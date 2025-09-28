FOTO | Cozi mari la unele secții de votare din Chișinău. Zeci de oameni așteaptă minute în șir să le vină rândul la urne

15:20

Cadavrul unui bărbat, identificat preliminar ca fiind Aleksandr Fedotov, fost președinte al Comitetului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din Sankt Petersburg (KRTI), a fost descoperit, joi, la Moscova. Potrivit surselor citate de Fontanka, tragedia s-a produs cu o zi înainte, trupul neînsuflețit fiind găsit sub ferestrele unui hotel din zona Șeremetievo, unde Fedotov ar fi […]