC respinge acuzațiile și invocă prevederile legale apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
FOTO Moldovenii din Rusia au ieșit la vot! Cetățenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte # Realitatea.md
Cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă au ajuns de la primele ore ale dimineții la cele două secții de votare, organizate în incita sediului misiunii diplomatice moldovenești la Moscova, pentru a-și exercita votul în cadrul alegerilor parlamentare, transmite IPN. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de cetățeni moldoveni s-au adunat la sediul Ambasadei […] Articolul FOTO Moldovenii din Rusia au ieșit la vot! Cetățenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Asociația Promo-LEX a anunțat că pentru ziua alegerilor din 28 septembrie a mobilizat un număr record de observatori. În total, 409 secții de votare din țară au fost monitorizate de observatori pe termen scurt, selectate prin eșantion sociologic, iar în toate cele 12 secții destinate alegătorilor din regiunea transnistreană au fost repartizați observatori statici. În […] Articolul Promo-LEX a descoperit nereguli în peste 90 de secții de votare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:10
VIDEO Alexandr Stoianoglo, alături de soție și de cele două fiice, a votat. Ce mesaj a transmis # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, a votat pentru dreptate și pentru viitorul Republicii Moldova. Fostul procuror general a venit la secția de votare însoțit de soție și de cele două fiice ale sale. „Am votat, în primul rând, pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, unde vor fi respectate drepturile și interesele cetățenilor, o […] Articolul VIDEO Alexandr Stoianoglo, alături de soție și de cele două fiice, a votat. Ce mesaj a transmis apare prima dată în Realitatea.md.
