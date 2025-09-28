Peste 590 000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00. Președinta CEC, Angelica Caraman: „La unele secții de votare de peste hotarele țării s-au format cozi”
Peste 590 000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00. Procesul electoral decurge în regim normal, fără incidente majore, iar la unele secții de votare de peste hotarele țării s-au format cozi. Informațiile au fost prezentate astăzi de ...
STISC a raportat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Premierul Dorin Recean: „Toate atacurile au fost detectate și neutralizate” # Moldpres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a raportat mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale în zilele de 27–28 septembrie 2025. Premierul Dorin Recean a anunțat că toate atacurile au fost detectate ș...
Peste 590 000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00. Președinta CEC, Angelica Caraman: „La unele secții de votare de peste hotarele țării s-au format cozi” # Moldpres
Ministerul de Externe: Toate secțiile din diaspora funcționează. Peste 60.000 de votanți până la ora 12:00 # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că procesul de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 decurge fără incidente. Până la această oră, peste 60.000 de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și-au exercitat dreptul la vo...
VIDEO // Transportare organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus. IGP întreprinde măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor # Moldpres
Poliția a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Republica Belarus, acțiune care contravine legislației naționale, informează MOLDPRES.În acest context, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a precizat că trans...
Prim-ministrul Dorin Recean: „Autoritățile au documentat incidente. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile pentru ca votul să fie protejat” # Moldpres
Premierul Dorin Recean a declarat astăzi că autoritățile au documentat mai multe incidente în contextul alegerilor parlamentare. El a dat asigurări că instituțiile statului veghează asupra procesului electoral și își îndeplinesc obligațiunile pentru c...
Premierul a votat la parlamentare. „Votul cinstit este puterea Moldovei. Om cu om protejăm pacea și suveranitatea” # Moldpres
Premierul Dorin Recean, alături de soția sa, și-a exprimat astăzi dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare. Oficialul a declarat la ieșirea din secția de votare că „votul cinstit este puterea Moldovei” și a îndemnat toți cetățenii să pa...
Peste 500.000 de moldoveni au votat până la ora 11:30, ceea ce reprezintă 18% din totalul alegătorilor. Cei mai activi votanți sunt femeile cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, comunică MOLDPRES.În Chișinău, până la această oră, a...
Cetățenii din diasporă pot vota în baza mai multor acte de identitate. Președinta Maia Sandu: „Mergeți la vot și faceți-vă vocea auzită oriunde v-ați afla” # Moldpres
Cetățenii din diasporă pot vota în baza mai multor acte de identitate în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Șefa statului Maia Sandu a menționat că înregistrarea prealabilă nu este obligatorie pentru această ca...
Precizările BPR, în contextul desfășurării alegerilor parlamentare: „Situația în Zona de Securitate este calmă, stabilă, fără schimbări esențiale” # Moldpres
Situația în Zona de Securitate rămâne calmă, stabilă și fără schimbări esențiale. Precizările au fost făcute astăzi de Biroul Politici de Reintegrare (BPR), în contextul desfășurării alegerilor parlamentare în Republica Moldova, comunică MO...
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, și-a exprimat votul în cadrul alegerilor parlamentare. El a declarat că a votat pentru „o Moldovă puternică” și a îndemnat toți cetățenii să se mobilizeze și să participe l...
Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat în primele ore ale dimineții dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău au votat la...
Peste 291.000 de moldoveni și-au exercitat dreptul la vot până la ora 10:20, ceea ce reprezintă 10% din totalul alegătorilor. În comparație, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, prezența la aceeași oră era de peste 7%, comunică MOLDPRES.&I...
Președinta Maia Sandu, mesaj pentru Europa: „Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre. Astăzi, democrația este în mâinile moldovenilor” # Moldpres
Rusia prezintă un pericol pentru democrațiile noastre. Democrația Republicii Moldova este tânără și fragilă, dar asta nu înseamnă că statele cu democrații mai îndelungate nu sunt în pericol. Astăzi, la noi în țară, democrația este &icir...
Copreședinții Blocului electoral Alternativa, Alexandru Stoianoglo și Ion Ceban, și-au exercitat astăzi dreptul la vot alături de soții, comunică MOLDPRES.„Am votat, în primul rând, pentru dreptate, pentru viitorul țării noastre, unde vor fi resp...
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de voatre. Informațiile au fost prezentate de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil,...
Igor Grosu și-a exercitat dreptul la vot: „Aceste alegeri marchează viitorul Moldovei pentru următorii ani. Ne batem pentru o majoritate care să continue parcursul pro-european al Moldovei” # Moldpres
Speakerul Parlamentului, Igor Grosu, și-a exercitat astăzi dreptul la vot alături de soția sa, la una dintre secțiile din Chișinău, declarând că scrutinul reprezintă un moment de mare responsabilitate pentru cetățeni și pentru viitorul Republicii Moldova, comuni...
Președinta Maia Sandu: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să mergem cu toții la vot, mâine ar putea fi prea târziu” # Moldpres
Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să mergem cu toții la vot, mâine ar putea fi prea târziu. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, după exercitarea dreptului la vot în cadrul alegerilor parlamentare...
Peste 180.000 de moldoveni au votat în primele ore ale scrutinului, CEC: „Totul decurge normal” # Moldpres
Peste 180.000 de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exercitat dreptul la vot până la ora 09:30, potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Procesul electoral se desfășoară fără incidente, atât în țară, cât și în ...
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, rămâne în cursa electorală, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată # Moldpres
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, rămâne în cursa electorală, până la pronunțarea deciziei instanței de judecată. Anunțul a fost făcut în această dimineață de președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), ...
Chiar la primele ore ale zilei, doi dintre candidații independenți înscriși în cursa electorală și-au exercitat dreptul la vot, îndemnând cetățenii să participe activ la scrutin, comunică MOLDPRES.După vot, candidata independentă Olesea Stam...
Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporojie, re...
Președinta CEC, Angelica Caraman: „R. Moldova își reafirmă astăzi angajamentul democratic prin organizarea alegerilor parlamentare - un moment esențial pentru viitorul țării” # Moldpres
Republica Moldova își reafirmă astăzi angajamentul democratic prin organizarea alegerilor parlamentare - un moment esențial pentru viitorul țării. Mesajul a fost transmis de președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, care a anunțat că procesul...
Procesul electoral pentru cetățenii Republicii Moldova din diaspora din China a fost inaugurat la Ambasada Republicii Moldova din Beijing. Primul alegător a fost Marin, student IT, care s-a trezit la ora 6 dimineața și s-a prezentat la urne la prima oră, comunică MOLDPRES....
ASP: Cetățenii pot obține acte de identitate provizorii pentru a-și exercita dreptul la vot # Moldpres
În ziua alegerilor parlamentare, 28 septembrie 2025, toate centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) activează într-un program special, între orele 07:00 și 21:00, comunică MOLDPRES.Potrivit ASP, la solicitarea cetățenilor care nu ...
Procesul de votare pentru alegerile parlamentare este în desfășurare în cadrul secțiilor de votare deschise în Japonia, China, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Statul Qatar, Israel, Federația Rusă, România, Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Ucraina,...
Alegerile parlamentare au început în Republica Moldova. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, iar peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege deputații în Parlamentul de legislatura a XII-a, comu...
Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament # Moldpres
În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora urmează să fie aleși 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegători...
7:00 Deschiderea secțiilor de votare constituite în Republica Moldova8:00 Conferința de presă a Comisiei Electorale Centrale (Chișinău, str. Vasile Alecsandri 119, etajul 3)9:00 Votează președinta Republicii Moldova Maia Sandu (Secția de votare nr....
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secției de votare de la Ambasada Republicii Moldova în Japonia. Prima persoană care și-a exercitat dreptul la vot a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Tokio, comun...
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc vineri, 27 septembrie, Ziua Crucii. În majoritatea lăcașelor sfinte din țară au loc servicii divine, iar oamenii țin post, comunică MOLDPRES.Înălțarea Sfintei Cruci, este prăznuită anual la 27 septembrie ...
Parlamentul Republicii Moldova, vizitat de observatori internaționali și elevi în săptămâna premergătoare alegerilor # Moldpres
În săptămâna premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Parlamentul Republicii Moldova a găzduit vizita mai multor delegații de observatori electorali internaționali, dar și a unor grupuri de elevi din instituțiile de învățământ di...
Forțele rusești au atacat Harkovul și regiunea Odesa: șase răniți și infrastructură distrusă # Moldpres
Forțele rusești au lansat astăzi, 27 septembrie, atacuri asupra orașului Harkov și a șapte localități din regiune, soldate cu rănirea a șase persoane. Potrivit autorităților ucrainene, în Harkov au fost rănite patru femei – două în vârstă de...
Ucraina // Președintele Federației de Sambo din Krivoi Rog, Evgheni Pînrîko, împușcat mortal # Moldpres
Președintele Federației municipale de sambo din Krivoi Rog, Evgheni Pînrîko, a fost împușcat mortal. Potrivit presei locale, sportivul a fost ținta unui atac armat în care au fost trase șapte gloanțe, transmite MOLDPRES cu referire la presa ucrainean...
Vânătoarea și armele de foc sunt interzise în zona de frontieră în ziua alegerilor. Precizările Poliției de Frontieră # Moldpres
Poliția de Frontieră informează că, duminică, 28 septembrie 2025, este interzisă vânătoarea în zonele de frontieră pentru toate tipurile de vânat. Totodată, nu este permis transportul niciunui tip de arme de foc sau muniție destinate vânătorii, ...
Letonia // Șefii de stat major din NATO se întâlnesc pentru a discuta încălcările spațiului aerian de către Rusia # Moldpres
Șefii de stat major din țările membre ale NATO s-au reunit sâmbătă la Riga, în Letonia, pentru discuții privind recentele încălcări ale spațiului aerian de către forțele rusești, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și dpa.„Astăzi, ...
CEC introduce liste electorale electronice în 30 de secții de votare din țară și din străinătate # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pentru eficientizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în 30 de secții de votare din Republica Moldova și din străinătate vor fi utilizate concomitent atât liste electorale pe h&a...
Poliția a anunțat astăzi despre descoperirea corpului neînsuflețit al unei tinere în vârstă de 20 de ani, într-o pădure din raionul Cahul. Potrivit oamenilor legii, victima prezenta semne vizibile de strangulare, transmite MOLDPRES.„Cu re...
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că scrutinul parlamentar din această duminică va fi monitorizat de 3 423 de observatori acreditați, transmite MOLDPRES.Din total, 2 496 sunt observatori naționali, desemnați de opt asociații obștești din țară. Cei mai ...
Președinția atenționează despre noi falsuri despre pretinse „înțelegeri de a trimite trupe”. Igor Zaharov: „R. Moldova este o țară neutră și așa va rămâne” # Moldpres
Președinția atenționează despre apariția în spațiul public a unor informații false despre pretinse „înțelegeri de a trimite trupe” în Ucraina pentru a lupta împotriva Federației Ruse. Instituția avertizează cetățenii că aceste inf...
Ziare de propagandă distribuite într-o biserică din Hîncești. Poliția a ridicat 164 de exemplare # Moldpres
Inspectoratul de Poliție Hîncești a intervenit astăzi după ce, în timpul unei slujbe religioase, un preot ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”, tipărite într-o tipografie clandestină, despre care poliția a informat ...
Polițiștii de la Inspectoratul Botanica, în colaborare cu procurorii, au documentat activitatea unui bărbat de 29 de ani, despre care există probe că ar fi implicat în schema organizației criminale „Șor”. Oamenii legii au efectuat opt percheziții &...
Peste două mii de voturi prin corespondență, recepționate de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că cele patru birouri electorale ale secțiilor de votare pentru votul prin corespondență au recepționat 2 055 de plicuri cu voturi, în cadrul scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Cele mai mu...
Ucraina // Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de patru zile de la alimentarea externă # Moldpres
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofid...
Președinta Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și apărarea democrației # Moldpres
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupuri...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, vreme variabilă cu ploi de scurtă durată la noapte. Ziua, maximile termice vor urca aproape de 30 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.În timpul nopții, izolat, vor cădea ploi slab...
Ambasada Republicii Moldova la Paris informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că, miercuri, 10 septembrie 2025, principalele sindicate din transport, educație, sănătate, comerț și industrie vor de...
Polonia a arestat un spion belarus cu sprijin din Republica Moldova, România și închide hotarul cu Belarus # Moldpres
Polonia a arestat un spion belarus și va expulza un diplomat acuzat că „a susținut acțiunea agresivă a statului belarus împotriva Poloniei”, a anunțat premierul Donald Tusk. Cazul a fost descoperit datorită cooperării cu mai multe țări europene, inclus...
Un grav accident rutier, soldat cu deces, s-a produs pe traseul național R-6, în localitatea Mălăiești din raionul Orhei. Pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală, Poliția Națională anunță că în această seară, începând cu ora 22:00, t...
Maia Sandu în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă țara noastră în pragul alegerilor parlam...
