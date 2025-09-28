ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Autoritățile anunță că toate atacurile cibernetice au fost neutralizate
Radio Moldova, 28 septembrie 2025 12:50
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
• • •
Acum 5 minute
13:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Până la ora 13:00, peste 88 de mii de cetățeni moldoveni au votat în diaspora # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
13:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: 26.3% din alegători au votat până la 13:00 # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova sunt așteptați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a alege un nou parlament pentru următorii patru ani. Pragul de validare a alegerilor este o treime din alegătorii incluși în listele electorale. Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.
13:10
STISC a respins peste 16 milioane de sesiuni malițioase lansate asupra infrastructurii electorale # Radio Moldova
Peste 16 milioane de sesiuni generate simultan din mai multe țări au vizat, în ultimele două zile, infrastructura electorală a Republicii Moldova. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că toate tentativele de atac au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a afecta disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale.
Acum 30 minute
12:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Autoritățile anunță că toate atacurile cibernetice au fost neutralizate # Radio Moldova
12:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 666.000 de alegători au votat până la 12:30 # Radio Moldova
12:40
Sorgul prinde rădăcini în R. Moldova: o șansă pentru agricultori în fața schimbărilor climatice # Radio Moldova
În nordul și centrul Republicii Moldova, a început recoltarea unei culturi încă noi pentru țara noastră - sorgul. Este încă puțin cunoscută la noi, dar apreciată pentru rezistența sa la secetă. Fermierii din Grigorăuca, Sîngerei, care au cultivat sorg în cadrul unui proiect susținut de Guvernul Japoniei, mizează mult pe această plantă promițătoare.
Acum o oră
12:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Aglomerații la secțiile de votare din Bruxelles, București și Moscova # Radio Moldova
12:30
Nicușor Dan îndeamnă cetățenii moldoveni din România să voteze: „Este o zi istorică pentru Republica Moldova” # Radio Moldova
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova aflați în România, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le-a calificat drept „decisive” și „istorice” pentru viitorul țării, notează HotNews.
12:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Ora 12:00 - Procesul electoral decurge fără incidente majore # Radio Moldova
12:20
Parlamentarele din Republica Moldova, în atenția marilor publicații: viitorul european - în joc # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 sunt reflectate pe larg de presa internațională, care accentuează caracterul decisiv al scrutinului pentru viitorul european al țării. Publicațiile notează că votul are loc pe fundalul războiului din Ucraina, al acuzațiilor de ingerință masivă din partea Rusiei și al unei societăți profund divizate între aspirațiile proeuropene și orientarea prorusă. Atât Uniunea Europeană, cât și Kremlinul sunt văzute ca jucători activi în această competiție geopolitică, iar rezultatul scrutinului ar putea reconfigura direcția politică a Republicii Moldova pentru următorii ani.
Acum 2 ore
12:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Poliția investighează transportarea organizată a alegătorilor din Rusia spre Belarus # Radio Moldova
11:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Au votat primii 500.000 de alegători # Radio Moldova
11:40
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Site-urile guvernamentale au fost vizate de peste 14 milioane de tentative de atac cibernetic # Radio Moldova
11:40
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 46 de mii de alegători din diaspora au votat până la ora 11:30 # Radio Moldova
11:40
Locuințe mai calde și facturi mai mici: proiect de renovare pentru aproape 180 de case din R. Moldova # Radio Moldova
Un număr de 41 de gospodării din satele Republicii Moldova vor fi renovate pentru a deveni mai eficiente energetic. Lucrările vor fi realizate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și Germania, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă. Proiectul le va aduce familiilor locuințe mai calde și facturi mai mici. În total, aproape 180 de case vor beneficia de lucrări de renovare.
11:30
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 400.000 de alegători au votat până la 11:00 # Radio Moldova
Acum 4 ore
11:10
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Primele incidente la secțiile de votare # Radio Moldova
11:00
Primele incidente raportate de Promo-LEX: încălcarea secretului votului și transport organizat # Radio Moldova
În mai puțin de două ore de la deschiderea secțiilor de votare, observatorii Promo-LEX au raportat 73 de incidente, dintre care 40 au fost confirmate.
11:00
Germania vrea să interzică fumatul în mașină dacă sunt prezenți copii sau femei însărcinate # Radio Moldova
Bundesratul (camera superioară a parlamentului german) a susținut vineri, cu majoritate de voturi, inițiativa landurilor Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară de a modifica Legea federală privind protecția nefumătorilor. Ministrul Sănătății din Saxonia Inferioară, Andreas Philippi, a numit această modificare „o măsură demult necesară” pentru protejarea copiilor și a femeilor însărcinate de fumatul pasiv. Dacă amendamentul va fi adoptat, cei care vor încălca interdicția riscă amenzi între 500 și 3000 de euro, transmite DW.
10:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Flux sporit de alegători în Moscova, București și Veneția # Radio Moldova
10:10
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 8.8% dintre alegători au votat până la 10:00 # Radio Moldova
10:10
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Peste 20 de mii de alegători din diaspora au votat până la ora 10:00 # Radio Moldova
10:00
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 6% dintre alegători au votat până la 9:30 # Radio Moldova
10:00
Ediție Specială la Moldova 1: „Rămâne de văzut dacă cetățenii înțeleg miza acestor alegeri” # Radio Moldova
Aceste alegeri sunt cele mai importante din istoria independenței Republicii Moldova. Rămâne de văzut dacă cetățenii înțeleg miza lor și cât de important este rolul Parlamentului în acest stat. Sunt opiniile experților exprimate duminică, 28 septembrie, în cadrul unei Ediții Speciale la Moldova 1.
09:50
Oficial UE pentru DW: Deschiderea negocierilor cu Ucraina, posibilă doar după alegerile din 2026 din Ungaria # Radio Moldova
La Bruxelles nu s-a decis cum să fie depășit veto-ul Budapestei privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, iar oficialii europeni așteaptă schimbarea guvernării în Ungaria, au declarat pentru DW surse din cadrul UE . „Acum nu există modalități de a depăși veto-ul Ungariei”, a subliniat unul dintre interlocutori.
09:50
Autoritățile de la Chișinău: lucrările de reparație la podurile din Zona de Securitate țin exclusiv de infrastructura rutieră și nu au nicio legătură cu procesul electoral # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău anunță că lucrările de reparație desfășurate la podurile din Zona de Securitate țin exclusiv de infrastructura rutieră și nu au nicio legătură cu procesul electoral. În același timp, Biroul Politici de Reintegrare informează că situația din regiune este calmă și stabilă, iar accesul alegătorilor din stânga Nistrului la cele 12 secții de votare special amenajate este asigurat.
09:50
Președinta țării, Maia Sandu, a votat pentru un Parlament care să construiască în continuare Moldova Europeană # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare și a adresat un apel către cetățeni să participe activ la scrutin.
09:20
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Maia Sandu: Să arătăm că Moldova nu e de vânzare # Radio Moldova
Acum 6 ore
08:50
Procesul electoral din Republica Moldova a început duminică dimineață și se desfășoară fără incidente. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, în cadrul unei conferințe de presă susținute la ora 8:00.
08:40
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: peste 3% dintre alegători au votat până la 8:30 # Radio Moldova
08:40
Homo sapiens, mai bătrân cu 500.000 de ani? O descoperire șocantă zguduie lumea științifică # Radio Moldova
Un craniu uman descoperit în China, datat la aproximativ un milion de ani, oferă indicii că specia noastră, Homo sapiens, ar fi început să se formeze cu cel puțin o jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unui nou studiu. Totuși, nu toți specialiștii sunt de acord cu această concluzie, transmite serviciul rus al BBC News.
08:30
08:30
PARLAMENTARE 2025 | LIVE TEXT: Primul vot - în Japonia, rânduri la secțiile de votare de la Bruxelles # Radio Moldova
08:30
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Procesul de vot decurge fără incidente # Radio Moldova
08:30
Atacuri în Ucraina pe parcursul nopții. Kievul și Zaporojie au raportat cele mai multe pierderi # Radio Moldova
Mai multe orașe ucrainene au fost atacate cu rachete și drone în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube de la atac până acum. Un atac rusesc cu rachete a rănit 16 persoane la Zaporojie, inclusiv trei copii, notează The Kyiv Independent.
08:30
PARLAMENTARE 2025 | Prezența la vot în timp real: aproape 3% dintre alegători au votat deja # Radio Moldova
08:10
Zilele Patrimoniului European au adus o dublă sărbătoare la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). A fost lansată cartea „Muzeul Satului din Chișinău” semnată de cercetătoarea Varvara Buzilă și a fost dezvelită Placa de bronz a Premiului Europa Nostra - distincție europeană care îi recunoaște meritele în protejarea și promovarea patrimoniului. Varvara Buzilă este autoarea unui cadru legislativ modern pentru domeniu și a contribuit la cinci dosare UNESCO, dintre care patru au fost deja incluse pe lista patrimoniului imaterial mondial.
07:50
ALEGERI 2025 | LIVE TEXT, FOTO, VIDEO: Cetățenii R. Moldova aleg noul Parlament. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 # Radio Moldova
07:30
PARLAMENTARE 2025 | Moldovenii din diaspora votează în 301 secții. Primul vot - în Japonia # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați peste hotare sunt tot mai interesați de alegerile organizate acasă. În ultimii zece ani, numărul votanților din diasporă a crescut de aproape cinci ori. La alegerile parlamentare din 28 septembrie, conaționalii noștri aflați în străinătate au la dispoziție cel mai mare număr de secții electorale pentru a-și exprima opțiunea politică – 301 deschise în 45 de state.
Acum 8 ore
06:50
06:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, să-și aleagă noul Parlament, legislatura a XII-a. Scrutinul este considerat decisiv pentru direcția țării: continuarea parcursului european sau apropierea de Federația Rusă.
Acum 24 ore
21:40
Penuria de combustibil continuă să se agraveze în Rusia și în regiunile anexate ilegal de aceasta. Se întâmplă după ce în ultimele săptămâni Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și terminalelor de export rusești, iar șoferii resimt consecințele.
21:30
Sub sloganul „Nu rata nici o bătaie a inimii!”, mai mulți cetățeni au participat sâmbătă la un eveniment dedicat sănătății inimii, organizat de Institutul de Cardiologie. Participanții și-au măsurat tensiunea, pulsul și glicemia și au discutat despre prevenirea bolilor cardiovasculare. Evenimentul a inclus și „Promenada Inimilor - Inimi în Mișcare”, o cursă de alergare simbolică în parcul Valea Morilor, pentru a încuraja mișcarea și exercițiile fizice.
21:00
Secțiile de votare din întreaga țară sunt pregătite să își primească alegătorii. Buletinele de vot au fost distribuite, numărate și sigilate în condiții stricte de securitate, iar șefii secțiilor dau asigurări că mâine procesul electoral se va desfășura conform regulamentului.
20:00
Zaporojie: Reactoarele centralei nucleare sunt răcite cu generatoare diesel după deconectarea de la rețeaua ucraineană # Radio Moldova
Ucraina a acuzat Rusia sâmbătă că a deconectat centrala nucleară Zaporojie de la rețeaua electrică ucraineană în urmă cu patru zile și că încearcă să „fure” această centrală conectând-o la rețeaua electrică rusă, în pofida riscurilor de securitate, în timp ce operatorul rus Rosatom a confirmat că începând de marți la respectiva centrală atomoelectrică aflată sub controlul armatei ruse sunt folosite generatoarele diesel pentru furnizarea energiei necesare răcirii reactoarelor, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
19:40
Expert: Mesaje de pe Viber, trimise din Federația Rusă, încearcă să influențeze votul în R. Moldova # Radio Moldova
În „ziua tăcerii”, când legea interzice orice agitație electorală, cetățenii moldoveni primesc mesaje pe Viber de la numere din Federația Rusă. Aceste mesaje cu conținutul „Nu lăsa puterea să-ți fure votul” fac parte dintr-o strategie menită să inducă frică și să influențeze electoratul, a declarat pentru Moldova 1 analistul Watchdog, Valeriu Pașa.
19:10
Botanica police officers, along with prosecutors, carried out eight searches in Chișinău, Ialoveni, and Cimișlia as part of an electoral corruption investigation involving a 29-year-old man associated with the "Șor" criminal organization. During these searches, law enforcement seized documents referencing large sums of money, a hunting weapon, about 30 cartridges, and a luxury car.
19:00
Opt descinderi în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia într-un dosar de corupere electorală # Radio Moldova
Polițiștii de la Botanica, împreună cu procurorii, au efectuat opt percheziții în Chișinău, Ialoveni și Cimișlia, într-un dosar de corupere electorală ce vizează un bărbat de 29 de ani, afiliat organizației criminale „Șor”. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat înscrisuri cu mențiuni privind sume de bani, o armă de vânătoare, circa 30 de cartușe și un automobil de lux.
18:20
În pragul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, studenții basarabeni din Iași s-au reunit în Sala Mare a Primăriei pentru a discuta despre rolul tinerilor în procesul electoral și importanța fiecărui vot. La conferință au participat, alături de studenți, reprezentanți ai autorităților locale și ai universităților, transmițând un mesaj clar: tinerii nu mai sunt spectatori, ci actori ai schimbării.
17:50
Un fost europarlamentar britanic a recunoscut că a făcut jocul Rusiei contra mită. El riscă pedeapsă cu închisoarea # Radio Moldova
Fostul membru al Parlamentului European, Nathan Gill, a recunoscut că a primit bani pentru declarații proruse, scrie Reuters, citată publicația The Moscow Times.
