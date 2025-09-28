„De data asta chiar este foarte important”. Nicușor Dan a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot
Radio Chisinau, 28 septembrie 2025 12:55
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
13:10
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. 26,25% dintre cetățenii Republicii Moldova au votat până la această oră # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
Acum 30 minute
12:55
„De data asta chiar este foarte important”. Nicușor Dan a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că aceasta este „o zi chiar istorică” pentru țara vecină și că, de această dată, votul este „foarte, foarte important”. Șeful statului a îndemnat basarabenii din România să meargă la vot.
12:45
Autoritățile anunță despre tentative de atacuri cibernetice asupra instituțiilor electorale # Radio Chisinau
În ultimele 48 de ore, infrastructura tehnologică a procesului electoral din Republica Moldova a fost ținta mai multor tentative de atac cibernetic, au anunțat autoritățile. Țintele principale au fost site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale (CEC.md) și mai multe secții de votare din afara țării.
Acum o oră
12:25
Poliția Națională informează că a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale.
Acum 2 ore
12:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12.00
12:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Aproape 580 000 de alegători au votat până la ora 12:00. Peste 10% dintre aceștia s-au prezentat la urnele deschise în diaspora # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
12:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Igor Dodon.
11:50
Dorin Recean: În pofida ingerințelor din partea Rusiei, instituțiile statului își îndeplinesc obligațiile pentru ca votul să fie protejat # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean și-a exercitat dreptul la vot, împreună cu soția sa, la secția de votare constituită la sediul Gimnaziului nr.42 din orășelul Codru.
11:35
Comisia Electorală Centrală (CEC) a venit cu precizări în urma semnalărilor privind presupuse cazuri de obstrucționare a accesului unor observatori în anumite secții de votare. Potrivit instituției, accesul în incinta secțiilor este permis doar observatorilor acreditați oficial, precum și reprezentanților concurenților electorali înregistrați conform prevederilor legale.
11:15
Renato Usatîi: Am votat pentru o Moldovă în care standardele europene, standardele mondiale devin realitate # Radio Chisinau
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare de la ASEM, fiind însoțit de candidații formațiunii sale.
Acum 4 ore
11:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
11:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare. Peste 400 000 de alegători s-au prezentat la urne la ora 11:00 # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
10:55
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat primele cazuri de transportare organizată a alegătorilor # Radio Chisinau
Misiunea de Observare Promo-LEX a raportat o serie de incidente în prima parte a zilei la alegerile parlamentare.
10:35
„Alte scenarii nu există. Ori avem un proces de integrare europeană rapid, ori nu-l avem”. Igor Grosu și-a exercitat dreptul la vot # Radio Chisinau
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, și-a exercitat dreptul la vot alături de soția sa, la școala-primară grădiniță „Antonin Ursu” din Calea Ieșilor.
10:30
Aglomerație pe podul Râbnița–Rezina. Biroul Politici Reintegrare: Situația este calmă și stabilă (FOTO) # Radio Chisinau
Pe podul ce leagă Rîbnița de Rezina s-au format cozi semnificative în dimineața zilei alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit autorităților, fluxul de persoane și mijloace de transport prin posturile vamale interne se desfășoară în mod constant, iar situația din teren este monitorizată și gestionată eficient de instituțiile responsabile.
10:30
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Aglomerație pe podul Râbnița–Rezina. Biroul Politici Reintegrare: Situația este calmă și stabilă (FOTO) # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
10:15
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Prezență la urne mai ridicată la ora 10:00 față de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
10:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Prezență la urne mai ridicată la ora 10:00 față de turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2024 # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
10:00
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi
09:55
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
09:50
Maia Sandu: „Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul secției de votare din incinta Liceului Petru Rareș din strada Nicolae Costin. Șefa statului a declarat că a votat pentru un Parlament care respectă cetățenii săi și cu care să fie construită Moldova Europeană.
09:35
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Conferință de presă susținută de Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor privind deschiderea secțiilor de votare.
09:30
Situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale, anunță Biroul Politici de Reintegrare, citat de IPN.
09:25
Live cu prezența la vot la alegerile parlamentare 2025.
09:20
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Numărul cetățenilor care și-au exercitat votul depășește 145 de mii, până la această oră # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
Acum 6 ore
09:10
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev.
09:05
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot. „Am votat pentru dezvoltarea R. Moldova, pentru viitorul copiilor” # Radio Chisinau
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, unul din liderii blocului Alternativa și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a declarat că a votat pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru viitorul copiilor.
09:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
08:50
Procesul de votare la în străinătate a început în peste 30 de țări. Printre aceste se numără Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar și Israel, transmite IPN.
08:35
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Exercitarea votului de către copreședintele Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban
08:30
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00. Peste 82 de mii de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot până la această oră # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
08:20
Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii Republicii Moldova că, în ziua alegerilor parlamentare, toate centrele sale multifuncționale vor activa în regim special, cu un program extins între orele 07:00 și 21:00.
08:05
LIVE | Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00 # Radio Chisinau
Alegeri Parlamentare 2025: Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 08.00
07:45
Procesul de votare pentru alegerile parlamentare a început de la miezul nopții în Japonia. Prima secție de votare din străinătate care și-a deschis ușile pentru alegători este cea din Tokyo. Ambasada Republicii Moldova în Japonia menționează că prima moldoveancă care a votat la scrutin este studentă la Universitatea din Tsukuba, Ana Teișanu, transmite IPN.
Acum 8 ore
07:05
LIVE TEXT | Alegeri parlamentare: Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova, indiferent dacă se află în țară sau peste hotare, sunt așteptați, astăzi, 28 septembrie, la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Secțiile de vot sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați să-și exercite votul. Scrutinul va fi valid dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime din alegătorii înscriși în liste.
Acum 24 ore
18:40
ELECTORALA 2025 | Membrii CEC, întrevedere cu experții electorali internaționali care vor monitoriza alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Membrii Comisiei Electorale Centrale au avut o întrevedere cu experți electorali din cadrul autorităților electorale străine, acreditați pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din această duminică. Discuțiile s-au axat pe pregătirile finale pentru scrutin, cadrul legal, organizarea procesului electoral, precum și alte aspecte relevante pentru buna desfășurare a alegerilor.
18:15
VIDEO | Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia # Radio Chisinau
Operatorii de drone ucraineni au lovit două sisteme SAM cu rază scurtă de acțiune, distrugând unul și avariind altul, lovind puternic apărarea aeriană stratificată a Rusiei.
17:55
ELECTORALA 2025 | Birourile electorale ale secțiilor de votare au recepționat 2 055 plicuri de la alegătorii care au votat prin corespondență # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 plicuri cu exprimarea votului prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
17:30
Germania va modifica legea pentru ca armata să poată doborî dronele care intră în spațiul său aerian. „O amenințare care devine uneori foarte concretă” # Radio Chisinau
Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a declarat, sâmbătă, că amenințarea dronelor este „mare” și că Germania va adopta măsuri pentru a se apăra, informează Reuters.
17:05
Adresele secțiilor de votare deschise în România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Actele necesare pentru vot # Radio Chisinau
Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la vot, pe 28 septembrie 2025, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Ei pot vota și dacă nu se află pe teritoriul țării în ziua votului, la una dintre secțiile organizate pentru ei. În România sunt deschise 23 de secții.
16:45
Trei sesiuni de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) vor fi organizate pe platforma evms.md în lunile octombrie-decembrie, transmite IPN.
16:20
Dronele neidentificate au fost observate în apropierea instalațiilor militare din Danemarca în timpul nopții, au transmis sâmbătă forțele armate, informația venind după mai multe alte incursiuni în apropierea aeroporturilor și infrastructurii esențiale în această săptămână, transmite Reuters.
15:55
Preot din Hîncești, surprins în timp ce distribuia enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în timpul slujbei (VIDEO) # Radio Chisinau
Un preot din Hîncești a fost surprins în timp ce distribuia enoriașilor ziare cu mesaje denigratoare în timpul unei slujbe religioase. Publicațiile, tipărite într-o tipografie clandestină, conțineau mesaje denigratoare la adresa instituțiilor statului, instigări la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice în context electoral.
15:35
ELECTORALA 2025 | Peste 3400 de observatori vor monitoriza alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că alegerile parlamentare din această duminică, 28 septembrie, vor fi monitorizate de 3 423 de observatori.
15:10
Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia # Radio Chisinau
Șefii de stat major din țările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru discuții privind recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești, relatează dpa, citată de AGERPRES.
14:45
Poliția de Frontieră informează că, mâine, 28 septembrie 2025, este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. De asemenea, este interzis transportul armelor de foc și al muniției destinate vânătorii, inclusiv al armelor de vânătoare.
14:25
Dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului # Radio Chisinau
Drone ucrainene au atacat sâmbătă o stație de pompare a petrolului în regiunea Ciuvașia din Rusia, de pe malul râului Volga, la peste 1.000 km de linia frontului. Lovitura a provocat oprirea activității, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev.
14:00
Președinția avertizează despre noi informații false apărute pe Telegram, potrivit cărora ar exista înțelegeri privind trimiterea de trupe. „Republica Moldova este o țară neutră și așa va rămâne”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Igor Zaharov.
13:40
Poliția anunță măsuri sporite de securitate pentru ziua alegerilor din 28 septembrie # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) va mobiliza duminică, 28 septembrie, toate efectivele disponibile pentru a garanta securitatea procesului electoral și protejarea cetățenilor. Anunțul a fost făcut de șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu, care a subliniat că scrutinul are loc într-un context cu riscuri majore de corupere a alegătorilor, campanii masive de dezinformare și tentative de destabilizare coordonate din exterior, trasnmite MOLDPRES.
13:15
Maia Sandu, pentru postul public german de televiziune: „Credem în libertate și nu vrem să trăim sub regimul lui Putin” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează asupra „presiunilor enorme” exercitate de Moscova înaintea alegerilor parlamentare din mâine. Într-un interviu pentru postul public german ZDF, șefa statului a declarat că Rusia investește sute de milioane de euro pentru a finanța partide politice, a cumpăra voturi și a instrui tineri în acțiuni de destabilizare. Sandu a subliniat că miza scrutinului este suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.