Kasparov, despre Ucraina, NATO, UE și viitorul Moldovei: „Între liniștea cimitirului și incertitudinea mării”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 sunt reflectate pe larg de presa internațională, care accentuează caracterul decisiv al scrutinului pentru viitorul european al țării. Publicațiile notează că votul are loc pe fundalul războiului din Ucraina, al acuzațiilor de ingerință masivă din partea Rusiei și al unei societăți profund divizate între aspirațiile proeuropene și orientarea prorusă. Atât Uniunea Europeană, cât și Kremlinul sunt văzute ca jucători activi în această competiție geopolitică, iar rezultatul scrutinului ar putea reconfigura direcția politică a Republicii Moldova pentru următorii ani.