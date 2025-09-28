(VIDEO) Victoria Furtună către alegătorii săi: „Nu vă irosiți votul”. Ce spune lidera partidului Moldova Mare despre decizia Curții de Apel
Președinta Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a venit duminicǎ cu un mesaj cǎtre cetǎțeni, îndemnându-i sǎ nu-și irosească votul, întrucât până la finalul zilei instanța de judecată ar urma să retragă definitiv partidul din cursa electoralǎ.„Dragi alegători, v-am promis că nu vă voi minți niciodată, dar nici nu mă voi lăsa șantajată sau utilizată drept o marionetă în interesul străinilor. Am fost informată că judecătorii au primit deja indicație și pregătesc la sfârșitul zilei o decizie defavorabilă prin care votul dumneavoastră oferit nouă să fie anulat și redistribuit partidului de guvernare. De aceea nu vă irosiți votul. Cu toate acestea vă spun astăzi. Voi lupta până la capăt pentru ca astfel de situații din care poporul este o marionetă în mâinele guvernanților să nu se se mai repete”, a declarat Victoria Furtunǎ.Potivit canalului de Telegram Observatorul, la ora 15:00la Curtea de Apel Centru va avea loc pronunțarea în dosarul PP Moldova Mare vs CEC.
