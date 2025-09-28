Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco: ceremonie intimă cu invitați celebri
Unica.md, 28 septembrie 2025 13:00
Cântăreața Selena Gomez și producătorul muzical Benny Blanco s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, după o logodnă de nouă luni, anunță DPA. Vedeta a împărtășit cu fanii pe Instagram ...
• • •
Acum 5 minute
13:10
Accident tragic la Căușeni: un tânăr a murit, alți patru au fost răniți după ce un BMW s-a izbit de un copac # Unica.md
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 03:15, în localitatea Gîsca din raionul Căușeni. Un tânăr de 24 de ani a murit pe loc, iar alți ...
13:10
Rezina înregistrează cea mai mare prezență la vot, peste 22%, în timp ce Briceni are cea mai scăzută participare # Unica.md
Secțiile de votare din raionul Rezina înregistrează cea mai mare prezență la vot până în acest moment, cu peste 22% dintre alegători care și-au exprimat opțiunea la urne, potrivit datelor ...
Acum 15 minute
13:00
Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco: ceremonie intimă cu invitați celebri # Unica.md
Cântăreața Selena Gomez și producătorul muzical Benny Blanco s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, după o logodnă de nouă luni, anunță DPA. Vedeta a împărtășit cu fanii pe Instagram ...
Acum 30 minute
12:50
Premierul Dorin Recean: Tentative organizate ale locuitorilor din Transnistria de a vota în România, documentate de autorități # Unica.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat după ieșirea de la urne că autoritățile au documentat mai multe incidente legate de organizarea unor grupuri de locuitori pro-ruși din Transnistria care ...
Acum o oră
12:40
Premierul Dorin Recean îndeamnă la vot masiv: „Puterea stă în votul nostru onest, turul II nu va fi” # Unica.md
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, și-a exercitat dreptul la vot alături de soția sa și a lansat un apel ferm către cetățeni să participe masiv la alegerile parlamentare din 28 ...
12:30
Poliția investighează transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Belarus, acțiune interzisă de lege # Unica.md
Poliția Republicii Moldova a fost sesizată cu privire la organizarea transportului alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației electorale naționale. Transportarea organizată a alegătorilor este interzisă ...
Acum 2 ore
11:50
Atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei, care a durat peste 12 ore: sute de drone și rachete, victime civile și distrugeri la Kiev și Zaporojie. Zelenski a anunțat principalele ținte ale loviturilor „sălbatice” și „josnice” # Unica.md
Rusia a lansat peste noapte unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra Ucrainei, folosind valuri succesive de drone, rachete de croazieră, rachete Kalibr și rachete hipersonice Kinjal, relatează Kyiv ...
11:40
Avion de mici dimensiuni prăbușit la Iași: pilotul, consilier AUR, în stare gravă cu arsuri severe. Medicii i-au amputat ambele picioare pentru a-i salva viața # Unica.md
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în apropierea unei unități militare din Iași. Cele două persoane aflate la bord au fost găsite conștiente de echipajele de salvare, ...
11:40
Alegeri parlamentare 2025: Prezență la vot de peste 18% până la ora 11:30 la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Unica.md
Astăzi, în Republica Moldova, are loc scrutinul parlamentar, la care sunt așteptați peste trei milioane de alegători. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept ...
Acum 4 ore
11:10
Ion Chicu, candidat pe lista Blocului „Alternativa”, a votat pentru o țară pașnică și unită # Unica.md
Ion Chicu, candidat la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Alternativa", și-a exercitat dreptul la vot alături de soția sa în cadrul scrutinului din 28 septembrie 2025. „Am votat să avem ...
11:00
Vlad Filat, mesaj pentru alegători: „Scrutinul de azi poate decide viitorul democratic al țării” # Unica.md
Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și fost prim-ministru, Vlad Filat, a transmis un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare din 28 septembrie, subliniind importanța crucială a scrutinului pentru viitorul ...
10:50
Președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB) și candidat la alegerile parlamentare, Igor Munteanu, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Într-o postare pe ...
10:50
Vasile Costiuc: ”Noi am venit să votăm pentru o Moldovă prosperă, o Moldovă în care moldovenii să decidă pentru ei” # Unica.md
Președintele Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, fiind însoțit de soția și fiul său. După vot, Costiuc a ...
10:40
Marian Lupu a votat: ”Alegerile de astăzi nu sunt despre frică, ci despre respect, nu sunt pentru dezbinare, ci pentru unitate” # Unica.md
Liderul Partidului Respect Moldova, Marian Lupu, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. După vot, Lupu a subliniat importanța zilei și a transmis un ...
10:30
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot însoțit de soția sa, subliniind importanța crucială a alegerilor parlamentare din 28 septembrie pentru viitorul Republicii Moldova. ...
10:30
Renato Usatîi și-a exprimat încrederea în viitorul țării: „Eu sunt sigur că totul o să fie bine” # Unica.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, exprimându-și opțiunea pentru o Moldovă „puternică și unită, în care standardele europene ...
10:10
Copreședintele Blocului Electoral Patriotic și liderul Partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Acesta a fost surprins discutând cu președintele ...
10:10
Andrei Năstase a votat pentru o Moldovă europeană și îndeamnă cetățenii să participe masiv la alegeri # Unica.md
Fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul la vot în dimineața zilei de 28 septembrie, la secția amenajată în clădirea Biroului Național de Statistică de pe strada Grădina ...
10:00
Maia Sandu a votat pentru un Parlament pro-european și avertizează asupra amestecului Rusiei în alegeri # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. După ieșirea de la urne, șefa statului a declarat că a votat ...
09:50
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025 – O zi de reflecție, echilibru și oportunități pentru toate zodiile # Unica.md
Ziua de 28 septembrie 2025 vine cu energii care ne invită să găsim echilibrul între responsabilități și nevoia de relaxare, să fim atenți la comunicare și să profităm de oportunitățile ...
09:40
Primele imagini de la secția de votare din Moscova: moldovenii așteaptă ore întregi pentru a vota # Unica.md
Presa rusă a publicat primele imagini de la secția de votare organizată la Ambasada Republicii Moldova din Moscova, unde numeroși cetățeni moldoveni s-au adunat pentru a-și exercita dreptul la vot ...
09:40
Colegii Carolinei, tânăra de 20 de ani din Cahul găsită moartă, fac dezvăluiri despre ultimele clipe și resping zvonurile privind un conflict cu profesoara # Unica.md
Colegii Carolinei, studenta de 20 de ani de la Colegiul de Medicină din Cahul, dispărută pe 25 septembrie și găsită ieri fără viață într-o pădure de la marginea orașului, au ...
09:20
Olesea Stamate a votat pentru „o Moldovă europeană și dreaptă” și îndeamnă cetățenii să voteze independent # Unica.md
Candidatul independent Olesea Stamate și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, declarând că a votat „pentru o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc, ...
09:20
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot: „Am votat împotriva fricii, a dezinformării, a dezbinării, a împărțirii oamenilor în societate” # Unica.md
Copreședintele Blocului „Alternativa" și primarul suspendat al Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Acesta s-a prezentat la secția de votare ...
09:20
Agenția Servicii Publice eliberează acte provizorii pentru votanți, în regim special, pe durata alegerilor parlamentare # Unica.md
Subdiviziunile Agenției Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova activează astăzi, 28 septembrie, conform unui program special, între orele 07:00 și 21:00, pentru a facilita eliberarea actelor provizorii necesare exercitării dreptului ...
Acum 6 ore
09:10
Partidul Moldova Mare rămâne în cursa electorală până la decizia instanței, anunță președinta CEC # Unica.md
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, continuă să fie oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanța de ...
09:00
CEC a lansat panoul interactiv pentru monitorizarea prezenței la vot în timp real la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a lansat astăzi un panou interactiv care permite urmărirea în timp real a prezenței la vot la alegerile parlamentare. După doar o oră ...
Acum 24 ore
20:30
Tragedie la Cahul: tânăra de 20 de ani dispărută pe 25 septembrie a fost găsită moartă într-o pădure de la marginea orașului # Unica.md
Tânăra de 20 de ani din Cahul, dată dispărută pe 25 septembrie, a fost găsită fără viață într-o zonă împădurită de la marginea orașului, au anunțat autoritățile. Potrivit unui comunicat ...
20:10
Celebrul actor indian, Salman Khan, dezvăluie lupta cu „boala sinuciderii”: dureri insuportabile care i-au schimbat viața # Unica.md
Celebrul actor indian Salman Khan a făcut recent o mărturisire emoționantă despre experiența sa cu nevralgia de trigemen (TN), o afecțiune neurologică extrem de dureroasă, cunoscută și drept „boala sinuciderii" ...
19:50
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a acreditat un număr record de 3.423 de observatori naționali și internaționali, care vor supraveghea procesul electoral din Republica ...
19:50
Fost europarlamentar britanic a recunoscut că a primit bani pentru declarații proruse în Parlamentul European. Riscă pedeapsă cu închisoarea # Unica.md
Fostul membru al Parlamentului European, Nathan Gill, a recunoscut că a primit bani pentru declarații proruse, scrie Reuters, citată publicația The Moscow Times. Sursa: moscowtimes.ru Inculpatul a confirmat în instanță că ...
19:30
Căţărătorul francez Titouan Leduc, arestat la Varşovia după ce a escaladat fără protecție cel mai înalt zgârie-nori din UE # Unica.md
Căţărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliţia poloneză după ce a escaladat cu mâna goală şi fără nicio protecţie Varso Tower ...
19:10
Percheziții și probe-cheie într-un dosar legat de organizația criminală „Șor”: Un bărbat din Ialoveni, acuzat de conversii ilegale de criptomonedă și transport de bani # Unica.md
Polițiștii de la Botanica, în colaborare cu procurorii, au documentat activitatea unui bărbat de 29 de ani, suspectat de implicare în schema organizației criminale „Șor". Bărbatul, care locuiește în raionul ...
14:10
Satoshi lansează „Hai să recunoaștem” feat. Guess Who – un manifest civic înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie # Unica.md
Artistul Satoshi a lansat, în colaborare cu celebrul rapper român Guess Who, piesa „Hai să recunoaștem", cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Melodia a ...
13:50
Adriana Ochișanu, mesaj emoționant pe scenă despre fiul său Cristian, internat în stare gravă # Unica.md
Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu a vorbit cu emoție pe scenă despre momentele dificile prin care trece de când fiul său, Cristian Botgros, a fost internat în stare gravă ...
Ieri
10:30
Criză la centrala nucleară Zaporojie: peste trei zile fără alimentare externă cu energie, risc major de siguranță # Unica.md
Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, a rămas fără alimentare externă cu energie electrică de peste trei zile, întrerupere care depășește limita de siguranță stabilită de testele ...
10:10
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, capabile să lovească Moscova # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat transmiterea Forțelor Armate ale Ucrainei a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune, teoretic capabile să atingă ținte din Moscova, în cadrul unei ...
09:10
Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025 – O zi de reflecție, odihnă și reconectare spirituală # Unica.md
Astăzi, astrele ne îndeamnă să încetinim ritmul și să acordăm mai multă atenție liniștii interioare, reflecției și reconectării cu valorile esențiale. Este o zi ideală pentru odihnă, pentru a petrece ...
09:00
Înălțarea Sfintei Cruci la ortodocșii de stil vechi – simbol al jertfei, iubirii și mântuirii # Unica.md
Astăzi, 27 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci – una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc, marcată cu post și rugăciune, respectată cu evlavie ...
00:00
Miliardarul Elon Musk și Prințul Andrew au fost numiți în noi documente publicate de democrații din Congresul SUA, care fac referire la finanțatorul Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie și decedat ...
26 septembrie 2025
23:50
Noi drone suspecte observate la granița dintre Germania și Danemarca. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj # Unica.md
Noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, determinând autoritățile să deschidă o anchetă pentru spionaj, a anunțat Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein. ...
22:50
China lansează cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, are înălțimea unui bloc cu 13 etaje # Unica.md
China a realizat un pas revoluționar în domeniul energiei verzi, lansând cea mai mare și mai puternică turbină eoliană plutitoare din lume. Structura, asemănătoare unui dirijabil, are înălțimea unui bloc ...
22:40
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei # Unica.md
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), brațul diplomatic al Uniunii Europene, a propus vineri o măsură prin care diplomații ruși aflați la post în statele membre să fie obligați să ...
22:40
Donald Trump reia apelul controversat împotriva utilizării Tylenol de către femeile însărcinate și copii, sfidând recomandările medicale. A vorbit și despre vaccinuri # Unica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reiterat vineri apelul său către femeile însărcinate și părinții copiilor mici de a evita utilizarea analgezicului Tylenol, sfidând astfel pozițiile oficiale ale comunității medicale, ...
22:30
Reacția Victoriei Furtună după ce CEC a exclus partidul „Moldova Mare” din cursa pentru alegerile parlamentare # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus partidul „Moldova Mare" din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în urma unei decizii luate după mai multe ore de dezbateri. Pentru excludere ...
22:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis anularea înregistrării Partidului Politic „Moldova Mare" și a candidaților acestei formațiuni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia vine în urma examinării mai ...
21:30
Doi bărbați arestați în Serbia, suspectați că au organizat antrenamente tactice pentru cetățeni moldoveni și români înaintea alegerilor de la Chișinău # Unica.md
Autoritățile din Serbia au arestat două persoane, L.P. (37 de ani) și S.S. (47 de ani), suspectate că au organizat și finanțat sesiuni de pregătire tactică pentru cetățeni moldoveni și ... Post-ul Doi bărbați arestați în Serbia, suspectați că au organizat antrenamente tactice pentru cetățeni moldoveni și români înaintea alegerilor de la Chișinău apare prima dată în Unica.md.
21:20
Performanță remarcabilă: Sportivii moldoveni au obținut 14 medalii la Campionatul European de Tineret la kickboxing, versiunea WAKO # Unica.md
Sportivii din Republica Moldova s-au întors acasă cu 14 medalii de la Campionatul European de Tineret la kickboxing (versiunea WAKO), desfășurat în orașul Lido di Jesolo, Italia. Din acest total, ... Post-ul Performanță remarcabilă: Sportivii moldoveni au obținut 14 medalii la Campionatul European de Tineret la kickboxing, versiunea WAKO apare prima dată în Unica.md.
20:50
CUB condamnă atacurile de denigrare din presa guvernamentală în ultima zi de campanie electorală # Unica.md
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a condamnat ferm atacurile de denigrare apărute în presa afiliată guvernării, vizând mai mulți candidați ai formațiunii, în ultima zi a campaniei electorale. Potrivit ... Post-ul CUB condamnă atacurile de denigrare din presa guvernamentală în ultima zi de campanie electorală apare prima dată în Unica.md.
20:40
Poliția Dubăsari investighează apelul unui primar la protest înaintea alegerilor. Participanții, avertizați asupra sancțiunilor pentru proteste plătite # Unica.md
Inspectoratul de Poliție Dubăsari a fost sesizat că un primar din raion ar fi chemat localnicii și susținătorii la protest, distribuind mesaje pe un grup Telegram unde figurează și unul ... Post-ul Poliția Dubăsari investighează apelul unui primar la protest înaintea alegerilor. Participanții, avertizați asupra sancțiunilor pentru proteste plătite apare prima dată în Unica.md.
