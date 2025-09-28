Chitaristul Bi-2, Maksim Andriușcenko, și-a făcut datoria de cetățean al Republicii Moldova
TVR Moldova, 28 septembrie 2025 14:20
Chitaristul trupei Bi-2 Maksim Andriușcenko, care a devenit cetățean al Republicii Moldova, a anunțat că și-a exercitat dreptul de vot, în Madrid, Spania.
Acum 5 minute
14:40
Alegerile parlamentare din R. Moldova pot fi validate. Prezența la vot a depășit pragul de validare # TVR Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova pot fi validate. Astfel, numărul alegătorilor care s-au prezentat până acum la vot a depășit 33,33% din numărul total de cetățeni cu drept de vot.
Acum 15 minute
14:30
Alertă cu bombă la o secţie de votare din Roma. Poliția a evacuat oamenii.
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Președintele României îndeamnă basarabenii din România să iasă la vot: „E o zi istorică pentru RM” # TVR Moldova
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat astăzi, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că este o zi istorică, în care votul cetăţenilor este foarte important. El a indemnat cetatenii R Moldova aflați in România să meargă la vot.
14:00
„Prezență masivă” la urne în străinătate. Pe moment, au votat în diaspora 113.220 de alegători # TVR Moldova
Astăzi, mii de cetățeni ai Republicii Moldova își exercită dreptul de vot peste hotare. La București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona și Tel-Aviv, imaginile de la secțiile de votare arată cozi impresionante și o participare remarcabilă, informează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Acum 2 ore
13:00
/ VIDEO/ Maia Sandu invită diaspora la vot: „Moldova nu există fără moldovenii din diaspora” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat duminică un mesaj către cetățenii moldoveni care trăiesc în străinătate, subliniind rolul esențial al diasporei în consolidarea viitorului țării.
13:00
Igor Dodon se declară convins că opoziția va învinge la alegeri, dar cheamă simpatizanții la protest # TVR Moldova
Igor Dodon, co-președinte al Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, a spus că a votat pentru „revenirea la normalitate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova”.
12:50
Atacuri masive asupra infrastructurii electorale din Republic Moldova: 4.000 de site - nefuncționale # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean a anunțat că infrastructura procesului electoral din Republica Moldova a fost supusă, sâmbătă și duminică, mai multor tentative de atac cibernetic. În special, au fost vizate site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara Republicii Moldova.
Acum 4 ore
12:40
12:40
Alertă cibernetică: Infrastructura electorală din R. Moldova, vizată de atacuri masive # TVR Moldova
Premierul Dorin Recean, a anunțat că infrastructura aferentă procesului electoral din Republica Moldova a fost supusă, ieri și azi, mai multor tentative de atac cibernetic. În special, au fost vizate site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de vot din afara țării.
12:30
Inspectoratul General al Poliției informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus, acțiune care contravine legislației naționale. Potrivit poliției, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral.
12:10
„Ingerințe ale Kremlinului”. AUR își retragere reprezentanții din secțiile de votare din străinătate # TVR Moldova
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunță că, în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral, partidul a decis să își retragă toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate.
12:10
11:40
Dorin Recean: Au fost tentative de organizare a cetățenilor din Transnistria să meargă în România # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat după ce și-a exprimat sufragiul că „puterea este în votrul nostru cinstit, în puterea Moldovei”.
Acum 6 ore
10:30
Promo-LEX a semnalat fotografierea buletinelor de vot și poziționare incorectă a cabinelor de vot # TVR Moldova
La deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, observatorii Asociației Promo-LEX au semnalat mai multe incidente și nereguli.
10:30
10:20
Secretul votului afectat în opt cazuri la startul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # TVR Moldova
La deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, observatorii Asociației Promo-LEX au semnalat mai multe incidente și nereguli.
10:20
Igor Grosu: Aceste alegeri vor marca viitorul societății, și nu sunt doar pentru patru ani # TVR Moldova
De la primele ore ale zilei, îşi exercită dreptul la vot şi Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, candidat la alegerile parlamentare. El a declarat că a votat pentru pace, stabilitate, dezvoltare, o Moldovă europeană.
09:50
Ce spune Chișinăul despre aglomerația pe podurile de pe Nistru: „Lucrările nu influențează votul” # TVR Moldova
Biroul politici de reintegrare informează că, la acest moment, situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Autoritățile precizează că fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația de pe teren este monitorizată și gestionată eficient de instituțiile competente.
09:50
Traian Băsescu: „O ţară mică precum R. Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Putin” # TVR Moldova
Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin.
09:20
Ion Ceban: „Am votat pentru o agendă a intereselor cetățenilor, și nu pentru una geopolitică” # TVR Moldova
Ion Ceban, co-președintele Blocului Alternativa, și-a exprimat opțiunea de vot. Primarul Chișinăului a menționat că a votat pentru o agendă a intereselor cetățenilor, și nu pentru una geopolitică.
09:20
Maia Sandu a votat: „Casa noastră este în primejdie și are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi” # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a declarat că a votat „pentru un parlament cu care să putem continua pacea, pentru un parlament care respectă Republica Moldova”.
09:10
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: La ora 9:00, și-au exercitat dreptul la vot peste 4% din alegători # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
09:00
09:00
S-au format cozi mari la secțiile de vot din Federația Rusă încă de la primele ore ale dimineții. Din imaginile distribuite pe reţelele sociale se observă că zeci de cetățeni ai Republicii Moldova s-au adunat în fața Ambasadei Republicii Moldova din Mosocva, chiar înainte de deschiderea oficială.
08:50
/FOTO; VIDEO/ Parlamentare 2025: În Italia, cele mai multe secții de vot deschise în străinătate # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării. Scrutinul se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție electorală națională, într-un singur tur. Doar concurenții electorali care depășesc pragul – 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți – sunt eligibili pentru a accede în Legislativ. Pentru validarea alegerilor este necesară o prezență de cel puțin o treime din alegătorii înscriși în listele electorale.
Acum 8 ore
08:40
08:30
Alegători au început să vină la vot chiar în primele minute de la deschiderea secţiilor. Oamenii spun că este responsabilitatea fiecăruia să aleagă viitorul Republicii Moldova. Au votat pentru un parlament mai bun, responsabil, eficient şi pentru dezvoltarea ţării.
08:30
Cele mai multe secții de vot din străinătate au fost deschise în Italia, 75 la număr. La această oră acestea își deschid ușile, iar cu toate detaliile vine corespondentul TVR de la Roma, Anca Mihai. Anca bună dimineața.
07:50
Număr record de secții de vot peste hotare: Parlamentare 2025, un nou test pentru diaspora # TVR Moldova
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, diaspora va avea la dispoziție cel mai mare număr de secții de votare deschise vreodată peste hotare. Sunt 301 la număr în marile orașe europene, câteva din Asia, dar și din America de Nord. Cu mai multe detalii despre scrutinul din străinătate vine jurnalista TVR MOLDOVA, Mădălina Cociu.
07:20
Primul cetățean al R.Moldova care a votat la aceste alegeri este o studentă din Japonia. Tânăra și-a exprimat opțiunea electorală la Ambasada de la Tokyo.
07:20
Un viitor mai bun, economie stabilă, locuri de muncă mai bine plătite, drumuri bune, spitale și școli moderne. Asta își doresc cetățenii, care ne-au spus că vor merge la vot pentru a fi reprezentați în Parlament, de politicienii care le pot aduce bunăstarea. Un subiect mereu actual rămân pensiile și salariile care se vor mai mari, după fiecare scrutin.
07:20
La aceste alegeri, diaspora va avea la dispoziție cel mai mare număr de secții de votare deschise vreodată peste hotare. Sunt 301 la număr în marile orașe europene, câteva din Asia, dar și din America de Nord.
07:10
/FOTO; VIDEO/ Urmărește LIVE pe TVR Moldova alegerile parlamentare 2025: A început votul în țară # TVR Moldova
Astăzi, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se regăsesc 23 de partide politice și candidați independenți. Au fost constituite 2.274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării.
Acum 12 ore
06:40
Parlamentul este cel mai reprezentativ for politic din Republica Moldova. O dată la patru ani, cetăţenii sunt chemaţi la urne să aleagă deputaţii, prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Parlamentarii trebuie să adopte legi reieşind din necesităţile societăţii şi problemele oamenilor, să verifice activitatea Guvernului, să aprobe bugetul de stat, să ratifice tratatele internaționale sau să stabilească politicile externe și de apărare a statului. Cum funcţionează instituţia-simbol al democraţiei din Republica Moldova, ne spune jurnalista TVR MOLDOVA, Olga Sarivan.
06:10
Scrutin parlamentar crucial în Republica Moldova: Partide, secții de votare și actele necesare # TVR Moldova
Republica Moldova își alege duminică, 28 septembrie, Parlamentul pentru următorii patru ani. Acesta este cel de-al XII-lea scrutin parlamentar de la declararea Independenţei. Cetăţenii aleg o nouă componenţă a Parlamentului care este organul reprezentativ suprem al poporului şi singura autoritate legislativă a statului.
Acum 24 ore
21:10
În primele zile ale invaziei ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, activistul Remus Cernea a participat la protestele din Bucureşti împotriva invaziei ruseşti. Apoi s-a dus la frontieră pentru a ajuta refugiaţii. În cele din urmă, a ajuns direct în mijlocul bombardamentelor din estul Ucrainei. A plecat în țara vecină în plin război, de 20 de ori, şi a arătat nenorocirile atacurilor rusești timp de peste 390 de zile. În această perioadă, el a fost în toate zonele de conflict şi a văzut de nenumărate ori moartea, teroarea, precum şi rezistenţa poporului ucrainean. Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipro, Krivoi Rog, Odesa, Doneţk. Sunt doar câteva dintre zonele în care a fost Remus Cernea în misiunea sa de corespondent de război.
20:40
Elevii din Republica Moldova au avut, anul şcolar trecut, mai multă grijă cu manualele lor. Doar 7% din cărţile de pe care învaţă au fost pierdute sau distruse. Cifra este cu 30% mai mică faţă de anul de studii 2023-2024. Cu toate acestea, multe dintre manualele aflate pe băncile şcolilor sunt deja uzate, chiar dacă perioada legală de utilizare a lor nu a expirat. Ministerul Educației anunță o strategie nouă pentru îmbunătățirea calității cărţilor folosite în şcoli.
20:10
Mâine, zi in care când cetăţenii R Moldova vor merge la vot pentru a-și alege reprezentantii in viitorul Parlament, reporterii TVR MOLDOVA vor lua pulsul zilei. De aici, din studioul de ştiri, vom oferi, din oră în oră, cele mai noi informaţii despre mersul alegerilor. Vom fi prezenţi la secţiile de vot din ţară dar şi din străinătate. Iar la ora 21, va începe un program marathon despre alegeri, până după miezul nopţii.
19:40
Guvernul României continuă să invstească în viitorul copiilor din Republica Moldova. Proiectul "Cutia preşcolarului şi a şcolarului" a ajuns astăzi și la Bălți. Copii din Gimnaziul nr. 10, Gimnaziul "Alexandru Ioan Cuza" și Grădinița nr. 2 au primit ghiozdane, seturi complete de rechizite și cărți. Aflată la a treia ediţie, iniţiativa este implementată de Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova al Guvernului de la Bucureşti.
19:10
In Franța vor fi deschise 26 de secții de vot, un număr record care reflectă creșterea comunității de cetățeni ai Republicii Moldova. Aproape 80% dintre alegătorii basarabeni din Franța locuiesc în regiunea pariziană iar cele mai multe secții au fost concentrate în această zonă.pentru a facilita accesul la vot.
18:20
Campania electorală s-a încheiat, iar astăzi este "ziua tăcerii", zi în care agitația electorală este interzisă. Mâine, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a-și alege deputații în Parlament. Secțiile de vot au fost deschise încă de dimineață pentru ultimele pregătiri. Membrii birourilor electorale s-au asigurat că totul este la locul său: cabinele de vot, mesele pentru semnături și, cel mai important, urnele și ștampilele.
18:00
Polițiștii de la Botanica, în comun cu procurorii, au documentat activitatea unui bărbat de 29 de ani, implicat în schema Organizației criminale „Șor”. Acesta locuiește în raionul Ialoveni, împreună cu o femeie de 34 de ani.
17:10
Sergiu Țîmpeu este pasionat de fotbal, încă din copilărie. Este jucător profesionist și membru al selecționatei de futsal. În același timp, își construiește o carieră de antrenor.
16:10
Filmul Mario, Maria, Marinel - regizat de Violeta Gorgos, a obținut Premiul cel mai bun lungmetraj în cadrul unui festival de film din Canada.
16:10
Inspectoratul de Poliție Hâncești transmite că un preot, în timpul serviciului divin oficiat într-o biserică din raion, ar fi distribuit enoriașilor săi ziare cu caracter românofob și pro-rusesc, cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină. Potrivit surselor TVR Moldova, este vorba depreotul Simion Vrabie din Dahnovici, Hâncești.
15:10
Un tânăr antreprenor din Breanova, raionul Orhei, a transformat stâna familiei sale într-un obiectiv turistic pentru cei dornici să cunoască îndeaproape viața rustică. Și pentru ca experiența să fie cu adevărat unică, oaspeții sunt serviți cu plăcinte coapte pe vatră și compot rece. Jurnalistul TVR MOLDOVA Ion Railean a vizitat acest loc și ne împărtășește impresiile de călătorie într-un reportaj.
Ieri
14:40
Înaltpreasfințitul Petru către cetățeni: Nu vă lăsați înșelați de bani sau promisiuni trecătoare # TVR Moldova
Înaltpreasfințitul Petru, mitropolitul Basarabiei, spune că ziua de duminică, 28 septembrie 2025, este un moment de mare răspundere pentru fiecare dintre noi. Ierarhul îi îndeampnă pe credincioși să nu se lase înșelați de bani sau promisiuni trecătoare, să nu accepte corupția și să nu lase ca interesele străine să fure prezentul și viitorul familiilor și copiilor noștri.
14:10
O tânără de 20 de ani din Cahul, anunțată drept dispărută, vineri dimineață, a fost găsită decedatǎ într-o zonă împădurită de la marginea aceluiași oraș, potrivit Inspectoratului General al Poliției.
14:00
Oamenii legii anunță, cu regret, cu puțin timp în urmǎ, tânǎra a fost depistată decedatǎ, într-o zonă împădurită de la marginea orașului.
