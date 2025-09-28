Ion Chicu: „ Am votat pentru o Moldovă fără discriminare, fără etichete și fără diviziuni”

Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, s-a prezentat astăzi la secția de votare și a transmis un apel către cetățeni să își exercite dreptul constituțional. „Este dreptul fiecăruia dintre noi să ne decidem soarta pentru următorii patru ani, să avem o țară așa cum ne dorim, o țară în care fiecare se simte […]

