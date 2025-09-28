PeScurt // 31 de încălcări au fost raportate până la această oră Comisiei Electorale Centrale în cadrul procesului de votare din afara țării. Potrivit CEC, în 16 cazuri alegătorii au fotografiat buletinul de vot, în două situații a fost semnalată agitație electorală, iar în alte două – suspiciuni de corupere a alegătorilor și transportare organizată la secțiile de vot.

Agora.md, 28 septembrie 2025 13:00

PeScurt // 31 de încălcări au fost raportate până la această oră Comisiei Electorale Centrale în cadrul procesului de votare din afara țării. Potrivit CEC, în 16 cazuri alegătorii au fotografiat buletinul de vot, în două situații a fost semnalată agitație electorală, iar în alte două – suspiciuni de corupere a alegătorilor și transportare organizată la secțiile de vot.
