Premierul Recean – 4.000 de site-uri din Moldova nu sunt funcționale – Platforma host.md a fost blocată de STISC în urma unui atac cibernetic de amploare

Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot către ora 12:00. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore. Până la această oră și-au exercitat dreptul la vot peste 589 de mii de alegători. În țară, cea mai activă circumscripție este Rezina, unde au votat peste 22% de alegători. De cealaltă parte ... LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate The post LIVE TEXT: CEC – Peste 650 mii de alegători și-au exercitat dreptul la vot – Prezența în Chișinău este mică – Aglomerații la unele secții de votare din străinătate appeared first on Politik.