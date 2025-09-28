(foto) Diaspora, activă în mai multe orașe europene: Alegătorii au format cozi la secțiile de la București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona
UNIMEDIA, 28 septembrie 2025 14:20
Mii de cetățeni ai Republicii Moldova își exercită dreptul de vot peste hotare, astăzi, în cadrul scrutinului parlamentar. La mai multe secții de votare s-au format cozi, iar alegătorii își așteaptă rândul, pentru a-și exprima dreptul constituțional.
• • •
(live) Scrutinul parlamentar, sub lupa Promo-LEX. Observatorii Asociației prezintă constatări de la secțiile de vot din țară și diasporă # UNIMEDIA
Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor organizează o conferință de presă în care prezintă date și constatări, după ora 09:40, legate de desfășurarea scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.
(video) La vot, cu toată familia: Tudor Ulianovschi, alături de soție și cele 3 fiice, a pus ștampila „pentru o Moldovă puternică și respectată” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE),Tudor Ulianovschi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Liderul social-democrat a venit la secția de votare împreună cu soția și cele trei fiice ale sale.
(video) „Vasile era cu pantolonii jos”. Unul dintre suspecții în omorul bărbatului din Ocolina ar figura și într-un dosar de viol: Poliția ne-a zis mai bine să nu știm ce au făcut cu el # UNIMEDIA
Tragedia din satul Ocolina, din raionul Soroca, continuă să cutremure comunitatea. Familia lui Vasile Rotaru, bărbatul găsit fără viață în pădure, afirmă că acesta ar fi avut parte de o moarte chinuitoare, iar versiunile care circulă prin sat ridică semne de întrebare. „Poliția ne-a zis mai bine să nu știm ce au făcut cu el”, a mărturisit printre lacrimi soția victimei pentru LIFE MD DOCUMENTARY.
(foto) Natalia Gavrilița și-a exercitat dreptul la vot în diaspora: Mesajul transmis de fosta premieră de la Berlin # UNIMEDIA
Fosta prim-ministră, Natalia Gavrilița, și-a exercitat astăzi dreptul la vot la secția din Berlin, din Germania, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Renato Usatîi s-a adresat alegătorilor indeciși: Mergeți cu toții la vot. Puteți fi indiferenți față de toate partidele politice, dar nu fiți indiferenți față de Republica Moldova # UNIMEDIA
După ce președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, împreună cu membrii echipei, și-au exercitat dreptul la vot, liderul formațiunii politice s-a adresat alegătorilor indeciși, îndemnându-i să nu rămână indiferenți față de viitorul Republicii Moldova.
Cei mai activi alegători, la Rezina: Care este cel mai leneș raion și câți moldoveni au votat în diasporă # UNIMEDIA
Aproape 600 de mii de moldoveni au votat până la ora 12:00, potrivit datelor prezentate de CEC. În țară, cei mai activi sunt alegătorii dintr-un raion din nordul țării. Totodată, în diasporă s-au prezentat la vot circa 60 de mii de cetățeni în orele dimineții.
Un submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibil # UNIMEDIA
Un submarin al marinei ruse se confruntă cu o defecțiune tehnică gravă în apele europene, care ar putea provoca o explozie la bord. Este vorba despre Novorossiisk, un submarin de tip Kilo, lung de 74 de metri, parte a Flotei ruse a Mării Negre și capabil să transporte rachete de croazieră „Kalibr”, relatează metro.co.uk, citat de adevarul.ro.
(video) Atmosferă de sărbătoare la Moscova: Moldovenii au încins o horă în fața secției de votare # UNIMEDIA
Alegerile din Republica Moldova au scos astăzi mii de oameni la vot, inclusiv peste hotare. La Moscova, unde încă de dimineață s-au format cozi uriașe la secția de votare, mai mulți moldoveni au încins o horă în fața clădirii, transformând așteptarea într-o adevărată sărbătoare, scrie SHOK.md.
(stop cadru) Moment tandru între Igor și Galina Dodon, în secția de vot, când liderul PSRM i-a aranjat soției o șuviță # UNIMEDIA
În timpul exercitării dreptului la vot, Igor Dodon, liderul PSRM, a surprins prezenții cu un gest tandru: a îndreptat o șuviță de păr a soției sale, în timp ce familia era fotografiată la secția de votare.
(video) Mark Tkaciuk, cu zâmbetul pe buze, alături de feciorul său, la alegeri: Am votat pentru ca Moldova să nu mai fie răscrucea tuturor necazurilor # UNIMEDIA
Copreședintele Blocului Alternativa, Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot alături de fiul său, în cadrul scrutinului parlamentar. „Am votat pentru ca Moldova să înceteze să mai fie răscrucea tuturor necazurilor, cum spunea Grigore Ureche”, a declarat politicianul.
Ultima oră! Peste 4000 de site-uri din Moldova, blocate. Recean: Infrastructura electorală a fost ținta unor atacuri cibernetice # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean anunță că, în ultimele două zile, au fost lansate atacuri cibernetice repetate asupra infrastructurii informatice care deservește procesul electoral, inclusiv asupra site-ului oficial al CEC și mai multor secții de votare din afara țării. „Circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale”, a precizat prim-ministrul.
(video) Victoria Furtună: Nu vă irosiți votul pentru „Moldova Mare”. Va fi redistribuit PAS # UNIMEDIA
Președinta Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a venit cu o adresare către alegători, în contextul scrutinului parlamentar, care are loc astăzi. „
(video) „Astăzi puterea politică tremură în fața poporului”. Igor Dodon, la urne împreună cu soția: Am votat pentru o țară în care oamenii să fie respectați # UNIMEDIA
Igor Dodon, copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, s-a prezentat astăzi la secția de votare pentru a-și exercita dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. „Am votat pentru o țară în care oamenii să fie respectați, să fie ajutați, să se simtă liberi și să nu le fie frică”, a declarat liderul PSRM.
(video) Liderul Alianței Moldovenii, Denis Roșca a votat pentru „o Moldovă dezvoltată, respectată de cetățeni și vecini” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Alianța Moldovenii, Denis Roșca și-a exercitat dreptul la vot și speră la o țară dezvoltată, industrializată și respectată.
(video) CEC, detalii despre desfășurarea scrutinului parlamentar: Peste jumătate de milion de moldoveni au votat până la ora 12:00 # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat detalii despre desfășurarea scrutinului parlamentar, până la ora 12:00. Urmăriți conferința pe UNIMEDIA.
Candidatul ALDE, Radu Raicu a votat la Leova: „Democrația prinde viață atunci când fiecare dintre noi merge la urne și decide viitorul țării” # UNIMEDIA
Candidatul ALDE, activistul Radu Raicu a votat în orașul său, Leova, pentru o Moldovă europeană.
(live/update) START VOT! Moldovenii aleg astăzi Parlamentul Republicii Moldova: Situație tensionată în stânga Nistrului # UNIMEDIA
Cetățenii Republicii Moldova își aleg astăzi deputații în forul legislativ. Secțiile de votare din toată țara s-au deschis, iar UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele zilei și întreg procesul de vot. Fiți alături de echipa noastră pentru a afla primii cele mai importante știri!

11:50 Lidera Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, exclusă din cursa electorală pe ultima sută de metri, a votat împotriva fricii și sărăciei. Ea a venit la secția de votare împreună cu fiica sa Anna și colegi din partid.

11:30 Situație tensionată la punctul de trecere dintre localitățile Camenca, regiunea transnistreană, și Senatovca, Republica Moldova. Alegătorii, care încearcă să traverseze podul, nu ar fi lăsați să treacă, motivul invocat fiind o defecțiune a sistemului.
(video) Irina Vlah a votat, alături de fiica sa Anna, pentru „libertate”: Țara nu va mai fi ostatică. Astăzi poporul decide # UNIMEDIA
Lidera Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, exclusă din cursa electorală pe ultima sută de metri, a votat împotriva fricii și sărăciei. Ea a venit la secția de votare împreună cu fiica sa Anna și colagi din partid.
(galerie foto) Votul în diasporă, în plin proces: Moldovenii fac cozi la secțiile din străinătate. Verificați adresa secției înainte de a porni la drum # UNIMEDIA
Secțiile de vot din diasporă au început să se deschidă, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în contextul scrutinului parlamentar de astăzi. „Verificați adresa secției înainte de a porni la drum”, îndeamnă autoritățile.
(video) Vasile Costiuc, la braț cu soția și fiul, pe 28 septembrie: „Am votat pentru o Moldovă în care cetățenii să fie gospodari la ei acasă” # UNIMEDIA
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a exercitat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. „Noi ne dorim o Moldovă prosperă”, a precizat politicianul.
(video) „Votul cinstit este puterea moldovenilor”: Dorin Recean a votat, alături de soție, și îndemnat cetățenii să se mobilizeze: Turul II nu va fi # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare a votat, alături de soție, și a îndemnat cetățenii să se mobilizeze, pentru că „turul II nu va fi”.„Om cu om, vot cu vot, protejăm pacea și suveranitatea Moldovei”, a spus prim-ministrul.
(video) Blocaj pe podul Camenca: Alegători din stânga Nistrului nu sunt lăsați să treacă pentru că „a căzut sistemul” # UNIMEDIA
Situație tensionată la punctul de trecere dintre localitățile Camenca, regiunea transnistreană, și Senatovca, Republica Moldova. Alegătorii, care încearcă să traverseze podul, nu ar fi lăsați să treacă, motivul invocat fiind o defecțiune a sistemului.
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost luat prin surprindere de întrebarea unui jurnalist, după ce și-a exercitat votul, astăzi, în cadrul scrutinului parlamentar. „- De ce e închis aeroportul? - Oamenii zboară încolo și încoace. Doar bandiții probabil nu pot zbura și asta e bine”.
„NU”. Vlad Filat a votat: Astăzi, când mai avem măcar iluzia unei opțiuni între „da” și „nu”, eu aleg a doua variantă # UNIMEDIA
Vlad Filat a ales opțiunea „nu”. Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, formațiune care nu a fost admisă la alegerile parlamentare din Republica Moldova și-a exercitat dreptul la vot.
(video) Liderul PAS, Igor Grosu, a votat pentru o Moldovă europeană: „Domnule președinte, mai încetișor, vă rog” # UNIMEDIA
Liderul PAS, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot, însoțit de soție. Politicianul a purtat un costum negru, cămașă albă și cravată albastră. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) Ion Chicu, cu mâna pe inimă, la urne: „Am votat să avem țară, una cu care să ne mândrim” # UNIMEDIA
Copreședintele Blocului Alternativa, Ion Chicu, s-a prezentat astăzi la secția de votare pentru a-și exercita dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
(video) Liderul Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu: Am votat pentru viitorul prosper al RM, pentru o țară demnă # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, a votat astăzi dimineață, în cadrul alegerilor parlamentare, „pentru o Moldovă respectată, prosperă și demnă”.
(video) Renato Usatîi a făcut cruce pe buletinul de vot: „Totul ce era trist în Moldova să rămână în istorie” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În momentul în care a marcat buletinul de vot, Usatîi a făcut semnul crucii și a declarat: „Am votat ca tot ce era trist în Republica Moldova să rămână în istorie.”
(live) Agitație, PR negru și votare în grup: Observatorii Promo-LEX au înregistrat zeci de nereguli la secțiile din țară și în diaspora, până la ora 09:40 # UNIMEDIA
Observatorii Promo-LEX anunță că au documentat, până la ora 09:40, mai multe incidente în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, inclusiv publicitate electorală în apropierea secțiilor de votare, prezența nejustificată a unor persoane neautorizate, încălcarea secretului votului și tentative de filmare a procesului electoral, atât în țară, cât și în diaspora.
(video) Alexandr Stoianoglo, cu soția și fiicele la secția de votare: Rezultatele alegerilor trebuie să corespundă voinței poporului RM # UNIMEDIA
Copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot. Fostul Procuror General a fost însoțit la secția de votare de soția sa și cele două fiice.
(video) Maia Sandu, în fața secției de vot: Rusia vrea să preia puterea în RM ca să o folosească contra Ucrainei, dar și a UE. Ar putea să lanseze de aici drone, cum o face din Belarus # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a declarat, după ce și-a exercitat dreptul la vot, că Federația Rusă urmărește preluarea controlului asupra Republicii Moldova pentru a o transforma într-un instrument împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene, în contextul războiului din regiune.
