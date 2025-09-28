Moldovenii, mai pasivi decât la precedentul scrutin. Rata de participare, cu patru puncte procentuale mai mică

12:10

Prezența la vot la ora 12.00 a fost de 20,5%, ceea ce înseamnă că la urne au ajuns deja 580 de mii de cetățeni moldoveni. În secțiile de votare din străinătate s-au prezentat 59 de mii de votanți. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cei mai activi votanți sunt cei din raionul Dondușeni, cu o rată