PeScurt // 31 de încălcări au fost raportate până la această oră Comisiei Electorale Centrale în cadrul procesului de votare din afara țării. Potrivit CEC, în 16 cazuri alegătorii au fotografiat buletinul de vot, în două situații a fost semnalată agitație electorală, iar în alte două – suspiciuni de corupere a alegătorilor și transportare organizată la secțiile de vot.
Agora.md, 28 septembrie 2025 13:00
PeScurt // 31 de încălcări au fost raportate până la această oră Comisiei Electorale Centrale în cadrul procesului de votare din afara țării. Potrivit CEC, în 16 cazuri alegătorii au fotografiat buletinul de vot, în două situații a fost semnalată agitație electorală, iar în alte două – suspiciuni de corupere a alegătorilor și transportare organizată la secțiile de vot.
PeScurt // Observatori. Au fost semnalate cazuri în care accesul în unele secții de votare pentru unii observatori ar fi fost obstrucționat. În acest context, CEC menționează că în secțiile de votare au acces, pentru a-și desfășura misiunea de monitorizare, doar observatorii acreditați de autoritatea electorală și consiliile electorale de circumscripție, precum și reprezentanții concurenților electorali, înregistrați conform prevederilor legale.
PeScurt // Votul în diasporă. Până la acest moment, procesul de votare este în desfășurare în cadrul secțiilor constituite în Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina, Belarus, Estonia, Letonia și Lituania.
