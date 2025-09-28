(foto) Diaspora, activă în mai multe orașe europene: Alegătorii au format cozi la secțiile de la București, Atena, Praga, Roma, Nürnberg, Lisabona

12:00

Cetățenii Republicii Moldova își aleg astăzi deputații în forul legislativ. Secțiile de votare din toată țara s-au deschis, iar UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele zilei și întreg procesul de vot. Fiți alături de echipa noastră pentru a afla primii cele mai importante știri!11:50Lidera Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, exclusă din cursa electorală pe ultima sută de metri, a votat împotriva fricii și sărăciei. Ea a venit la secția de votare împreună cu fiica sa Anna și colegi din partid.11:30Situație tensionată la punctul de trecere dintre localitățile Camenca, regiunea transnistreană, și Senatovca, Republica Moldova. Alegătorii, care încearcă să traverseze podul, nu ar fi lăsați să treacă, motivul invocat fiind o defecțiune a sistemului.