PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 31% din alegători au votat până la 14:00
Moldova1, 28 septembrie 2025 14:20
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
14:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: pragul de validare a alegerilor a fost atins la ora 14.33 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
Acum 15 minute
14:30
PARLAMENTARE 2025 | Un singur vot poate schimba configurația viitorului Parlament: Igor Boțan explică procedura de transformare a voturilor în mandate # Moldova1
La alegerile parlamentare din Republica Moldova, pragul electoral stabilit este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți. Analistul politic Igor Boțan explică de ce acest mecanism este esențial pentru formarea guvernării și cum, printr-un calcul matematic precis, voturile sunt transformate în mandate pentru deputați. Potrivit analistului, chiar și un singur vot poate schimba configurația viitorului Parlament.
Acum 30 minute
14:20
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 31% din alegători au votat până la 14:00 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
14:20
Opozantul rus Garry Kasparov, despre alegerile din R. Moldova: „Între liniștea cimitirului și incertitudinea mării” # Moldova1
Opozantul rus Garry Kasparov avertizează că regimul putinist de la Kremlin transformă războiul într-o stare firească, cotidiană, a societății ruse și vede Moldova drept „material consumabil” în ambițiile sale imperialiste. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Moldova1, Kasparov analizează pericolul pentru țările din vecinătatea Ucrainei, vulnerabilitatea NATO și UE, retorica lui Trump față de Putin și Zelenski și subliniază că alegerile parlamentare de astăzi din Republica Moldovei sunt între „liniștea unui cimitir și imprevizibilitatea mării”.
Acum o oră
14:00
VOX // Alegătorii susțin că au votat pentru un viitor mai bun: „Dorim să trăim fără probleme, fără războaie” # Moldova1
Alegătorii din R. Moldova susțin că își doresc un viitor mai bun și au votat pentru o țară prosperă, în care tinerii să-și poată construi un viitor, iar vârstnicii să trăiască demn, fără grija zilei de mâine. Unii alegători s-au prezentat duminică, 28 septembrie, la urne încă de la primele ore ale dimineții, imediat după deschiderea secțiilor de votare.
Acum 2 ore
13:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Prezență masivă la secțiile de votare din București, Atena, Praga și Roma # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
13:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Până la ora 13:00, peste 88 de mii de cetățeni moldoveni au votat în diaspora # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
13:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: 26.3% din alegători au votat până la 13:00 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
13:10
Peste 16 milioane de sesiuni generate simultan din mai multe țări au vizat, în ultimele două zile, infrastructura electorală a Republicii Moldova. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că toate tentativele de atac au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.
12:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Autoritățile anunță că toate atacurile cibernetice au fost neutralizate # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 4 ore
12:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 666.000 de alegători au votat până la 12:30 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
12:40
În nordul și centrul Republicii Moldova, a început recoltarea unei culturi încă noi pentru țara noastră - sorgul. Este încă puțin cunoscută la noi, dar apreciată pentru rezistența sa la secetă. Fermierii din Grigorăuca, Sîngerei, care au cultivat sorg în cadrul unui proiect susținut de Guvernul Japoniei, mizează mult pe această plantă promițătoare.
12:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Aglomerații la secțiile de votare din Bruxelles, București și Moscova # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
12:30
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova aflați în România, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le-a calificat drept „decisive” și „istorice” pentru viitorul țării, notează HotNews.
12:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. CEC: Procesul electoral decurge fără incidente majore # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
12:20
Alegerile din R. Moldova, reflectate de presa internațională: între parcursul european și influența Rusiei # Moldova1
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 sunt reflectate pe larg de presa internațională, care accentuează caracterul decisiv al scrutinului pentru viitorul european al țării. Publicațiile notează că votul are loc pe fundalul războiului din Ucraina, al acuzațiilor de ingerință masivă din partea Rusiei și al unei societăți profund divizate între aspirațiile proeuropene și orientarea prorusă. Atât Uniunea Europeană, cât și Kremlinul sunt văzute ca jucători activi în această competiție geopolitică, iar rezultatul scrutinului ar putea reconfigura direcția politică a Republicii Moldova pentru următorii ani.
12:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Poliția investighează transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Primii 500.000 de alegători au votat deja # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Site-urile guvernamentale au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:40
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 46 de mii de alegători din diaspora au votat până la ora 11:30 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
11:40
Sprijin european pentru gospodăriile din R. Moldova: renovări cu impact asupra confortului și economiilor # Moldova1
Un număr de 41 de gospodării din satele Republicii Moldova vor fi renovate pentru a deveni mai eficiente energetic. Lucrările vor fi realizate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și Germania, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Proiectul le va aduce familiilor locuințe mai calde și facturi mai mici. În total, aproape 180 de case vor beneficia de lucrări de renovare.
11:30
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 400.000 de alegători au votat până la 11:00 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
11:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Observatorii Promo-LEX raportează 73 de incidente la secțiile de votare # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
11:00
Încălcarea secretului votului și transport organizat – incidente raportate în primele ore ale scrutinului parlamentar # Moldova1
În mai puțin de două ore de la deschiderea secțiilor de votare, observatorii Promo-LEX au raportat 73 de incidente, dintre care 40 au fost confirmate.
11:00
Germania reia inițiativa de a interzice fumatul în mașină în prezența copiilor și a femeilor însărcinate # Moldova1
Bundesratul (camera superioară a parlamentului german) a susținut vineri, cu majoritate de voturi, inițiativa landurilor Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară de a modifica Legea federală privind protecția nefumătorilor. Ministrul Sănătății din Saxonia Inferioară, Andreas Philippi, a numit această modificare „o măsură demult necesară” pentru protejarea copiilor și a femeilor însărcinate de fumatul pasiv. Dacă amendamentul va fi adoptat, cei care vor încălca interdicția riscă amenzi între 500 și 3000 de euro, transmite DW.
Acum 6 ore
10:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Flux sporit de alegători în Moscova, București și Veneția # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
10:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 8.8% dintre alegători au votat până la 10:00 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
10:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 20 de mii de alegători din diaspora au votat până la ora 10:00 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
10:00
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 6% dintre alegători au votat până la 9:30 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
10:00
Aceste alegeri sunt cele mai importante din istoria independenței Republicii Moldova. Rămâne de văzut dacă cetățenii înțeleg miza lor și cât de important este rolul Parlamentului în acest stat. Sunt opiniile experților exprimate duminică, 28 septembrie, în cadrul unei Ediții Speciale la Moldova 1.
09:50
La Bruxelles nu s-a decis cum să fie depășit veto-ul Budapestei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, iar oficialii europeni așteaptă schimbarea guvernării în Ungaria, au declarat pentru DW surse din cadrul UE . „Acum nu există modalități de a depăși veto-ul Ungariei”, a subliniat unul dintre interlocutori.
09:50
Biroul Politici de Reintegrare: Reparațiile la podurile din Zona de Securitate nu au legătură cu alegerile # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău anunță că lucrările de reparație desfășurate la podurile din Zona de Securitate țin exclusiv de infrastructura rutieră și nu au nicio legătură cu procesul electoral. În același timp, Biroul Politici de Reintegrare informează că situația din regiune este calmă și stabilă, iar accesul alegătorilor din stânga Nistrului la cele 12 secții de votare special amenajate este asigurat.
09:50
Președinta Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova Europeană” # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare și a adresat un apel către cetățeni să participe activ la scrutin.
08:50
Procesul electoral din Republica Moldova a început duminică dimineață și se desfășoară fără incidente. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, în cadrul unei conferințe de presă susținute la ora 8:00.
Acum 8 ore
08:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 3% dintre alegători au votat până la 8:30 # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
08:40
Craniu vechi de un milion de ani: oamenii de știință afirmă că descoperirea va rescrie istoria evoluției umane # Moldova1
Un craniu uman descoperit în China, datat la aproximativ un milion de ani, oferă indicii că specia noastră, Homo sapiens, ar fi început să se formeze cu cel puțin o jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unui nou studiu. Totuși, nu toți specialiștii sunt de acord cu această concluzie, transmite serviciul rus al BBC News.
08:30
The European Heritage Days brought a dual celebration to Moldova's cultural scene, honouring a leading figure in heritage preservation.
08:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Primul vot - în Japonia, rânduri la secțiile de votare de la Bruxelles # Moldova1
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
08:30
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Procesul de vot decurge fără incidente # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
08:30
Atacuri asupra Ucrainei în timpul nopții: Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube # Moldova1
Mai multe orașe ucrainene au fost atacate cu rachete și drone în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube de la atac până acum. Un atac rusesc cu rachete a rănit 16 persoane la Zaporojie, inclusiv trei copii, notează The Kyiv Independent.
08:30
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: aproape 3% dintre alegători au votat deja # Moldova1
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
08:10
De la legislație modernă la dosare UNESCO: recunoașterea internațională a cercetătoarei Varvara Buzilă # Moldova1
Zilele Patrimoniului European au adus o dublă sărbătoare la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). A fost lansată cartea „Muzeul Satului din Chișinău” semnată de cercetătoarea Varvara Buzilă și a fost dezvelită Placa de bronz a Premiului Europa Nostra - distincție europeană care îi recunoaște meritele în protejarea și promovarea patrimoniului. Varvara Buzilă este autoarea unui cadru legislativ modern pentru domeniu și a contribuit la cinci dosare UNESCO, dintre care patru au fost deja incluse pe lista patrimoniului imaterial mondial.
07:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
07:30
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
06:50
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 12 ore
06:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 24 ore
21:40
Penuria de combustibil continuă să se agraveze în Rusia și în regiunile anexate ilegal de aceasta. Se întâmplă după ce în ultimele săptămâni Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor de export rusești, iar șoferii resimt consecințele.
21:30
Sub sloganul „Nu rata nici o bătaie a inimii!”, mai mulți cetățeni au participat sâmbătă la un eveniment dedicat sănătății inimii, organizat de Institutul de Cardiologie. Participanții și-au măsurat tensiunea, pulsul și glicemia și au discutat despre prevenirea bolilor cardiovasculare. Evenimentul a inclus și „Promenada Inimilor - Inimi în Mișcare”, o cursă de alergare simbolică în parcul Valea Morilor, pentru a încuraja mișcarea și exercițiile fizice.
21:00
Secțiile de votare din întreaga țară sunt pregătite să își primească alegătorii. Buletinele de vot au fost distribuite, numărate și sigilate în condiții stricte de securitate, iar șefii secțiilor dau asigurări că mâine procesul electoral se va desfășura conform regulamentului.
20:00
Autoritățile de la Kiev: De patru zile, generatoarele diesel - singura sursă de răcire la centrala nucleară Zaporojie # Moldova1
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofida riscurilor de securitate, în timp ce operatorul rus Rosatom a confirmat că începând de marți la respectiva centrală atomoelectrică aflată sub controlul armatei ruse sunt folosite generatoarele diesel pentru furnizarea energiei necesare răcirii reactoarelor, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.