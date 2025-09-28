Peste 100 de mii de cetățeni au votat în diaspora
Subiectul Zilei, 28 septembrie 2025 14:20
Peste 100 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotarele țării au votat până la ora 13.30 la secțiile de votare deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare, transmite MOLDPRES, cu referire la datele privind prezența la vot publicate în timp real de Comisia Electorală Centrală. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la unele secții de
• • •
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:30
Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot. „E o chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi
13:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional.„Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte cetățean
13:20
„Pentru copiii și nepoții noștri” – Stoianoglo explică votul său pentru viitorul Moldovei # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alături de soția sa. „Am votat pentru dreptate și pentru viitorul Moldovei, o țară în care legile statului vor fi principii fundamentale, unde drepturile și interesele cetățenilor vor fi respectate. Am votat pentru o Moldovă unde
13:20
Renato Usatîi – unicul lider politic care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și englezăPreședintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a remarcat astăzi ca unicul lider politic care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în trei limbi – în limba de stat, în rusă și engleză – la ieșirea
Acum 4 ore
12:20
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # Subiectul Zilei
Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon.
12:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, și-a exercitat dreptul la vot, declarând că a votat împotriva fricii, dezinformării și dezbinării în societate. El a subliniat că a optat pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru profesionalism și pentru responsabilitatea celor aflați la conducere.„Am votat pentru oameni care să poată soluționa cu adevărat subiectele ce țin
11:00
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu.
11:00
LIVE//Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk
Acum 6 ore
10:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După ce a votat, șefa statului a declarat că și-a exprimat opțiunea pentru un Parlament care să continue parcursul european al țării. „Eu am votat un Parlament cu care să putem continua pe drumul UE. Vă invit pe
10:20
Am votat împotriva fricii, a minciunilor și a dezbinării.Am votat pentru dezvoltarea Moldovei, pentru viitorul copiilor noștri, pentru profesionalism și responsabilitate în conducerea țării. Am votat pentru pensii și salarii decente, pentru locuri de muncă aici, acasă, pentru stoparea migrației și pentru susținerea agenților economici.Am votat pentru pace, liniște și siguranța zilei de mâine. Astăzi
10:10
LIVE// Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Subiectul Zilei
Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
10:10
LIVE// Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.
09:40
LIVE// Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban.
09:40
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
09:40
Alegeri Parlamentare 2025: Alexandr Stoianoglo, copreședinte al Blocului „Alternativa”, votează # Subiectul Zilei
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo.
Acum 8 ore
08:10
Alegeri Parlamentare 2025: Prezența la vot,
Acum 24 ore
21:10
Fără apă două zile în Bălți: Petcov cere intervenția autorităților și promite acțiuni ferme # Subiectul Zilei
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare a Apă-Canal Bălți drept o diversiune. În următoarele ore, alimentarea cu apă în Bălți va fi restabilită. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr
Ieri
03:30
Apelul ALTERNATIVA către alegători: „Veniți la vot și alegeți schimbarea adevărată” # Subiectul Zilei
Liderii Blocului electoral ALTERNATIVA au venit cu un mesaj comun către cetățeni la final de campanie. Într-o adresare publică, ei au mulțumit susținătorilor din țară și din diaspora pentru implicare și au îndemnat alegătorii ca pe 28 septembrie să voteze „litera A" din buletinul de vot, subliniind că Republica Moldova are o alternativă la actuala
26 septembrie 2025
22:20
„Moldova Mare”, scoasă din cursa electorală: CEC invocă utilizarea de fonduri nedeclarate și resurse din străinătate # Subiectul Zilei
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. Pentru aprobarea acesteia au votat șase membri. Astfel, potrivit deciziei CEC, a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul „Moldova Mare" și a listei de candidați pentru
18:00
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că Podul de pe strada Mihai Viteazul a fost redeschis pentru circulația rutieră. Deși traficul auto a fost reluat, lucrările continuă la partea pietonală a podului, care a fost lărgită pentru a oferi condiţii mai bune pietonilor. Podul are șase benzi de circulație și două trotuare pietonale, o lungime
17:40
Agenția Națională de Integritate a constatat că fostul deputat Vladimir Andronachi deține o avere nejustificată de peste 10 milioane de lei, acumulată în perioada exercitării mandatului parlamentar. Verificările au scos la iveală diferențe semnificative între veniturile declarate și bunurile deținute de Andronachi și membrii familiei sale – peste 4 milioane de lei pentru anii 2015-2016
17:20
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, a fost reținut de polițiștii de frontieră în timp ce pescuia ilegal în râul Ciuhur, aflat în zona de protecție a frontierei de stat. La controlul efectuat, autoritățile au descoperit o plasă de monofilament cu lungimea de aproximativ 200 de metri și pești
17:00
Ion Ceban acuză PAS de promisiuni goale: „În patru ani, nu au făcut niciun proiect la Chișinău” # Subiectul Zilei
Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici la adresa guvernării. „Din prima zi a mandatului meu și până astăzi am fost primarul tuturor locuitorilor, fără a face diferențe între cei care m-au
17:00
Un spital din Iaşi se confruntă cu o situaţie gravă, după ce cinci copii ar fi decedat într‑un interval relativ scurt și autoritățile au emis alertă epidemiologică. Cauza morţilor nu este încă confirmată, iar specialiştii investighează posibilitatea unei infecții care s‑ar fi răspândit în cadrul instituției medicale. La moment, personalul sanitar verifică istoricul clinic al
16:30
Corupție la frontieră: cetățeni ucraineni încearcă să mituiască angajații Poliției de Frontieră # Subiectul Zilei
Mai mulți cetățeni din Ucraina au fost implicați în incidente în care au încercat să ofere mită polițiștilor de frontieră în Republica Moldova, pentru a facilita trecerea frontierei sau pentru a evita documentarea unor nereguli. În unul dintre cazuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, doi ucraineni au prezentat pașapoartele, ascunzând printre file o
16:20
Operațiune în sudul țării — forțele de ordine au descins în mai multe locații din Cahul și Cantemir # Subiectul Zilei
Autoritățile au desfășurat o acțiune de amploare în raioanele Cahul și Cantemir, în cadrul căreia au avut loc percheziții domiciliare în mai multe adrese. În urma verificărilor, forțele de ordine au ridicat substanțe susceptibile a fi droguri, precum și arme și muniții, care urmează a fi expertizate. Operațiunea a fost coordonată de organele competente, iar
16:00
Peste 150.000 de persoane au primit medicamente și dispozitive medicale compensate # Subiectul Zilei
În ultimele luni, autoritățile au raportat că peste 150.000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, în baza rețetei electronice. Pentru aceste tratamente gratuite, statul a alocat sume semnificative farmaciilor contractate, în scopul ameliorării stării de sănătate a cetățenilor și susținerii tratamentelor pentru diverse boli cronice. Tratamentul bolilor cardiovasculare este pe primul loc în
15:50
O alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani din Chișinău s‑a dovedit a fi falsă. Autoritățile au intervenit de urgență: sediul a fost evacuat, zona asigurată, iar toate echipele de intervenție specializate au verificat întreaga incintă. După cercetările efectuate, nu s‑au găsit elemente suspecte sau materiale explozibile. Pe acest caz a fost deschis un proces penal
15:50
Persoanele cu dizabilități cer noului parlament politici reale de incluziune socială # Subiectul Zilei
Persoanele cu dizabilități din Republica Moldova își intensifică apelurile către noul parlament pentru a adopta politici eficiente și sustenabile care să le asigure o incluziune reală în toate domeniile vieții sociale. În cadrul unei conferințe recente, Victor Koroli, directorul general al Alianței Infonet, a subliniat că integrarea persoanelor cu dizabilități trebuie să devină o prioritate
15:50
Liderul ALTERNATIVA denunță ingerințe pe rețele: „Boți cu nume inexistente inundă paginile mele” # Subiectul Zilei
Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită vizibilitatea mesajelor sale electorale. „În ultimele două zile, îmi sunt atacate rețelele de socializare cu scopul de a-mi șterge postările, deoarece altfel nu pot opri
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a extins avertizarea de Cod Galben de înghețuri, anunțând că, în orele de noapte și dimineață, temperaturile vor coborî sub 0 °C pe suprafața solului. Meteorologii atenționează că astfel de condiții pot afecta culturile agricole, plantele sensibile și răsăriturile timpurii. Pentru a reduce impactul, se recomandă protejarea plantațiilor, utilizarea irigării nocturne, crearea de
15:00
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor într-o decizie de schimbare și responsabilitate pentru Republica Moldova. „În aceste luni am demonstrat împreună că se poate face politică altfel: cu respect, cu dialog,
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Descoperire a Vămii: fiole cu substanțe interzise camuflate în cereale, pe Aeroportul Chișinău # Subiectul Zilei
Vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău au descoperit recent o tentativă de transport ilicit de substanțe anabolizante. Acestea erau disimulate într‑un colet declarat cu cereale și produse alimentare – biscuiți și fulgi de ovăz. La scanarea trimiterilor poștale aflate în tranzit, imaginile au arătat obiecte neobișnuite în interiorul ambalajelor alimentare. Despachetarea coletului a scos la
14:00
WC‑ul public din Soroca a ajuns într‑o stare de degradare avansată după ce a fost vandalizat, iar utilitățile, inclusiv alimentarea cu apă, au fost întrerupte. Comunitatea locală se confruntă cu un disconfort major, mai ales în contextul în care spațiul este unul dintre puținele locuri publice disponibile pentru nevoi sanitare. Locuitorii spun că geamurile au
13:40
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru viitorul Republicii Moldova. În această zi, fiecare dintre noi, prin vot, poate pune capăt minciunii, dezbinării, fricii, urii și sărăciei în care ne-au adus cei
13:40
Liderul „Partidul Nostru”: „Oamenii legii au probe împotriva lui Marcoci, dar nu acționează” # Subiectul Zilei
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului
13:20
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # Subiectul Zilei
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […] Articolul Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Mobilizare masivă în diaspora: comunitățile moldovenești din Italia anunță susținerea pentru Renato Usatîi # Subiectul Zilei
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!” Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe […] Articolul Mobilizare masivă în diaspora: comunitățile moldovenești din Italia anunță susținerea pentru Renato Usatîi apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul Viitorul copiilor începe aici, acasă – cu Blocul ALTERNATIVA apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Descoperire tragică în nordul Franței: bărbat găsit mort într‑una din toaletele KFC # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de aproximativ 46 de ani a fost găsit decedat în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC situat în Grande‑Synthe, în nordul Franței. El comandase mâncare în jurul orei 13:03, după care urcase la toaletă și nu a mai coborât. Familia sa a alertat autoritățile după ce, în decurs de […] Articolul Descoperire tragică în nordul Franței: bărbat găsit mort într‑una din toaletele KFC apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Un avion operat de compania Rossiya a fost avariat într-un incident petrecut pe Aeroportul Internațional Șeremetievo, de lângă Moscova. Detaliile incidentei nu sunt încă pe deplin clarificate, dar sursele media indică faptul că aeronava a suferit daune în timpul manevrelor de aterizare sau la sol. Nu s-au confirmat victime sau răniți până acum, iar autoritățile […] Articolul Incident la aeroportul Șeremetievo: avion al companiei Rossiya a fost avariat apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Liderul ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să respingă manipularea și propaganda guvernării # Subiectul Zilei
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări.„Dragi prieteni, am fost cu toții martori la felul în care actualul regim a transformat aceste alegeri într-o competiție nedreaptă, fără reguli și fără respect față de oameni. În locul […] Articolul Liderul ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să respingă manipularea și propaganda guvernării apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Guvernul taliban din Afganistan a decretat că femeilor din orașul Kandahar nu li se mai permite să fie tratate de stomatologi de sex masculin. În baza noii reglementări, femeile au fost evacuate din cabinetele dentare unde medicul stomatolog este bărbat. Această măsură se adaugă seriei de restricții impuse de autoritățile talibane după preluarea puterii, vizând […] Articolul Talibanii le interzic femeilor din Kandahar să fie tratate de dentiști bărbați apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
În urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu în sudul țării, au fost descoperite mai multe echipamente de pescuit instalate ilegal în râul Prut. Verificările au avut loc în preajma localităților Giurgiulești, Colibași și Manta, zone cunoscute pentru activitățile ilegale recurente de pescuit. Pe parcursul acțiunii, autoritățile au ridicat o plasă de pescuit cu […] Articolul Razii în sud: Descoperire de plasă de pescuit ilegală în râul Prut apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Autostrada Moldovei, tot mai aproape de realizare: când se va circula pe tronsonul București‑Pașcani # Subiectul Zilei
Lucrările la segmentul Autostrăzii Moldovei (tronsonul București‑Pașcani, prin Autostrada Focșani‑Bacău – A7) au avansat semnificativ, iar autoritățile estimează că în 2026 circulația va fi posibilă pe toată distanța de aproximativ 390 km. Pe Lotul 2 al autostrăzii Focșani‑Bacău, între Domnești Târg și Răcăciuni (38,78 km), stadiul fizic al lucrărilor a depășit 80%. Aici se desfășoară mai multe […] Articolul Autostrada Moldovei, tot mai aproape de realizare: când se va circula pe tronsonul București‑Pașcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Municipiul Bălți se pregătește să lanseze două rute noi de troleibuz, care vor asigura legătura directă între cartierele orașului și piața agroalimentară de pe strada Caracobanu, aflată în prag de inaugurare. Noile rute vor porni din cartierul 8 și cartierul „BAM”, fiind deja în faza de testare. Măsura vine în întâmpinarea locuitorilor, oferindu-le un mijloc […] Articolul Noi rute de troleibuz vor facilita accesul spre piața agroalimentară din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
25 septembrie 2025
18:10
Un camion TIR încărcat cu 32 de oi a rămas blocat de cinci zile în zona de frontieră dintre România și Republica Moldova, între punctele vamale Albița și Leușeni. Motivele blocajului sunt directe: importatorul nu poate plăti taxele vamale de intrare în Moldova deoarece compania este declarată în insolvență. Transportul fusese verificat de serviciul veterinar […] Articolul TIR cu 32 de oi blocat între România și Moldova, după cinci zile de așteptare apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
O șoferiță în vârstă de 42 de ani, din Chișinău, a fost sancționată de Inspectoratul Național de Securitate Publică după ce a încălcat regulile de circulație, generând o situație de accident. Incidentul s-a petrecut la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească din Capitală. Conducătoarea auto a fost amendată pentru nerespectarea indicatoarelor […] Articolul Chișinău: Șoferiță sancționată pentru încălcarea regulilor de circulație apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Candidatul Partidului Nostru, Denis Șova, îndeamnă cetățenii să respingă actuala putere la urne # Subiectul Zilei
Alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie. Această opinie a fost exprimată de membrul Consiliului Municipal Chișinău, Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru. „Pentru ca votul să […] Articolul Candidatul Partidului Nostru, Denis Șova, îndeamnă cetățenii să respingă actuala putere la urne apare prima dată în Subiectul Zilei.
