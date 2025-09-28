(VIDEO) Victoria Furtună către alegătorii săi: „Nu vă irosiți votul”. Ce spune lidera partidului Moldova Mare despre decizia Curții de Apel

13:30

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media”, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, că exclude orice alianță cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), însă respinge și ideea formării unui guvern pro-rus. „Cu PAS nu vom face coaliție nu pentru că sunt pro-europeni. Nu vom face coaliție, deoarece 80% din candidați nu sunt buni nici de paznici la harbuji. Ei fiind paznici vor fura și harbujii de pe deal. Cu PAS nu vom face coaliție, dar, în același timp, eu nu pot să admit astăzi să avem un guvern pro-rus”, a spus Usatîi. Acesta a subliniat că Partidul Nostru va iniția crearea unui nou guvern, dar pe criterii de profesionalism și merit, nu de apartenență politică: „Unica formulă este ca funcțiile să fie obținute de un partid sau altul doar după experiență și cunoștințe. La masa de negocieri vor fi invitate și partidele extra-parlamentare. Eu nu mă voi așeza astăzi doar cu PAS, socialiștii și Alternativa. Eu voi chema toate partidele extra-parlamentare, care au participat în acest scrutin.” Renato Usatîi a criticat practica politică din ultimii 30 de ani, când la negocieri erau acceptate doar partidele care treceau pragul electoral. „Asta este cea mai mare aberație, care a dus la criză și a creat acest sistem care distruge țara. Pe mine nu mă interesează partidul, poate să acumuleze la alegeri 1-2%, dar dacă el o să-mi prezinte cel mai bun director la Moldsilva, de exemplu, sau cel mai bun ministru pentru un anumit domeniu”, a explicat liderul Partidului Nostru. Totodată, el a acuzat PAS că ar fi împărțit funcțiile publice pe criterii de rudenie și loialitate de partid: „Uitați-vă cum PAS a împărțit funcțiile – doar neamuri, nepoți și membri de partid. Când am fost primar în municipiul Bălți, nu am dat afară pe nimeni din cauza criteriilor politice. Îmi amintesc de o doamnă, șef de direcție, care era cu poza lui Dodon în birou – ea lucrează în Primăria Bălți și în ziua de astăzi.” În opinia lui Usatîi, actuala guvernare încearcă să polarizeze societatea cu mesaje simplificate privind integrarea europeană: „Sperietorile PAS-ului de astăzi se bazează pe toți bloggerii, care spun că alegerile de acum nu sunt despre partide, ci despre aderăm sau nu la UE. Este vai și amar!”﻿