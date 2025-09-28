Renato Usatîi – singurul lider politic care a răspuns presei în română, rusă și engleză
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la … Articolul Renato Usatîi – singurul lider politic care a răspuns presei în română, rusă și engleză apare prima dată în BreakingNews.
O adevărată horă s-a încins astăzi în fața unei secții de votare din orașul Salonic, Grecia. Mai mulți moldoveni, îmbrăcați în ii și purtând tricolorul pe umeri, au dansat pe melodia „Hora din Moldova” interpretată de Nelly Ciobanu. Imaginile au fost distribuite pe pagina Ambasadei Republicii Moldova în Grecia. „Hora din Moldova în fața secției … Articolul Spectacol la vot în Grecia: moldovenii din Salonic au dansat „Hora din Moldova” apare prima dată în BreakingNews.
Copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon, și-a exercitat astăzi dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția sa. După ce a votat, Igor Dodon a declarat că a votat pentru dezvoltarea R. Moldova. „Este o zi importantă pentru țara și cetățenii noștri. Eu … Articolul Igor Dodon acuză guvernarea de „tiranie” și anunță protest: „Ne apărăm alegerea” apare prima dată în BreakingNews.
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul Moldovei, o țară în care legile statului vor fi principii fundamentale, unde drepturile și interesele cetățenilor vor fi respectate. Am votat pentru o Moldovă unde … Articolul „Îmi doresc o Moldovă a respectului și a legii” – Alexandr Stoianoglo, după vot apare prima dată în BreakingNews.
Deputatul Vasilii Bolea a declarat, după exercitarea votului, că și-a exprimat opțiunea pentru schimbare și pentru respect față de cetățeni. „În ultimii patru ani, situația din Republica Moldova a lăsat mult de dorit. Am votat pentru ca puterea pe care o alegem astăzi să nu-i trateze pe cetățeni ca pe ”bîdle”’. Am votat pentru ca … Articolul Bolea: Am votat ca să nu fim tratați ca bîdle apare prima dată în BreakingNews.
Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni” # BreakingNews
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte … Articolul Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni” apare prima dată în BreakingNews.
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru profesionalism și pentru responsabilitatea celor aflați la conducere. „Am votat pentru oameni care să poată soluționa cu adevărat subiectele ce … Articolul Ion Ceban: „Am votat cu gândul la Moldova de mâine” apare prima dată în BreakingNews.
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # BreakingNews
Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon, Articolul LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon apare prima dată în BreakingNews.
Blocaj la punctul de trecere dintre localitățile Camenca, regiunea transnistreană, și Senatovca, Republica Moldova. Cetățenii nu ar fi lăsați să treacă din cauza unei defecțiuni a sistemului. Din imaginile publicate de presa din regiune, se vede cum mai multe persoane, dar și automobile, au format aglomerație pe pod, așteptând să treacă. Autoritățile de la Chișinău nu … Articolul Blocaj pe podul Camenca: Oamenii nu sunt lăsați să treacă apare prima dată în BreakingNews.
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk # BreakingNews
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk apare prima dată în BreakingNews.
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu apare prima dată în BreakingNews.
Am votat împotriva fricii, a minciunilor și a dezbinării. Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor noștri, pentru profesionalism și responsabilitate în conducerea țării. Am votat pentru pensii și salarii decente, pentru locuri de muncă aici, acasă, pentru stoparea migrației și pentru susținerea agenților economici. Am votat pentru pace, liniște și siguranța zilei de … Articolul Împreună cu soția, mi-am exercitat dreptul la vot apare prima dată în BreakingNews.
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a transmis un mesaj din detenție, chiar în ziua alegerilor parlamentare. „Astăzi, în țara noastră au loc alegeri parlamentare. Nu este doar o zi de vot, este ziua în care decidem împreună viitorul Republicii Moldova și al Găgăuziei”, a declarat Guțul într-o postare pe Telegram. Ea și-a îndemnat susținătorii să nu … Articolul Evghenia Guțul, mesaj din închisoare: Găgăuzia nu tace apare prima dată în BreakingNews.
LIVE// Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. # BreakingNews
Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. apare prima dată în BreakingNews.
LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato UsatîI # BreakingNews
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi. Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato UsatîI apare prima dată în BreakingNews.
Misiunea de Observare Promo-LEX a constatat peste 70 de incidente la deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Până la ora 08:40, organizația a înregistrat 73 de cazuri cu statut de incident, dintre care 40 confirmate. Cele mai frecvente nereguli țin de deschiderea necorespunzătoare a secțiilor, în 93 de cazuri procesul … Articolul Promo-LEX: Zeci de incidente, înregistrate în primele ore de vot apare prima dată în BreakingNews.
Copreședintele Blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, își exercită dreptul de vot # BreakingNews
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo. Articolul Copreședintele Blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, își exercită dreptul de vot apare prima dată în BreakingNews.
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Articolul LIVE// Președinta Maia Sandu își exercită dreptul de vot apare prima dată în BreakingNews.
Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot. Articolul LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot apare prima dată în BreakingNews.
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban. Articolul LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban apare prima dată în BreakingNews.
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune. În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr … Articolul Criza apei în Bălți: Petcov anunță sesizarea serviciilor speciale apare prima dată în BreakingNews.
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare și au îndemnat alegătorii ca pe 28 septembrie să voteze „litera A” din buletinul de vot, subliniind că Republica Moldova are o alternativă la actuala … Articolul Final de campanie pentru ALTERNATIVA: apel la unitate și responsabilitate la vot apare prima dată în BreakingNews.
Articolul CEC a anulat înregistrarea Partidului „Moldova Mare” din alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins avertizarea de Cod Galben de înghețuri, anunțând că, în orele de noapte și dimineață, temperaturile vor coborî sub 0 °C pe suprafața solului. Meteorologii atenționează că astfel de condiții pot afecta culturile agricole, plantele sensibile și răsăriturile timpurii. Pentru a reduce impactul, se recomandă protejarea plantațiilor, utilizarea irigării … Articolul Avertizare meteo: temperaturi negative extinse — cod galben de înghețuri apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat din Republica Moldova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de organizarea migraţiei ilegale a unor persoane din Ucraina. Acesta a fost reţinut în urma unor investigaţii derulate de Poliţia de Frontieră și Procuratură. Potrivit autorităților, individul ar fi ajutat refugiați ucraineni să treacă graniţa în mod fraudulos, contra unei … Articolul Dosar de migraţie ilegală: suspect plasat în arest preventiv 30 de zile apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică pentru perioada următoare, care include coduri roșu, portocaliu și galben, ca urmare a scurgerilor extrem de reduse în râurile din Republica Moldova. Zone afectate: râul Nistru, râul Prut (sectorul Costești–Brânza) și mai multe râuri mici din tot teritoriul țării. Scurgerile sunt estimate să fie sub mediile … Articolul Avertizare hidrologică severă: debitele râurilor scad sub 15‑50% din norma medie apare prima dată în BreakingNews.
Agenția Națională de Integritate a constatat că fostul deputat Vladimir Andronachi deține o avere nejustificată de peste 10 milioane de lei, acumulată în perioada exercitării mandatului parlamentar. Verificările au scos la iveală diferențe semnificative între veniturile declarate și bunurile deținute de Andronachi și membrii familiei sale – peste 4 milioane de lei pentru … Articolul ANI: Vladimir Andronachi are peste 10 milioane de lei nejustificați apare prima dată în BreakingNews.
Ion Ceban: „PAS nu a realizat niciun proiect în Chișinău. Pe 28 septembrie spunem NU sperietorilor și votăm ALTERNATIVA” # BreakingNews
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici la adresa guvernării. „Din prima zi a mandatului meu și până astăzi am fost primarul tuturor locuitorilor, fără a face diferențe între cei care m-au … Articolul Ion Ceban: „PAS nu a realizat niciun proiect în Chișinău. Pe 28 septembrie spunem NU sperietorilor și votăm ALTERNATIVA” apare prima dată în BreakingNews.
Autoritățile au desfășurat o acțiune de amploare în raioanele Cahul și Cantemir, în cadrul căreia au avut loc percheziții domiciliare în mai multe adrese. În urma verificărilor, forțele de ordine au ridicat substanțe susceptibile a fi droguri, precum și arme și muniții, care urmează a fi expertizate. Operațiunea a fost coordonată de organele competente, iar … Articolul Percheziții la Cahul și Cantemir: droguri, arme și muniții ridicate apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, a fost reținut de polițiștii de frontieră în timp ce pescuia ilegal în râul Ciuhur, aflat în zona de protecție a frontierei de stat. La controlul efectuat, autoritățile au descoperit o plasă de monofilament cu lungimea de aproximativ 200 de metri și pești … Articolul Bărbat reținut pentru pescuit ilegal în zona de frontieră apare prima dată în BreakingNews.
Un spital din Iaşi se confruntă cu o situaţie gravă, după ce cinci copii ar fi decedat într‑un interval relativ scurt și autoritățile au emis alertă epidemiologică. Cauza morţilor nu este încă confirmată, iar specialiştii investighează posibilitatea unei infecții care s‑ar fi răspândit în cadrul instituției medicale. La moment, personalul sanitar verifică istoricul clinic … Articolul Tragedie în Iaşi – suspiciune de focar epidemic după decesele a cinci copii apare prima dată în BreakingNews.
Mai mulți cetățeni din Ucraina au fost implicați în incidente în care au încercat să ofere mită polițiștilor de frontieră în Republica Moldova, pentru a facilita trecerea frontierei sau pentru a evita documentarea unor nereguli. În unul dintre cazuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, doi ucraineni au prezentat pașapoartele, ascunzând printre file o … Articolul Refuz de corupție la frontieră: Angajații IGPF resping tentativele de mituire apare prima dată în BreakingNews.
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri … Articolul Ceban: „Instituțiile statului lucrează pentru a bloca opoziția, nu pentru cetățeni” apare prima dată în BreakingNews.
O alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani din Chișinău s‑a dovedit a fi falsă. Autoritățile au intervenit de urgență: sediul a fost evacuat, zona asigurată, iar toate echipele de intervenție specializate au verificat întreaga incintă. După cercetările efectuate, nu s‑au găsit elemente suspecte sau materiale explozibile. Pe acest caz a fost deschis un proces … Articolul Falsă amenințare cu bombă la Judecătoria Buiucani — anchetă în curs apare prima dată în BreakingNews.
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor într-o decizie de schimbare și responsabilitate pentru Republica Moldova. „În aceste luni am demonstrat împreună că se poate face politică altfel: cu respect, cu dialog, … Articolul Ion Chicu îndeamnă la unitate: „Poporul Moldovei trebuie să se ridice” apare prima dată în BreakingNews.
Anabolizante nedeclarate depistate într‑un colet la Aeroportul Internațional Chișinău # BreakingNews
Vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău au descoperit recent o tentativă de transport ilicit de substanțe anabolizante. Acestea erau disimulate într‑un colet declarat cu cereale și produse alimentare – biscuiți și fulgi de ovăz. La scanarea trimiterilor poștale aflate în tranzit, imaginile au arătat obiecte neobișnuite în interiorul ambalajelor alimentare. Despachetarea coletului a scos … Articolul Anabolizante nedeclarate depistate într‑un colet la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Renato Usatîi îl acuză pe deputatul PAS Boris Marcoci de scheme ilegale: „Am peste 40 de înregistrări” # BreakingNews
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR … Articolul Renato Usatîi îl acuză pe deputatul PAS Boris Marcoci de scheme ilegale: „Am peste 40 de înregistrări” apare prima dată în BreakingNews.
WC‑ul public din Soroca a ajuns într‑o stare de degradare avansată după ce a fost vandalizat, iar utilitățile, inclusiv alimentarea cu apă, au fost întrerupte. Comunitatea locală se confruntă cu un disconfort major, mai ales în contextul în care spațiul este unul dintre puținele locuri publice disponibile pentru nevoi sanitare. Locuitorii spun că geamurile au … Articolul WC public din Soroca vandalizat și lăsat fără apă, cetățenii se plâng apare prima dată în BreakingNews.
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # BreakingNews
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii … Articolul Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” apare prima dată în BreakingNews.
Ion Ceban cheamă cetățenii la acțiune: „Protest pașnic, duminică, împotriva guvernării” # BreakingNews
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot. „Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus … Articolul Ion Ceban cheamă cetățenii la acțiune: „Protest pașnic, duminică, împotriva guvernării” apare prima dată în BreakingNews.
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA. Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Blocul ALTERNATIVA: O Moldovă unită, pașnică și prosperă apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat în vârstă de aproximativ 46 de ani a fost găsit decedat în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC situat în Grande‑Synthe, în nordul Franței. El comandase mâncare în jurul orei 13:03, după care urcase la toaletă și nu a mai coborât. Familia sa a alertat autoritățile după ce, în decurs de … Articolul Cadavru în toaleta unui KFC din Grande‑Synthe — anchetă în desfășurare apare prima dată în BreakingNews.
Alexandr Stoianoglo: „Puterea PAS a transformat alegerile într-o competiție a fricii și urii” # BreakingNews
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări. „Dragi prieteni, am fost cu toții martori la felul în care actualul regim a transformat aceste alegeri într-o competiție nedreaptă, fără reguli și fără respect față de oameni. În … Articolul Alexandr Stoianoglo: „Puterea PAS a transformat alegerile într-o competiție a fricii și urii” apare prima dată în BreakingNews.
Un avion operat de compania Rossiya a fost avariat într-un incident petrecut pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, de lângă Moscova. Detaliile incidentei nu sunt încă pe deplin clarificate, dar sursele media indică faptul că aeronava a suferit daune în timpul manevrelor de aterizare sau la sol. Nu s-au confirmat victime sau răniți până acum, … Articolul Avion Rossiya a suferit defectări la aterizarea pe aeroportul moscovit Șeremetievo apare prima dată în BreakingNews.
Femeile din Kandahar nu mai pot merge la stomatologi de sex masculin, conform noilor restricții talibane # BreakingNews
Guvernul taliban din Afganistan a decretat că femeilor din orașul Kandahar nu li se mai permite să fie tratate de stomatologi de sex masculin. În baza noii reglementări, femeile au fost evacuate din cabinetele dentare unde medicul stomatolog este bărbat. Această măsură se adaugă seriei de restricții impuse de autoritățile talibane după preluarea puterii, … Articolul Femeile din Kandahar nu mai pot merge la stomatologi de sex masculin, conform noilor restricții talibane apare prima dată în BreakingNews.
Un copil de 6 ani provoacă incendiu într‑un hipermarket din Ucraina după ce a aprins o brichetă # BreakingNews
Un incident neobișnuit a avut loc într‑un hipermarket din raionul Dnipro, Ucraina, unde un băiat de 6 ani a provocat un incendiu, după ce, găsind o brichetă pe tejghea, a aprins o cutie de carton. Din cauza scânteilor, focul s‑a extins rapid, afectând mai multe rafturi din apropiere. Părinții copilului au lăsat‑l unsupravegheat în timp … Articolul Un copil de 6 ani provoacă incendiu într‑un hipermarket din Ucraina după ce a aprins o brichetă apare prima dată în BreakingNews.
În urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu în sudul țării, au fost descoperite mai multe echipamente de pescuit instalate ilegal în râul Prut. Verificările au avut loc în preajma localităților Giurgiulești, Colibași și Manta, zone cunoscute pentru activitățile ilegale recurente de pescuit. Pe parcursul acțiunii, autoritățile au ridicat o plasă de pescuit … Articolul Plase de pescuit instalate ilegal, descoperite în Prut în sudul țării apare prima dată în BreakingNews.
Între vamă și insolvență: 32 de oi riscă să fie eutanasiate după ce transportatorul nu poate plăti taxele vamale # BreakingNews
Un camion TIR încărcat cu 32 de oi a rămas blocat de cinci zile în zona de frontieră dintre România și Republica Moldova, între punctele vamale Albița și Leușeni. Motivele blocajului sunt directe: importatorul nu poate plăti taxele vamale de intrare în Moldova deoarece compania este declarată în insolvență. Transportul fusese verificat de serviciul veterinar … Articolul Între vamă și insolvență: 32 de oi riscă să fie eutanasiate după ce transportatorul nu poate plăti taxele vamale apare prima dată în BreakingNews.
Incident rutier la intersecția Ștefan cel Mare cu strada Armenească: șoferiță amendată # BreakingNews
O șoferiță în vârstă de 42 de ani, din Chișinău, a fost sancționată de Inspectoratul Național de Securitate Publică după ce a încălcat regulile de circulație, generând o situație de accident. Incidentul s-a petrecut la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească din Capitală. Conducătoarea auto a fost amendată pentru … Articolul Incident rutier la intersecția Ștefan cel Mare cu strada Armenească: șoferiță amendată apare prima dată în BreakingNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de înghețuri, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru intervalele nocturne și diminețile următoare. Se prognozează că temperaturile vor coborî sub 0 °C, iar la suprafața solului vor apărea înghețuri ce pot afecta plantele, culturile agricole și zonele expuse. Meteorologii avertizează că fenomenele … Articolul Cod Galben de înghețuri: Noaptea se aşteaptă temperaturi sub 0 °C apare prima dată în BreakingNews.
