VIDEO/ George Simion a îndemnat cetățenii să voteze pentru partidul lui Vasile Costiuc. „E acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”

Ziarul de Garda, 28 septembrie 2025 14:20
George Simion, șeful partidului AUR din România, a îndemnat cetățenii R. Moldova să voteze pentru partidul condus de Vasile Costiuc. Un video cu Simion a fost publicat pe TikTok de simpatizanții partidului Democrația Acasă în ziua alegerilor parlamentare, scrie G4Media. „Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați,...
LIVE TEXT/ Alegeri decisive în R. Moldova. Scrutinul poate fi declarat VALABIL: se atestă o prezență la vot de peste 33%
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
Un primar din raionul Ialoveni, sancționat de oamenii legii pentru agitație electorală
Un primar din raionul Ialoveni ar fi îndemnat localnicii să voteze pentru un partid politic antrenat în cursa electorală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) în după-masa zilei de duminică, 28 septembrie. Primarul a fost sancționat pentru agitație electorală. „Amintim că aceasta este o ilegalitate și se pedepsește”, notează IGP.
14:30
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Tinerii din diaspora care-și exercită pentru prima dată votul la aceste alegeri. „Primul vot rămâne istoric pentru fiecare alegător"
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
VIDEO/ George Simion a îndemnat cetățenii să voteze pentru partidul lui Vasile Costiuc. „E acolo Democrația Acasă, DA. Pac!"
George Simion, șeful partidului AUR din România, a îndemnat cetățenii R. Moldova să voteze pentru partidul condus de Vasile Costiuc. Un video cu Simion a fost publicat pe TikTok de simpatizanții partidului Democrația Acasă în ziua alegerilor parlamentare, scrie G4Media. „Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați,...
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Până la ora 14, la secțiile de vot de peste hotare s-au prezentat peste 118 mii de cetățeni, cu 18 mii mai mult decât în 2021
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
La ora 13:30, numărul cetățenilor care au votat în diasporă a depășit 100 de mii. Dintre aceștia, cel mai mare procent îl reprezintă categoria de vârstă 36 – 45 de ani. Conform Comisiei Electorale Centrale (CEC) situației până la ora 12:00, în străinătate, la acest moment sunt deschise toate secțiile de votare constituite în Europa...
Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, și-a dat votul „pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale"
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Acesta spuen că a „votat împreună cu familia pentru o familie europeană, dar cu valori tradiționale” și pentru o „Moldovă modernă, cu o economie funcțională și un viitor european”. „Am votat pentru a asigura pacea...
Prezența la vot în regiunea transnistreană, mai mică de două ori decât în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024, conform datelor de la ora 13
În cele 12 secții de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, au votat, până la ora 12:00, circa 5 000 de alegători. Așa arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Astfel, până acum la scrutinul din 2025 s-a prezentat aproximativ același număr de alegători care votaseră în regiunea...
De ce partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, este pe buletinul de vot fără vreo mențiune, deși CEC i-a anulat înregistrarea? Cum explică Comisia faptul că formațiunea poate fi în continuare votată
Partidul Moldova Mare se regăsește în continuare pe buletinele de vot, în ziua alegerilor parlamentare, fără a avea în dreptul său mențiunea „retras”, asta deși Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat anterior înregistrarea formațiunii politice și a candidaților săi. Se întâmplă pentru că Curtea de Apel Centru examinează în aceste momente contestația partidului condus de...
Peste 800 de mii de cetățeni s-au prezentat la secțiile de votare din țară și diaspora
Peste 800 de mii de cetățeni cu drept de vot s-au prezentat până la ora 13:20 la secțiile de votare. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Raportat la categoria de sex, la vot au ieșit mai multe femei, 53,17% sau...
Alegătorii din nordul R. Moldova sunt cei mai activi în cadrul alegerilor paralmentare din 28 septembrie. În raionul Dondușeni se atestă cea mai mare prezență la vot, conform datelor prezentate în timp real de Comisia Electorală Centrală (CEC). Până la ora 13:10, 8540 de alegători din Dondușeni și-au exprimat opțiunea de vot, ceea ce reprezintă...
Maia Sandu, adresare pentru diaspora în ziua alegerilor: „Să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul, să păziți Moldova"
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat diasporei chiar în ziua alegerilor. Aceasta a îndemnat cetățenii moldoveni să iasă la vot. Mesajul președintei Maia Sandu: „Locuiești in afara țării? Ți-ai făcut o viață în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Irlanda, Germania sau altă țară îndepărtată? Sau poate ai mers să câștigi un ban dar...
A fost blocată platforma host.md din cauza unui atac cibernetic. Circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale
Site-urile guvernamentale ale R. Moldova au fost vizate de peste 16 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, informează Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. „Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai...
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Peste 80 de mii de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot în diaspora
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
Zelenski: „Nu putem spune că aceste alegeri sunt o afacere internă a R. Moldova, deoarece R. Moldova este un viitor membru al UE"
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre alegerile din R. Moldova, într-un briefing susținut pe 27 septembrie, când a fost întrebat despre acest subiect de jurnaliști, relatează Ukrinform. Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare. „Cred că Europa se confruntă cu riscuri. Nu putem spune pur și simplu că aceste alegeri sunt...
Marian Lupu: „Astăzi decideți dumneavoastră dacă Moldova și cetățenii ei vor fi tratați cu respect ori cu neglijență"
Marian Lupu, liderul Partidului Mișcarea „Respect Moldova”, și-a dat votul pentru „o Moldovă respectată, prosperă și demnă”. Afirmațiile au fost făcute într-un video publicat pe rețelele de socializare, după ce Lupu și-a exprimat dreptul la vot. „Am votat, în această dimineață, pentru viitorul prosper al R. Moldova, pentru o țară demnă, în care bunăstarea cetățenilor...
Igor Dodon și-a exprimat votul în cadrul scrutinului parlamentar. „Am votat pentru revenirea la normalitate. Faptul că opoziția va învinge este evident"
Unul dintre liderii Blocului electoral „Patriotic”, Igor Dodon și-a exercitat dreptul la vot pentru alegerile parlamentare. „Este o zi importantă pentru R. Moldova. Am votat pentru revenirea la normalitate, pentru oprirea fricii. Oamenii se tem. Trebuie să fie invers, guvernarea să se teamă de oameni. (…) Faptul că opoziția va învinge este evident”, a declarat...
Președintele României: „Politicienii obișnuiesc să spună că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important"
Președintele României, Nicușor Dan, i-a îndemnat, duminică, 27 septembrie, pe toți basarabenii să iasă la vot, pentru că „astăzi este o zi decisivă, istorică pentru Republica Moldova”, scrie G4Media. „Politicienii obișnuiesc să spună că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, o zi istorică pentru Republica Moldova”,...
LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Președinta CEC: „În mai multe birouri electorale din afara țării, reprezentanți ai unor concurenți electorali realizează înregistrări video în mod continuu"
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
VIDEO/ Mai mulți alegători ar fi fost transportați organizat din Federația Rusă spre Republica Belarus. Poliția a fost sesizată
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Poliția anunță că a fost sesizată în legătură cu un caz de transportare organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Belarus. Oamenii legii au publicat și imagini video. „Transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin...
CSJ a menținut decizia Curții de Apel privind limitarea temporară a activității partidului condus de Irina Vlah, până la pronunțarea unei decizii finale
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins sâmbătă, 27 septembrie, recursul depus de partidul Inima Moldovei și a menținut încheierea Curții de Apel Centru prin care formațiunii conduse de Irina Vlah, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, i-a fost suspendată temporar activitatea. Astfel, partidul rămâne în afara alegerilor parlamentare....
LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Președinta CEC: „Procesul de votare se desfășoară în regim normal și fără incidente majore"
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
Platformele guvernamentale au fost ținta atacurilor cibernetice cu o seară înainte de alegeri
Site-urile guvernamentale ale R. Moldova au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, potrivit surselor IPN din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. IPN mai scrie că toate aceste încercări au fost detectate și blocate cu succes de autoritățile competente. Potrivit surselor citate, principalele...
VIDEO/ Directoarea Liceului „Alexandru cel Bun" din Tighina, despre alegeri: „Dacă vor câștiga cei cu viziuni europene, presupun că multe lucruri se vor schimba în bine. În caz contrar, ne așteaptă vremuri foarte grele"
Maria Roibu, directoarea Liceului „Alexandru cel Bun” din Tighina, a venit cu un mesaj către locuitorii regiunii transnistrene și părinții care își duc copii la acest liceu, unic în oraș cu predare în limba română. „Dacă vor câștiga cei cu viziuni europene, presupun că multe lucruri se vor schimba în bine. În caz contrar, ne-ar...
Peste 500 de mii de oameni au ieșit la vot până acum. Care grupă de vârstă este cea mai activă
Peste 500 000 de persoane s-au prezentat până la ora 11:30 la secțiile de vot. Cei mai activi sunt alegătorii cu vârsta între 36 și 45 de ani, arată datele prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre cei 509 382 de cetățeni care au votat până acum, 23 la sută sunt persoane cu vârsta de...
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Un elev, care își face studiile în Lyon, Franța, a venit la secția de votare alături de familia sa gazdă
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Prim-ministrul Dorin Recean și-a exprimat votul
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
AUR din R. Moldova anunță retragerea reprezentanților din secțiile de votare din diaspora „în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral"
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din R. Moldova, Boris Volosatîi anunță că, „în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral”, partidul a decis să își retragă toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate. Volosatîi scrie că decizia survine în urma unei analize interne și a sesizărilor...
VIDEO/ Mark Tkaciuck, unul dintre liderii Blocului electoral Alternativa, și-a exprimat dreptul la vot, alături de fiul său
UPDATE 11:10 Mark Tkaciuk, unul dintre liderii Blocului, a votat alături de fiul său. „Am votat pentru viitorul țării noastre și al poporului nostru. Este foarte important ca oamenii să iasă masiv la vot, ca până la final aceste alegeri să fie cu adevărat democratice”, a spus Mark Tkaciuk. UPDATE 10:35 Unul dintre copreședinții Blocului...
Prim-ministrul Dorin Recean s-a prezentat la secția de vot pe 28 septembrie, pentru a alege viitorul parlament. Acesta a venit la secție alături de soție. Dorin Recean este numărul doi pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate. Pe 28 septembrie, Dorin Recean, alături de soție, s-a prezentat la secția de vot pentru a...
Cronologia excluderii din alegeri a partidului Irinei Vlah, parte al blocului „Patriotic" și modificarea listei candidaților la funcția de deputat
Ieri, 27 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat o hotărâre privind modificarea listei candidaților la funcția de deputat din partea Blocului Electoral „Patriotic”, după ce Curtea de Apel Centru a emis o încheiere prin care a fost limitată activitatea partidului „Inima Moldovei”, parte componentă al blocului electoral, în contextul în care ar exista „suspiciuni...
LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Peste 400 de mii de alegători au votat până la ora 11:00
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
LIVE TEXT/ Votul în DIASPORA: Tineri din străinătate își exercită votul pentru prima dată în cadrul acestor alegeri
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
VIDEO/ Ion Chicu, copreședintele Blocului electoral Alternativa, și-a exprimat dreptul la vot. „Îndemnăm toți cetățenii noștri să vină la alegeri"
UPDATE 10:35 Unul dintre copreședinții Blocului electoral Alternativa, Ion Chicu, s-a prezentat la secția de votare pentru a-i exercita dreptul de cetățean alături de soția sa. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare dintre noi se...
Cu steagurile R. Moldova și ale Rusiei, cântând „Katiușa", moldovenii votează la Moscova
Cetățenii moldoveni au început să voteze la Moscova în cadrul alegerilor parlamentare. Potrivit presei de stat rusești Ria Novosti, la cele două secții deschise în Rusia – la ambasadă și la consulat – s-au format cozi. IPN scrie că lângă ambasadă a fost instalat un cort, unde moldovenii sunt întâmpinați cu ceai fierbinte și cafea....
Președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, și-a exprimat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. „Am votat pentru o Moldovă puternică. Am votat pentru ca fiecare cetățean din Moldova să fie îngrijit, auzit”, a spus Usatîi. Duminică, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un...
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
Alegeri parlamentare: Au votat peste 10% din numărul total al cetățenilor cu drept de vot
Până la ora 10:15, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 10% de cetățeni cu drept de vot sau circa 280 de mii de persoane. LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025 Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în...
VIDEO/ Igor Grosu, după ce și-a exercitat dreptul la vot: „Nu sunt alegeri simple. Noi ne batem pentru majoritate parlamentară proeuropeană"
Pe 28 septembrie, Igor Grosu, președintele și primul pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate, a participat la exercițiul electoral pentru alegerea viitorului Parlament. Igor Grosu s-a prezentat la secția de vot alături de soția sa. În urma exercitării dreptului la vot, candidatul a făcut câteva declarații în fața presei. Acesta a votat...
Cum vede presa internațională „bătălia" electorală din Moldova, în dimineața alegerilor: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicarea directă a Moscovei
Astăzi, 28 septembrie, cetățenii R. Moldova își aleg noul Legislativ, într-un scrutin electoral care a ajuns să fie văzut drept „o adevărată bătălie pentru viitorul țării”, în acești termeni este descrisă cursa electorală de către unele dintre cele mai mari ziare din Europa și SUA, transmite G4Media. În acest context, The Washington Post, unul dintre cele...
LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Pe podul Râbnița–Rezina continuă să fie aglomerație
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
Autoritățile au activat o Linie Fierbinte la numărul (+373) 78 710 116, gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA), dedicate raportării cazurilor de corupere electorală în cadrul alegerilor legislative din 28 septembrie. Linia Fierbinte este funcțională 24/24 pentru apeluri atât de pe teritoriul R. Moldova, cât și din afara țării și permite raportarea prin apeluri audio...
VIDEO/ Alexandru Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral Alternativa, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a îndemnat toți cetățenii să meargă la vot
UPDATE 9:30 Copreședintele Blocului electoral Alternativa Alexandru Stoianoglo a votat alături de familie la alegerile parlamentare. Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa. „Am votat împotriva fricii, împotriva dezinformării, împotriva dezbinării, împotriva împărțirii oamenilor în...
Alegeri parlamentare: Peste 200 de mii de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot în țară și diaspora
Până la ora 9:40, în secțiile de votare din R. Moldova și diaspora au votat peste 200 de mii de cetățeni cu drept de vot sau 7,24%. LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare 2025 Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii...
LIVE/ Primele constatări ale Promo-LEX în ziua alegerilor parlamentare: la Iași, un reprezentant al unui concurent electoral ar fi cerut să instaleze o cameră video
Până la ora 08:40, conform Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor, la 8 secții de votare nu a fost respectat secretul votului, fiind înregistrate cazuri în care a fost fotografiat buletinul de vot sau opțiunea de vot a fost vizibilă. La ora 7:25, la Iași, un reprezentant al unui concurent electoral ar fi intrat în...
LIVE DIASPORA/ Secțiile de votare din diaspora își deschid ușile: „Moldovenii din întreaga lume sunt așteptați să-și exprime opțiunea și să contribuie la viitorul R. Moldova"
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
VIDEO/ Alexandru Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral Alternativa, și-a exprimat dreptul la vot
UPDATE 9:30 Copreședintele Blocului electoral Alternativa Alexandru Stoianoglo a votat alături de soția sa și cele două fiice ale lor la alegerile parlamentare. Primarul Chișinăului și unul din liderii Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban, și-a exprimat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare alături de soția sa. „Am votat împotriva fricii, împotriva...
Președinții birourilor electorale ar bloca accesul observatorilor Uniunii Juriștilor din Moldova, susține organizația. CEC: „Vrem punctat să aflăm unde se întâmplă"
Uniunea Juriștilor din Moldova (UJM) „semnalează abuzuri repetate” ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare (BESV), care ar bloca accesul observatorilor la secțiile de votare, „în special peste hotare”. De cealaltă parte, secretara Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dana Munteanu, spune că organizația ar trebui să comunice date exacte ale incidentelor semnalate. ZdG a scris...
LIVE TEXT/ Alegeri parlamentare decisive în R. Moldova. Până la această oră, cei mai activi la urne sunt tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani
Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți. În cadrul scrutinului,...
LIVE DIASPORA/ Secțiile de votare din diaspora ăți deschid ușile: „Moldovenii din întreaga lume sunt așteptați să-și exprime opțiunea și să contribuie la viitorul R. Moldova"
Alegerile parlamentare din R. Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare din diaspora la sediul Ambasadei R. Moldova în Japonia. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în: Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia,...
