Renato Usatîi – singurul lider politic care a răspuns presei în română, rusă și engleză

10:10

Guvernul taliban din Afganistan a decretat că femeilor din orașul Kandahar nu li se mai permite să fie tratate de stomatologi de sex masculin. În baza noii reglementări, femeile au fost evacuate din cabinetele dentare unde medicul stomatolog este bărbat. Această măsură se adaugă seriei de restricții impuse de autoritățile talibane după preluarea puterii, … Articolul Femeile din Kandahar nu mai pot merge la stomatologi de sex masculin, conform noilor restricții talibane apare prima dată în BreakingNews.