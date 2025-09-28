Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare
Politik, 28 septembrie 2025 13:00
Șeful Guvernului, Dorin Recean spune că ieri și astăzi, infrastructura aferentă procesului electoral, inclusiv pagina cec.md și mai multe secții de vot din afara țării, a fost ținta unor tentative repetate de atac: „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral". Potrivit autorităților, atacurile au fost orchestrate simultan cu
• • •
Acum 15 minute
13:00
Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare # Politik
Șeful Guvernului, Dorin Recean spune că ieri și astăzi, infrastructura aferentă procesului electoral, inclusiv pagina cec.md și mai multe secții de vot din afara țării, a fost ținta unor tentative repetate de atac: „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral". Potrivit autorităților, atacurile au fost orchestrate simultan cu
Acum o oră
12:40
LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate # Politik
Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot către ora 12:00. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte
12:40
Atac de amploare al Rusiei asupra mai multor regiuni din Ucraina -Peste 640 de rachete și drone lansate de ruși # Politik
În noaptea de 28 septembrie, Rusia a lansat un atac combinat asupra teritoriului ucrainean folosind aproape 600 de drone de atac și zeci de rachete aeriene și maritime. Potrivit Forțelor Aeriene , inamicul a lansat un total de 643 de atacuri aeriene împotriva Ucrainei. În special, Ucraina a fost atacată de 593 de drone de
Acum 2 ore
12:10
Promo-LEX raportează incidente de la deschiderea secțiilor de vot – CEC – au votat primii 500.000 de alegători, peste 20% din votanți # Politik
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru modul cum va fi guvernată țara în următorii 4 ani. CEC anunță că cifra votanților a depășit 500.000 de persoane. Misiunea de Observare a alegerilor Promo-LEX a anunțat că, în orele dimineții echipa centrală a
12:10
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Am votat ca fiecare cetățean din Republica Moldova să fie îngrijit și auzit” # Politik
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat astăzi, 28 septembrie 2025, dreptul la vot la. În mesajul său, liderul formațiunii a subliniat că a votat pentru o Moldova stabilă, unită și prosperă. Acesta a făcut semnul crucii pe buletinul de vot înainte de a-l introduce în urnă. „Alături de echipă am votat pentru o Moldova
Acum 4 ore
10:30
LIVE: Alegeri Parlamentare 2025 -Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Politik
The post LIVE: Alegeri Parlamentare 2025 -Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi appeared first on Politik.
09:20
Biroul politici de reintegrare: „Situația în Zona de Securitate este calmă și fără schimbări esențiale” # Politik
Biroul politici de reintegrare anunță că, în ziua scrutinului parlamentar, situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, fără modificări esențiale. CEC a deschis 12 secții de voatare pentru locuitorii din stânga Nistrului, Potrivit instituției, „fluxul de persoane și de mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația
09:20
CEC – Partidul „Moldova Mare” participă la alegeri până la decizia instanței – Comisia Electorală Centrală a modificat lista Blocului Patriotic, numărul candidaților a fost redus la 80 # Politik
Partidul "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, participă în calitate de candidat la alegerile parlamentare de azi, 28 septembrie. Despre aceasta a anunțat președintele Comisie Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, în conferință de presă. Caraman a precizat că la scrutinul de azi participă 23 de candidați, până la o decizie finală a instanței de judecată.
Acum 6 ore
08:40
La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se desfășoară alegerile parlamentare ordinare, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a, unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși
Acum 24 ore
16:50
Astăzi, 27 septembrie 2025, creştinii ortodocşi sǎrbǎtoresc înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Conform tradiţiei populare, această zi marchează începutul toamnei. În bisericile din ţară sunt oficiate liturghii, iar credincioşii ţin post negru. Înălțarea Sfintei Cruci nu este numai o sărbătoare bisericească, ci și o lecție de credință și demnitate spirituală. Prin postul aspru din
16:50
Comisia Electorală Centrală a decis ca în 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate să fie utilizate, în paralel, liste electorale pe hârtie și liste electorale electronice. Măsura a fost luată pentru eficientizarea procesului de votare la scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Evidența electronică se va face prin intermediul tabletelor digitale.
16:50
Bălțiul de două zile fără apă – Primarul Petcov: Nu este o avarie, ci o diversiune împotriva oamenilor # Politik
De două zile, în orașul Bǎlți nu este apă. Primarul Alexandr Petcov a anunțat că în următoarele ore, alimentarea cu apă va fi restabilită. El califică situația drept o diversiune a conducerii Apă-Canal Bălți, pe care o acuză de incompetență. Petcov s-a arătat revoltat de situația în care s-au pomenit locuitorii celui mai mare cartier
Ieri
23:00
Zelenski vrea arme cu care să potolească Rusia – I-a cerut lui Trump rachete Tomahawk care pot lovi Moscova # Politik
Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite rachete Tomahawk capabile să lovească ținte din Moscova, în timpul unei întâlniri cu ușile închise cu președintele american Donald Trump, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York. Președintele ucrainean i-a spus omologului său american că armele de înaltă tehnologie l-ar determina pe Vladimir Putin să
23:00
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să fie operată în totalitate de americani # Politik
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC, conform News.ro. Acordul îndeplineşte cerinţele legii de securitate naţională care obligă ByteDance, compania-mamă din China,
22:10
PAS ia în calcul trecerea în opoziție dacă nu formează majoritate parlamentară – Ce spune Igor Grosu # Politik
Partidul Acțiune și Solidaritate va trece în opoziție dacă nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară pro-europeană după scrutinul din 28 septembrie. Declarația a fost făcută de liderul formațiunii, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „1 la 1" de la ONE TV. Grosu a subliniat că PAS nu ia în calcul scenarii de compromis. Igor
21:20
ULTIMA ORĂ: Partidul Moldova Mare exclus din cursa electorală – Decizia a fost luată de CEC la sesizarea SIS, CNA și IGP # Politik
Partidul „Moldova Mare" și condus de Victoria Furtună și lista de candidați a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală, la sesizarea SIS, CNA și IGP. Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a solicitat excluderea Partidului „Moldova Mare" din cursa electorală. Potrivit lui Postică, formațiunea
18:30
SIS interzice intrarea în Moldova a 21 de persoane străine care solicitau acreditare ca observatori la alegeri # Politik
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, notează IPN Dintre cele 21
18:30
Primarul suspendat, Ion Ceban a anunțat că podul Mihai Viteazul este deschis integral, circulația fiind posibilă pe toate cele șase benzi, inclusiv pe trotuarele pietonale, cu iluminat și infrastructură completă. "Acest proiect a fost mult discutat, dezbătut, scris, cu foarte multe interpretări, dar iată că este deschis integral și este funcțional pe toate benzile, pe
18:30
Dificutăți pentru producătorii de mere – Procesatorii au redus prețurile de achiziție cu 13% # Politik
Producătorii de materii prime și concentrat de mere din Republica Moldova au redus, până la sfârșitul acestei săptămâni, prețurile de achiziție pentru merele industriale cu 8–13 %. Dacă la începutul sezonului de recoltare procesatorii plăteau 3,6–3,8 lei/kg, acum unii au coborât nivelul „prețului de lucru" până la 3,3 lei/kg, transport inclus din livadă. Managerii fabricilor
18:30
Promo-LEX – Campanie electorală plină ură, bani netransparenți, culte implicate și abuzuri la utilizarea resurselor administartive # Politik
Campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminică a fost marcată de o serie de încălcări din partea concurenților electorali. Potrivit celui mai recent raport al Asociației Promo-LEX, printre acestea se numără discursurile de ură, finanțarea netransparentă, implicarea cultelor religioase, dar și folosirea abuzivă a resurselor administrative. Potrivit Promo-LEX, în perioada 5–18 septembrie, au fost documentate
18:30
Maia Sandu, apel către cetățeni înainte de alegeri – I-a îndemnat pe oameni să meargă la vot pentru a apăra viitorul țării # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj către cetățeni, cu două zile înainte de alegerile parlamentare. Șefa statului a declarat că vorbește „nu în calitate de președinte, ci de cetățean" și i-a îndemnat pe oameni să meargă la vot pentru a apăra viitorul țării. Maia Sandu a spus că procesul de schimbare din
18:30
Reacţia Blocului Patriotic la excluderea partidului „Inima Moldovei” din lista electorală – „O lovitură fără precedent adusă democrației” # Politik
Blocul electoral Patriotic (BEP) a calificat decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude Partidul Republican „Inima Moldovei" (PRIM),membru al BEP din cursa electorală, drept „o lovitură fără precedent adusă democrației și dreptului cetățenilor la un vot liber". Potrivit BEP, decizia CEC, luată în ultima zi a campaniei electorale, privează deliberat sute de mii de
14:00
ULTIMA ORĂ: CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din lista Blocului Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
După ce activitatea Partidului „Inima Moldovei" a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea ministerului Justiției, CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei" din lista Blocului Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea CEC a fost votată cu puțin timp în urmă cu votul a 6 membri, iar 3 membri au votat
14:00
CEC retipărește buletinele de vot pentru o secție din Canada din cauza riscului de întârziere provocat de greva Poștei # Politik
CEC retipărește buletinele pentru o secție din Ottawa, Canada. Angajații poștei sunt în grevă, iar din această cauză există riscul ca lotul deja tipărit să nu mai ajungă. Sesizarea în acest sens a venit din partea Ministerului Afacerilor Externe. Astfel, urmează a fi retipărire o mie de buletine de vot noi. 700 dintre acestea vor
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa pentru parlamentare după modificarea listei de candidați # Politik
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat modificarea listei formațiunii. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, în cadrul unei ședințe a CEC, cu 8 voturi „pro" și o abținere, notează newtv.md Vasile Costiuc a declarat că partidul
12:30
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!” # Politik
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea pentru Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, trimițând un mesaj clar: „E timpul să fim împreună!" Potrivit relatărilor din Italia, moldovenii stabiliți în orașe
12:30
Președintele Sandu: Extrădarea lui Plahotniuc, ”cel mai important test al justiției în fața cetățenilor” # Politik
Extrădarea fugarului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este cel mai important test al justiției în fața cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul unui interviu. "După ce a plecat Plahotniuc au fost șase ani, timp berechet și pentru procurori, și pentru Procuratura Anticorupție, și pentru PCCOCS, și pentru instanțele de judecată
12:30
Usatîi cu acuzații la adresa PAS: „Am peste 40 de înregistrări cu deputatul Marcoci în scheme ilegale” # Politik
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul, scrie ziua.md „De ce nu ați
12:30
Zelenski anunță când va fi „pregătit” să plece din funcție – Președintele ucrainean va organiza alegeri # Politik
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă, în emisiunea „The Axios Show", într-o înregistrare video publicată joi, că este „pregătit" să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia. „Obiecitvul m
12:00
CEC anunță relocarea mai multor secții de votare din stânga Nistrului pentru a evita riscurile în ziua alegerilor # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis reamplasarea unor secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, după ce Inspectoratul General al Poliției a avertizat asupra riscului de alerte cu bombă și provocări în ziua scrutinului. ”Intervenția echipelor specializate în zona de securitate se poate realiza doar cu aprobarea ... CEC anunță relocarea mai multor secții de votare din stânga Nistrului pentru a evita riscurile în ziua alegerilor The post CEC anunță relocarea mai multor secții de votare din stânga Nistrului pentru a evita riscurile în ziua alegerilor appeared first on Politik.
12:00
Avocatul lui Plahotniuc – Clientul meu a solicitat un termen pentru a face cunoștință cu învinuirile care îi sunt aduse # Politik
Ședința de judecată în cazul lui Vladimir Plahotniuc, la Judecătoria din sectorul Buiucani, a fost amânată pentru ziua de luni, 29 septembrie, ora 10:00. Magistrații urmează să-i aducă la cunoștință lui Vlad Plahotniuc mandatele de arestare ce au fost aplicate după extrădarea la Chișinău a fostului lider PDM. Avocatul Lucian Rogac a declarat că a ... Avocatul lui Plahotniuc – Clientul meu a solicitat un termen pentru a face cunoștință cu învinuirile care îi sunt aduse The post Avocatul lui Plahotniuc – Clientul meu a solicitat un termen pentru a face cunoștință cu învinuirile care îi sunt aduse appeared first on Politik.
12:00
Final de campanie electorală la parlamentarele din 28 septembrie – Ultima zi în care concurenții pot face agitație electorală # Politik
Campania electorală pentru alegerile parlamentare, începută în urmă cu 30 de zile, se va încheia astǎzi, 26 septembrie 2025. Vineri este ultima zi în care formațiunile intrate în cursa pentru noul Legislativ mai pot face campanie. Un număr de 15 de partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți vor participa la scrutinul din ... Final de campanie electorală la parlamentarele din 28 septembrie – Ultima zi în care concurenții pot face agitație electorală The post Final de campanie electorală la parlamentarele din 28 septembrie – Ultima zi în care concurenții pot face agitație electorală appeared first on Politik.
12:00
Noi rute de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: Este parte a strategiei de dezvoltare a transportului public # Politik
Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov”, care urmează a fi inaugurată în curând. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov. „Așa cum am promis – lansăm noua rută de troleibuz ... Noi rute de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: Este parte a strategiei de dezvoltare a transportului public The post Noi rute de troleibuz la Bălți – Primarul Petcov: Este parte a strategiei de dezvoltare a transportului public appeared first on Politik.
25 septembrie 2025
23:20
Activitatea Partidului „Inima Moldovei” a fost limitată pe o perioadă de un an – Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile # Politik
Curtea de Apel Centru a decis joi, 25 septembrie, limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM),condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Justiției și poate fi contestată în termen de 15 zile. Liderul formațiunii, Irina Vlah, a calificat decizia drept una „motivată politic”, afirmând că ... Activitatea Partidului „Inima Moldovei” a fost limitată pe o perioadă de un an – Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile The post Activitatea Partidului „Inima Moldovei” a fost limitată pe o perioadă de un an – Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile appeared first on Politik.
23:20
Fostul președinte al PPCD, Iurie Roşca condamnat la patru ani de închisoare, cu executare – Politicianul ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova # Politik
Curtea de Apel Centru menține sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea fostului preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), Iurie Roșca, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Cu toate acestea, instanța a admis solicitarea avocaților și a redus pedeapsa la patru ani de închisoare cu executare, în locul celor șase ani stabiliți anterior. ... Fostul președinte al PPCD, Iurie Roşca condamnat la patru ani de închisoare, cu executare – Politicianul ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova The post Fostul președinte al PPCD, Iurie Roşca condamnat la patru ani de închisoare, cu executare – Politicianul ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova appeared first on Politik.
23:20
O nouă interdicție pentru Irina Vlah – Nu are voie să intre în Polonia pentru o perioada de cinci ani # Politik
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Poloniei a anunțat joi, 25 septembrie, instituirea unei interdicții de intrare pe teritoriul țării pentru Irina Vlah, pe o perioadă de cinci ani. Autoritățile poloneze susțin că decizia a fost luată ținând cont de activitatea acesteia, considerată contrară intereselor Poloniei și stabilității regionale. Potrivit MAE, Federația Rusă interferează în mod ... O nouă interdicție pentru Irina Vlah – Nu are voie să intre în Polonia pentru o perioada de cinci ani The post O nouă interdicție pentru Irina Vlah – Nu are voie să intre în Polonia pentru o perioada de cinci ani appeared first on Politik.
15:20
Denis Șova, Partidul Nostru – În această campanie elctorală, alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării # Politik
Denis Șova candidatul Partidului Nostru la parlamentare spune că cetățenii trebuie să aibă o garanție că votul lor va fi unul util, iar entru ca votul să lucreze garantat în folosul cetățeanului și să reflecte alegerea sa, la parlamentare trebuie să votăm Partidul Nostru „Alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării. ... Denis Șova, Partidul Nostru – În această campanie elctorală, alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării The post Denis Șova, Partidul Nostru – În această campanie elctorală, alegătorii sunt „zombați” atât din exterior, cât și din interiorul țării appeared first on Politik.
15:20
Ex președinții oficiilor teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului partid „Șor”, condamnați la închisoare # Politik
Ex-președinții oficiilor teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Instanța a decis ca pedeapsa să fie executată în penitenciar de tip semiînchis și i-a privat pe cei doi de ... Ex președinții oficiilor teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului partid „Șor”, condamnați la închisoare The post Ex președinții oficiilor teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului partid „Șor”, condamnați la închisoare appeared first on Politik.
15:20
Șeful Procuraturii Anticorupție: Plahotniuc urmează să fie informat oficial despre acuzațiile care i se aduc # Politik
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, urmează să fie informat oficial în instanță despre acuzațiile care i se aduc. Precizarea a fost făcută de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, pentru ONE TV. Între timp, procurorii anunță că Vladimir Plahotniuc a primit deja mandat de arestare pentru 30 de zile, în lipsa lui. Demersul a intrat în ... Șeful Procuraturii Anticorupție: Plahotniuc urmează să fie informat oficial despre acuzațiile care i se aduc The post Șeful Procuraturii Anticorupție: Plahotniuc urmează să fie informat oficial despre acuzațiile care i se aduc appeared first on Politik.
15:20
Sesizarea „Inima Moldovei” privind Legea partidelor, declarată inadmisibilă de Curtea Constituţională # Politik
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea privind partidele politice, care permite limitarea activității unei formațiuni ca măsură asiguratorie. Aceasta a fost ridicată de către reprezentantul Partidului „Inima Moldovei” în cauza în care Ministerul Justiției a solicitat la Curtea de Apel Centru limitarea activității, transmite IPN. Ministerul Justiției ... Sesizarea „Inima Moldovei” privind Legea partidelor, declarată inadmisibilă de Curtea Constituţională The post Sesizarea „Inima Moldovei” privind Legea partidelor, declarată inadmisibilă de Curtea Constituţională appeared first on Politik.
12:50
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Moldova – Va sta 30 de zile în arest preventiv – Procurorul de caz: Au fost puse în executare toate cele patru mandate de arest # Politik
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a ajuns, joi dimineațǎ, 25 septembrie 2025, la Chișinǎu, după ce a fost extrădat din Grecia. Primele imagini cu fostul politician în avion fiind flancat de mascați și polițiști au fost difuzate de Politik.md Plahotniuc a fost transferat la Penitenciarul nr. 13, conform declarațiilor procurorului de ... Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Moldova – Va sta 30 de zile în arest preventiv – Procurorul de caz: Au fost puse în executare toate cele patru mandate de arest The post Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Moldova – Va sta 30 de zile în arest preventiv – Procurorul de caz: Au fost puse în executare toate cele patru mandate de arest appeared first on Politik.
12:50
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: ”Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, ca ei să revină acasă pentru a construi viitorul Moldovei” # Politik
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Politica Partidului Nostru este foarte clară: rămânem acasă, dezvoltăm Republica Moldova și creăm condiții optime tinerilor, menționează candidatul formațiunii la alegerile parlamentare Alexandr ... Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: ”Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, ca ei să revină acasă pentru a construi viitorul Moldovei” The post Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: ”Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, ca ei să revină acasă pentru a construi viitorul Moldovei” appeared first on Politik.
12:50
Avocatul lui Plahotniuc: „Procesul de extrădare a fost transformat într-un spectacol politic de prost gust” # Politik
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză guvernarea că a folosit procedura de extrădare în scopuri electorale. „Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în ... Avocatul lui Plahotniuc: „Procesul de extrădare a fost transformat într-un spectacol politic de prost gust” The post Avocatul lui Plahotniuc: „Procesul de extrădare a fost transformat într-un spectacol politic de prost gust” appeared first on Politik.
24 septembrie 2025
21:10
Datele CEC – PAS lider la cheltuieli în campania electorală, 8,3 milioane doar pe spoturi publicitare # Politik
Comisia Electorală Centrală a publicat datele privind cheltuielile partidelor și blocurilor electorale înregistrate în primele patru săptămâni de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform datelor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este lider la cheltuieli, cu peste 15 milioane de lei utilizați. Din această sumă, 8,3 milioane lei au fost direcționați către spoturi publicitare, ... Datele CEC – PAS lider la cheltuieli în campania electorală, 8,3 milioane doar pe spoturi publicitare The post Datele CEC – PAS lider la cheltuieli în campania electorală, 8,3 milioane doar pe spoturi publicitare appeared first on Politik.
21:10
Partidul „Inima Moldovei” a exclus mai mulți membri pentru nerespectarea principiilor de finanțare transparentă # Politik
Astăzi, 24 septembrie 2025, a avut loc ședința Consiliului Național Politic al Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul căreia au fost discutate atât situația politică din Republica Moldova, cât și aspecte interne ale formațiunii. Mai mulți vorbitori au menționat că, în actuala campanie electorală, Partidul Republican „Inima Moldovei” și președintele formațiunii, Irina Vlah, au fost ... Partidul „Inima Moldovei” a exclus mai mulți membri pentru nerespectarea principiilor de finanțare transparentă The post Partidul „Inima Moldovei” a exclus mai mulți membri pentru nerespectarea principiilor de finanțare transparentă appeared first on Politik.
21:10
Bulgaria intenționează să pună capăt tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său, către Serbia și Ungaria, în 2026, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul președintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească, informează EFE, citată de Agerpres. De asemenea, în 2028 gazele naturale rusești ar ... Bulgaria sistează tranzitul de gaz rusesc spre Serbia și Ungaria, din 2026 The post Bulgaria sistează tranzitul de gaz rusesc spre Serbia și Ungaria, din 2026 appeared first on Politik.
18:40
Cinci persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate de coruperea alegătorilor prin oferirea de bunuri, în scopul determinării acestora să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod. Potrivit oamenilor legii, la 19 septembrie 2024, în orașul Dondușeni, în cadrul unei întruniri organizate de simpatizanți ai unui Bloc Politic, la care au participat circa 250 ... Cinci persoane trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la referendumul din 2024 The post Cinci persoane trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la referendumul din 2024 appeared first on Politik.
18:40
Planuri grandioase pentru autorități – Vor să construiască prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni # Politik
În Republica Moldova va fi construită prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni, anunţă Ministerul Infrastucturii şi Dezvoltării Regionale. Autorităţile menţionează că investițiile vor aduce multiple beneficii pe termen lung, printre care: conectarea directă a Republicii Moldova la rețeaua modernă de căi ferate europene, asigurarea unor călătorii rapide și sigure pentru pasageri ... Planuri grandioase pentru autorități – Vor să construiască prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni The post Planuri grandioase pentru autorități – Vor să construiască prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni appeared first on Politik.
18:40
Reacția MAE de la Chișinău la convocarea ambasadorului Darii la Moscova: „Moldova întreprinde toate măsurile pentru a asigura integritatea alegerilor” # Politik
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) confirmă convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși ca observatori pentru alegerile parlamentare. În acest context, autoritățile de la Chișinău subliniază că întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea ... Reacția MAE de la Chișinău la convocarea ambasadorului Darii la Moscova: „Moldova întreprinde toate măsurile pentru a asigura integritatea alegerilor” The post Reacția MAE de la Chișinău la convocarea ambasadorului Darii la Moscova: „Moldova întreprinde toate măsurile pentru a asigura integritatea alegerilor” appeared first on Politik.
16:10
Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Darii la Moscova – I-a fost înmânată o notă de protest # Politik
Ministerul rus de Externe l-a convocat miercuri, 24 septembrie, pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii. Acestuia i-a fost înmânată și o notă de protest. Ministerul rus de Externe acuză autoritățile de la Chișinău că refuză nemotiva să acrediteze reprezentanții ruși ca observatori pe termen scurt în cadrul misiunii OSCE/ODIHR, la alegerile parlamentare din ... Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Darii la Moscova – I-a fost înmânată o notă de protest The post Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Darii la Moscova – I-a fost înmânată o notă de protest appeared first on Politik.
