Ion Chicu: Am votat pentru o Republică Moldova pașnică, unde oamenii se respectă reciproc

Oficial.md, 28 septembrie 2025 14:20

Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare..

Acum 30 minute
14:20
14:20
STISC a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale Oficial.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat mai multe tentative de atacuri cibernetice..
Acum o oră
14:10
VIDEO// Maia Sandu – cu îndemn către diasporă Oficial.md
Președintele Maia Sandu vine cu un îndemn la vot pentru moldovenii din diasporă: „Dragă diasporă, prin..
14:00
Renato Usatîi: Am votat pentru ca fiecare cetățean în Republica Moldova să fie ocrotit, auzit Oficial.md
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, a votat alături de echipa sa, transmițând un mesaj puternic..
14:00
Irina Vlah a votat împreună cu fiica și echipa Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a votat astăzi împreună cu fiica sa, Anna,..
13:50
Iată cumn decurge procesul de vot în străinătate! Oficial.md
Cu privire la secțiile de votare constituite peste hotare pentru alegerile parlamentare 2025, conform situației..
Acum 2 ore
13:40
Peste 589 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot către ora 12:00 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) prezintă date actualizate despre procesul de desfășurare a alegerilor parlamentare de..
Acum 4 ore
11:10
Igor Grosu a votat la parlamentare, împreună cu soția sa, Inga Oficial.md
Igor Grosu, cap de listă a Partidului Acțiune și Solidaritate, a votat la parlamentare, împreună..
11:00
Zeci de incidente constatate de Promo-LEX în procesul de vot Oficial.md
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 constată că până la..
Acum 6 ore
09:40
Ion Ceban: Am votat pentru profesionalism Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, împreună cu soția sa, Tatiana, au votat în..
09:30
Toate centrele multifuncționale activează conform unui program special de muncă Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie..
09:20
Președintele a votat: Cetățenii pot salva democrația, pacea și viitorul Moldovei! Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat în cadrul alegerilor parlamentare. „Dragi cetățeni, vă invit..
09:10
BPR: Situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă, fără schimbări esențiale Oficial.md
Biroul politici de reintegrare informează că situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și..
09:00
Primul vot a fost exprimat de o studentă din Japonia Oficial.md
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo...
09:00
Andrei Năstase: Ieșiți la vot!! Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, și-a exercitat deja dreptul la vot în..
09:00
VIDEO// Primul vot al alegerilor parlamentare Oficial.md
Primul vot al alegerilor parlamentare a fost exprimat astăzi la Ambasada Republicii Moldova din Tokyo...
08:50
Toate centrele multifuncționale activează astăzi Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, astăzi, 28 septembrie..
08:50
MAE: Procesul de vot în Diaspora are loc în 301 secții de votare Oficial.md
Astăzi, în Republica Moldova, au loc alegerile parlamentare. Prima secție de votare deschisă pentru aceste..
Acum 8 ore
08:40
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274 secții de votare, Oficial.md
Astâzi în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Alegătorii sunt așteptați la cele 2 274..
Acum 24 ore
19:30
În 30 de secții de votare din țară și din străinătate alegătorii vor semna în lista electorală folosind tableta digitală Oficial.md
Pentru eficientizarea procesului de votare, Comisia Electorală Centrală a stabilit că în 30 de secții..
18:30
Votul prin corespondență. Au fost recepționate 2 055 de plicuri Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru..
17:30
CEC a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la funcția de deputat din partea acestuia Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și a candidaților la..
17:30
CEC a acreditat peste 3 400 observatori naționali și internaționali pentru alegerile parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică vor fi monitorizate, în..
15:10
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de joc față de bălțeni. Am înaintat o sesizare către serviciile speciale, deoarece consider acțiunile conducerii interimare Oficial.md
Alexandr Petcov: Două zile fără apă – nu este o avarie, ci o bătaie de..
Ieri
21:00
Grigore Novac: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare din țară Oficial.md
Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință..
18:10
Noile adrese ale secțiilor de vot pentru cei din stânga Nistrului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința publică că, urmare a deciziei de realocate a..
17:40
Andrei Năstase: Am reușit! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va fi pe agenda Guvernului și a Parlamentului de la Londra Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii..
17:30
Constatările Promo-LEX: Campania electorală mai intensă ca anii precedenți Oficial.md
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare..
17:30
Intervenția pompierilor pe strada Sprâncenoaia din capitală Oficial.md
Update: incendiul a fost localizat la ora 16:51. Datorită intervenției operative a pompierilor arderea nu..
17:30
Un fost viceprimar al mun. Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice Oficial.md
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate șapte persoane pentru comiterea infracțiunilor..
16:50
Maia Sandu, către europarlamentarii veniți să observe alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului..
16:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că îndepărtează secțiile de votare pentru a limita accesul cetățenilor din stânga Nistrului. Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA acuză PAS că îndepărtează secțiile de votare pentru a limita accesul cetățenilor din..
16:10
Liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”: Să punem punct manipulărilor și să începem, cu adevărat, să construim o Moldovă Puternică, Respectată și Demnă Oficial.md
Dmitri Torner, liderul Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că, pe tabla de șah geopolitică,..
15:50
Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură..
15:40
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” Oficial.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28..
15:10
Aplicații complexe la Protecția Civilă desfășurate în raionul Fălești Oficial.md
Pe parcursul zilei de 26 septembrie 2025, în raionul Fălești au avut loc aplicații complexe..
15:10
Târguri cu produse autohtone în Chișinău în acest weekend Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei..
15:10
Republica Moldova își recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Oficial.md
Agenția Proprietății Publice anunță despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24.09.2025, prin..
15:10
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare Oficial.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
15:10
Blocul Patriotic a organizat o acțiune de protest împotriva abuzurilor PAS față de opoziție Oficial.md
Participanții la protestul organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic s-au adunat în fața sediului Comisiei..
15:00
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor Oficial.md
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala,..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” – exclus de CEC din lista Blocului Patriotic Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi excluderea candidaților Partidului Republican „Inima Moldovei” din lista Blocului..
14:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere din cursa electorală Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere a formațiunii din cursa electorală. Potrivit..
14:00
Un fost deputat depistat de ANI cu avere nejustificată Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința unui fost..
14:00
Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender au fost modificate Oficial.md
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4098/2025, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie..
13:50
AUR din Republica Moldova a reacționat la declarația AUR din România privind retragerea din cursa electorală Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la..
12:40
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție  desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni..
12:40
Membrii Cabinetului de miniștri îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie Oficial.md
În ajunul alegerilor parlamentare, cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare sunt îndemnați să..
12:40
Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare Oficial.md
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la..
12:30
Ion Chicu: „Să arătăm că poporul Republicii Moldova se ridică demn și hotărât” Oficial.md
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu,..
Mai multe ştiri
