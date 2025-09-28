Moldovenii din Israel au ieșit la vot și au format cozi la cele două secții de votare din Tel Aviv - FOTO
ProTV.md, 28 septembrie 2025 12:50
Moldovenii din Israel au ieșit la vot și au format cozi la cele două secții de votare din Tel Aviv - FOTO
Acum 5 minute
13:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votat mai mulți moldoveni decât acum patru ani - FOTO # ProTV.md
13:10
Igor Dodon nu așteaptă rezultatul votului și cheamă la protest. Ce declarații a făcut - VIDEO # ProTV.md
13:10
Diaspora votează! S-au format cozi la unele secții de votare din România, Italia, Grecia, Portugalia, Germania și Israel - FOTO # ProTV.md
13:10
O familie de moldoveni stabiliți în China au parcurs aproape două mii de kilometri pentru a vota: „Fiecare vot contează și apropie diaspora de casă” - FOTO # ProTV.md
13:10
Au fost înregistrate mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale. Țintele au vizat platforma CEC, sistemele guvernamentale și stații de votare din diasporă # ProTV.md
Acum 10 minute
13:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
Acum 30 minute
12:50
Împreună cu soția a venit și Dorin Recean la secția de votare: „Puterea stă în votul nostru onest și cinstit" - VIDEO # ProTV.md
12:50
Moldovenii din Israel au ieșit la vot și au format cozi la cele două secții de votare din Tel Aviv - FOTO # ProTV.md
12:50
Diaspora votează masiv. S-au format cozi la unele secții de votare din România, Italia, Grecia, Portugalia, Germania și Israel - FOTO # ProTV.md
12:50
Vladimir Voronin a votat: „Nu avem așteptări bune de la aceste alegeri” - VIDEO
12:40
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu - FOTO
Acum o oră
12:30
Igor Dodon, încrezut de înfrângere își cheamă susținătorii la protest. Ce declarații a făcut după ce a votat - VIDEO # ProTV.md
12:30
Alegerile parlamentare din Moldova - pe prima pagină în presa internațională: Moment de răscruce pentru viitorul țării, cu implicare directă a Moscovei - FOTO # ProTV.md
12:30
Președintele României, Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: „E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă” # ProTV.md
12:30
Militarii din garnizoanele Armatei Naționale și-au exercitat dreptul la vot - FOTO
12:20
Igor Dodon, încrezut că va înfrânge și își cheamă susținătorii la protest - VIDEO
12:20
Alegerile din Moldova - subiect de discuții pentru presa internațională. Iată cum văd ei „lupta” electorală - FOTO # ProTV.md
12:20
Comisia Electorală Centrală: „Sunt înregistrate aglomerații la unele secții de votare din străinătate". Care sunt acestea - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
12:10
LIVE. Igor Dodon, își exercită dreptul la vot
12:10
Poliția anunță despre transportarea organizată a alegătorilor din Federația Rusă spre Belarus: Cu muzică și pahare pline - VIDEO # ProTV.md
12:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 12:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
12:00
LIVE. Alegeri parlamentare 2025. Briefingul Comisiei Electorale Centrale - ora 12:00 - VIDEO # ProTV.md
12:00
Marian Lupu și-a exercitat dreptul la vot: „Am votat pentru o Moldovă respectată, prosperă și demnă” - VIDEO # ProTV.md
11:50
AUR din Republica Moldova anunță retragerea reprezentanților din secțiile de votare constituite în străinătate. Anunțul președintelui formațiunii # ProTV.md
11:50
Vasile Costiuc și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare însoțit de soție și fiu - VIDEO # ProTV.md
11:30
S-au format cozi pe podul dintre Râbnița și Rezina: Cetățenii din regiunea transnistreană vin să voteze la secțiile de pe malul drept al Nistrului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
11:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votat mai puțini moldoveni decât acum patru ani - FOTO # ProTV.md
11:10
Prim-ministrul țării, Dorin Recean, a votat: „Puterea stă în votul nostru onest și cinstit" - VIDEO # ProTV.md
11:10
Însoțit de fiul său, Mark Tkaciuk, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO
11:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 11:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
10:50
Cu prosoape tradiționale, colaci și compoziții florale. Cum au fost întâmpinați moldovenii la secțiile de votare din Irlanda - GALERIE FOTO # ProTV.md
10:50
Andrei Năstase și-a exercitat dreptul la vot împreună cu soția și fiica sa - VIDEO
10:40
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votar. Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor, la Căușeni - VIDEO # ProTV.md
10:30
După ce unor observatori nu li s-ar fi permis accesul în secții de votare, CEC vine cu precizări # ProTV.md
10:30
Ion Chicu și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția sa - VIDEO # ProTV.md
10:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi a votat: Și-a făcut semnul crucii înainte de a pune buletinul în urnă - VIDEO # ProTV.md
10:20
S-au format cozi la secțiile de votare din Moscova: Mai multe persoane ar fi fost aduse organizat - VIDEO # ProTV.md
10:20
„Am votat pentru o țară liberă și europeană”. Candidatul independent, Olesea Stamate, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
10:10
LIVE. PREZENȚA LA VOT LA ALEGERILE PARLAMENTARE 2025. Până la această oră au votată mai puțini moldoveni decât acum patru ani - FOTO # ProTV.md
10:10
Alături de soție, președintele partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
10:10
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votar. 73 de incidente, înregistrate - VIDEO # ProTV.md
10:00
Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX prezintă primele încălcări stabilite la secțiile de votare - VIDEO # ProTV.md
10:00
LIVE. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatâi, își exercită dreptul la vot - VIDEO
10:00
„Nu sunt alegeri simple, sunt alegeri care vor marca viața noastră." Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a votat - VIDEO # ProTV.md
10:00
Ediție specială. Știrile PRO TV de la 10:00 cu Iuliana Maranciuc - 28.09.2025
09:50
Ion Ceban și-a exercitat dreptul la vot. Acesta a venit la secția de votare împreună cu soția - VIDEO # ProTV.md
09:50
Împreună cu soția și fiicele sale, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
09:40
Împreună cu soția și fiicele sale, copreședintele Blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și-a exercitat dreptul la vot - VIDEO # ProTV.md
09:40
LIVE. Alegeri Parlamentare 2025: Promo-LEX susține o conferință de presă după deschiderea secțiilor de votare # ProTV.md
09:30
Moldovenii din toată lumea votează! Imagini de la ambasadele Moldovei în Franța, Spania, China - FOTO # ProTV.md
